Запрет ДВС под вопросом: как отказ к 2035 году грозит провалом для бюджетных моделей

6:33
Авто

В автомобильной отрасли назревает новый виток дискуссии. Пока Европейский союз настаивает на полном отказе от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, сами автопроизводители всё чаще говорят о том, что такие сроки выглядят оторванными от реальности. Одним из самых громких голосов стал глава SEAT и CUPRA Маркус Хаупт, который объяснил, почему жёсткий запрет ДВС может привести к обратному эффекту — технологическому застою, снижению конкуренции и сокращению доступных моделей.

SEAT Leon
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Aepli, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
SEAT Leon

Что сказал Маркус Хаупт

Руководитель SEAT и CUPRA прямо заявил: полностью отказаться от традиционных силовых установок к 2035 году невозможно. Основная причина — низкая прибыльность электромобилей в бюджетном сегменте и слишком медленный рост продаж.

"Полный отказ от ДВС к 2035 году нереалистичен", — отметил глава SEAT и CUPRA Маркус Хаупт.

По его словам, даже крупные и высокомаржинальные бренды испытывают трудности с масштабированием производства электрокаров. Модели начального уровня становятся слишком дорогими, а спрос растёт гораздо медленнее, чем прогнозировали аналитики несколько лет назад.

Почему электромобили пока не готовы заменить ДВС

Электромобильная сфера активно развивается, но всё ещё сталкивается с рядом глобальных проблем: себестоимость батарей остаётся высокой, зарядная инфраструктура развивается неравномерно, а технологии быстро устаревают.

"Электромобили малорентабельны, особенно в бюджетных моделях", — подчеркнул Хаупт.

Переход на электротягу требует не только инвестиций, но и перестройки всей сети поставщиков, логистики и сервисной инфраструктуры. Для многих рынков это значит рост цен и снижение доступности автомобилей.

Сравнение технологий: ДВС, электрокары и гибриды

Параметр ДВС Электромобиль Плагин-гибрид
Себестоимость производства Низкая Высокая Средняя
Доступность моделей Высокая Ограниченная Средняя
Стоимость владения Средняя Низкая Низкая
Инфраструктура Готова Развита неравномерно Частично готова
Экология Высокие выбросы Нулевые локальные Низкие
Внедрение в бюджетный сегмент Максимально доступно Трудно Оптимально

На сегодняшний день гибридные системы выглядят самым гибким инструментом для плавного перехода к чистому транспорту.

Как можно ускорить электрификацию

По словам Хаупта, переход к электромобильности возможен, но требует комплексных решений.

  1. Господдержка
    Развитие рынка невозможно без субсидий на покупку электрокаров и льгот для производителей.

  2. Инфраструктура
    Зарядные станции должны стать стандартом, а не редким исключением — от трасс до жилых кварталов.

  3. Современные технологии и ИИ
    Искусственный интеллект способен оптимизировать производство, снизить цены на батареи, улучшить безопасность и помочь в создании «умных» транспортных экосистем.

  4. Локализация производства батарей
    Это уменьшит зависимость от поставок и снизит себестоимость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Резко запретить ДВС без подготовки → рост цен и дефицит доступных моделей → постепенный переход с гибридным этапом.

  • Ставить ставку только на премиум-электромобили → срыв массовой электрификации → развитие бюджетных электрических платформ.

  • Игнорировать инфраструктуру → недовольство пользователей и отказ от технологий → ускоренное строительство зарядных сетей.

А что если Европа пересмотрит сроки?

Рассматривается вариант смягчения запрета и допуска синтетического топлива или гибридных систем до 2040 года. В этом случае автопроизводители смогут сохранить производственные мощности ДВС, одновременно развивая электрические направления.

Это повысит конкуренцию, удержит цены на доступном уровне и поможет плавно обновить автопарк без резких рыночных скачков.

Плюсы и минусы жёсткого запрета ДВС

Плюсы Минусы
Снижение выбросов Резкий рост цен
Стимул к инновациям Потеря бюджетного сегмента
Развитие зарядной инфраструктуры Сложности для производителей и дилеров
Повышение экологической безопасности Риск стагнации рынка

Часто задаваемые вопросы

Когда Европа окончательно перейдёт на электромобили?
Текущий рубеж — 2035 год, но сроки могут быть пересмотрены в сторону гибридной модели перехода.

Станут ли электромобили дешевле?
Да, по мере локализации производства батарей и внедрения ИИ-технологий.

Будут ли гибриды разрешены после 2035 года?
Вероятно, что гибриды и моторы на e-fuel сохранятся как альтернативный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: к 2035 году электромобили полностью заменят ДВС.
    Правда: текущие темпы развития говорят о необходимости гибкого переходного периода.

  • Миф: электрокары дешевы в производстве.
    Правда: батареи составляют до 40% стоимости автомобиля.

  • Миф: автопроизводители готовы к тотальной электрификации.
    Правда: большинство брендов сталкивается с высокой себестоимостью и логистическими ограничениями.

Исторический контекст

Автопром Европы переживал несколько серьёзных реформ — от экологических норм Euro до дизельных скандалов. Каждая волна изменений требовала перестройки технологий, но запрет ДВС — самая масштабная трансформация в истории отрасли.

Переход к электрическим силовым установкам — не одномоментный процесс, а многоступенчатая эволюция, где роль играют не только производители, но и государства, энергетика, инфраструктура и культура передвижения.

Три интересных факта

  1. На долю ДВС по-прежнему приходится более 70% европейского рынка.

  2. Бюджетный электромобиль стоит производителю дороже аналогичной модели с ДВС почти в два раза.

  3. CUPRA планирует к 2030 году выпустить минимум три новые электрические платформы, но сохранит гибридные технологии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
