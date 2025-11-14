Китай разрывает привычные маршруты: кто пришёл на место России среди главных покупателей

Ещё недавно Россия была главным направлением для китайского автопрома, но по итогам трёх кварталов 2025 года ситуация резко изменилась. Теперь на вершине рейтинга крупнейших покупателей автомобилей из Китая оказались Мексика и Объединённые Арабские Эмираты, а Россия впервые за несколько лет уступила им место. Этот сдвиг стал не просто статистическим событием, а отражением глубокой перестройки глобальных экспортных потоков, которая способна повлиять на весь автомобильный рынок.
Согласно данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, за январь-сентябрь 2025 года в Мексику было поставлено 410 739 автомобилей. ОАЭ заняли второе место — 367 796 машин, а Россия с результатом 357 708 автомобилей опустилась на третью строчку. Для сравнения: ещё год назад наша страна уверенно занимала первое место и опережала ближайших конкурентов на сотни тысяч единиц.
Резкое падение импорта началось в начале 2025 года, когда вступил в силу новый утилизационный сбор. Эта мера значительно увеличила стоимость китайских автомобилей для конечных покупателей. Многие модели, прежде привлекательные по цене, стали менее конкурентоспособными по сравнению с машинами локальной сборки. Результат не заставил себя ждать — объемы поставок начали снижаться почти вдвое.
Выбор китайских компаний в пользу Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов объясняется не только экономическими причинами, но и логистическими преимуществами.
Мексика выгодно расположена на стыке двух континентов и становится для автопроизводителей КНР воротами в Северную и Латинскую Америку. Многие бренды рассматривают её как плацдарм для выхода на рынки США и Канады, где спрос на недорогие электромобили и гибриды постоянно растёт.
ОАЭ же, напротив, давно закрепили за собой статус крупнейшего логистического центра Ближнего Востока. Автомобили, прибывающие в Эмираты, часто отправляются дальше — в Саудовскую Аравию, Египет или Африку. Эта стратегия реэкспорта делает регион ключевым звеном в цепочке поставок и позволяет китайским компаниям быстро реагировать на изменения спроса.
Пока Россия теряет позиции, в десятке крупнейших импортеров китайских автомобилей появились новые игроки. Среди них Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия и Казахстан. Особенно выделяется последний: сосед России закупил 147 404 автомобиля, что стало рекордом для страны с относительно небольшим рынком.
Это подтверждает, что Китай активно диверсифицирует экспортные направления, уменьшая зависимость от одного-двух крупных партнёров. Сегодня его автомобили можно встретить на всех континентах, а сама структура мирового рынка становится всё более распределённой.
|Страна
|Количество импортированных авто (январь-сентябрь 2025)
|Доля в общем экспорте КНР
|Особенности рынка
|Мексика
|410 739
|15,8%
|Выход на рынок США и Латинской Америки
|ОАЭ
|367 796
|14,2%
|Логистический и реэкспортный центр региона
|Россия
|357 708
|13,7%
|Введение утилизационного сбора и снижение спроса
Ошибка: ставка на импорт без учёта внутренних изменений законодательства.
Последствие: рост стоимости машин, падение продаж, потеря доли рынка.
Альтернатива: развитие локальной сборки и адаптация моделей под внутренние правила.
Ошибка: зависимость от одного рынка сбыта.
Последствие: потеря лидерства после изменения экономических условий.
Альтернатива: диверсификация направлений экспорта и партнёрств.
Ошибка: недооценка логистических факторов.
Последствие: проигрыш регионам, обладающим стратегическим транспортным положением.
Альтернатива: использование свободных портов и создание совместных производственных площадок.
Если в ближайшие годы российские власти смягчат налоговую нагрузку и создадут более привлекательные условия для иностранных производителей, китайские бренды могут вернуться в большем объёме. Тем более, интерес к ним в России остаётся высоким: в условиях ограниченного выбора многие автолюбители продолжают рассматривать Chery, Haval и Geely как основные альтернативы прежним европейским маркам.
Но чтобы вернуть лидерство, потребуется целая серия реформ — от стабилизации валютного курса до поддержки дилерских сетей. Пока же Китай всё активнее осваивает западные и ближневосточные направления.
|Показатель
|Плюсы
|Минусы
|Для Китая
|Расширение рынков, стабильный спрос, снижение зависимости от одного региона
|Рост затрат на логистику и адаптацию под разные рынки
|Для России
|Потенциал развития локального автопрома
|Потеря статуса главного импортёра и возможный дефицит новых моделей
|Для Мексики и ОАЭ
|Рост инвестиций, новые рабочие места, укрепление логистической роли
|Риск перенасыщения рынка и ценовой конкуренции
При сохранении текущих условий объёмы импорта останутся стабильными, но без прежних темпов роста. Возможный выход — развитие локальных заводов.
Почему Россия потеряла лидерство по импорту китайских авто?
Основная причина — рост утилизационного сбора и увеличение стоимости машин, что снизило конкурентоспособность импорта.
Куда теперь направляются китайские автомобили?
Главные направления — Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и страны Европы, включая Бельгию и Великобританию.
Что ждёт российский авторынок дальше?
В 2022 году Россия впервые стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей, опередив Южную Америку и страны Азии.
Уже в начале 2024 года началось сокращение поставок из-за изменения налоговой политики и валютных колебаний.
В 2025 году Китай окончательно перераспределил экспорт, переориентировав основные объёмы в Мексику и на Ближний Восток.
Мексика закупает не только бензиновые, но и электрические модели из Китая, активно развивая собственную зарядную инфраструктуру.
Китайские автомобили в ОАЭ часто перепродаются в десятки других стран, включая Африку и Индию.
Российский рынок остаётся в тройке лидеров, несмотря на спад, благодаря спросу на SUV и электрокары локальной сборки.
