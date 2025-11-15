Город ещё терпит, регионы — нет: зимой электрокар превращается в маршрут по таймеру

Вторичный рынок электрокаров потерял ликвидность в 2025

Электромобили несколько лет подряд продавали как билет в "транспортное завтра": тихие, экономичные, лёгкие в обслуживании. На деле же 2025-й стал годом, когда на российском рынке случилось резкое отрезвление. Первые владельцы, столкнувшиеся с реальными условиями эксплуатации, начали массово отказываться от электротранспорта, а интерес к нему заметно просел даже в городах, где раньше наблюдался рост. Причины — накопленные проблемы инфраструктуры, климата и стоимости владения, о которых раньше предпочитали не говорить.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info авто электромобиль

Инфраструктура, которая так и не появилась

На старте электромобильного бума казалось, что массовая сеть зарядок — вопрос времени. Но в 2025 году стало очевидно: прогресс застыл. В большинстве регионов количество станций не соответствует числу машин, а сами точки размещены крайне неудобно — на закрытых парковках, у торговых центров или на территориях с ограниченным доступом. Быстрых зарядок мало, а те, что есть, работают нестабильно и часто оказываются заняты. За пределами крупных агломераций инфраструктура выглядит ещё печальнее — целые районы остаются "белыми пятнами", где электромобиль просто невозможно использовать по назначению.

Отсюда и бытовой сценарий: большинство владельцев заряжают машины обычной розеткой, тратя на процесс по 10-12 часов. Темпы строительства новых станций низкие, частные инвесторы не спешат вкладываться в убыточные проекты, а государственные инициативы буксуют из-за нехватки ресурсов.

Зимние реалии и потеря пробега

Российский климат стал для электрокаров холодным душем. В регионах, где температура держится ниже нуля полгода, заявленный производителями пробег стремительно тает. При морозах от -20 °C многие модели не дотягивают и до половины обещанной дальности, а бюджетные электромобили в среднем показывают лишь 80-100 км без подзарядки. Обогрев салона, батареи и стёкол расходует значительную часть энергии, а аккумулятор на холоде теряет эффективность.

Кроме того, зимой растёт время зарядки, а некоторые станции отказываются обслуживать слишком холодные батареи. Владельцам приходится прогревать аккумулятор прямо на месте, жертвуя драгоценным запасом хода. Для многих пользователей электрокар стал машиной, требующей постоянного контроля и планирования маршрутов, что заметно снижает привлекательность подобного транспорта.

Экономия, которой не случилось

В России долгое время считалось, что электромобили экономят деньги владельца. Но к 2025 году эта иллюзия рассыпалась. Цена электроэнергии выросла, особенно на коммерческих зарядках, где тариф нередко превышает 20-30 рублей за кВт⋅ч. В пересчёте на 100 км пробега итоговая цифра уже не выглядит выгоднее бензина.

К тому же обслуживание электрокаров оказалось сложнее и дороже из-за большого количества электронных узлов и неунифицированных решений. Самый дорогой элемент — тяговая батарея. Её деградация начинается на 3-4-м году использования, особенно при частых быстрых зарядках. Замена аккумулятора обходится в сотни тысяч рублей, а иногда превышает миллион, что делает такие машины нерентабельными на вторичном рынке.

Страховые компании тоже подняли ставки: КАСКО на электромобиль стоит значительно дороже, так как любое ДТП влечёт замену дорогостоящей электроники.

Вторичка: рынок, который замер

Пожалуй, наиболее показательный симптом — ситуация на рынке подержанных электрокаров. Те, кто покупал такие машины в 2022–2023 годах, сейчас столкнулись с проблемой перепродажи. Спрос упал, а многие модели зависают в объявлениях месяцами. Потенциальных покупателей отпугивает неизвестное состояние батареи, отсутствие полноценной сервисной базы и прекращение программной поддержки у части иностранных моделей.

Дилеры неохотно берут электромобили по трейд-ин, а владельцам приходится снижать цены на десятки процентов, чтобы привлечь хотя бы минимальный интерес.

Сравнение

Параметр Электромобиль Авто с ДВС Дальность хода зимой очень низкая стабильная Время "заправки" от нескольких часов 3-5 минут Стоимость страховки высокая умеренная Ремонтопригодность ограниченная широкая сеть сервисов Ликвидность низкая высокая

Советы шаг за шагом

Перед покупкой оцените наличие зарядок рядом с домом и работой. Узнайте тарифы конкретных станций — они сильно различаются. Изучите стоимость батареи для выбранной модели и частоту её замены. Выберите страховку заранее: цены могут неприятно удивить. Сравните с гибридными авто — для российских условий они часто практичнее.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Выбор электрокара без учёта климата → резкая потеря пробега → гибрид или экономичный бензиновый вариант.

• Эксплуатация только на быстрых зарядках → ускоренная деградация батареи → комбинированный режим зарядки.

• Покупка бюджетного электрокара → слабая поддержка и проблемы с сервисом → проверенные модели с доступными запчастями.

А что если…

Если зарядная сеть всё же начнёт развиваться быстрее, а батареи станут устойчивее к морозу, ситуация может измениться. Но в ближайшие годы прогноз осторожный: рынок будет развиваться точечно, а не массово.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Тихий ход слабая дальность зимой отсутствие выхлопа дорогой ремонт низкие расходы при домашней зарядке проблемы с инфраструктурой комфорт в городе потеря ликвидности современная электроника высокая стоимость страховки

FAQ

Как выбрать электромобиль для города?

Оцените количество станций рядом и дальность хода при низких температурах.

Сколько стоит обслуживание?

Зависит от модели: от простых диагностик до дорогостоящего ремонта батареи.

Что лучше: электромобиль или гибрид?

Для большинства регионов гибрид оказался практичнее благодаря стабильному пробегу.

Мифы и правда

"Электрокары всегда дешевле в эксплуатации" — только при доступной домашней зарядке.

"Батареи служат 10-15 лет" — в российских условиях деградация наступает значительно раньше.

"Зимой расход почти не растёт" — реальный рост составляет десятки процентов.

Интересные факты

Электромобили тратят больше энергии на обогрев, чем на движение зимой.

В городах с тёплым климатом электрокары сохраняют заявленный пробег почти круглый год.

На вторичке лучше всего продаются гибриды, а не чистые электромобили.

Исторический контекст