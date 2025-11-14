Премиальные авто растут быстрее зарплат: как Карелия погружается в парадокс богатой витрины и бедной реальности

В 2024 году в республике Карелия зарегистрировали 35 автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Это на 52,2 процента больше, чем годом ранее, когда таких машин насчитывалось 23.
Об этом сообщает издание karelinform.ru со ссылкой на аналитиков, фиксирующих рост в дорогом сегменте. Вклад премиального автопарка в виде налоговых поступлений тоже увеличился: жители региона заплатили 3,6 миллиона рублей, что на 42,2 процента выше уровня 2023 года.
На федеральном уровне тенденция схожа, но менее выражена: количество автомобилей премиум-класса по стране выросло на 34,3 процента и достигло 32 500 единиц. Наибольший прирост пришёлся на Москву, где появилось более 3 400 новых элитных машин. Московская область добавила ещё 822 экземпляра, Санкт-Петербург — 737. Эти цифры создают ощущение экономической динамики, хотя распределение доходов в регионах далеко от равномерного.
Официальная статистика, по которой средняя зарплата в республике держится на уровне около 90 тысяч рублей, не находит доверия у части населения. Пользователи соцсетей активно обсуждают расхождение между реальными ощущениями и средними показателями. "Поимённо можно?", — возмущается житель Петрозаводска Пётр. Другие участники дискуссии спрашивают, откуда берутся такие цифры и насколько они отражают жизнь в конкретных населённых пунктах.
Исследование Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" показывает, что 3,2 процента сотрудников крупных и средних предприятий региона зарабатывают свыше 200 тысяч рублей в месяц. Около 23,5 процента получают менее 45 тысяч, тогда как половина работников находится в промежутке между 47 и 95 тысячами рублей. Такой диапазон демонстрирует заметный разрыв, который становится особенно очевидным на фоне растущего числа дорогих автомобилей.
Появление машин стоимостью от 10 миллионов рублей отражает возможности лишь узкого круга жителей. Для большинства такие покупки недостижимы даже в долгосрочной перспективе. Тем не менее региональный рынок сохраняет одну из самых доступных цен на новые автомобили в Северо-Западном федеральном округе: в мае 2024 года средняя стоимость составляла 2,4 миллиона рублей.
Основу продаж формируют подержанные иномарки, тогда как отечественные автомобили с пробегом занимают меньшую долю спроса. Разрыв между премиальным сегментом и основным рынком подчёркивает социальную неоднородность, которая проявляется как в структуре потребления, так и в динамике цен.
Интерес к автокредитам заметно снизился: объём выдачи в первом квартале 2024 года составил 312,3 миллиона рублей против 755,5 миллиона годом ранее. Но при этом средний бюджет, который жители готовы выделить на покупку нового автомобиля, вырос на 17 процентов и достиг 1,5 миллиона рублей. Получается, что спрос существует, но используется иначе — аккуратнее и точечнее.
Спад кредитной активности сочетается с ростом ценовой планки, на которую рассчитывают покупатели. Это говорит о том, что финансовые возможности большинства не увеличились, а структура трат стала более выборочной.
Увеличение числа элитных автомобилей в регионе можно рассматривать как индикатор экономической активности, но он отражает лишь положение небольшой группы жителей. Для основной части населения ситуация выглядит иначе: заработки остаются в пределах, далеких от возможностей премиального сегмента.
Так формируется социальный дисбаланс, при котором рост налогов и дорогих покупок не меняет повседневных условий для большинства. Динамика премиального рынка заметна, но она не показывает целостной картины жизни республики. И пока дорогие автомобили становятся статистикой, реальный уровень доступности для жителей остаётся ограниченным.
