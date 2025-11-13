Японка с китайским акцентом: кроссоверы Mazda из Поднебесной расходятся как горячие пирожки

В России резко вырос спрос на автомобили Mazda — японский бренд, ушедший с отечественного рынка в 2022 году, неожиданно вернул себе популярность благодаря поставкам через параллельный импорт. По данным агентства "Автостат", за октябрь 2025 года в стране зарегистрировали 1076 новых машин Mazda, что в 2,5 раза (на 144%) больше, чем за тот же месяц годом ранее.
Как сообщил директор агентства Сергей Целиков, всего за 10 месяцев 2025 года в России продано 4541 автомобиль Mazda, что на 12% выше, чем в прошлом году. Основная причина роста — поставки из Китая, где налажено производство актуальных моделей японской марки.
"Более ¾ спроса приходится на кроссовер Mazda CX-5. Подавляющий объём автомобилей Mazda привозят к нам из Китая", — пояснил Сергей Целиков.
На долю китайской сборки пришлось 87% всех новых автомобилей Mazda, проданных с января по октябрь.
|Место
|Модель
|Доля от общих продаж
|1
|Mazda CX-5
|76%
|2
|Mazda CX-50
|9%
|3
|Mazda Atenza (Mazda6)
|7%
|4
|Mazda CX-30
|5%
|5
|Mazda CX-60
|3%
Флагманом остаётся Mazda CX-5 — кроссовер, сочетающий надёжность японской инженерии и современные китайские производственные технологии. Именно эта модель удерживает марку на плаву уже более десяти лет и пользуется стабильным спросом в сегменте SUV.
Параллельный импорт — основной канал поставок. Автомобили поступают в Россию через китайских дистрибьюторов, где Mazda официально производит свои модели для местного рынка.
Дефицит японских брендов. После ухода Toyota, Nissan и Subaru интерес к оставшимся "японцам" вырос многократно.
Надёжность и узнаваемость бренда. Mazda остаётся символом качественной сборки и динамичного дизайна.
Доступная цена по сравнению с европейскими аналогами. Даже с учётом логистики и пошлин Mazda CX-5 стоит дешевле, чем, например, Volkswagen Tiguan или BMW X1.
|Модель
|Мощность
|Страна сборки
|Средняя цена (₽)
|Mazda CX-5
|194 л. с.
|Китай
|4,2-4,6 млн
|Toyota RAV4
|199 л. с.
|Китай
|4,7-5,1 млн
|Haval F7
|190 л. с.
|Россия
|3,3-3,7 млн
|Chery Tiggo 8 Pro
|197 л. с.
|Китай
|3,8-4,3 млн
Mazda CX-5 остаётся привлекательной для покупателей, которые ищут комфорт и качество японской школы, но не готовы переплачивать за премиум.
По данным "Автостата", за январь-октябрь 2025 года в России зарегистрировано 94,5 тыс. новых автомобилей глобальных брендов — то есть всех, кроме российских, китайских и белорусских. Наиболее популярные марки среди них:
Toyota;
BMW;
Kia;
Hyundai;
Mercedes-Benz.
В этом сегменте Mazda пока не входит в первую пятёрку, но темпы роста продаж показывают, что бренд способен вернуть себе позиции, особенно в SUV-классе.
Если тенденция сохранится, Mazda может укрепиться в числе топ-10 иностранных брендов в России уже в 2026 году. При этом успех CX-5 и CX-50 может подтолкнуть китайские заводы к расширению модельного ряда для экспорта.
|Плюсы
|Минусы
|Проверенные японские технологии
|Высокие цены на запчасти
|Реальный рост поставок
|Нет официальной сервисной сети
|Качество сборки китайских заводов Mazda
|Сложности с гарантией
|Популярные кроссоверы в актуальных комплектациях
|Разнородность комплектаций по регионам
Mazda вернулась в Россию официально?
Нет, продажи идут по схеме параллельного импорта, преимущественно через дилеров, сотрудничающих с китайскими поставщиками.
Какие модели Mazda сегодня доступны в России?
CX-5, CX-50, CX-30, CX-60, а также седан Atenza (Mazda6).
Есть ли гарантия на такие автомобили?
Гарантия зависит от конкретного дилера — официальной поддержки производителя в России нет.
Миф: Mazda ушла и больше не продаётся в России.
Правда: автомобили марки активно поставляются из Китая по параллельному импорту.
Миф: китайская сборка хуже японской.
Правда: Mazda производит в Китае автомобили с теми же стандартами качества, что и в Японии.
Первый завод Mazda в Китае появился ещё в 2003 году — совместное предприятие с FAW.
В 2025 году Mazda стала одной из немногих японских марок, чьи продажи в России выросли в 2,5 раза.
CX-5 удерживает звание самого продаваемого кроссовера Mazda уже 11 лет подряд.
Марка Mazda присутствует в России с 1990-х годов, а пик популярности пришёлся на 2010-е, когда модели Mazda3 и CX-5 стали символами "умного японского драйва". После ухода бренда в 2022 году официальные продажи прекратились, но интерес покупателей не исчез. В 2023–2024 годах благодаря параллельному импорту из Китая Mazda вернулась на российский рынок в новом формате. Китайская промышленность, где Mazda имеет несколько сборочных предприятий, позволила сохранить модельный ряд и обеспечить поставки без участия головного офиса. Таким образом, рост продаж в 2025 году отражает новую реальность авторынка России, где востребованы проверенные бренды независимо от их официального статуса.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.