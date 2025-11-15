Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетологи: лёгкие закуски помогают избежать вечерней тяжести
Российские удобрения покорили Европу за 9 месяцев — Евростат
Смородина даёт саженцы из осенних черенков в одной лунке
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Кабаны используют жёлуди как основной источник энергии осенью
Анфиса Чехова устаёт постоянно быть со Златопольским
Почему йогурт бесполезен утром натощак — объяснили гастроэнтерологи
Кукуруза с молоком и сахаром становится мягкой и вкусной по данным кулинаров
Какие продукты усиливают боль в горле и чем их заменить — объясняют врачи

Город ещё терпит, регионы — нет: зимой электрокар превращается в маршрут по таймеру

Вторичный рынок электрокаров потерял ликвидность в 2025
Авто

Электромобили несколько лет подряд продавали как билет в "транспортное завтра": тихие, экономичные, лёгкие в обслуживании. На деле же 2025-й стал годом, когда на российском рынке случилось резкое отрезвление. Первые владельцы, столкнувшиеся с реальными условиями эксплуатации, начали массово отказываться от электротранспорта, а интерес к нему заметно просел даже в городах, где раньше наблюдался рост. Причины — накопленные проблемы инфраструктуры, климата и стоимости владения, о которых раньше предпочитали не говорить.

авто электромобиль
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
авто электромобиль

Инфраструктура, которая так и не появилась

На старте электромобильного бума казалось, что массовая сеть зарядок — вопрос времени. Но в 2025 году стало очевидно: прогресс застыл. В большинстве регионов количество станций не соответствует числу машин, а сами точки размещены крайне неудобно — на закрытых парковках, у торговых центров или на территориях с ограниченным доступом. Быстрых зарядок мало, а те, что есть, работают нестабильно и часто оказываются заняты. За пределами крупных агломераций инфраструктура выглядит ещё печальнее — целые районы остаются "белыми пятнами", где электромобиль просто невозможно использовать по назначению.

Отсюда и бытовой сценарий: большинство владельцев заряжают машины обычной розеткой, тратя на процесс по 10-12 часов. Темпы строительства новых станций низкие, частные инвесторы не спешат вкладываться в убыточные проекты, а государственные инициативы буксуют из-за нехватки ресурсов.

Зимние реалии и потеря пробега

Российский климат стал для электрокаров холодным душем. В регионах, где температура держится ниже нуля полгода, заявленный производителями пробег стремительно тает. При морозах от -20 °C многие модели не дотягивают и до половины обещанной дальности, а бюджетные электромобили в среднем показывают лишь 80-100 км без подзарядки. Обогрев салона, батареи и стёкол расходует значительную часть энергии, а аккумулятор на холоде теряет эффективность.

Кроме того, зимой растёт время зарядки, а некоторые станции отказываются обслуживать слишком холодные батареи. Владельцам приходится прогревать аккумулятор прямо на месте, жертвуя драгоценным запасом хода. Для многих пользователей электрокар стал машиной, требующей постоянного контроля и планирования маршрутов, что заметно снижает привлекательность подобного транспорта.

Экономия, которой не случилось

В России долгое время считалось, что электромобили экономят деньги владельца. Но к 2025 году эта иллюзия рассыпалась. Цена электроэнергии выросла, особенно на коммерческих зарядках, где тариф нередко превышает 20-30 рублей за кВт⋅ч. В пересчёте на 100 км пробега итоговая цифра уже не выглядит выгоднее бензина.

К тому же обслуживание электрокаров оказалось сложнее и дороже из-за большого количества электронных узлов и неунифицированных решений. Самый дорогой элемент — тяговая батарея. Её деградация начинается на 3-4-м году использования, особенно при частых быстрых зарядках. Замена аккумулятора обходится в сотни тысяч рублей, а иногда превышает миллион, что делает такие машины нерентабельными на вторичном рынке.

Страховые компании тоже подняли ставки: КАСКО на электромобиль стоит значительно дороже, так как любое ДТП влечёт замену дорогостоящей электроники.

Вторичка: рынок, который замер

Пожалуй, наиболее показательный симптом — ситуация на рынке подержанных электрокаров. Те, кто покупал такие машины в 2022–2023 годах, сейчас столкнулись с проблемой перепродажи. Спрос упал, а многие модели зависают в объявлениях месяцами. Потенциальных покупателей отпугивает неизвестное состояние батареи, отсутствие полноценной сервисной базы и прекращение программной поддержки у части иностранных моделей.

Дилеры неохотно берут электромобили по трейд-ин, а владельцам приходится снижать цены на десятки процентов, чтобы привлечь хотя бы минимальный интерес.

Сравнение

Параметр Электромобиль Авто с ДВС
Дальность хода зимой очень низкая стабильная
Время "заправки" от нескольких часов 3-5 минут
Стоимость страховки высокая умеренная
Ремонтопригодность ограниченная широкая сеть сервисов
Ликвидность низкая высокая

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой оцените наличие зарядок рядом с домом и работой.

  2. Узнайте тарифы конкретных станций — они сильно различаются.

  3. Изучите стоимость батареи для выбранной модели и частоту её замены.

  4. Выберите страховку заранее: цены могут неприятно удивить.

  5. Сравните с гибридными авто — для российских условий они часто практичнее.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Выбор электрокара без учёта климата → резкая потеря пробега → гибрид или экономичный бензиновый вариант.
• Эксплуатация только на быстрых зарядках → ускоренная деградация батареи → комбинированный режим зарядки.
• Покупка бюджетного электрокара → слабая поддержка и проблемы с сервисом → проверенные модели с доступными запчастями.

А что если…

Если зарядная сеть всё же начнёт развиваться быстрее, а батареи станут устойчивее к морозу, ситуация может измениться. Но в ближайшие годы прогноз осторожный: рынок будет развиваться точечно, а не массово.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Тихий ход слабая дальность зимой
отсутствие выхлопа дорогой ремонт
низкие расходы при домашней зарядке проблемы с инфраструктурой
комфорт в городе потеря ликвидности
современная электроника высокая стоимость страховки

FAQ

Как выбрать электромобиль для города?
Оцените количество станций рядом и дальность хода при низких температурах.

Сколько стоит обслуживание?
Зависит от модели: от простых диагностик до дорогостоящего ремонта батареи.

Что лучше: электромобиль или гибрид?
Для большинства регионов гибрид оказался практичнее благодаря стабильному пробегу.

Мифы и правда

  • "Электрокары всегда дешевле в эксплуатации" — только при доступной домашней зарядке.
  • "Батареи служат 10-15 лет" — в российских условиях деградация наступает значительно раньше.
  • "Зимой расход почти не растёт" — реальный рост составляет десятки процентов.

Интересные факты

  • Электромобили тратят больше энергии на обогрев, чем на движение зимой.
  • В городах с тёплым климатом электрокары сохраняют заявленный пробег почти круглый год.
  • На вторичке лучше всего продаются гибриды, а не чистые электромобили.

Исторический контекст

  • В 2021 году стартовал активный маркетинг электрокаров.
  • В 2023 году ожидали резкий рост инфраструктуры.
  • В 2025 году рынок столкнулся с реальными ограничениями и замедлился.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Древесно-бетонный кирпич улучшает теплоизоляцию зданий
Недвижимость
Древесно-бетонный кирпич улучшает теплоизоляцию зданий
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Последние материалы
Российские удобрения покорили Европу за 9 месяцев — Евростат
Вторичный рынок электрокаров потерял ликвидность в 2025
Смородина даёт саженцы из осенних черенков в одной лунке
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Кабаны используют жёлуди как основной источник энергии осенью
Анфиса Чехова устаёт постоянно быть со Златопольским
Почему йогурт бесполезен утром натощак — объяснили гастроэнтерологи
Кукуруза с молоком и сахаром становится мягкой и вкусной по данным кулинаров
Какие продукты усиливают боль в горле и чем их заменить — объясняют врачи
Силуанов озвучил стратегию Минфина в условиях неопределённости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.