Импорт не успевает, склады пустеют: эксперты предупредили о самом жёстком дефиците за последние годы

С декабря российский авторынок ждут изменения: вступает в силу новая методика расчёта утилизационного сбора. Эта мера уже спровоцировала ажиотаж и локальный дефицит некоторых иномарок — особенно мощных моделей, на которые теперь ляжет повышенный "утиль".

Li Auto L7 001

Что изменится с 1 декабря

Согласно новым правилам, льготный утилизационный сбор будет распространяться только на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Всё, что выше этого порога, перейдёт в коммерческую категорию с гораздо более высокой ставкой. Причём платить её придётся не только компаниям, но и физическим лицам.

Иными словами, владельцам мощных внедорожников, кроссоверов и премиум-седанов стоит готовиться к дополнительным расходам. Именно поэтому дилеры уже сейчас фиксируют всплеск спроса на определённые модели.

Какие автомобили оказались в дефиците

В дилерском холдинге "Рольф" сообщили, что наблюдается "острая нехватка" популярных моделей среднего и высокого класса.

"В салонах существует острая нехватка Mitsubishi Outlander, Xpander и L200, BMW X6 и X7, Li Auto L6, L7 и L9, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 и CX-50, а также Toyota Highlander", — отметили представители холдинга.

Список расширяется и за счёт премиум-брендов. По данным автомобильного маркетплейса Fresh, к концу ноября особенно трудно будет найти на складе:

BMW X3, X5 и X6;

Mercedes-Benz GLE300d и GLE450;

Hyundai Palisade, Santa Fe и Staria;

Kia Mohave, Sorento и Sportage.

В Major Auto дефицит затронул японские марки, прежде всего Toyota и Lexus.

"В салонах возник дефицит Toyota Land Cruiser 300, Camry и Lexus RX", — заявили в компании.

Почему машины исчезают из автосалонов

Причина проста: покупатели стараются успеть приобрести мощные автомобили до повышения ставок утильсбора. В среднем дополнительный платёж за автомобиль мощностью свыше 160 л. с. может вырасти от 120 до 250 тысяч рублей.

"Это станет стоп-фактором для решения о покупке такого автомобиля", — пояснил директор департамента продаж компании "Рольф" Николай Иванов.

Таким образом, в последние недели ноября рынок параллельного импорта работает на пике активности. Машины с высоким спросом распродаются быстрее, чем поставляются новые партии.

Таблица сравнения

Категория Мощность двигателя Рост цены после 1 декабря Дефицит в салонах Эконом (до 160 л. с.) ≤160 л. с. Незначительный Нет Средний класс 160-200 л. с. +120-150 тыс. ₽ Средний Премиум и внедорожники >200 л. с. +200-250 тыс. ₽ Высокий

Советы шаг за шагом: как действовать покупателям

Проверить мощность двигателя. Если она выше 160 л. с., покупку стоит оформить до конца ноября. Зарезервировать нужную модель. Многие дилеры предлагают онлайн-бронирование с фиксированной ценой. Сравнить площадки. Разница в стоимости между маркетплейсами может достигать 10-15%. Оценить альтернативы. Рассмотрите версии с меньшей мощностью — часто они дешевле в обслуживании. Следить за акциями. Конец ноября — традиционное время скидок на складские остатки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку мощной машины до декабря.

Последствие: доплата до 250 тыс. руб. из-за нового утильсбора.

Альтернатива: оформить сделку до вступления изменений в силу.

Ошибка: игнорировать категории мощности.

Последствие: переплата даже при покупке "с рук".

Альтернатива: проверить данные по ПТС перед покупкой.

Ошибка: делать ставку на параллельный импорт после декабря.

Последствие: дефицит нужных моделей и скачок цен.

Альтернатива: подобрать аналоги с меньшей мощностью или локальные версии.

А что если...

Если власти введут послабления или дополнительные льготы для физических лиц, часть покупателей сможет избежать повышенного сбора. Однако пока такой сценарий маловероятен: курс на ужесточение фискальных мер очевиден. Поэтому откладывать покупку сейчас рискованно — в декабре выбор уменьшится, а цены вырастут.

Таблица "Плюсы и минусы" изменений

Плюсы Минусы Экологическая направленность реформы Удорожание машин с мощным двигателем Возможность стимулировать производство в РФ Снижение доступности премиум-авто Рост спроса на экономичные модели Дефицит в салонах и спекуляции на рынке

FAQ

Какие автомобили подорожают с 1 декабря?

Все модели мощностью свыше 160 л. с. вне зависимости от марки и страны происхождения.

Можно ли купить машину сейчас и оформить позже?

Да, при бронировании до 1 декабря цена фиксируется по действующим условиям.

Что будет с автомобилями, уже ввезёнными в страну?

Для них ставка утильсбора останется прежней, если оформление завершится до 30 ноября.

Какие марки сильнее всего подорожают?

BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Mazda и Li Auto — все модели мощнее 160 л. с.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора затронет всех автовладельцев.

Правда: льготная ставка сохранится для автомобилей мощностью до 160 л. с.

Миф: после декабря машины резко исчезнут из продажи.

Правда: они не исчезнут, но станут дороже и менее доступны.

Миф: утильсбор — это налог на ввоз.

Правда: это плата за последующую утилизацию, но фактически она влияет на конечную цену.

Три интересных факта

Россия — одна из немногих стран, где утильсбор напрямую влияет на розничную цену новых автомобилей. После 2020 года утильсбор на грузовики вырос более чем в три раза. Средняя мощность импортируемых автомобилей по параллельному каналу в 2025 году составила 190 л. с. — то есть большая часть попадает под новый сбор.

Исторический контекст

Утилизационный сбор действует в России с 2012 года как инструмент экологической политики. Сначала его размер зависел от типа кузова и объёма двигателя, но постепенно методика стала учитывать мощность. С 2023 года обсуждалась идея стимулировать производство экономичных авто, что и вылилось в реформу 2025 года, вступающую в силу 1 декабря.