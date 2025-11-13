Японка с китайским акцентом: кроссоверы Mazda из Поднебесной расходятся как горячие пирожки

В России зарегистрировали 1076 новых машин Mazda за месяц — Автостат

7:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В России резко вырос спрос на автомобили Mazda — японский бренд, ушедший с отечественного рынка в 2022 году, неожиданно вернул себе популярность благодаря поставкам через параллельный импорт. По данным агентства "Автостат", за октябрь 2025 года в стране зарегистрировали 1076 новых машин Mazda, что в 2,5 раза (на 144%) больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda CX-60

Mazda возвращается на дороги России

Как сообщил директор агентства Сергей Целиков, всего за 10 месяцев 2025 года в России продано 4541 автомобиль Mazda, что на 12% выше, чем в прошлом году. Основная причина роста — поставки из Китая, где налажено производство актуальных моделей японской марки.

"Более ¾ спроса приходится на кроссовер Mazda CX-5. Подавляющий объём автомобилей Mazda привозят к нам из Китая", — пояснил Сергей Целиков.

На долю китайской сборки пришлось 87% всех новых автомобилей Mazda, проданных с января по октябрь.

Топ-5 самых популярных моделей Mazda в России

Место Модель Доля от общих продаж 1 Mazda CX-5 76% 2 Mazda CX-50 9% 3 Mazda Atenza (Mazda6) 7% 4 Mazda CX-30 5% 5 Mazda CX-60 3%

Флагманом остаётся Mazda CX-5 — кроссовер, сочетающий надёжность японской инженерии и современные китайские производственные технологии. Именно эта модель удерживает марку на плаву уже более десяти лет и пользуется стабильным спросом в сегменте SUV.

Почему Mazda снова покупают

Параллельный импорт — основной канал поставок. Автомобили поступают в Россию через китайских дистрибьюторов, где Mazda официально производит свои модели для местного рынка. Дефицит японских брендов. После ухода Toyota, Nissan и Subaru интерес к оставшимся "японцам" вырос многократно. Надёжность и узнаваемость бренда. Mazda остаётся символом качественной сборки и динамичного дизайна. Доступная цена по сравнению с европейскими аналогами. Даже с учётом логистики и пошлин Mazda CX-5 стоит дешевле, чем, например, Volkswagen Tiguan или BMW X1.

Сравнение: Mazda CX-5 и конкуренты

Модель Мощность Страна сборки Средняя цена (₽) Mazda CX-5 194 л. с. Китай 4,2-4,6 млн Toyota RAV4 199 л. с. Китай 4,7-5,1 млн Haval F7 190 л. с. Россия 3,3-3,7 млн Chery Tiggo 8 Pro 197 л. с. Китай 3,8-4,3 млн

Mazda CX-5 остаётся привлекательной для покупателей, которые ищут комфорт и качество японской школы, но не готовы переплачивать за премиум.

Рынок глобальных брендов в целом

По данным "Автостата", за январь-октябрь 2025 года в России зарегистрировано 94,5 тыс. новых автомобилей глобальных брендов — то есть всех, кроме российских, китайских и белорусских. Наиболее популярные марки среди них:

Toyota; BMW; Kia; Hyundai; Mercedes-Benz.

В этом сегменте Mazda пока не входит в первую пятёрку, но темпы роста продаж показывают, что бренд способен вернуть себе позиции, особенно в SUV-классе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что Mazda ушла с российского рынка окончательно.

Последствие: упустить возможность приобрести актуальные модели по выгодным условиям.

Альтернатива: искать официальных поставщиков параллельного импорта и проверять происхождение авто по VIN.

А что если…

Если тенденция сохранится, Mazda может укрепиться в числе топ-10 иностранных брендов в России уже в 2026 году. При этом успех CX-5 и CX-50 может подтолкнуть китайские заводы к расширению модельного ряда для экспорта.

Плюсы и минусы "новой Mazda"

Плюсы Минусы Проверенные японские технологии Высокие цены на запчасти Реальный рост поставок Нет официальной сервисной сети Качество сборки китайских заводов Mazda Сложности с гарантией Популярные кроссоверы в актуальных комплектациях Разнородность комплектаций по регионам

FAQ

Mazda вернулась в Россию официально?

Нет, продажи идут по схеме параллельного импорта, преимущественно через дилеров, сотрудничающих с китайскими поставщиками.

Какие модели Mazda сегодня доступны в России?

CX-5, CX-50, CX-30, CX-60, а также седан Atenza (Mazda6).

Есть ли гарантия на такие автомобили?

Гарантия зависит от конкретного дилера — официальной поддержки производителя в России нет.

Мифы и правда

Миф: Mazda ушла и больше не продаётся в России.

Правда: автомобили марки активно поставляются из Китая по параллельному импорту.

Миф: китайская сборка хуже японской.

Правда: Mazda производит в Китае автомобили с теми же стандартами качества, что и в Японии.

Три интересных факта

Первый завод Mazda в Китае появился ещё в 2003 году — совместное предприятие с FAW. В 2025 году Mazda стала одной из немногих японских марок, чьи продажи в России выросли в 2,5 раза. CX-5 удерживает звание самого продаваемого кроссовера Mazda уже 11 лет подряд.

Исторический контекст

Марка Mazda присутствует в России с 1990-х годов, а пик популярности пришёлся на 2010-е, когда модели Mazda3 и CX-5 стали символами "умного японского драйва". После ухода бренда в 2022 году официальные продажи прекратились, но интерес покупателей не исчез. В 2023–2024 годах благодаря параллельному импорту из Китая Mazda вернулась на российский рынок в новом формате. Китайская промышленность, где Mazda имеет несколько сборочных предприятий, позволила сохранить модельный ряд и обеспечить поставки без участия головного офиса. Таким образом, рост продаж в 2025 году отражает новую реальность авторынка России, где востребованы проверенные бренды независимо от их официального статуса.