Задний мотор, который скрывали от массового рынка: машины, опередившие своё время

Редкие заднемоторные модели влияли на автокультуру
9:24
Авто

Почти все современные водители уверены, что заднемоторные машины — это удел редких спорткаров вроде классического Porsche 911. Но если копнуть чуть глубже, становится понятно, что такие модели встречались куда чаще и нередко опережали своё время. Задний двигатель давал необычные возможности: компактность, интересную управляемость, доступность или, наоборот, бешеную динамику. За десятилетия появлялись машины, которые нарушали правила игры — и именно они сформировали ту часть автокультуры, что сейчас будто осталась в тени.

Alpine A110
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Alpine A110

Ниже — свежий взгляд на одиннадцать заднемоторных легенд: от кей-каров до раллийных чемпионов.

Alpine A110: лёгкий француз, который стал культовым

Главный секрет A110 — минимальный вес. Машина получилась настолько лёгкой, что ей было достаточно скромного мотора, чтобы дарить яркие эмоции. Позже мощность росла, подвеска улучшалась, а раллийные победы закрепили её статус эталонного спортивного купе.

Suzuki Fronte Coupe и Cervo: стиль от Джуджаро

Крошечный японский кей-кар превратился в эффектное купе благодаря дизайну, который явно делали с настроением. Его миниатюрные размеры не мешали машине быть азартной, а двухтактный мотор — удивлять своей отдачей. Версия Cervo выросла в мощности, но стала тяжелее — расплата неизбежна.

Chevrolet Corvair: американец, опередивший эпоху

Corvair был рискованной попыткой бросить вызов привычной архитектуре американских машин. Инженерные решения были настолько передовыми, что автомобиль сначала хвалили, а потом заклевали за предполагаемую опасность. В итоге модель стала символом несбывшегося потенциала.

Tatra T77: аэродинамический монстр из 30-х

Чешская T77 выглядела инопланетно даже по меркам своего времени. Потоки воздуха обтекали её кузов, мотор стоял сзади, а технологии сильно опережали рынок. Но сложная управляемость и легенды о "непрощающем характере" не позволили ей стать массовой.

Fiat 600 Multipla: прародитель минивэнов

Компактный, дешёвый и удивительно вместительный — Multipla стал транспортом для семей, таксистов и малого бизнеса. Из-за заднего двигателя внутри освобождалось место для трёх рядов сидений, что в 50-е выглядело почти фантастикой.

Hillman Imp: британский соперник Mini

У Imp была уникальная конструкция, своя техника и неплохая управляемость. Он мог бы стать серьёзным игроком, но проблемы качества и надёжности подвели — Mini оказался куда успешнее.

BMW 700: маленький спаситель марки

Скромный и недорогой BMW 700 неожиданно стал моделью, которая буквально вытащила компанию из кризиса. Его задний двигатель и лёгкая конструкция обеспечили интересный характер, а спортивные модификации укрепили имидж будущего бренда-перформера.

DeLorean DMC-12: легенда кино, которой не повезло

Заднемоторный DMC-12 выглядел футуристично, но под красивым кузовом скрывались проблемы: слабый мотор, перегрев, электроника, тяжёлые двери. В истории он остался как икона стиля, но не как инженерный успех.

Tucker 48: слишком смелый для своего времени

Проект Тикера мог стать революцией. У машины было множество инноваций в безопасности, а задний авиационный мотор давал отличную тягу. Но политические и корпоративные войны похоронили проект.

Smart Roadster: маленький городской драйвер

Крошечный Roadster был создан ради эмоций. Ему не хватало мощности и нормальной коробки передач, но зато он дарил ощущение картинга на улицах города и имел свой круг ценителей.

RUF CTR Yellowbird: заднемоторная ракета

На базе Porsche 911 тюнеры создали настоящий суперкар. Он был невероятно быстрым для своего времени, имел продуманную аэродинамику и отличную управляемость на треке. Настоящая живая легенда для фанатов скорости.

Сравнение моделей

Модель Годы выпуска Особенность Максимальная скорость
Alpine A110 1963-1977 Ралли-история и минимальный вес до 225 км/ч
Suzuki Fronte/Cervo 1971-1982 Кей-кар с дизайнерским уклоном до 137 км/ч
Chevrolet Corvair 1960-1969 Рискованный инженерный эксперимент до 0-60 миль/ч за 7,8 с
Tatra T77 1934-1938 Аэродинамика уровня будущего до 150 км/ч
Fiat 600 Multipla 1956-1959 Прародитель минивэнов 90 км/ч
Hillman Imp 1963-1976 Наклонённый двигатель, азартная управляемость до 136 км/ч
BMW 700 1959-1965 Машина, спасшая бренд до 135 км/ч
DeLorean DMC-12 1981-1983 Футурист, но слабый мотор ~190 км/ч
Tucker 48 1947-1948 Технологии безопасности 190 км/ч
Smart Roadster 2003-2006 Лёгкость и стиль до 160 км/ч
RUF CTR Yellowbird 1987-1990 Самый быстрый спорткар эпохи 343 км/ч

Советы шаг за шагом: как выбирать машину с задним двигателем

  1. Оцените назначение: ретро-драйв, коллекция или практичная повседневность.

  2. Проверяйте охлаждение — заднемоторные авто чувствительны к температуре.

  3. Изучите доступность деталей: модели вроде Imp или T77 сложнее обслуживать.

  4. Обратите внимание на шины: задняя ось должна иметь качественное сцепление.

  5. Для реставрации выбирайте машины с живой рамой/кузовом — ремонт дороже, чем у переднемоторных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать перегрев → капремонт двигателя → ставить улучшенный радиатор.

  2. Экономить на резине → потеря стабилизации → использовать премиальные шины.

  3. Ставить слабые тормоза → удлинение тормозного пути → выбирать усиленные комплекты.

А что если…

…вы берёте такую машину для города?
Задний привод и лёгкий зад делают парковку проще, но зимой потребуется резина получше.

…рассматриваете авто как инвестицию?
DeLorean, A110 и Yellowbird растут в цене быстрее среднемаркета.

Плюсы и минусы заднемоторных авто

Плюсы Минусы
Хорошее сцепление при разгоне Труднее управлять на грани
Компактная передняя часть Чувствительность к перегреву
Нет кардана → больше места в салоне Сложность обслуживания
Эмоциональный характер вождения Меньше предложений на рынке

FAQ

Как выбрать заднемоторный ретро-автомобиль?
Ориентируйтесь на состояние кузова, доступность запчастей и историю модели.

Сколько стоит содержание таких машин?
В среднем дороже аналогов: больше редких деталей, сложнее обслуживание.

Что лучше для новичка — заднемоторный или переднемоторный автомобиль?
Новичкам проще управлять переднемоторными моделями, но при аккуратной езде заднемоторные дают яркие эмоции.

Мифы и правда

Миф: заднемоторные авто всегда опасны.
Правда: большинство опасных историй — следствие старых технологий, а не самой компоновки.

Миф: такие машины непрактичны.
Правда: Multipla доказала обратное ещё в 50-е.

Миф: двигатель сзади — всегда спорткар.
Правда: кей-кары и семейные авто тоже использовали такую схему.

Три интересных факта

  1. Самый первый автомобиль в истории тоже был заднемоторным.

  2. Некоторые тюнеры делали двухмоторные версии Smart Roadster.

  3. Aerodynamic Tatra T77 использовала технологии авиастроения.

Исторический контекст

  1. 1930-е: эксперименты с аэродинамикой (Tatra).

  2. 1950-60-е: доступная моторизация Европы (Fiat, BMW).

  3. 1980-е: первые сверхбыстрые турбо-спорткары (RUF).

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

