Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальского возмутило правительственное награждение блогера Егора Шипа
Поводок удерживает кошку рядом во время прогулки — ветеринары
Бразилец Gordão da XJ похудел на 115 кг без операции
Атаман Всероссийского казачьего общества встретился с главой Ингушетии
Праздничный шоколадный кекс за 40 минут спасёт ваш стол
Медовый блонд и каштан освежают образ женщин старше 60 лет — стилист Серова
Специалисты: установка водонагревателя без проверки проводки приводит к авариям
Торговые сети манипулируют выбором и ценами — Российский Союз потребителей
Принц Филипп дал наставления Кейт Миддлтон перед смертью

Премиальные авто растут быстрее зарплат: как Карелия погружается в парадокс богатой витрины и бедной реальности

Рост числа премиальных авто в Карелии достиг 52,2% по данным аналитиков
4:56
Авто

В 2024 году в республике Карелия зарегистрировали 35 автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Это на 52,2 процента больше, чем годом ранее, когда таких машин насчитывалось 23.

Lexus ES 350
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus ES 350

Об этом сообщает издание karelinform.ru со ссылкой на аналитиков, фиксирующих рост в дорогом сегменте. Вклад премиального автопарка в виде налоговых поступлений тоже увеличился: жители региона заплатили 3,6 миллиона рублей, что на 42,2 процента выше уровня 2023 года.

На федеральном уровне тенденция схожа, но менее выражена: количество автомобилей премиум-класса по стране выросло на 34,3 процента и достигло 32 500 единиц. Наибольший прирост пришёлся на Москву, где появилось более 3 400 новых элитных машин. Московская область добавила ещё 822 экземпляра, Санкт-Петербург — 737. Эти цифры создают ощущение экономической динамики, хотя распределение доходов в регионах далеко от равномерного.

Восприятие доходов и реакция жителей

Официальная статистика, по которой средняя зарплата в республике держится на уровне около 90 тысяч рублей, не находит доверия у части населения. Пользователи соцсетей активно обсуждают расхождение между реальными ощущениями и средними показателями. "Поимённо можно?", — возмущается житель Петрозаводска Пётр. Другие участники дискуссии спрашивают, откуда берутся такие цифры и насколько они отражают жизнь в конкретных населённых пунктах.

Исследование Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" показывает, что 3,2 процента сотрудников крупных и средних предприятий региона зарабатывают свыше 200 тысяч рублей в месяц. Около 23,5 процента получают менее 45 тысяч, тогда как половина работников находится в промежутке между 47 и 95 тысячами рублей. Такой диапазон демонстрирует заметный разрыв, который становится особенно очевидным на фоне растущего числа дорогих автомобилей.

Дорогие покупки и реальная доступность

Появление машин стоимостью от 10 миллионов рублей отражает возможности лишь узкого круга жителей. Для большинства такие покупки недостижимы даже в долгосрочной перспективе. Тем не менее региональный рынок сохраняет одну из самых доступных цен на новые автомобили в Северо-Западном федеральном округе: в мае 2024 года средняя стоимость составляла 2,4 миллиона рублей.

Основу продаж формируют подержанные иномарки, тогда как отечественные автомобили с пробегом занимают меньшую долю спроса. Разрыв между премиальным сегментом и основным рынком подчёркивает социальную неоднородность, которая проявляется как в структуре потребления, так и в динамике цен.

Кредитование и покупательские возможности

Интерес к автокредитам заметно снизился: объём выдачи в первом квартале 2024 года составил 312,3 миллиона рублей против 755,5 миллиона годом ранее. Но при этом средний бюджет, который жители готовы выделить на покупку нового автомобиля, вырос на 17 процентов и достиг 1,5 миллиона рублей. Получается, что спрос существует, но используется иначе — аккуратнее и точечнее.

Спад кредитной активности сочетается с ростом ценовой планки, на которую рассчитывают покупатели. Это говорит о том, что финансовые возможности большинства не увеличились, а структура трат стала более выборочной.

Социальный дисбаланс и перспективы

Увеличение числа элитных автомобилей в регионе можно рассматривать как индикатор экономической активности, но он отражает лишь положение небольшой группы жителей. Для основной части населения ситуация выглядит иначе: заработки остаются в пределах, далеких от возможностей премиального сегмента.

Так формируется социальный дисбаланс, при котором рост налогов и дорогих покупок не меняет повседневных условий для большинства. Динамика премиального рынка заметна, но она не показывает целостной картины жизни республики. И пока дорогие автомобили становятся статистикой, реальный уровень доступности для жителей остаётся ограниченным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Погребняк собирается создать иконописную мастерскую для помощи женщинам
Лаваш обеспечивает быстрый прогрев основы для пиццы по данным кулинаров
Дикая трава может заменить газон при регулярном кошении — садовод Ольга Воронова
Галстук вернулся в женскую моду — советы стилиста
Мария Погребняк отказалась смотреть программы Диброва после скандала
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика
Эксперты: в Уфе предложение аренды в новостройках выросло на 80% за год
Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин
Отслоившиеся части континентов вызывают извержения вулканов — геофизики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.