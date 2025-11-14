Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поза Полумесяца помогает развить координацию и концентрацию — тренеры
Ежедневное употребление манго улучшает уровень глюкозы — ученые
Старые рождественские украшения стоит хранить — дизайнер Кэрол Аппельбаум
МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 2026 года — Госдума
Блогер Кривцова заявила об отсутствии информации о беременности Лерчек
СМИ: чипирование собак в Челябинской области сделали обязательным
Collider назвал топ-3 рождественских фильмов всех времен
Лёгкие заправки снижают калорийность новогодних салатов — рекомендации диетологов
Роза Вестерленд показала высокую морозостойкость по данным ботаников

Автомобиль становится капризным и душным: как заменить салонный фильтр и вернуть поездкам лёгкость

HEPA-фильтры в машине задерживают больше мелкой пыли — автомеханики
Авто

Салонный фильтр — мелочь, о которой водители вспоминают в последний момент, хотя именно от него зависит, насколько комфортно дышится в машине и как уверенно работает печка и кондиционер. Когда фильтр забит, поток воздуха падает, стекла начинают запотевать, а в салоне появляется неприятный запах. Вроде бы ерунда, но в повседневной езде такие мелочи превращаются в раздражающий фактор. Чтобы этого не ловить на ровном месте, фильтр нужно менять вовремя.

Воздушный фильтр
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Воздушный фильтр

Зачем следить за салонным фильтром

Салонный фильтр задерживает пыль, грязь, листья, шерсть животных, уличный смог и мелкие частицы, которые иначе попадали бы в легкие водителя и пассажиров. Пока фильтр свежий, поток воздуха остается ровным, климат-контроль работает без напрягов, а салон наполняется чистым воздухом. Но как только фильтр забивается, система вентиляции буквально задыхается.

Обычно производители рекомендуют менять салонный фильтр примерно раз в год. Однако реальный срок зависит от условий эксплуатации — иногда фильтр выходит из строя быстрее.

Когда точно пора менять фильтр

Если при включении обдува появляется затхлый запах, поток воздуха ослаб, а климат-контроль начал шуметь, значит фильтр уже давно отработал свое. В дождливую и сырую погоду забитый фильтр проявляет себя особенно заметно: лобовое стекло очищается медленно, салон запотевает сильнее.

Еще один частый симптом — пыль, которая остается в салоне даже после уборки. Тут уже без вариантов: фильтр не справляется и требует немедленной замены.

Как быстро справиться с заменой

В большинстве машин салонный фильтр спрятан за бардачком. Открыл крышку, выкрутил пару саморезов, снял крышку — и фильтр у тебя в руках. Главное — поставить новый элемент в той же ориентации, что и старый. Фильтры бывают бумажные, угольные и HEPA: последние лучше задерживают мелкодисперсные частицы и выхлопы.

Сравнение вариантов салонных фильтров

Тип фильтра Пропускание воздуха Защита от запахов Защита от мелкой пыли и смога Цена и обслуживание
Бумажный Высокое Низкая Средняя Самый доступный
Угольный Среднее Высокая Средняя Чуть дороже бумажного
HEPA Среднее Средняя Очень высокая Самый дорогой, меняют чаще

Советы шаг за шагом

  1. Откройте бардачок и освободите доступ к крепежу.

  2. Снимите крышку корпуса фильтра.

  3. Аккуратно вытащите старый элемент, чтобы мусор не высыпался в салон.

  4. Сравните ориентацию потока воздуха на старом фильтре и новом.

  5. Установите свежий элемент и зафиксируй крышку.

  6. Проверьте работу вентиляции — поток воздуха должен усилиться.

  7. Для пыльных районов или поездок с животными выбирайте HEPA или угольные версии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорирование слабого потока воздуха.
→ Последствие: стекла запотевают, климат гудит.
→ Альтернатива: установка фильтра HEPA.

• Ошибка: экономия на фильтре в пыльных регионах.
→ Последствие: моментальное засорение и неприятный запах.
→ Альтернатива: угольный фильтр с дополнительным слоем.

• Ошибка: неправильная установка.
→ Последствие: фильтр работает вполсилы.
→ Альтернатива: проверка направления стрелок Air Flow.

А что если…

Если климат-контроль стал работать шумнее, но фильтр новый, возможно, в вентилятор попал мусор. Это встречается после парковки под деревьями или поездок по грунтовым дорогам. В этом случае стоит прочистить воздухозаборник и проверить крыльчатку вентилятора.

Плюсы и минусы регулярной замены

Плюсы Минусы
Чистый воздух в салоне Дополнительные расходы
Стабильная работа печки и кондиционера Нужна своевременная замена
Меньше пыли на панели и сиденьях В некоторых авто доступ к фильтру неудобный
Снижение нагрузки на вентилятор HEPA-фильтры дороже обычных

FAQ

Как выбрать салонный фильтр?
Ориентируйтесь на трафик и условия езды: для города подходят угольные варианты, для пыльных зон — HEPA.

Сколько стоит замена?
В среднем стоимость фильтра вместе с заменой у сервисов — от средней суммы по рынку, но при самостоятельной установке выйдет заметно дешевле.

Что лучше — угольный или HEPA?
Угольный справляется с запахами, HEPA — с мелкой пылью. Идеален HEPA, если вы часто ездите по мегаполису или при дымном воздухе.

Мифы и правда

  • Миф: салонный фильтр можно не менять два года.
    Правда: он забивается быстрее, особенно в городе.
  • Миф: угольные фильтры бесполезны.
    Правда: они реально убирают запахи.
  • Миф: HEPA — маркетинг.
    Правда: это лучшие фильтры для защиты от смога.

Три интересных факта

  • Первые автомобили вообще не имели салонных фильтров — воздух шел напрямую с улицы.
  • Угольные фильтры используют тот же принцип, что и в бытовых очистителях воздуха.
  • HEPA-технологию разработали для лабораторий, а позже внедрили в автопром.

Исторический контекст

  • 1980-е: производители только начали устанавливать фильтры в HVAC.
  • 1990-е: массовое распространение, появление угольных вариантов.
  • 2000-е: переход на улучшенные стандарты очистки воздуха.
  • 2020-е: приход HEPA в серийные автомобили из-за роста загрязнения воздуха.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу
Красота и стиль
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Последние материалы
Лёгкие заправки снижают калорийность новогодних салатов — рекомендации диетологов
HEPA-фильтры в машине задерживают больше мелкой пыли — автомеханики
Различие темпов развития российских городов проанализировали урбанисты
Роза Вестерленд показала высокую морозостойкость по данным ботаников
Анфиса Чехова заявила, что пробилась в кино через постель
Apple признала слабую эффективность собственных ИИ-моделей
В Красноярске разрабатывают новые маршруты для туристов до 2030 года по данным мэрии
Питание и лёгкая активность улучшают метаболизм зимой — эксперт Петров
Проверку техосмотра через камеры назвал ростом штрафов автоюрист Радько
Смесь уксуса и мыла эффективно удаляет грязь с плинтусов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.