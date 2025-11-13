Запрет ДВС под вопросом: как отказ к 2035 году грозит провалом для бюджетных моделей

В автомобильной отрасли назревает новый виток дискуссии. Пока Европейский союз настаивает на полном отказе от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, сами автопроизводители всё чаще говорят о том, что такие сроки выглядят оторванными от реальности. Одним из самых громких голосов стал глава SEAT и CUPRA Маркус Хаупт, который объяснил, почему жёсткий запрет ДВС может привести к обратному эффекту — технологическому застою, снижению конкуренции и сокращению доступных моделей.
Руководитель SEAT и CUPRA прямо заявил: полностью отказаться от традиционных силовых установок к 2035 году невозможно. Основная причина — низкая прибыльность электромобилей в бюджетном сегменте и слишком медленный рост продаж.
"Полный отказ от ДВС к 2035 году нереалистичен", — отметил глава SEAT и CUPRA Маркус Хаупт.
По его словам, даже крупные и высокомаржинальные бренды испытывают трудности с масштабированием производства электрокаров. Модели начального уровня становятся слишком дорогими, а спрос растёт гораздо медленнее, чем прогнозировали аналитики несколько лет назад.
Электромобильная сфера активно развивается, но всё ещё сталкивается с рядом глобальных проблем: себестоимость батарей остаётся высокой, зарядная инфраструктура развивается неравномерно, а технологии быстро устаревают.
"Электромобили малорентабельны, особенно в бюджетных моделях", — подчеркнул Хаупт.
Переход на электротягу требует не только инвестиций, но и перестройки всей сети поставщиков, логистики и сервисной инфраструктуры. Для многих рынков это значит рост цен и снижение доступности автомобилей.
|Параметр
|ДВС
|Электромобиль
|Плагин-гибрид
|Себестоимость производства
|Низкая
|Высокая
|Средняя
|Доступность моделей
|Высокая
|Ограниченная
|Средняя
|Стоимость владения
|Средняя
|Низкая
|Низкая
|Инфраструктура
|Готова
|Развита неравномерно
|Частично готова
|Экология
|Высокие выбросы
|Нулевые локальные
|Низкие
|Внедрение в бюджетный сегмент
|Максимально доступно
|Трудно
|Оптимально
На сегодняшний день гибридные системы выглядят самым гибким инструментом для плавного перехода к чистому транспорту.
По словам Хаупта, переход к электромобильности возможен, но требует комплексных решений.
Господдержка
Развитие рынка невозможно без субсидий на покупку электрокаров и льгот для производителей.
Инфраструктура
Зарядные станции должны стать стандартом, а не редким исключением — от трасс до жилых кварталов.
Современные технологии и ИИ
Искусственный интеллект способен оптимизировать производство, снизить цены на батареи, улучшить безопасность и помочь в создании «умных» транспортных экосистем.
Локализация производства батарей
Это уменьшит зависимость от поставок и снизит себестоимость.
Резко запретить ДВС без подготовки → рост цен и дефицит доступных моделей → постепенный переход с гибридным этапом.
Ставить ставку только на премиум-электромобили → срыв массовой электрификации → развитие бюджетных электрических платформ.
Игнорировать инфраструктуру → недовольство пользователей и отказ от технологий → ускоренное строительство зарядных сетей.
Рассматривается вариант смягчения запрета и допуска синтетического топлива или гибридных систем до 2040 года. В этом случае автопроизводители смогут сохранить производственные мощности ДВС, одновременно развивая электрические направления.
Это повысит конкуренцию, удержит цены на доступном уровне и поможет плавно обновить автопарк без резких рыночных скачков.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение выбросов
|Резкий рост цен
|Стимул к инновациям
|Потеря бюджетного сегмента
|Развитие зарядной инфраструктуры
|Сложности для производителей и дилеров
|Повышение экологической безопасности
|Риск стагнации рынка
Когда Европа окончательно перейдёт на электромобили?
Текущий рубеж — 2035 год, но сроки могут быть пересмотрены в сторону гибридной модели перехода.
Станут ли электромобили дешевле?
Да, по мере локализации производства батарей и внедрения ИИ-технологий.
Будут ли гибриды разрешены после 2035 года?
Вероятно, что гибриды и моторы на e-fuel сохранятся как альтернативный вариант.
Миф: к 2035 году электромобили полностью заменят ДВС.
Правда: текущие темпы развития говорят о необходимости гибкого переходного периода.
Миф: электрокары дешевы в производстве.
Правда: батареи составляют до 40% стоимости автомобиля.
Миф: автопроизводители готовы к тотальной электрификации.
Правда: большинство брендов сталкивается с высокой себестоимостью и логистическими ограничениями.
Автопром Европы переживал несколько серьёзных реформ — от экологических норм Euro до дизельных скандалов. Каждая волна изменений требовала перестройки технологий, но запрет ДВС — самая масштабная трансформация в истории отрасли.
Переход к электрическим силовым установкам — не одномоментный процесс, а многоступенчатая эволюция, где роль играют не только производители, но и государства, энергетика, инфраструктура и культура передвижения.
На долю ДВС по-прежнему приходится более 70% европейского рынка.
Бюджетный электромобиль стоит производителю дороже аналогичной модели с ДВС почти в два раза.
CUPRA планирует к 2030 году выпустить минимум три новые электрические платформы, но сохранит гибридные технологии.
