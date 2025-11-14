Техосмотр под прицелом камер: почему идея страховщиков обречена на провал

Камеры фиксации нарушений не нужны для контроля техосмотра — автоэксперт Попов

Использовать камеры фиксации нарушений для контроля техосмотра технически возможно, но такая мера не имеет практического смысла, считает эксперт. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорожная камера

Ранее российские страховщики предложили использовать систему автоматической фиксации нарушений для контроля за прохождением технического осмотра транспортных средств.

Попов отметил, что технические средства для такой проверки действительно существуют, однако сама идея не учитывает действующие нормы. По его словам, данные диагностических карт уже заносятся в единую базу техосмотра, которую сейчас активно синхронизируют с системой ГИБДД. Он подчеркнул, что проверять наличие техосмотра через базы намного проще, чем создавать дополнительные механизмы.

"Такая техническая возможность есть, но она не нужна. Данные диагностических карт уже содержатся в единой базе техосмотра, и сверить их с базой ГИБДД гораздо проще, чем подключать камеры фиксации. Кроме того, для некоммерческого транспорта техосмотр в принципе отменен", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что инициатива основана на ошибочных представлениях о правилах прохождения техосмотра. Он подчеркнул, что коммерческий транспорт обязан подтверждать исправность в рамках получения разрешений и регулярных предрейсовых осмотров, а пассажирские перевозки относятся к лицензируемой деятельности, где предъявление техосмотра является обязательным. По словам эксперта, идея использования камер не решает ключевую проблему — выявление реальных неисправностей.

"Если цель — повысить безопасность, нужно реализовать поправки, которые предусматривают приостановку действия свидетельства о регистрации при выявлении неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Водитель в таком случае обязан пройти техосмотр после устранения проблемы, чтобы восстановить СТС. Это куда важнее, чем формальная диагностическая карта", — отметил Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что инициаторы подобной меры, вероятно, не до конца понимают современное регулирование техосмотра, а также испытывают недовольство резким сокращением объема процедур после отмены обязательного техосмотра для частных автомобилей.