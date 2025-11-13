Импорт тает, цены растут: новый порядок на рынке автозапчастей ударит по каждому владельцу авто

Рынок автотоваров в России переживает не самый спокойный период: цены растут, бренды уходят, а логистика перестраивается. Эксперты уверены — в 2026 году автолюбителям стоит готовиться к очередному подорожанию.
По данным рынка, за 2025 год средняя стоимость популярных деталей для мелкого ремонта увеличилась на 7-10%. При этом разброс по категориям оказался внушительным: воздушные фильтры подорожали на 20%, а тормозные колодки, напротив, подешевели на 15%.
"Динамика цен по отдельным позициям была разнонаправленной", — отметила директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Быстрее всего растут в цене запчасти, которые заказываются под конкретный ремонт — агрегаты, детали кузова, рулевого механизма и редкие комплектующие.
Тимур Турсунов, руководитель аналитического отдела дистрибьютора ROSSKO, оценил общий рост цен за 2025 год примерно в 7%. Наибольшее удорожание затронуло лампы, сайлентблоки, рычаги и тормозные диски.
"Рост цен связан с подорожанием металла, химических компонентов и ограниченным импортом некоторых позиций", — пояснил эксперт.
Если раньше покупатели ориентировались на известные бренды, то теперь приоритетом становится цена. Европейские и американские производители сократили поставки, а их долю заняли Китай, Корея и Ближний Восток.
"Продукция прежних лидеров вроде Bosch, Continental или Denso поступает лишь через параллельный импорт", — добавил Турсунов.
Эксперты прогнозируют, что в течение двух лет рынок окончательно перестроится под новые логистические схемы, а российские производители укрепят позиции.
На фоне роста цен на запчасти рынок шин демонстрирует умеренные колебания. По данным Союза автосервисов, оптовые цены на шины по итогам 2025 года снизились примерно на 3%, однако розничная стоимость всё же выросла — средняя легковая шина подорожала до 7,7 тыс. рублей.
"Сезон оказался убыточным для многих поставщиков, особенно работающих через маркетплейсы", — отметил исполнительный директор "ЕвроАвто" Илья Плисов.
При этом продажи шин за год упали на 9% в штуках и на 7% в деньгах.
По оценке Овчинниковой, рост цен на автозапчасти в 2026 году составит около 15%, а совокупное подорожание с учётом новых налогов и маркировки может достичь 20%.
"Продолжение внедрения системы обязательной маркировки, повышение налоговой нагрузки и рост издержек по логистике приведут к неизбежному удорожанию", — пояснила эксперт.
Российские компании уже реагируют на новые реалии. Так, ROSSKO запускает завод тормозных дисков и суппортов в Нижней Салде, а бывшие мощности Bosch перезапускаются под брендом Meteor.
|Категория
|Рост цен 2025
|Прогноз 2026
|Основные причины
|Расходники (масла, фильтры)
|+5-10%
|+12%
|Удорожание сырья
|Крупные детали (двигатель, трансмиссия)
|+15-20%
|+20-25%
|Импорт и логистика
|Шины
|+3%
|+5%
|Сезонность, валютные риски
|Электроника и оптика
|+10%
|+15%
|Маркировка, дефицит
Планируйте замену заранее. Покупайте расходники вне сезона, когда спрос ниже.
Сравнивайте аналоги. У многих запчастей есть качественные неоригинальные версии от корейских и китайских брендов.
Проверяйте отзывы. Перед заказом через маркетплейс изучите опыт других покупателей.
Используйте кэшбэк-сервисы. Многие платформы возвращают до 5-10% стоимости.
Следите за акциями. Весной и осенью часто проходят скидки на шины и масла.
Ошибка: покупка деталей без проверки маркировки.
Последствие: риск подделки и потери гарантии.
Альтернатива: проверка через "Честный знак" или QR-код на упаковке.
Ошибка: установка дешёвых несертифицированных шин.
Последствие: повышенный износ и аварийность.
Альтернатива: выбор брендов среднего сегмента — Viatti, Hankook, Cordiant.
Ошибка: игнорирование профилактики авто.
Последствие: ремонт обойдётся дороже.
Альтернатива: своевременная диагностика в проверенном сервисе.
Сценарий стабилизации возможен при укреплении рубля и снижении логистических затрат. В таком случае рост цен в 2026 году может ограничиться 10%. Однако для этого нужно, чтобы курс валют и цены на топливо оставались стабильными, а система маркировки не усложняла импорт.
|Плюсы
|Минусы
|Рост локального производства
|Подорожание комплектующих
|Появление новых брендов из Азии
|Уход известных марок
|Расширение ассортимента аналогов
|Риски подделок и некачественных деталей
|Поддержка отечественных заводов
|Увеличение сроков поставок
Как выбрать автозапчасти в 2026 году?
Выбирайте проверенных продавцов, проверяйте маркировку и сравнивайте цены на нескольких площадках.
Что лучше: оригинал или аналог?
Аналоги среднего сегмента часто не уступают по качеству, но стоят дешевле. Для ключевых узлов лучше брать оригинал.
Сколько подорожают шины?
По прогнозу, рост составит 5-7% к летнему сезону 2026 года.
Где выгоднее покупать?
Вне сезона — у локальных дистрибьюторов или официальных сервисов с акциями.
Миф: подорожание вызвано только уходом иностранных брендов.
Правда: главные факторы — инфляция, маркировка и рост затрат на логистику.
Миф: китайские запчасти — всегда низкое качество.
Правда: многие современные бренды из Китая прошли сертификацию и выпускают продукцию уровня мидл-сегмента.
Миф: маркировка защищает только государство.
Правда: она помогает покупателю отличить оригинал от подделки.
Параллельный импорт сегодня обеспечивает более 40% поставок автозапчастей в Россию.
Маркировка каждой детали добавляет к её цене около 3-5%.
Средний водитель тратит на обслуживание автомобиля в год около 65 000 рублей — на 20% больше, чем в 2023-м.
После 2022 года рынок автозапчастей в России кардинально изменился. Уход крупных производителей заставил компании искать новые логистические маршруты и создавать собственные линии производства. Именно с этого времени началось активное развитие отечественных брендов и восстановление промышленной базы.
