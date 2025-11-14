Рынок бьёт рекорды, а кошельки — трещат: 2025 год переписывает стоимость каждого километра

Рост утильсбора спровоцировал всплеск спроса на иномарки — Рольф

Российский авторынок снова подорожал. По данным агентства "Автостат", в октябре 2025 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в стране достигла 3,43 млн рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений. При этом машины с пробегом тоже обновили рекорд, подорожав до 1,23 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Preface

Как выросли цены на новые автомобили

"Средневзвешенная цена новой машины выросла на 2,2% и впервые преодолела отметку 3,4 млн руб.", — сообщили аналитики "Автостата".

Если сравнивать с октябрём прошлого года, рост составил 8%. При этом, начиная с августа 2024-го, средняя стоимость новой машины уже 15 месяцев подряд превышает 3 млн рублей.

За десять месяцев 2025 года показатель в среднем составил 3,23 млн рублей, что на 3,5% выше аналогичного периода 2024 года. С 2021 года цены выросли более чем на 60%, а за пять лет — вдвое.

"Показатель постоянно растет, и рынок уже не возвращается к прежним значениям", — отметили в агентстве.

Подержанные автомобили тоже не отстают

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в октябре достигла 1,23 млн рублей, прибавив 2,5% за месяц и 3% за год. Для сравнения, летом 2023 года она составляла чуть больше миллиона. Теперь, уже более двух лет, автомобили с пробегом стабильно удерживаются выше этого порога.

Аналитики платформы "Авто.ру Оценки" также сообщают, что средняя цена подержанных иномарок не старше 15 лет приближается к 2 млн рублей, а отечественные автомобили с пробегом оцениваются примерно в 690 тыс. рублей.

Почему рынок бьёт рекорды

Главная причина роста — устойчивый спрос на автомобили на фоне снижения их предложения. Параллельный импорт не компенсировал уход крупных иностранных брендов, а российские заводы пока не нарастили объёмы до прежних масштабов. Кроме того, на цены повлияли:

рост логистических затрат;

увеличение стоимости комплектующих;

колебания валютного курса;

налоговая нагрузка и обязательная маркировка.

К тому же автодилеры всё чаще фиксируют рост интереса к моделям среднего и премиум-класса — а значит, средняя цена автоматически сдвигается вверх.

Таблица сравнения

Категория Средняя цена 2024 Средняя цена 2025 Прирост за год Особенности Новые авто 3,18 млн ₽ 3,43 млн ₽ +8% Дефицит, рост издержек Авто с пробегом 1,19 млн ₽ 1,23 млн ₽ +3% Высокий спрос Отечественные авто (б/у) 670 тыс. ₽ 690 тыс. ₽ +2,9% Ограниченное предложение

Советы шаг за шагом: как сэкономить на покупке автомобиля

Следите за сезонными скидками. Осенью и зимой автосалоны часто распродают остатки складов. Покупайте у официальных дилеров. Это защищает от скрытых наценок и мошенничества. Рассмотрите прошлогодние модели. Они дешевле на 10-15%, но мало отличаются по характеристикам. Выбирайте кредит или лизинг с господдержкой. Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" пока действуют. Проверяйте VIN и историю. Особенно при покупке подержанных машин — это поможет избежать лишних расходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать кредит под высокий процент ради срочной покупки.

Последствие: переплата за машину до 30% её стоимости.

Альтернатива: дождаться акций банков или использовать рассрочку от дилера.

Ошибка: покупать подержанный авто без проверки технического состояния.

Последствие: риск попасть на дорогостоящий ремонт.

Альтернатива: заказать диагностику или воспользоваться сервисом независимой проверки.

Ошибка: игнорировать валютные колебания.

Последствие: цена на иномарку может вырасти за неделю.

Альтернатива: фиксировать цену при бронировании.

А что если...

Если в 2026 году курс рубля укрепится, а локальные производители увеличат выпуск, рост цен может замедлиться. Однако эксперты "Автостата" не ожидают резкого снижения: стоимость машин останется высокой из-за дорогих компонентов и ужесточения регулирования.

Таблица "Плюсы и минусы" текущей ситуации

Плюсы Минусы Высокий интерес к российским моделям Рост цен снижает доступность авто Активное развитие параллельного импорта Дефицит новых иномарок Расширение локального производства Снижение конкуренции на рынке Программы господдержки Удорожание кредита и страховки

FAQ

Почему автомобили дорожают, если спрос снижается?

Предложение падает быстрее, чем спрос. Заводы не успевают восполнять нехватку, а импорт ограничен.

Когда лучше покупать машину?

Конец года — традиционно выгодное время: дилеры устраивают акции и фиксируют старые цены.

Что происходит с рынком подержанных авто?

Сегмент растёт, но хорошие машины уходят быстро, а цены остаются на высоком уровне.

Стоит ли ждать снижения цен в 2026 году?

Скорее всего, нет. Рынок стабилизируется на новых, более дорогих уровнях.

Мифы и правда

Миф: цены на авто завышены искусственно.

Правда: основной рост связан с объективными факторами — себестоимость, логистика, курс валют.

Миф: новые автомобили в России стали недоступны.

Правда: доступность снизилась, но программы льготного кредитования остаются.

Миф: подержанные автомобили дешевле почти вдвое.

Правда: рзрыв сокращается: хорошие б/у стоят уже свыше миллиона рублей.

Три интересных факта

В 2018 году средняя цена нового авто в России составляла всего 1,6 млн рублей. Доля китайских машин в 2025 году превысила 55% всех продаж. За год россияне стали покупать меньше машин, но тратят на них в среднем на 25% больше.

Исторический контекст

В 2020-х годах рынок автомобилей в России претерпел резкие изменения. После ухода ряда иностранных брендов и перебоев с поставками средние цены начали расти. С 2021 по 2025 год средняя стоимость автомобиля увеличилась более чем на 60%. При этом на рынке появились новые игроки — китайские бренды и российские производители, которые пытаются удержать баланс цен.