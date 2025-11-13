Импорт не успевает, склады пустеют: эксперты предупредили о самом жёстком дефиците за последние годы

С декабря российский авторынок ждут изменения: вступает в силу новая методика расчёта утилизационного сбора. Эта мера уже спровоцировала ажиотаж и локальный дефицит некоторых иномарок — особенно мощных моделей, на которые теперь ляжет повышенный "утиль".
Согласно новым правилам, льготный утилизационный сбор будет распространяться только на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Всё, что выше этого порога, перейдёт в коммерческую категорию с гораздо более высокой ставкой. Причём платить её придётся не только компаниям, но и физическим лицам.
Иными словами, владельцам мощных внедорожников, кроссоверов и премиум-седанов стоит готовиться к дополнительным расходам. Именно поэтому дилеры уже сейчас фиксируют всплеск спроса на определённые модели.
В дилерском холдинге "Рольф" сообщили, что наблюдается "острая нехватка" популярных моделей среднего и высокого класса.
"В салонах существует острая нехватка Mitsubishi Outlander, Xpander и L200, BMW X6 и X7, Li Auto L6, L7 и L9, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 и CX-50, а также Toyota Highlander", — отметили представители холдинга.
Список расширяется и за счёт премиум-брендов. По данным автомобильного маркетплейса Fresh, к концу ноября особенно трудно будет найти на складе:
В Major Auto дефицит затронул японские марки, прежде всего Toyota и Lexus.
"В салонах возник дефицит Toyota Land Cruiser 300, Camry и Lexus RX", — заявили в компании.
Причина проста: покупатели стараются успеть приобрести мощные автомобили до повышения ставок утильсбора. В среднем дополнительный платёж за автомобиль мощностью свыше 160 л. с. может вырасти от 120 до 250 тысяч рублей.
"Это станет стоп-фактором для решения о покупке такого автомобиля", — пояснил директор департамента продаж компании "Рольф" Николай Иванов.
Таким образом, в последние недели ноября рынок параллельного импорта работает на пике активности. Машины с высоким спросом распродаются быстрее, чем поставляются новые партии.
|Категория
|Мощность двигателя
|Рост цены после 1 декабря
|Дефицит в салонах
|Эконом (до 160 л. с.)
|≤160 л. с.
|Незначительный
|Нет
|Средний класс
|160-200 л. с.
|+120-150 тыс. ₽
|Средний
|Премиум и внедорожники
|>200 л. с.
|+200-250 тыс. ₽
|Высокий
Проверить мощность двигателя. Если она выше 160 л. с., покупку стоит оформить до конца ноября.
Зарезервировать нужную модель. Многие дилеры предлагают онлайн-бронирование с фиксированной ценой.
Сравнить площадки. Разница в стоимости между маркетплейсами может достигать 10-15%.
Оценить альтернативы. Рассмотрите версии с меньшей мощностью — часто они дешевле в обслуживании.
Следить за акциями. Конец ноября — традиционное время скидок на складские остатки.
Ошибка: откладывать покупку мощной машины до декабря.
Последствие: доплата до 250 тыс. руб. из-за нового утильсбора.
Альтернатива: оформить сделку до вступления изменений в силу.
Ошибка: игнорировать категории мощности.
Последствие: переплата даже при покупке "с рук".
Альтернатива: проверить данные по ПТС перед покупкой.
Ошибка: делать ставку на параллельный импорт после декабря.
Последствие: дефицит нужных моделей и скачок цен.
Альтернатива: подобрать аналоги с меньшей мощностью или локальные версии.
Если власти введут послабления или дополнительные льготы для физических лиц, часть покупателей сможет избежать повышенного сбора. Однако пока такой сценарий маловероятен: курс на ужесточение фискальных мер очевиден. Поэтому откладывать покупку сейчас рискованно — в декабре выбор уменьшится, а цены вырастут.
|Плюсы
|Минусы
|Экологическая направленность реформы
|Удорожание машин с мощным двигателем
|Возможность стимулировать производство в РФ
|Снижение доступности премиум-авто
|Рост спроса на экономичные модели
|Дефицит в салонах и спекуляции на рынке
Какие автомобили подорожают с 1 декабря?
Все модели мощностью свыше 160 л. с. вне зависимости от марки и страны происхождения.
Можно ли купить машину сейчас и оформить позже?
Да, при бронировании до 1 декабря цена фиксируется по действующим условиям.
Что будет с автомобилями, уже ввезёнными в страну?
Для них ставка утильсбора останется прежней, если оформление завершится до 30 ноября.
Какие марки сильнее всего подорожают?
BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Mazda и Li Auto — все модели мощнее 160 л. с.
Миф: повышение утильсбора затронет всех автовладельцев.
Правда: льготная ставка сохранится для автомобилей мощностью до 160 л. с.
Миф: после декабря машины резко исчезнут из продажи.
Правда: они не исчезнут, но станут дороже и менее доступны.
Миф: утильсбор — это налог на ввоз.
Правда: это плата за последующую утилизацию, но фактически она влияет на конечную цену.
Россия — одна из немногих стран, где утильсбор напрямую влияет на розничную цену новых автомобилей.
После 2020 года утильсбор на грузовики вырос более чем в три раза.
Средняя мощность импортируемых автомобилей по параллельному каналу в 2025 году составила 190 л. с. — то есть большая часть попадает под новый сбор.
Утилизационный сбор действует в России с 2012 года как инструмент экологической политики. Сначала его размер зависел от типа кузова и объёма двигателя, но постепенно методика стала учитывать мощность. С 2023 года обсуждалась идея стимулировать производство экономичных авто, что и вылилось в реформу 2025 года, вступающую в силу 1 декабря.
