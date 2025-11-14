Секрет путешествий без проблем: как выбрать автомобиль, который не подведет в дороге

Выбор автомобиля для отпуска зависит от дорог — тревел-эксперт Синельников

Главным критерием при выборе автомобиля для путешествий должны быть конкретные дорожные условия маршрута, а не популярность модели или престиж бренда. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя поездка

По словам эксперта, универсального автомобиля, который подошел бы всем и всегда, не существует — транспорт подбирают под конкретные задачи. Если планируется спокойное путешествие по городу или трассе, а также легкому бездорожью, оптимальным выбором станут седаны.

"Для ровных дорог и несложного бездорожья отлично подойдут седаны с небольшим дорожным просветом. Лучше выбирать переднеприводные модели — двигатель давит на приводные колеса, и если вы где-то застрянете, выбраться будет проще", — объяснил Синельников.

Задний привод, по его словам, менее практичен: ведущие колеса находятся сзади, двигатель — спереди, и распределение веса мешает машине выходить из сложных ситуаций. К тому же новые заднеприводные модели почти не выпускают — они встречаются либо на вторичном рынке, либо среди дорогих спорткаров. Более универсальным вариантом эксперт назвал кроссоверы — промежуточный формат между седанами и полноценными внедорожниками.

"У кроссоверов выше клиренс, встречаются как передне-, так и полноприводные версии. Это неплохой компромисс, особенно учитывая, что на российском рынке огромное количество китайских моделей с широким выбором комплектаций. Такие машины подходят тем, чьи маршруты могут включать в себя укатанную почву или легкие участки бездорожья.", — отметил он.

Если же путешествие предполагает суровые условия, глубокую грязь или каменистые тропы, по словам Синельникова, без внедорожника не обойтись. Эти автомобили потребляют больше топлива и уступают в скорости, зато обладают высокой проходимостью и выдерживают нагрузку, с которой другие машины не справятся.

"Внедорожники — отдельная каста. Они могут проехать там, где не пройдет практически никто. К тому же на вторичке можно найти недорогие, но надежные варианты. Старые внедорожники при правильном уходе сохраняют отличное техническое состояние и большой ресурс", — рассказал тревел-эксперт.

Еще одно преимущество таких машин — вместимость. Многие модели оснащены третьим рядом сидений и позволяют взять с собой больше людей и багажа, что особенно важно для семейных поездок. Если же маршрут пролегает исключительно по асфальту, а максимальное бездорожье — это проселочная дорога, внедорожник можно заменить более комфортным вариантом — минивэном. Эти автомобили доступны с категорией B, часто имеют полноценный третий ряд и обеспечивают пассажирам максимальное удобство.