Белый — новый зелёный: светофоры будущего научатся разговаривать с беспилотниками

Традиционные светофоры с тремя сигналами могут скоро уйти в прошлое. Учёные из Университета Северной Каролины предложили добавить четвёртый — белый свет, который должен упростить движение на перекрёстках с большим количеством автономных автомобилей.
"Белый сигнал будет означать, что управление движением берут на себя автомобили. Водителям остаётся лишь следовать за машиной впереди", — пояснил профессор транспортных систем Али Хаджбабаий.
Так называемая white phase (белая фаза) не заменяет привычные цвета, а включается только тогда, когда на перекрёстке преобладают беспилотные машины. Они объединяются в сеть и координируют движение в реальном времени, выбирая оптимальные скорости и траектории.
Инженер-транспортник Джеймс Кёртис, участвовавший в моделировании, сравнил систему с "умным роем", где каждый автомобиль обменивается данными с другими и двигается синхронно, избегая пробок и остановок.
Компьютерные тесты продемонстрировали впечатляющие результаты:
Кроме того, "белая фаза" может сделать вождение спокойнее. Если приоритет движения определяют алгоритмы, у людей исчезают поводы для спешки и агрессии — меньше конфликтов, меньше аварий.
Чтобы система заработала, необходимо обновить около 75% светофоров и создать инфраструктуру, способную обмениваться данными с автомобилями. А это требует масштабных инвестиций и технических стандартов, единых для всех производителей.
"Сегодня это теория, но будущее с четвёртым сигналом ближе, чем кажется", — отмечают исследователи.
|Плюсы
|Минусы
|Сокращение пробок и задержек
|Необходимость полной модернизации светофоров
|Увеличение пропускной способности
|Высокие затраты на инфраструктуру
|Снижение аварийности и агрессии
|Зависимость от доли автономных авто
|Экономия времени и топлива
|Риск технических сбоев
Если доля беспилотных авто в городах превысит 50%, "белый сигнал" может стать новым стандартом дорожного движения. Тогда светофор превратится не в регулятор, а в индикатор состояния транспортной сети, а город — в единую "цифровую трассу", где каждое движение просчитывает искусственный интеллект.
Когда появятся светофоры с белым сигналом?
Не ранее 2030-х годов — после внедрения массового автономного транспорта.
Будут ли старые автомобили участвовать в системе?
Да, водителям просто нужно будет следовать за потоком "умных" машин при включении белого света.
Это безопасно?
По расчётам инженеров, безопасность вырастет, если доля автономных машин превысит 40%.
Миф: четвёртый светофор заменит правила движения.
Правда: он лишь дополняет систему, помогая автономным авто координировать поток.
Миф: водитель будет не нужен.
Правда: на переходном этапе человек всё ещё контролирует автомобиль.
Идея "белой фазы" обсуждается с 2020 года, но впервые получила экспериментальную модель в 2025-м.
Система основана на технологиях V2X — обмене данными "автомобиль ↔ инфраструктура".
По оценке исследователей, полное внедрение может уменьшить расход топлива в городах на 10-15%.
Первые светофоры появились в Лондоне в 1868 году и имели всего два сигнала — красный и зелёный. Современная трёхцветная схема сформировалась в 1920-х годах в США и с тех пор практически не менялась. Однако с развитием автономного транспорта и систем связи V2X человечество подошло к первому серьёзному обновлению за сто лет.
