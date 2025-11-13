Импорт тает, цены растут: новый порядок на рынке автозапчастей ударит по каждому владельцу авто

Прогнозируемое подорожание запчастей в 2026 году достигнет 15% — Fit Service

Рынок автотоваров в России переживает не самый спокойный период: цены растут, бренды уходят, а логистика перестраивается. Эксперты уверены — в 2026 году автолюбителям стоит готовиться к очередному подорожанию.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Что происходит с ценами

По данным рынка, за 2025 год средняя стоимость популярных деталей для мелкого ремонта увеличилась на 7-10%. При этом разброс по категориям оказался внушительным: воздушные фильтры подорожали на 20%, а тормозные колодки, напротив, подешевели на 15%.

"Динамика цен по отдельным позициям была разнонаправленной", — отметила директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Быстрее всего растут в цене запчасти, которые заказываются под конкретный ремонт — агрегаты, детали кузова, рулевого механизма и редкие комплектующие.

Тимур Турсунов, руководитель аналитического отдела дистрибьютора ROSSKO, оценил общий рост цен за 2025 год примерно в 7%. Наибольшее удорожание затронуло лампы, сайлентблоки, рычаги и тормозные диски.

"Рост цен связан с подорожанием металла, химических компонентов и ограниченным импортом некоторых позиций", — пояснил эксперт.

Как изменился рынок автозапчастей

Если раньше покупатели ориентировались на известные бренды, то теперь приоритетом становится цена. Европейские и американские производители сократили поставки, а их долю заняли Китай, Корея и Ближний Восток.

"Продукция прежних лидеров вроде Bosch, Continental или Denso поступает лишь через параллельный импорт", — добавил Турсунов.

Эксперты прогнозируют, что в течение двух лет рынок окончательно перестроится под новые логистические схемы, а российские производители укрепят позиции.

Цены на шины

На фоне роста цен на запчасти рынок шин демонстрирует умеренные колебания. По данным Союза автосервисов, оптовые цены на шины по итогам 2025 года снизились примерно на 3%, однако розничная стоимость всё же выросла — средняя легковая шина подорожала до 7,7 тыс. рублей.

"Сезон оказался убыточным для многих поставщиков, особенно работающих через маркетплейсы", — отметил исполнительный директор "ЕвроАвто" Илья Плисов.

При этом продажи шин за год упали на 9% в штуках и на 7% в деньгах.

Прогноз на 2026 год

По оценке Овчинниковой, рост цен на автозапчасти в 2026 году составит около 15%, а совокупное подорожание с учётом новых налогов и маркировки может достичь 20%.

"Продолжение внедрения системы обязательной маркировки, повышение налоговой нагрузки и рост издержек по логистике приведут к неизбежному удорожанию", — пояснила эксперт.

Российские компании уже реагируют на новые реалии. Так, ROSSKO запускает завод тормозных дисков и суппортов в Нижней Салде, а бывшие мощности Bosch перезапускаются под брендом Meteor.

Таблица сравнения

Категория Рост цен 2025 Прогноз 2026 Основные причины Расходники (масла, фильтры) +5-10% +12% Удорожание сырья Крупные детали (двигатель, трансмиссия) +15-20% +20-25% Импорт и логистика Шины +3% +5% Сезонность, валютные риски Электроника и оптика +10% +15% Маркировка, дефицит

Советы шаг за шагом: как сэкономить на ремонте

Планируйте замену заранее. Покупайте расходники вне сезона, когда спрос ниже. Сравнивайте аналоги. У многих запчастей есть качественные неоригинальные версии от корейских и китайских брендов. Проверяйте отзывы. Перед заказом через маркетплейс изучите опыт других покупателей. Используйте кэшбэк-сервисы. Многие платформы возвращают до 5-10% стоимости. Следите за акциями. Весной и осенью часто проходят скидки на шины и масла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка деталей без проверки маркировки.

Последствие: риск подделки и потери гарантии.

Альтернатива: проверка через "Честный знак" или QR-код на упаковке.

Ошибка: установка дешёвых несертифицированных шин.

Последствие: повышенный износ и аварийность.

Альтернатива: выбор брендов среднего сегмента — Viatti, Hankook, Cordiant.

Ошибка: игнорирование профилактики авто.

Последствие: ремонт обойдётся дороже.

Альтернатива: своевременная диагностика в проверенном сервисе.

А что если...

Сценарий стабилизации возможен при укреплении рубля и снижении логистических затрат. В таком случае рост цен в 2026 году может ограничиться 10%. Однако для этого нужно, чтобы курс валют и цены на топливо оставались стабильными, а система маркировки не усложняла импорт.

Таблица "Плюсы и минусы" текущей ситуации

Плюсы Минусы Рост локального производства Подорожание комплектующих Появление новых брендов из Азии Уход известных марок Расширение ассортимента аналогов Риски подделок и некачественных деталей Поддержка отечественных заводов Увеличение сроков поставок

FAQ

Как выбрать автозапчасти в 2026 году?

Выбирайте проверенных продавцов, проверяйте маркировку и сравнивайте цены на нескольких площадках.

Что лучше: оригинал или аналог?

Аналоги среднего сегмента часто не уступают по качеству, но стоят дешевле. Для ключевых узлов лучше брать оригинал.

Сколько подорожают шины?

По прогнозу, рост составит 5-7% к летнему сезону 2026 года.

Где выгоднее покупать?

Вне сезона — у локальных дистрибьюторов или официальных сервисов с акциями.

Мифы и правда

Миф: подорожание вызвано только уходом иностранных брендов.

Правда: главные факторы — инфляция, маркировка и рост затрат на логистику.

Миф: китайские запчасти — всегда низкое качество.

Правда: многие современные бренды из Китая прошли сертификацию и выпускают продукцию уровня мидл-сегмента.

Миф: маркировка защищает только государство.

Правда: она помогает покупателю отличить оригинал от подделки.

Три интересных факта

Параллельный импорт сегодня обеспечивает более 40% поставок автозапчастей в Россию. Маркировка каждой детали добавляет к её цене около 3-5%. Средний водитель тратит на обслуживание автомобиля в год около 65 000 рублей — на 20% больше, чем в 2023-м.

Исторический контекст

После 2022 года рынок автозапчастей в России кардинально изменился. Уход крупных производителей заставил компании искать новые логистические маршруты и создавать собственные линии производства. Именно с этого времени началось активное развитие отечественных брендов и восстановление промышленной базы.