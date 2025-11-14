Рынок бьёт рекорды, а кошельки — трещат: 2025 год переписывает стоимость каждого километра

Российский авторынок снова подорожал. По данным агентства "Автостат", в октябре 2025 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в стране достигла 3,43 млн рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений. При этом машины с пробегом тоже обновили рекорд, подорожав до 1,23 млн рублей.
"Средневзвешенная цена новой машины выросла на 2,2% и впервые преодолела отметку 3,4 млн руб.", — сообщили аналитики "Автостата".
Если сравнивать с октябрём прошлого года, рост составил 8%. При этом, начиная с августа 2024-го, средняя стоимость новой машины уже 15 месяцев подряд превышает 3 млн рублей.
За десять месяцев 2025 года показатель в среднем составил 3,23 млн рублей, что на 3,5% выше аналогичного периода 2024 года. С 2021 года цены выросли более чем на 60%, а за пять лет — вдвое.
"Показатель постоянно растет, и рынок уже не возвращается к прежним значениям", — отметили в агентстве.
Средняя цена подержанного легкового автомобиля в октябре достигла 1,23 млн рублей, прибавив 2,5% за месяц и 3% за год. Для сравнения, летом 2023 года она составляла чуть больше миллиона. Теперь, уже более двух лет, автомобили с пробегом стабильно удерживаются выше этого порога.
Аналитики платформы "Авто.ру Оценки" также сообщают, что средняя цена подержанных иномарок не старше 15 лет приближается к 2 млн рублей, а отечественные автомобили с пробегом оцениваются примерно в 690 тыс. рублей.
Главная причина роста — устойчивый спрос на автомобили на фоне снижения их предложения. Параллельный импорт не компенсировал уход крупных иностранных брендов, а российские заводы пока не нарастили объёмы до прежних масштабов. Кроме того, на цены повлияли:
К тому же автодилеры всё чаще фиксируют рост интереса к моделям среднего и премиум-класса — а значит, средняя цена автоматически сдвигается вверх.
|Категория
|Средняя цена 2024
|Средняя цена 2025
|Прирост за год
|Особенности
|Новые авто
|3,18 млн ₽
|3,43 млн ₽
|+8%
|Дефицит, рост издержек
|Авто с пробегом
|1,19 млн ₽
|1,23 млн ₽
|+3%
|Высокий спрос
|Отечественные авто (б/у)
|670 тыс. ₽
|690 тыс. ₽
|+2,9%
|Ограниченное предложение
Следите за сезонными скидками. Осенью и зимой автосалоны часто распродают остатки складов.
Покупайте у официальных дилеров. Это защищает от скрытых наценок и мошенничества.
Рассмотрите прошлогодние модели. Они дешевле на 10-15%, но мало отличаются по характеристикам.
Выбирайте кредит или лизинг с господдержкой. Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" пока действуют.
Проверяйте VIN и историю. Особенно при покупке подержанных машин — это поможет избежать лишних расходов.
Ошибка: брать кредит под высокий процент ради срочной покупки.
Последствие: переплата за машину до 30% её стоимости.
Альтернатива: дождаться акций банков или использовать рассрочку от дилера.
Ошибка: покупать подержанный авто без проверки технического состояния.
Последствие: риск попасть на дорогостоящий ремонт.
Альтернатива: заказать диагностику или воспользоваться сервисом независимой проверки.
Ошибка: игнорировать валютные колебания.
Последствие: цена на иномарку может вырасти за неделю.
Альтернатива: фиксировать цену при бронировании.
Если в 2026 году курс рубля укрепится, а локальные производители увеличат выпуск, рост цен может замедлиться. Однако эксперты "Автостата" не ожидают резкого снижения: стоимость машин останется высокой из-за дорогих компонентов и ужесточения регулирования.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий интерес к российским моделям
|Рост цен снижает доступность авто
|Активное развитие параллельного импорта
|Дефицит новых иномарок
|Расширение локального производства
|Снижение конкуренции на рынке
|Программы господдержки
|Удорожание кредита и страховки
Почему автомобили дорожают, если спрос снижается?
Предложение падает быстрее, чем спрос. Заводы не успевают восполнять нехватку, а импорт ограничен.
Когда лучше покупать машину?
Конец года — традиционно выгодное время: дилеры устраивают акции и фиксируют старые цены.
Что происходит с рынком подержанных авто?
Сегмент растёт, но хорошие машины уходят быстро, а цены остаются на высоком уровне.
Стоит ли ждать снижения цен в 2026 году?
Скорее всего, нет. Рынок стабилизируется на новых, более дорогих уровнях.
Миф: цены на авто завышены искусственно.
Правда: основной рост связан с объективными факторами — себестоимость, логистика, курс валют.
Миф: новые автомобили в России стали недоступны.
Правда: доступность снизилась, но программы льготного кредитования остаются.
Миф: подержанные автомобили дешевле почти вдвое.
Правда: рзрыв сокращается: хорошие б/у стоят уже свыше миллиона рублей.
В 2018 году средняя цена нового авто в России составляла всего 1,6 млн рублей.
Доля китайских машин в 2025 году превысила 55% всех продаж.
За год россияне стали покупать меньше машин, но тратят на них в среднем на 25% больше.
В 2020-х годах рынок автомобилей в России претерпел резкие изменения. После ухода ряда иностранных брендов и перебоев с поставками средние цены начали расти. С 2021 по 2025 год средняя стоимость автомобиля увеличилась более чем на 60%. При этом на рынке появились новые игроки — китайские бренды и российские производители, которые пытаются удержать баланс цен.
Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.