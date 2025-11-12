Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

В октябре 2025 года рынок автомобилей с пробегом в России показал уверенный рост: по данным аналитического агентства "Автостат Инфо", за месяц было продано 682 813 машин, что на 17% больше, чем в сентябре, и на 8% выше показателя прошлого года. Несмотря на рост, по итогам десяти месяцев рынок остаётся стабильным — 5,32 млн проданных автомобилей, практически столько же, сколько годом ранее.

Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Кто лидирует на вторичном рынке

Безоговорочным лидером среди марок вновь стала Lada: за октябрь владельцев сменили 156,3 тыс. машин этой марки. На втором месте — Toyota (68,2 тыс.), замыкает тройку Kia (42,5 тыс.). В пятёрку также вошли Hyundai (39,8 тыс.) и Nissan (29,7 тыс.).

"Продажи Toyota Camry, Toyota Corolla, а также Ford Focus и Lada Niva Legend — стабильны. Здесь спрос носит не ценовой, а утилитарный характер, так как всем известны надёжность и доступность обслуживания этих моделей", — пояснили аналитики "Автостат Инфо".

Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей октября 2025

Место Модель Количество продаж
1 Lada Granta 17 101
2 Kia Rio 14 298
3 Lada 2107 14 044
4 Hyundai Solaris 13 539
5 Lada Vesta 11 119
6 Ford Focus 11 103
7 Toyota Corolla 11 057
8 Lada Niva Legend 10 934
9 Lada 2114 10 487
10 Toyota Camry 9 883

Почему лидирует Lada

Популярность Lada на вторичном рынке объясняется сразу несколькими факторами:

  • доступная стоимость запчастей и обслуживания;
  • широкий выбор по регионам;
  • простота ремонта и надёжность конструкции.

Модели Granta, Vesta и Niva Legend остаются наиболее востребованными благодаря сочетанию цены, практичности и наличия деталей. В октябре особенно вырос спрос на Lada Vesta — +20% по сравнению с сентябрём и +19% в годовом выражении.

Как изменилась структура рынка

Эксперты отмечают, что вторичный рынок постепенно омолаживается: всё больше предложений приходится на автомобили последних 3-5 лет выпуска. Это связано с активным обновлением корпоративных парков и обменом автомобилей в трейд-ин.

Одновременно растёт доля подержанных машин китайских брендов — Chery, Haval, Geely, Exeed, но пока они не входят в первую десятку.

Сравнение с рынком новых авто

В то время как рынок подержанных машин вырос, продажи новых автомобилей в октябре составили 165 702 единицы, что на 3% меньше, чем год назад. Однако по сравнению с сентябрём наблюдался скачок на 35%. Это говорит о смещении покупательского интереса к новым моделям китайских производителей, но при этом вторичный рынок остаётся более стабильным и массовым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать авто только по цене, не проверяя историю.
    Последствие: риск купить машину с серьёзными дефектами или скрученным пробегом.
    Альтернатива: использовать онлайн-сервисы проверки ("Автотека", официальный сайт Госавтоинспекции, "Автокод") перед покупкой.

А что если…

Если текущая тенденция сохранится, в 2026 году вторичный рынок может стать основным драйвером автоторговли. При ограниченном импорте и росте цен на новые машины россияне будут всё чаще выбирать подержанные автомобили в хорошем состоянии с минимальным пробегом.

Плюсы и минусы рынка подержанных авто

Плюсы Минусы
Широкий выбор моделей и цен Риск скрытых дефектов
Нет ожидания поставки Возможны юридические проблемы
Низкая потеря стоимости Необходимость диагностики перед покупкой
Доступность запчастей Возможен ремонт сразу после покупки

FAQ

Какая марка самая популярная в России на вторичном рынке?
Безусловно, Lada — более 150 тыс. продаж в месяц, что почти вдвое больше, чем у Toyota.

Сколько стоит средний автомобиль с пробегом?
Средняя цена в октябре — около 1,3 млн рублей, что на 7% выше, чем год назад.

Стоит ли ждать снижения цен?
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы рынок стабилизируется, но дешёвых предложений станет меньше из-за инфляции и дефицита качественных машин.

Мифы и правда

Миф: подержанные иномарки всегда лучше отечественных.
Правда: многие Lada последних лет демонстрируют сравнимую надёжность и дешевле в обслуживании.

Миф: покупать с рук — рискованно.
Правда: с правильной проверкой VIN и сервиса сделка может быть абсолютно безопасной.

Три интересных факта

  1. Каждый третий автомобиль, продаваемый в России, — это Lada.

  2. Средний возраст подержанных машин снизился с 14 до 11 лет за три года.

  3. В топ-10 впервые за два года вошло сразу четыре модели Lada.

Исторический контекст

Вторичный рынок в России активно формировался после 2000-х, когда в страну массово начали ввозить подержанные японские и европейские автомобили. В 2010-х годах на фоне роста цен на новые машины именно рынок "с пробегом" стал основным сегментом автоторговли. После 2022 года, с введением ограничений на поставки новых иномарок, вторичный рынок окончательно укрепил позиции: он стал главным источником доступного транспорта. Сегодня почти четыре из пяти проданных автомобилей в России — это машины с пробегом, что делает этот сектор ключевым индикатором состояния автопрома и покупательской активности населения.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
