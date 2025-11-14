Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дикая трава может заменить газон при регулярном кошении — садовод Ольга Воронова
Галстук вернулся в женскую моду — советы стилиста
Мария Погребняк отказалась смотреть программы Диброва после скандала
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика
Эксперты: в Уфе предложение аренды в новостройках выросло на 80% за год
Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин
Отслоившиеся части континентов вызывают извержения вулканов — геофизики
Ханде Эрчел приедет в Москву на премьеру мелодрамы

Секрет путешествий без проблем: как выбрать автомобиль, который не подведет в дороге

Выбор автомобиля для отпуска зависит от дорог — тревел-эксперт Синельников
Авто

Главным критерием при выборе автомобиля для путешествий должны быть конкретные дорожные условия маршрута, а не популярность модели или престиж бренда. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

По словам эксперта, универсального автомобиля, который подошел бы всем и всегда, не существует — транспорт подбирают под конкретные задачи. Если планируется спокойное путешествие по городу или трассе, а также легкому бездорожью, оптимальным выбором станут седаны.

"Для ровных дорог и несложного бездорожья отлично подойдут седаны с небольшим дорожным просветом. Лучше выбирать переднеприводные модели — двигатель давит на приводные колеса, и если вы где-то застрянете, выбраться будет проще", — объяснил Синельников.

Задний привод, по его словам, менее практичен: ведущие колеса находятся сзади, двигатель — спереди, и распределение веса мешает машине выходить из сложных ситуаций. К тому же новые заднеприводные модели почти не выпускают — они встречаются либо на вторичном рынке, либо среди дорогих спорткаров. Более универсальным вариантом эксперт назвал кроссоверы — промежуточный формат между седанами и полноценными внедорожниками.

"У кроссоверов выше клиренс, встречаются как передне-, так и полноприводные версии. Это неплохой компромисс, особенно учитывая, что на российском рынке огромное количество китайских моделей с широким выбором комплектаций. Такие машины подходят тем, чьи маршруты могут включать в себя укатанную почву или легкие участки бездорожья.", — отметил он. 

Если же путешествие предполагает суровые условия, глубокую грязь или каменистые тропы, по словам Синельникова, без внедорожника не обойтись. Эти автомобили потребляют больше топлива и уступают в скорости, зато обладают высокой проходимостью и выдерживают нагрузку, с которой другие машины не справятся.

"Внедорожники — отдельная каста. Они могут проехать там, где не пройдет практически никто. К тому же на вторичке можно найти недорогие, но надежные варианты. Старые внедорожники при правильном уходе сохраняют отличное техническое состояние и большой ресурс", — рассказал тревел-эксперт.

Еще одно преимущество таких машин — вместимость. Многие модели оснащены третьим рядом сидений и позволяют взять с собой больше людей и багажа, что особенно важно для семейных поездок. Если же маршрут пролегает исключительно по асфальту, а максимальное бездорожье — это проселочная дорога, внедорожник можно заменить более комфортным вариантом — минивэном. Эти автомобили доступны с категорией B, часто имеют полноценный третий ряд и обеспечивают пассажирам максимальное удобство.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Недвижимость
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Пациенты с постковидным фиброзом в три раза чаще болеют пневмонией — врач Цагараева
Правительство Марий Эл поддержало проект по изучению гастрономии
Горчичный раствор эффективно устраняет запах рыбы с досок
Роналдо объяснил, почему не считает Криштиану величайшим
Возрастные изменения зрения можно замедлить — офтальмолог Левина
Певица Шакира вышла в свет с сыновьями от футболиста Жерара Пике
Влияние холодного масла на рассыпчатость песочного теста подтвердили кондитеры
Выбор автомобиля для отпуска зависит от дорог — тревел-эксперт Синельников
Эксперты: шестое чувство питомцев — это реакция на незаметные человеку сигналы
BBC принесла извинения Дональду Трампу за искажение речи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.