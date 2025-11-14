Автомобили становятся прозрачными для дорожных камер: почему рост штрафов неизбежен, а безопасность — нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инициатива использовать дорожные камеры для контроля техосмотра была озвучена директором по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергеем Ефремовым.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как сообщает сайт "Москва 24", указывая, что проблема прежде всего касается такси и грузовиков, которые нередко выходят на линию без действующей проверки. По словам экспертов, такие нарушения создают риски как для водителей, так и для других участников движения.

Автоюрист Сергей Радько считает идею логичной с точки зрения контроля обязательной процедуры. "Инициатива, наверное, правильная в том смысле, что если техосмотр у автомобиля должен быть, то проверять его нужно", — сказал автоюрист Сергей Радько. Он напомнил, что сегодня техосмотр обязателен лишь для грузового транспорта, автобусов и легковых машин старше четырёх лет, а также при смене собственника или внесении конструктивных изменений.

Реальные возможности контроля на дороге

Эксперт отметил, что существуют два основных способа проверки технического состояния машины. Водитель может пройти техосмотр официально и получить диагностическую карту, либо инспектор ГИБДД способен выявить очевидные неисправности при остановке. Это могут быть неработающие фары, неправильные габариты, чрезмерная тонировка и другие заметные отклонения.

Однако часть проблем невозможно определить визуально. Радько пояснил, что скрытые технические дефекты — например, люфт в рулевом управлении, неполадки тормозной системы или сбои в работе выхлопа — требуют полноценного диагностического осмотра. "Однако есть неисправности, которые визуально не определить: люфт, проблемы с тормозами, выхлопом", — уточнил Сергей Радько. Провести такую диагностику на дороге невозможно, поэтому автоматическая фиксация отсутствия ТО фактически сводится к проверке документа.

Последствия для водителей и штрафные механизмы

Подтверждением пройденного техосмотра служит диагностическая карта, данные которой сверяются по номеру автомобиля. При отсутствии документа нарушение может квалифицироваться как эксплуатация машины при неисправностях или условиях, запрещающих движение. За это предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.

По мнению автоюриста, сама по себе автоматическая проверка не улучшит дисциплину на дорогах. "Таким образом, автоматическая проверка повысит количество штрафов, но нисколько не стимулирует проходить процедуру", — резюмировал автоюрист. Он напомнил, что техосмотр нередко превращался в формальность, и водители просто покупали карту, не проходя диагностику.

Широкий контекст и возможные изменения

Обсуждение техосмотра совпало с другой тенденцией, имеющей отношение к затратам автовладельцев. В некоторых регионах России может существенно подорожать ОСАГО: планируется расширить тарифный коридор для легковых автомобилей на 15 процентов в обе стороны, а для мотоциклов — на 40 процентов. Если проект будет принят, стоимость полиса вырастет уже в ближайшие месяцы.

Такой фон усиливает опасения водителей: одновременно с возможным увеличением стоимости страховки возрастёт и риск получения штрафов. Автоматический контроль прохождения техосмотра станет ещё одним элементом регулирования, который ощутимо влияет на повседневные расходы владельцев транспорта.

