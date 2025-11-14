Европа без тормозов: два региона, где автомобилисты могут разогнаться без ограничений

В Германии и на Острове Мэн можно ездить без ограничений скорости

6:46 Your browser does not support the audio element. Авто

С каждым годом в мире увеличивается количество стран и регионов, где устанавливаются строгие ограничения на скорость движения на дорогах. Однако есть два уникальных места, где такие ограничения не действуют. Эти места привлекают внимание автолюбителей, жаждущих скорости и свободы на дорогах. Оба находятся в Европе и предоставляют водителям уникальную возможность управлять автомобилем без ограничений.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорость

Остров Мэн: мечта для любителей скорости

Первая остановка на пути к этим уникальным местам — остров Мэн. Это небольшое, но известное место расположено в Ирландском море и известно среди любителей автоспорта и мотогонок. На острове ежегодно проходит знаменитая гонка Tourist Trophy, которая проводится с 1907 года. Это одна из самых опасных гонок в мире, участники которой развивают скорость свыше 300 км/ч, при этом гонки проходят по извилистым и гористым дорогам острова. В истории соревнования погибло более 150 участников, что делает её одной из самых трагичных.

Остров Мэн — это автономная территория Великобритании, что дает ему право устанавливать собственные законы и правила. Из-за этого на его дорогах нет ограничений по скорости. Для автомобилистов это открывает возможности для скорости, которые нельзя найти больше нигде. Однако стоит помнить, что дороги на острове хоть и в хорошем состоянии, но довольно опасны. Они гористые и извилистые, и многие водители предпочитают не рисковать, снижая свою скорость. Кроме того, на территории населённых пунктов ограничения скорости все же существуют и варьируются от 20 до 30 км/ч.

Германия: уникальные автобаны без ограничений

Второе место в мире, где можно разогнаться без ограничений скорости, находится в Германии. Здесь знаменитые автобаны, участки которых действительно не имеют ограничений скорости. Это правило действует на двух третях всей автомагистральной сети страны. На этих участках можно двигаться с любой комфортной для водителя скоростью, при этом рекомендуется придерживаться скорости в 130 км/ч. Оставшаяся часть автомагистралей всё же имеет ограничения, и на них скорость не должна превышать 130 км/ч.

Тем не менее, несмотря на наличие таких уникальных дорог, вопросы о безопасности и экологии часто поднимаются. Экологи и эксперты утверждают, что снижение скорости на дорогах привело бы к меньшему загрязнению и экономии топлива. В Германии регулярно проходят дискуссии о том, нужно ли ограничивать скорость и на тех участках, где это ещё не сделано. Противники этого шага говорят, что наличие таких зон без ограничений позволяет водителям проявить свои навыки, а также снизить стресс, возникающий от ограничений на других дорогах.

Однако, несмотря на это, большинство водителей в Германии всё же предпочитают ехать медленно. Согласно статистике, более 77% участников движения соблюдают рекомендацию и двигаются со скоростью ниже 130 км/ч. Это подтверждает, что даже на дорогах без ограничений скорость выбирается по усмотрению водителей, и многие предпочитают оставаться в рамках безопасной скорости.

Сравнение: что выбрать — остров Мэн или германский автобан

Характеристика Остров Мэн Германия (автобаны) Ограничения по скорости Отсутствуют на большинстве дорог Отсутствуют на 2/3 сети автобанов Рекомендованная скорость Не установлена 130 км/ч (рекомендовано) Дорожные условия Гористые и извилистые Плоские и прямые дороги Наличие населённых пунктов Да, с ограничениями Да, с ограничениями Опасность для водителей Высокая из-за местности Меньше, но возможны аварии из-за высокой скорости Число смертей (на гонках) 156 погибших в 102 соревнованиях Примерно 3 000 погибших за год (по данным 2021 года)

Мифы и правда о скорости

Миф: отсутствие ограничений скорости на дорогах всегда означает опасность.

Правда: хотя на дорогах, например, острова Мэн или германских автобанах можно двигаться без ограничений, большинство водителей предпочитают придерживаться разумной скорости, что снижает риск аварий. Миф: отсутствие ограничений означает, что водители всегда ездят на максимальной скорости.

Правда: на самом деле, несмотря на отсутствие ограничений, большая часть водителей соблюдает безопасные скорости, и только небольшое количество решается на экстремальные разгоны. Миф: высокие скорости всегда приводят к большому количеству аварий.

Правда: высокие скорости увеличивают риск аварий, но в странах с высококачественными дорогами, как Германия, они не всегда приводят к трагедиям, особенно если водители соблюдают рекомендации по скорости.

FAQ

Где можно ездить без ограничений по скорости?

На острове Мэн и в Германии на двух третях автомагистралей.

Какая скорость рекомендуется на автомагистралях Германии?

Рекомендуемая скорость на немецких автобанах — 130 км/ч.

Какие дороги на острове Мэн являются опасными?

Гористые и извилистые дороги острова Мэн могут быть опасными для тех, кто не соблюдает осторожность.

3 интересных факта

Остров Мэн стал домом для гонки Tourist Trophy, которая является одной из самых известных и самых опасных мотогонок в мире. Германия является одной из немногих стран, где большая часть автобанов не имеет ограничений по скорости, несмотря на обсуждения безопасности. Водители на острове Мэн могут разгоняться до невероятных скоростей, однако большинство всё же предпочитают двигаться с разумной осторожностью.

Исторический контекст