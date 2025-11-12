Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное

В октябре 2025 года рынок автомобилей с пробегом в России показал уверенный рост: по данным аналитического агентства "Автостат Инфо", за месяц было продано 682 813 машин, что на 17% больше, чем в сентябре, и на 8% выше показателя прошлого года. Несмотря на рост, по итогам десяти месяцев рынок остаётся стабильным — 5,32 млн проданных автомобилей, практически столько же, сколько годом ранее.
Безоговорочным лидером среди марок вновь стала Lada: за октябрь владельцев сменили 156,3 тыс. машин этой марки. На втором месте — Toyota (68,2 тыс.), замыкает тройку Kia (42,5 тыс.). В пятёрку также вошли Hyundai (39,8 тыс.) и Nissan (29,7 тыс.).
"Продажи Toyota Camry, Toyota Corolla, а также Ford Focus и Lada Niva Legend — стабильны. Здесь спрос носит не ценовой, а утилитарный характер, так как всем известны надёжность и доступность обслуживания этих моделей", — пояснили аналитики "Автостат Инфо".
|Место
|Модель
|Количество продаж
|1
|Lada Granta
|17 101
|2
|Kia Rio
|14 298
|3
|Lada 2107
|14 044
|4
|Hyundai Solaris
|13 539
|5
|Lada Vesta
|11 119
|6
|Ford Focus
|11 103
|7
|Toyota Corolla
|11 057
|8
|Lada Niva Legend
|10 934
|9
|Lada 2114
|10 487
|10
|Toyota Camry
|9 883
Популярность Lada на вторичном рынке объясняется сразу несколькими факторами:
Модели Granta, Vesta и Niva Legend остаются наиболее востребованными благодаря сочетанию цены, практичности и наличия деталей. В октябре особенно вырос спрос на Lada Vesta — +20% по сравнению с сентябрём и +19% в годовом выражении.
Эксперты отмечают, что вторичный рынок постепенно омолаживается: всё больше предложений приходится на автомобили последних 3-5 лет выпуска. Это связано с активным обновлением корпоративных парков и обменом автомобилей в трейд-ин.
Одновременно растёт доля подержанных машин китайских брендов — Chery, Haval, Geely, Exeed, но пока они не входят в первую десятку.
В то время как рынок подержанных машин вырос, продажи новых автомобилей в октябре составили 165 702 единицы, что на 3% меньше, чем год назад. Однако по сравнению с сентябрём наблюдался скачок на 35%. Это говорит о смещении покупательского интереса к новым моделям китайских производителей, но при этом вторичный рынок остаётся более стабильным и массовым.
Если текущая тенденция сохранится, в 2026 году вторичный рынок может стать основным драйвером автоторговли. При ограниченном импорте и росте цен на новые машины россияне будут всё чаще выбирать подержанные автомобили в хорошем состоянии с минимальным пробегом.
|Плюсы
|Минусы
|Широкий выбор моделей и цен
|Риск скрытых дефектов
|Нет ожидания поставки
|Возможны юридические проблемы
|Низкая потеря стоимости
|Необходимость диагностики перед покупкой
|Доступность запчастей
|Возможен ремонт сразу после покупки
Какая марка самая популярная в России на вторичном рынке?
Безусловно, Lada — более 150 тыс. продаж в месяц, что почти вдвое больше, чем у Toyota.
Сколько стоит средний автомобиль с пробегом?
Средняя цена в октябре — около 1,3 млн рублей, что на 7% выше, чем год назад.
Стоит ли ждать снижения цен?
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы рынок стабилизируется, но дешёвых предложений станет меньше из-за инфляции и дефицита качественных машин.
Миф: подержанные иномарки всегда лучше отечественных.
Правда: многие Lada последних лет демонстрируют сравнимую надёжность и дешевле в обслуживании.
Миф: покупать с рук — рискованно.
Правда: с правильной проверкой VIN и сервиса сделка может быть абсолютно безопасной.
Каждый третий автомобиль, продаваемый в России, — это Lada.
Средний возраст подержанных машин снизился с 14 до 11 лет за три года.
В топ-10 впервые за два года вошло сразу четыре модели Lada.
Вторичный рынок в России активно формировался после 2000-х, когда в страну массово начали ввозить подержанные японские и европейские автомобили. В 2010-х годах на фоне роста цен на новые машины именно рынок "с пробегом" стал основным сегментом автоторговли. После 2022 года, с введением ограничений на поставки новых иномарок, вторичный рынок окончательно укрепил позиции: он стал главным источником доступного транспорта. Сегодня почти четыре из пяти проданных автомобилей в России — это машины с пробегом, что делает этот сектор ключевым индикатором состояния автопрома и покупательской активности населения.
