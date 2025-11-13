Белый — новый зелёный: светофоры будущего научатся разговаривать с беспилотниками

Автономные машины смогут регулировать перекрёстки — инженер Джеймс Кёртис

Традиционные светофоры с тремя сигналами могут скоро уйти в прошлое. Учёные из Университета Северной Каролины предложили добавить четвёртый — белый свет, который должен упростить движение на перекрёстках с большим количеством автономных автомобилей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перекрёсток Москвы вечером

Как работает "белая фаза"

"Белый сигнал будет означать, что управление движением берут на себя автомобили. Водителям остаётся лишь следовать за машиной впереди", — пояснил профессор транспортных систем Али Хаджбабаий.

Так называемая white phase (белая фаза) не заменяет привычные цвета, а включается только тогда, когда на перекрёстке преобладают беспилотные машины. Они объединяются в сеть и координируют движение в реальном времени, выбирая оптимальные скорости и траектории.

Инженер-транспортник Джеймс Кёртис, участвовавший в моделировании, сравнил систему с "умным роем", где каждый автомобиль обменивается данными с другими и двигается синхронно, избегая пробок и остановок.

Что показали симуляции

Компьютерные тесты продемонстрировали впечатляющие результаты:

задержки на перекрёстках могут сократиться на 30-94%;

пропускная способность дорог увеличивается почти вдвое;

города смогут экономить тысячи часов времени ежегодно за счёт сокращения простоев.

Кроме того, "белая фаза" может сделать вождение спокойнее. Если приоритет движения определяют алгоритмы, у людей исчезают поводы для спешки и агрессии — меньше конфликтов, меньше аварий.

Почему внедрение пока невозможно

Чтобы система заработала, необходимо обновить около 75% светофоров и создать инфраструктуру, способную обмениваться данными с автомобилями. А это требует масштабных инвестиций и технических стандартов, единых для всех производителей.

"Сегодня это теория, но будущее с четвёртым сигналом ближе, чем кажется", — отмечают исследователи.

Плюсы и минусы системы

Плюсы Минусы Сокращение пробок и задержек Необходимость полной модернизации светофоров Увеличение пропускной способности Высокие затраты на инфраструктуру Снижение аварийности и агрессии Зависимость от доли автономных авто Экономия времени и топлива Риск технических сбоев

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что "умные" светофоры заменят водителя.

Последствие: недоверие и ошибки при адаптации.

Альтернатива: внедрять систему постепенно, параллельно с обучением и тестированием.

А что если…

Если доля беспилотных авто в городах превысит 50%, "белый сигнал" может стать новым стандартом дорожного движения. Тогда светофор превратится не в регулятор, а в индикатор состояния транспортной сети, а город — в единую "цифровую трассу", где каждое движение просчитывает искусственный интеллект.

FAQ

Когда появятся светофоры с белым сигналом?

Не ранее 2030-х годов — после внедрения массового автономного транспорта.

Будут ли старые автомобили участвовать в системе?

Да, водителям просто нужно будет следовать за потоком "умных" машин при включении белого света.

Это безопасно?

По расчётам инженеров, безопасность вырастет, если доля автономных машин превысит 40%.

Мифы и правда

Миф: четвёртый светофор заменит правила движения.

Правда: он лишь дополняет систему, помогая автономным авто координировать поток.

Миф: водитель будет не нужен.

Правда: на переходном этапе человек всё ещё контролирует автомобиль.

Три интересных факта

Идея "белой фазы" обсуждается с 2020 года, но впервые получила экспериментальную модель в 2025-м. Система основана на технологиях V2X — обмене данными "автомобиль ↔ инфраструктура". По оценке исследователей, полное внедрение может уменьшить расход топлива в городах на 10-15%.

Исторический контекст

Первые светофоры появились в Лондоне в 1868 году и имели всего два сигнала — красный и зелёный. Современная трёхцветная схема сформировалась в 1920-х годах в США и с тех пор практически не менялась. Однако с развитием автономного транспорта и систем связи V2X человечество подошло к первому серьёзному обновлению за сто лет.