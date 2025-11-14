Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магазины одежды и обуви стали лидерами закрытий в ТЦ — CORE.XP
Фатальные ошибки чаще случаются на спуске — президент федерации Анна Буракова
Регулярные упражнения для глаз повышают чёткость зрения — офтальмологи
Подзимний посев капусты ускорил всходы по данным агрономов
Намазка из яиц и орехов для новогоднего меню готовится без майонеза
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов

Китай разрывает привычные маршруты: кто пришёл на место России среди главных покупателей

Импорт китайских автомобилей в Россию сократился почти вдвое
8:03
Авто

Ещё недавно Россия была главным направлением для китайского автопрома, но по итогам трёх кварталов 2025 года ситуация резко изменилась. Теперь на вершине рейтинга крупнейших покупателей автомобилей из Китая оказались Мексика и Объединённые Арабские Эмираты, а Россия впервые за несколько лет уступила им место. Этот сдвиг стал не просто статистическим событием, а отражением глубокой перестройки глобальных экспортных потоков, которая способна повлиять на весь автомобильный рынок.

Geely Preface
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Preface

Как Китай перераспределил свои экспортные потоки

Согласно данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, за январь-сентябрь 2025 года в Мексику было поставлено 410 739 автомобилей. ОАЭ заняли второе место — 367 796 машин, а Россия с результатом 357 708 автомобилей опустилась на третью строчку. Для сравнения: ещё год назад наша страна уверенно занимала первое место и опережала ближайших конкурентов на сотни тысяч единиц.

Резкое падение импорта началось в начале 2025 года, когда вступил в силу новый утилизационный сбор. Эта мера значительно увеличила стоимость китайских автомобилей для конечных покупателей. Многие модели, прежде привлекательные по цене, стали менее конкурентоспособными по сравнению с машинами локальной сборки. Результат не заставил себя ждать — объемы поставок начали снижаться почти вдвое.

Почему Мексика и ОАЭ стали новыми центрами притяжения

Выбор китайских компаний в пользу Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов объясняется не только экономическими причинами, но и логистическими преимуществами.
Мексика выгодно расположена на стыке двух континентов и становится для автопроизводителей КНР воротами в Северную и Латинскую Америку. Многие бренды рассматривают её как плацдарм для выхода на рынки США и Канады, где спрос на недорогие электромобили и гибриды постоянно растёт.

ОАЭ же, напротив, давно закрепили за собой статус крупнейшего логистического центра Ближнего Востока. Автомобили, прибывающие в Эмираты, часто отправляются дальше — в Саудовскую Аравию, Египет или Африку. Эта стратегия реэкспорта делает регион ключевым звеном в цепочке поставок и позволяет китайским компаниям быстро реагировать на изменения спроса.

Новые участники в топе мировых импортёров

Пока Россия теряет позиции, в десятке крупнейших импортеров китайских автомобилей появились новые игроки. Среди них Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия и Казахстан. Особенно выделяется последний: сосед России закупил 147 404 автомобиля, что стало рекордом для страны с относительно небольшим рынком.

Это подтверждает, что Китай активно диверсифицирует экспортные направления, уменьшая зависимость от одного-двух крупных партнёров. Сегодня его автомобили можно встретить на всех континентах, а сама структура мирового рынка становится всё более распределённой.

Сравнение тройки лидеров по импорту китайских автомобилей

Страна Количество импортированных авто (январь-сентябрь 2025) Доля в общем экспорте КНР Особенности рынка
Мексика 410 739 15,8% Выход на рынок США и Латинской Америки
ОАЭ 367 796 14,2% Логистический и реэкспортный центр региона
Россия 357 708 13,7% Введение утилизационного сбора и снижение спроса

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: ставка на импорт без учёта внутренних изменений законодательства.
    Последствие: рост стоимости машин, падение продаж, потеря доли рынка.
    Альтернатива: развитие локальной сборки и адаптация моделей под внутренние правила.

  2. Ошибка: зависимость от одного рынка сбыта.
    Последствие: потеря лидерства после изменения экономических условий.
    Альтернатива: диверсификация направлений экспорта и партнёрств.

  3. Ошибка: недооценка логистических факторов.
    Последствие: проигрыш регионам, обладающим стратегическим транспортным положением.
    Альтернатива: использование свободных портов и создание совместных производственных площадок.

А что если Россия вернёт позиции

Если в ближайшие годы российские власти смягчат налоговую нагрузку и создадут более привлекательные условия для иностранных производителей, китайские бренды могут вернуться в большем объёме. Тем более, интерес к ним в России остаётся высоким: в условиях ограниченного выбора многие автолюбители продолжают рассматривать Chery, Haval и Geely как основные альтернативы прежним европейским маркам.

Но чтобы вернуть лидерство, потребуется целая серия реформ — от стабилизации валютного курса до поддержки дилерских сетей. Пока же Китай всё активнее осваивает западные и ближневосточные направления.

Плюсы и минусы новой расстановки сил

Показатель Плюсы Минусы
Для Китая Расширение рынков, стабильный спрос, снижение зависимости от одного региона Рост затрат на логистику и адаптацию под разные рынки
Для России Потенциал развития локального автопрома Потеря статуса главного импортёра и возможный дефицит новых моделей
Для Мексики и ОАЭ Рост инвестиций, новые рабочие места, укрепление логистической роли Риск перенасыщения рынка и ценовой конкуренции

Что ждёт российский авторынок дальше

При сохранении текущих условий объёмы импорта останутся стабильными, но без прежних темпов роста. Возможный выход — развитие локальных заводов.

FAQ

Почему Россия потеряла лидерство по импорту китайских авто?
Основная причина — рост утилизационного сбора и увеличение стоимости машин, что снизило конкурентоспособность импорта.

Куда теперь направляются китайские автомобили?
Главные направления — Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и страны Европы, включая Бельгию и Великобританию.

Что ждёт российский авторынок дальше?
При сохранении текущих условий объёмы импорта останутся стабильными, но без прежних темпов роста. Возможный выход — развитие локальных заводов.

Исторический контекст

  1. В 2022 году Россия впервые стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей, опередив Южную Америку и страны Азии.

  2. Уже в начале 2024 года началось сокращение поставок из-за изменения налоговой политики и валютных колебаний.

  3. В 2025 году Китай окончательно перераспределил экспорт, переориентировав основные объёмы в Мексику и на Ближний Восток.

3 интересных факта

  1. Мексика закупает не только бензиновые, но и электрические модели из Китая, активно развивая собственную зарядную инфраструктуру.

  2. Китайские автомобили в ОАЭ часто перепродаются в десятки других стран, включая Африку и Индию.

  3. Российский рынок остаётся в тройке лидеров, несмотря на спад, благодаря спросу на SUV и электрокары локальной сборки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Последние материалы
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов
В Германии и на Острове Мэн можно ездить без ограничений скорости
Мини-тренировка, которая помогает восстановить мышечный тонус — физиотерапевты
Расширение маршрутов вне Европы отметила руководитель Go Travel Наталья Ансталь
Диетологи назвали овсянку оптимальным завтраком для энергии
Специалисты рассказали, как утеплить спальню в холодный сезон
Фрины признаны древнейшими паукообразными на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.