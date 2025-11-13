Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арочные отжимания улучшают мобильность грудного отдела — данные тренеров
''Ямал СПГ'' продолжит покорять мир, даже если Европа скажет ''нет'' — Назаров
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Прохладная зимовка формирует цветочные почки у кактусов по данным ботаников
Новые данные: киви и ржаной хлеб улучшают работу кишечника — ученые
Яичная скорлупа открыла миру вымерших крокодилов Австралии
Рост утильсбора спровоцировал всплеск спроса на иномарки — Рольф
Отар Кушанашвили узнаёт Валю Карнавал только по губам
Рост обращений туристов из-за отравлений в Лаосе отметили врачи

Импорт не успевает, склады пустеют: эксперты предупредили о самом жёстком дефиците за последние годы

Новый утильсбор распространится на машины свыше 160 л. с. — Минпромторг
0:49
Авто

С декабря российский авторынок ждут изменения: вступает в силу новая методика расчёта утилизационного сбора. Эта мера уже спровоцировала ажиотаж и локальный дефицит некоторых иномарок — особенно мощных моделей, на которые теперь ляжет повышенный "утиль".

Li Auto L7 001
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Li Auto L7 001

Что изменится с 1 декабря

Согласно новым правилам, льготный утилизационный сбор будет распространяться только на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Всё, что выше этого порога, перейдёт в коммерческую категорию с гораздо более высокой ставкой. Причём платить её придётся не только компаниям, но и физическим лицам.

Иными словами, владельцам мощных внедорожников, кроссоверов и премиум-седанов стоит готовиться к дополнительным расходам. Именно поэтому дилеры уже сейчас фиксируют всплеск спроса на определённые модели.

Какие автомобили оказались в дефиците

В дилерском холдинге "Рольф" сообщили, что наблюдается "острая нехватка" популярных моделей среднего и высокого класса.

"В салонах существует острая нехватка Mitsubishi Outlander, Xpander и L200, BMW X6 и X7, Li Auto L6, L7 и L9, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 и CX-50, а также Toyota Highlander", — отметили представители холдинга.

Список расширяется и за счёт премиум-брендов. По данным автомобильного маркетплейса Fresh, к концу ноября особенно трудно будет найти на складе:

  • BMW X3, X5 и X6;
  • Mercedes-Benz GLE300d и GLE450;
  • Hyundai Palisade, Santa Fe и Staria;
  • Kia Mohave, Sorento и Sportage.

В Major Auto дефицит затронул японские марки, прежде всего Toyota и Lexus.

"В салонах возник дефицит Toyota Land Cruiser 300, Camry и Lexus RX", — заявили в компании.

Почему машины исчезают из автосалонов

Причина проста: покупатели стараются успеть приобрести мощные автомобили до повышения ставок утильсбора. В среднем дополнительный платёж за автомобиль мощностью свыше 160 л. с. может вырасти от 120 до 250 тысяч рублей.

"Это станет стоп-фактором для решения о покупке такого автомобиля", — пояснил директор департамента продаж компании "Рольф" Николай Иванов.

Таким образом, в последние недели ноября рынок параллельного импорта работает на пике активности. Машины с высоким спросом распродаются быстрее, чем поставляются новые партии.

Таблица сравнения

Категория Мощность двигателя Рост цены после 1 декабря Дефицит в салонах
Эконом (до 160 л. с.) ≤160 л. с. Незначительный Нет
Средний класс 160-200 л. с. +120-150 тыс. ₽ Средний
Премиум и внедорожники >200 л. с. +200-250 тыс. ₽ Высокий

Советы шаг за шагом: как действовать покупателям

  1. Проверить мощность двигателя. Если она выше 160 л. с., покупку стоит оформить до конца ноября.

  2. Зарезервировать нужную модель. Многие дилеры предлагают онлайн-бронирование с фиксированной ценой.

  3. Сравнить площадки. Разница в стоимости между маркетплейсами может достигать 10-15%.

  4. Оценить альтернативы. Рассмотрите версии с меньшей мощностью — часто они дешевле в обслуживании.

  5. Следить за акциями. Конец ноября — традиционное время скидок на складские остатки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку мощной машины до декабря.
    Последствие: доплата до 250 тыс. руб. из-за нового утильсбора.
    Альтернатива: оформить сделку до вступления изменений в силу.

  • Ошибка: игнорировать категории мощности.
    Последствие: переплата даже при покупке "с рук".
    Альтернатива: проверить данные по ПТС перед покупкой.

  • Ошибка: делать ставку на параллельный импорт после декабря.
    Последствие: дефицит нужных моделей и скачок цен.
    Альтернатива: подобрать аналоги с меньшей мощностью или локальные версии.

А что если...

Если власти введут послабления или дополнительные льготы для физических лиц, часть покупателей сможет избежать повышенного сбора. Однако пока такой сценарий маловероятен: курс на ужесточение фискальных мер очевиден. Поэтому откладывать покупку сейчас рискованно — в декабре выбор уменьшится, а цены вырастут.

Таблица "Плюсы и минусы" изменений

Плюсы  Минусы
Экологическая направленность реформы Удорожание машин с мощным двигателем
Возможность стимулировать производство в РФ Снижение доступности премиум-авто
Рост спроса на экономичные модели Дефицит в салонах и спекуляции на рынке

FAQ

Какие автомобили подорожают с 1 декабря?
Все модели мощностью свыше 160 л. с. вне зависимости от марки и страны происхождения.

Можно ли купить машину сейчас и оформить позже?
Да, при бронировании до 1 декабря цена фиксируется по действующим условиям.

Что будет с автомобилями, уже ввезёнными в страну?
Для них ставка утильсбора останется прежней, если оформление завершится до 30 ноября.

Какие марки сильнее всего подорожают?
BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Mazda и Li Auto — все модели мощнее 160 л. с.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора затронет всех автовладельцев.
Правда: льготная ставка сохранится для автомобилей мощностью до 160 л. с.

Миф: после декабря машины резко исчезнут из продажи.
Правда: они не исчезнут, но станут дороже и менее доступны.

Миф: утильсбор — это налог на ввоз.
Правда: это плата за последующую утилизацию, но фактически она влияет на конечную цену.

Три интересных факта

  1. Россия — одна из немногих стран, где утильсбор напрямую влияет на розничную цену новых автомобилей.

  2. После 2020 года утильсбор на грузовики вырос более чем в три раза.

  3. Средняя мощность импортируемых автомобилей по параллельному каналу в 2025 году составила 190 л. с. — то есть большая часть попадает под новый сбор.

Исторический контекст

Утилизационный сбор действует в России с 2012 года как инструмент экологической политики. Сначала его размер зависел от типа кузова и объёма двигателя, но постепенно методика стала учитывать мощность. С 2023 года обсуждалась идея стимулировать производство экономичных авто, что и вылилось в реформу 2025 года, вступающую в силу 1 декабря.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Нефть
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
Исследователи связали жирные молочные продукты с более здоровым сердцем — CARDIA
США нацелились на иракское месторождение ЛУКОЙЛа
Горнолыжный комплекс "Трёхгорье" в ХМАО дарит незабываемые впечатления
Новый утильсбор распространится на машины свыше 160 л. с. — Минпромторг
Мышечная тренировка предотвращает травмы коленных суставов — доктор Зайферт
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Это станет заменой смартфону через несколько лет — Илон Маск
Металлический черенок увеличивает прочность инструмента — агроном Илья Федотов
Россия обучит китайских моряков плаванию по Севморпути
Шахназаров заступился за Лепса после слов Шнурова о нём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.