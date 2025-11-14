Задний мотор, который скрывали от массового рынка: машины, опередившие своё время

Почти все современные водители уверены, что заднемоторные машины — это удел редких спорткаров вроде классического Porsche 911. Но если копнуть чуть глубже, становится понятно, что такие модели встречались куда чаще и нередко опережали своё время. Задний двигатель давал необычные возможности: компактность, интересную управляемость, доступность или, наоборот, бешеную динамику. За десятилетия появлялись машины, которые нарушали правила игры — и именно они сформировали ту часть автокультуры, что сейчас будто осталась в тени.
Ниже — свежий взгляд на одиннадцать заднемоторных легенд: от кей-каров до раллийных чемпионов.
Главный секрет A110 — минимальный вес. Машина получилась настолько лёгкой, что ей было достаточно скромного мотора, чтобы дарить яркие эмоции. Позже мощность росла, подвеска улучшалась, а раллийные победы закрепили её статус эталонного спортивного купе.
Крошечный японский кей-кар превратился в эффектное купе благодаря дизайну, который явно делали с настроением. Его миниатюрные размеры не мешали машине быть азартной, а двухтактный мотор — удивлять своей отдачей. Версия Cervo выросла в мощности, но стала тяжелее — расплата неизбежна.
Corvair был рискованной попыткой бросить вызов привычной архитектуре американских машин. Инженерные решения были настолько передовыми, что автомобиль сначала хвалили, а потом заклевали за предполагаемую опасность. В итоге модель стала символом несбывшегося потенциала.
Чешская T77 выглядела инопланетно даже по меркам своего времени. Потоки воздуха обтекали её кузов, мотор стоял сзади, а технологии сильно опережали рынок. Но сложная управляемость и легенды о "непрощающем характере" не позволили ей стать массовой.
Компактный, дешёвый и удивительно вместительный — Multipla стал транспортом для семей, таксистов и малого бизнеса. Из-за заднего двигателя внутри освобождалось место для трёх рядов сидений, что в 50-е выглядело почти фантастикой.
У Imp была уникальная конструкция, своя техника и неплохая управляемость. Он мог бы стать серьёзным игроком, но проблемы качества и надёжности подвели — Mini оказался куда успешнее.
Скромный и недорогой BMW 700 неожиданно стал моделью, которая буквально вытащила компанию из кризиса. Его задний двигатель и лёгкая конструкция обеспечили интересный характер, а спортивные модификации укрепили имидж будущего бренда-перформера.
Заднемоторный DMC-12 выглядел футуристично, но под красивым кузовом скрывались проблемы: слабый мотор, перегрев, электроника, тяжёлые двери. В истории он остался как икона стиля, но не как инженерный успех.
Проект Тикера мог стать революцией. У машины было множество инноваций в безопасности, а задний авиационный мотор давал отличную тягу. Но политические и корпоративные войны похоронили проект.
Крошечный Roadster был создан ради эмоций. Ему не хватало мощности и нормальной коробки передач, но зато он дарил ощущение картинга на улицах города и имел свой круг ценителей.
На базе Porsche 911 тюнеры создали настоящий суперкар. Он был невероятно быстрым для своего времени, имел продуманную аэродинамику и отличную управляемость на треке. Настоящая живая легенда для фанатов скорости.
|Модель
|Годы выпуска
|Особенность
|Максимальная скорость
|Alpine A110
|1963-1977
|Ралли-история и минимальный вес
|до 225 км/ч
|Suzuki Fronte/Cervo
|1971-1982
|Кей-кар с дизайнерским уклоном
|до 137 км/ч
|Chevrolet Corvair
|1960-1969
|Рискованный инженерный эксперимент
|до 0-60 миль/ч за 7,8 с
|Tatra T77
|1934-1938
|Аэродинамика уровня будущего
|до 150 км/ч
|Fiat 600 Multipla
|1956-1959
|Прародитель минивэнов
|90 км/ч
|Hillman Imp
|1963-1976
|Наклонённый двигатель, азартная управляемость
|до 136 км/ч
|BMW 700
|1959-1965
|Машина, спасшая бренд
|до 135 км/ч
|DeLorean DMC-12
|1981-1983
|Футурист, но слабый мотор
|~190 км/ч
|Tucker 48
|1947-1948
|Технологии безопасности
|190 км/ч
|Smart Roadster
|2003-2006
|Лёгкость и стиль
|до 160 км/ч
|RUF CTR Yellowbird
|1987-1990
|Самый быстрый спорткар эпохи
|343 км/ч
Оцените назначение: ретро-драйв, коллекция или практичная повседневность.
Проверяйте охлаждение — заднемоторные авто чувствительны к температуре.
Изучите доступность деталей: модели вроде Imp или T77 сложнее обслуживать.
Обратите внимание на шины: задняя ось должна иметь качественное сцепление.
Для реставрации выбирайте машины с живой рамой/кузовом — ремонт дороже, чем у переднемоторных.
Игнорировать перегрев → капремонт двигателя → ставить улучшенный радиатор.
Экономить на резине → потеря стабилизации → использовать премиальные шины.
Ставить слабые тормоза → удлинение тормозного пути → выбирать усиленные комплекты.
…вы берёте такую машину для города?
Задний привод и лёгкий зад делают парковку проще, но зимой потребуется резина получше.
…рассматриваете авто как инвестицию?
DeLorean, A110 и Yellowbird растут в цене быстрее среднемаркета.
|Плюсы
|Минусы
|Хорошее сцепление при разгоне
|Труднее управлять на грани
|Компактная передняя часть
|Чувствительность к перегреву
|Нет кардана → больше места в салоне
|Сложность обслуживания
|Эмоциональный характер вождения
|Меньше предложений на рынке
Как выбрать заднемоторный ретро-автомобиль?
Ориентируйтесь на состояние кузова, доступность запчастей и историю модели.
Сколько стоит содержание таких машин?
В среднем дороже аналогов: больше редких деталей, сложнее обслуживание.
Что лучше для новичка — заднемоторный или переднемоторный автомобиль?
Новичкам проще управлять переднемоторными моделями, но при аккуратной езде заднемоторные дают яркие эмоции.
Миф: заднемоторные авто всегда опасны.
Правда: большинство опасных историй — следствие старых технологий, а не самой компоновки.
Миф: такие машины непрактичны.
Правда: Multipla доказала обратное ещё в 50-е.
Миф: двигатель сзади — всегда спорткар.
Правда: кей-кары и семейные авто тоже использовали такую схему.
Самый первый автомобиль в истории тоже был заднемоторным.
Некоторые тюнеры делали двухмоторные версии Smart Roadster.
Aerodynamic Tatra T77 использовала технологии авиастроения.
1930-е: эксперименты с аэродинамикой (Tatra).
1950-60-е: доступная моторизация Европы (Fiat, BMW).
1980-е: первые сверхбыстрые турбо-спорткары (RUF).
