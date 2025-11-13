Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливудские слои остаются на пике моды в 2026 году, уверены стилисты
Ясень, дуб и ива — лучшие деревья для осушения участка
Стирка полотенец при 30–40 °C не устраняет запах сырости — данные специалистов
Какие симптомы указывают на скрытую боль у собаки
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко

Белый — новый зелёный: светофоры будущего научатся разговаривать с беспилотниками

Автономные машины смогут регулировать перекрёстки — инженер Джеймс Кёртис
4:43
Авто

Традиционные светофоры с тремя сигналами могут скоро уйти в прошлое. Учёные из Университета Северной Каролины предложили добавить четвёртый — белый свет, который должен упростить движение на перекрёстках с большим количеством автономных автомобилей.

Перекрёсток Москвы вечером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перекрёсток Москвы вечером

Как работает "белая фаза"

"Белый сигнал будет означать, что управление движением берут на себя автомобили. Водителям остаётся лишь следовать за машиной впереди", — пояснил профессор транспортных систем Али Хаджбабаий.

Так называемая white phase (белая фаза) не заменяет привычные цвета, а включается только тогда, когда на перекрёстке преобладают беспилотные машины. Они объединяются в сеть и координируют движение в реальном времени, выбирая оптимальные скорости и траектории.

Инженер-транспортник Джеймс Кёртис, участвовавший в моделировании, сравнил систему с "умным роем", где каждый автомобиль обменивается данными с другими и двигается синхронно, избегая пробок и остановок.

Что показали симуляции

Компьютерные тесты продемонстрировали впечатляющие результаты:

  • задержки на перекрёстках могут сократиться на 30-94%;
  • пропускная способность дорог увеличивается почти вдвое;
  • города смогут экономить тысячи часов времени ежегодно за счёт сокращения простоев.

Кроме того, "белая фаза" может сделать вождение спокойнее. Если приоритет движения определяют алгоритмы, у людей исчезают поводы для спешки и агрессии — меньше конфликтов, меньше аварий.

Почему внедрение пока невозможно

Чтобы система заработала, необходимо обновить около 75% светофоров и создать инфраструктуру, способную обмениваться данными с автомобилями. А это требует масштабных инвестиций и технических стандартов, единых для всех производителей.

"Сегодня это теория, но будущее с четвёртым сигналом ближе, чем кажется", — отмечают исследователи.

Плюсы и минусы системы

Плюсы Минусы
Сокращение пробок и задержек Необходимость полной модернизации светофоров
Увеличение пропускной способности Высокие затраты на инфраструктуру
Снижение аварийности и агрессии Зависимость от доли автономных авто
Экономия времени и топлива Риск технических сбоев

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что "умные" светофоры заменят водителя.
    Последствие: недоверие и ошибки при адаптации.
    Альтернатива: внедрять систему постепенно, параллельно с обучением и тестированием.

А что если…

Если доля беспилотных авто в городах превысит 50%, "белый сигнал" может стать новым стандартом дорожного движения. Тогда светофор превратится не в регулятор, а в индикатор состояния транспортной сети, а город — в единую "цифровую трассу", где каждое движение просчитывает искусственный интеллект.

FAQ

Когда появятся светофоры с белым сигналом?
Не ранее 2030-х годов — после внедрения массового автономного транспорта.

Будут ли старые автомобили участвовать в системе?
Да, водителям просто нужно будет следовать за потоком "умных" машин при включении белого света.

Это безопасно?
По расчётам инженеров, безопасность вырастет, если доля автономных машин превысит 40%.

Мифы и правда

Миф: четвёртый светофор заменит правила движения.
Правда: он лишь дополняет систему, помогая автономным авто координировать поток.

Миф: водитель будет не нужен.
Правда: на переходном этапе человек всё ещё контролирует автомобиль.

Три интересных факта

  1. Идея "белой фазы" обсуждается с 2020 года, но впервые получила экспериментальную модель в 2025-м.

  2. Система основана на технологиях V2X — обмене данными "автомобиль ↔ инфраструктура".

  3. По оценке исследователей, полное внедрение может уменьшить расход топлива в городах на 10-15%.

Исторический контекст

Первые светофоры появились в Лондоне в 1868 году и имели всего два сигнала — красный и зелёный. Современная трёхцветная схема сформировалась в 1920-х годах в США и с тех пор практически не менялась. Однако с развитием автономного транспорта и систем связи V2X человечество подошло к первому серьёзному обновлению за сто лет.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тонколистный пион включён в Красную книгу России — Минприроды РФ
Садоводство, цветоводство
Тонколистный пион включён в Красную книгу России — Минприроды РФ
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Последние материалы
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко
Возлюбленный Мадонны сделал предложение с футбольным кольцом
Россияне против грабительских ипотек — "Финансы Mail"
В Квинсленде найдены редкие яйца вымерших крокодилов
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Фильтрация отзывов по ключевым словам помогает выбрать чистый отель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.