Запрет ДВС под вопросом: как отказ к 2035 году грозит провалом для бюджетных моделей

SEAT и CUPRA раскритиковали запрет ДВС в Европе

В автомобильной отрасли назревает новый виток дискуссии. Пока Европейский союз настаивает на полном отказе от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, сами автопроизводители всё чаще говорят о том, что такие сроки выглядят оторванными от реальности. Одним из самых громких голосов стал глава SEAT и CUPRA Маркус Хаупт, который объяснил, почему жёсткий запрет ДВС может привести к обратному эффекту — технологическому застою, снижению конкуренции и сокращению доступных моделей.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Aepli, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ SEAT Leon

Что сказал Маркус Хаупт

Руководитель SEAT и CUPRA прямо заявил: полностью отказаться от традиционных силовых установок к 2035 году невозможно. Основная причина — низкая прибыльность электромобилей в бюджетном сегменте и слишком медленный рост продаж.

"Полный отказ от ДВС к 2035 году нереалистичен", — отметил глава SEAT и CUPRA Маркус Хаупт.

По его словам, даже крупные и высокомаржинальные бренды испытывают трудности с масштабированием производства электрокаров. Модели начального уровня становятся слишком дорогими, а спрос растёт гораздо медленнее, чем прогнозировали аналитики несколько лет назад.

Почему электромобили пока не готовы заменить ДВС

Электромобильная сфера активно развивается, но всё ещё сталкивается с рядом глобальных проблем: себестоимость батарей остаётся высокой, зарядная инфраструктура развивается неравномерно, а технологии быстро устаревают.

"Электромобили малорентабельны, особенно в бюджетных моделях", — подчеркнул Хаупт.

Переход на электротягу требует не только инвестиций, но и перестройки всей сети поставщиков, логистики и сервисной инфраструктуры. Для многих рынков это значит рост цен и снижение доступности автомобилей.

Сравнение технологий: ДВС, электрокары и гибриды

Параметр ДВС Электромобиль Плагин-гибрид Себестоимость производства Низкая Высокая Средняя Доступность моделей Высокая Ограниченная Средняя Стоимость владения Средняя Низкая Низкая Инфраструктура Готова Развита неравномерно Частично готова Экология Высокие выбросы Нулевые локальные Низкие Внедрение в бюджетный сегмент Максимально доступно Трудно Оптимально

На сегодняшний день гибридные системы выглядят самым гибким инструментом для плавного перехода к чистому транспорту.

Как можно ускорить электрификацию

По словам Хаупта, переход к электромобильности возможен, но требует комплексных решений.

Господдержка

Развитие рынка невозможно без субсидий на покупку электрокаров и льгот для производителей. Инфраструктура

Зарядные станции должны стать стандартом, а не редким исключением — от трасс до жилых кварталов. Современные технологии и ИИ

Искусственный интеллект способен оптимизировать производство, снизить цены на батареи, улучшить безопасность и помочь в создании «умных» транспортных экосистем. Локализация производства батарей

Это уменьшит зависимость от поставок и снизит себестоимость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Резко запретить ДВС без подготовки → рост цен и дефицит доступных моделей → постепенный переход с гибридным этапом .

Ставить ставку только на премиум-электромобили → срыв массовой электрификации → развитие бюджетных электрических платформ .

Игнорировать инфраструктуру → недовольство пользователей и отказ от технологий → ускоренное строительство зарядных сетей.

А что если Европа пересмотрит сроки?

Рассматривается вариант смягчения запрета и допуска синтетического топлива или гибридных систем до 2040 года. В этом случае автопроизводители смогут сохранить производственные мощности ДВС, одновременно развивая электрические направления.

Это повысит конкуренцию, удержит цены на доступном уровне и поможет плавно обновить автопарк без резких рыночных скачков.

Плюсы и минусы жёсткого запрета ДВС

Плюсы Минусы Снижение выбросов Резкий рост цен Стимул к инновациям Потеря бюджетного сегмента Развитие зарядной инфраструктуры Сложности для производителей и дилеров Повышение экологической безопасности Риск стагнации рынка

Часто задаваемые вопросы

Когда Европа окончательно перейдёт на электромобили?

Текущий рубеж — 2035 год, но сроки могут быть пересмотрены в сторону гибридной модели перехода.

Станут ли электромобили дешевле?

Да, по мере локализации производства батарей и внедрения ИИ-технологий.

Будут ли гибриды разрешены после 2035 года?

Вероятно, что гибриды и моторы на e-fuel сохранятся как альтернативный вариант.

Мифы и правда

Миф: к 2035 году электромобили полностью заменят ДВС.

Правда: текущие темпы развития говорят о необходимости гибкого переходного периода.

Миф: электрокары дешевы в производстве.

Правда: батареи составляют до 40% стоимости автомобиля.

Миф: автопроизводители готовы к тотальной электрификации.

Правда: большинство брендов сталкивается с высокой себестоимостью и логистическими ограничениями.

Исторический контекст

Автопром Европы переживал несколько серьёзных реформ — от экологических норм Euro до дизельных скандалов. Каждая волна изменений требовала перестройки технологий, но запрет ДВС — самая масштабная трансформация в истории отрасли.

Переход к электрическим силовым установкам — не одномоментный процесс, а многоступенчатая эволюция, где роль играют не только производители, но и государства, энергетика, инфраструктура и культура передвижения.

