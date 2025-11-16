Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глинтвейн готовят из сухого красного вина с цитрусами и специями
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Три породы собак для занятых людей
ФНС анализирует одинаковые ежемесячные переводы на карту
Фильм "Куда он денется!" забыт, но песни из него помнят все
Азиатская кухня бьёт по организму сильнее специй: риск для россиян недооценён
Климатические катастрофы: потеря этой культуры убьет миллиарды людей
Секрет быстрого роста: как получить зелёный лук за считанные дни с помощью полиэтиленового пакета?
Завышенные ожидания снижают мотивацию при использовании фитнес-приложений — тренеры

Шорт-лист автомобиля года ломает привычные шаблоны: ностальгические модели пробиваются в финал европейского конкурса

Финальный список Car of the Year 2026 сформировали 59 членов жюри
9:56
Авто

Каждый год европейская автомобильная премия собирает вокруг себя огромное внимание автолюбителей, производителей и экспертов отрасли. Статус "Автомобиля года" становится не просто званием, а важным индикатором тенденций рынка, направлений развития технологий и перемен в восприятии автомобилей как продукта. Нынешний финальный список — отличный пример того, как меняется автомобильный мир: в нём сочетаются электромобили и модели с традиционными двигателями, современные концепции и машины, которые напрямую обращаются к ностальгии, перенося знаковые силуэты прошлого в будущее.

Citroen C5 Aircross
Фото: commons.wikimedia.org by Liuer2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Citroen C5 Aircross

В шорт-лист вошли семь моделей, отобранных из 35 претендентов. Их выбор осуществляли представители разных стран Европы, и такой международный подход позволяет смотреть на премию как на объективный показатель интересов и предпочтений рынка. Модели, попавшие в финал, не только демонстрируют актуальные технологии, но и отражают ожидания аудитории, которая ценит сочетание дизайна, практичности и инноваций.

В финал премии прошли Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Skoda Elroq. Такой набор показывает, что будущее автомобильной отрасли не ограничивается одним направлением — будь то электрификация или гиперсовременный минимализм. Напротив, производители всё чаще комбинируют технический прогресс с узнаваемыми дизайнерскими решениями, возвращая на рынок культовые имена.

Citroen C5 Aircross попал в список благодаря успешному сочетанию комфорта, технологий и фирменной философии "мягкого" движения, которой французский бренд следует уже много десятилетий. Dacia Bigster символизирует эволюцию доступных автомобилей, показывая, что бюджетные модели могут быть крупными, выразительными и технологичными. Fiat Grande Panda играет на сильной ностальгии, сохраняя дух легендарного предшественника, но при этом предлагая современную начинку. Renault 4 также обращается к прошлому: эта модель когда-то была народной, и её возвращение вызывает большой интерес. Другие финалисты делают ставку на технологии. Skoda Elroq представляет новое поколение электромобилей марки, а Kia EV4 укрепляет позиции бренда в электрическом сегменте. Mercedes-Benz CLA отличается стремлением к аэродинамике, премиальности и цифровым решениям.

Наблюдатели отмечают, что в шорт-лист не попали такие модели, как Nissan Leaf нового поколения, Hyundai Ioniq 9, Jeep Compass и BYD Dolphin Surf (Seagull). Это не означает, что они технически слабее — просто конкуренция стала особенно высокой, и эксперты всё чаще отдают предпочтение моделям, способным предложить уникальный образ или инновационный подход.

Победитель будет объявлен 9 января 2026 года на Брюссельском автосалоне, а пока можно рассмотреть, почему именно эти семь моделей оказались на вершине и какие особенности делают каждую из них претендентом на титул.

Что объединяет финалистов премии

Все финалисты обладают сочетанием факторов, которые особенно ценятся в Европе: экологичность, продуманность дизайна, технологичность и ориентация на реальные потребности покупателей. Электромобили продолжают оставаться в центре внимания, но одновременно растёт интерес и к моделям с классическими силовыми установками, если они предлагают уникальные особенности.

Ещё одна важная черта — возвращение легендарных имён. Fiat Grande Panda и Renault 4 используют эмоциональную связь с прошлым, позволяя покупателям получить хорошо знакомый образ, но в новом исполнении. Эта стратегия оказывается успешной: сочетание ностальгии и современности даёт мощный эмоциональный эффект.

Сравнение: финалисты "Автомобиль года — 2026"

Модель Тип Основная особенность
Citroen C5 Aircross ДВС/гибрид Комфорт и мягкость хода
Dacia Bigster ДВС Большой доступный SUV
Fiat Grande Panda Электро/DVS Ностальгический дизайн
Kia EV4 Электромобиль Продвинутая электроника
Mercedes-Benz CLA Электро/DVS Аэродинамика и премиальность
Renault 4 Электромобиль Реинкарнация легенды
Skoda Elroq Электромобиль Новый вектор марки

Советы шаг за шагом: как оценивать финалистов премии

  1. Учитывать категорию автомобиля: электромобиль, гибрид или модель с ДВС.

  2. Оценивать удобство в повседневной эксплуатации: экономичность, уровень комфорта, доступность функций.

  3. Сравнивать набор технологий и систем безопасности.

  4. Изучать историю бренда: иногда устойчивость образа играет важную роль.

  5. Анализировать стоимость владения, включая обслуживание и расход энергии или топлива.

  6. Проверять размер багажника, трансформацию салона и возможности для путешествий.

  7. Оценивать динамику и управляемость в городских условиях и на трассе.

  8. Изучать независимые тесты, демонстрирующие поведение автомобиля в реальных условиях.

  9. Обращать внимание на прогнозируемую ликвидность.

  10. Рассматривать уровень экологичности и соответствие будущим требованиям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на дизайн.
    Последствие: можно пропустить важные технические характеристики.
    Альтернатива: сравнивать модели по функционалу и потребностям.

  • Ошибка: выбирать автомобиль только по мощности.
    Последствие: возможны лишние расходы на эксплуатацию.
    Альтернатива: учитывать баланс между мощностью и экономичностью.

  • Ошибка: игнорировать зарядную инфраструктуру для электромобилей.
    Последствие: неудобства при эксплуатации.
    Альтернатива: заранее изучать наличие станций и технику зарядки.

А что если в 2026 году изменятся требования рынка?

Автомобильная индустрия развивается быстро, и тенденции способны меняться в течение короткого времени. Если акцент сместится на удешевление электромобилей, часть моделей может получить преимущество. Если же покупатели начнут активнее выбирать гибриды или малолитражные машины, наиболее универсальные модели будут в более выгодной позиции. Финалисты 2026 года объединяют качества, обеспечивающие устойчивость к любым переменам: адаптивность, удобство и ориентацию на широкую аудиторию.

Плюсы и минусы финалистов

Плюсы Минусы
Широкий выбор типов силовых установок Разный уровень развития инфраструктуры
Яркий дизайн и современные технологии Премиальные модели дороже
Наличие культовых имён Не все модели доступны во всех странах
Высокий уровень безопасности Электромобили требуют домашней зарядки
Сильные бренды Возможные ценовые колебания

FAQ

Почему в финале представлены и электромобили, и автомобили с ДВС?
Премия отражает реальный рынок: покупатели выбирают разные форматы, а жюри оценивает разнообразие решений.

Почему некоторые известные модели не попали в шорт-лист?
Конкуренция высока: в финал попадают машины, которые представляют наиболее сильную комбинацию факторов.

Есть ли между финалистами явный фаворит?
Предсказать заранее сложно: многое зависит от итогового тестирования и оценки жюри в январе.

Мифы и правда

Миф: "Премию всегда выигрывают электромобили."
Правда: Побеждают модели, которые демонстрируют оптимальное сочетание качества, технологий и востребованности.

Миф: "Возвращение старых моделей — признак отсутствия идей."
Правда: Ретродизайн помогает бренду усилить связь с аудиторией и расширить рынок.

Миф: "Список формируют только из премиальных брендов."
Правда: В шорт-лист регулярно попадают доступные и массовые модели.

Сон и психология

Автомобиль стал не просто средством передвижения, а частью образа и эмоционального восприятия человека. Финалисты премии отражают разные стили жизни: кто-то ценит технологичность, кто-то комфорт, кто-то эмоциональную связь с прошлым. Выбор автомобиля, претендующего на звание лучшего в Европе, помогает понять, что именно люди хотят ощущать от вождения и взаимодействия с техникой. Осознание того, что модель признана экспертами, усиливает доверие и создаёт ощущение стабильности.

Интересные факты

  1. В разные годы финалистами становились как массовые, так и ультраредкие модели.

  2. Возрождение старых имён стало заметной тенденцией — это помогает брендам укреплять позиционирование.

  3. Количество электромобилей среди финалистов растёт почти ежегодно.

Исторический контекст

  • 1960-е: формирование первых европейских автомобильных премий.

  • 1980-е: расширение критериев оценки и появление массовых голосований.

  • 2000-е: рост влияния технологий и безопасности на выбор победителей.

  • 2020-е: стремительный рост доли электромобилей среди номинантов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Домашние животные
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Последние материалы
Завышенные ожидания снижают мотивацию при использовании фитнес-приложений — тренеры
Стеклянный мост в Чжанцзяцзе закрыли из-за эксплуатационных рисков
Правило 80/20 помогает сохранить баланс в домашнем интерьере
Людмила Гурченко стыдилась своей роли в фильме "Гулящая"
Зимние тренды денима и подходящая обувь: рекомендации стилистов
Полив солёной водой снижает риск гнилей у лука и чеснока
Финальный список Car of the Year 2026 сформировали 59 членов жюри
Почему Toyota Highlander и Honda Pilot живут вечно: шокирующие факты
Авторский салат «Цезарь» по рецепту шеф-повара
Исключили молочные продукты? Тело реагирует так, как вы не ждёте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.