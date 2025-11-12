Реформа утильсбора стирает привычные границы: вот какие машины окажутся за чертой доступности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:23
Авто

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, и они напрямую затронут владельцев и покупателей мощных иномарок, особенно тех, что ввозятся по параллельному импорту. Изменения приведут к заметному росту цен на автомобили с двигателями мощнее 160 лошадиных сил — в среднем на 120-250 тысяч рублей.

BMW X3
Фото: Wikipedia by BMW USE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X3

Почему автомобили подорожают

Главная причина — переработанная формула утильсбора. Если раньше размер платежа зависел в основном от объёма двигателя, то теперь во внимание будет приниматься и мощность мотора. Чем выше показатель — тем больше ставка.

"Это не та разница в цене, которая станет стоп-фактором для покупки, но корректировка будет ощутимой", — заявил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Он уточнил, что с ростом сбора компания не планирует сворачивать поставки по параллельному импорту, так как уже имеет опыт работы с коммерческим утильсбором.

Кто заплатит больше

Больше всего изменения затронут автомобили среднего и премиум-класса с двигателями мощностью свыше 160 л. с. К этой категории относятся:

  • кроссоверы Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota RAV4;
  • седаны Camry, K5, Sonata, BMW 3 Series, Mercedes C-Class;
  • внедорожники и пикапы Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Ranger.

По данным дилеров, повышение на 120-250 тыс. руб. коснётся именно таких машин. Более мощные автомобили (свыше 250-300 л. с.) могут прибавить в цене до 400 тыс. руб., если для них не будут введены отдельные корректировки.

Что останется без изменений

Льготные ставки для физических лиц сохраняются, но только для автомобилей, оборудованных двигателями до 160 л. с. Это значит, что компактные и бюджетные модели вроде Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta и Haval Jolion подорожают минимально или вовсе останутся в прежней ценовой категории.

Сравнение цен до и после 1 декабря

Модель Мощность Средняя цена сейчас Прогнозируемое повышение Новая цена
Hyundai Tucson 2.0 150 л. с. 3,1 млн ₽ Без изменений 3,1 млн ₽
Mazda CX-5 2.5 194 л. с. 3,8 млн ₽ +200 тыс. ₽ 4,0 млн ₽
Toyota RAV4 2.5 199 л. с. 4,5 млн ₽ +250 тыс. ₽ 4,75 млн ₽
BMW X3 2.0 249 л. с. 7,8 млн ₽ +250 тыс. ₽ 8,05 млн ₽

Почему это важно для рынка

Реформа утильсбора призвана повысить сборы с дорогих и мощных автомобилей, при этом сохранить льготы для массового сегмента. По оценке аналитиков, повышение цен не приведёт к резкому снижению спроса, но ускорит покупки до 1 декабря — многие клиенты постараются оформить сделки заранее, чтобы сэкономить.

"Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к покупке автомобилей мощностью от 180 до 220 л. с. — покупатели хотят успеть до вступления новых ставок", — отметил Николай Иванов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку автомобиля с мощным двигателем до конца года.
    Последствие: рост цены на 200-300 тыс. руб.
    Альтернатива: оформить договор до 1 декабря и зафиксировать старые условия.

А что если…

Если в дальнейшем правительство решит пересмотреть тарифы, ставка утильсбора может стать прогрессивной, а не фиксированной. Тогда владельцы электромобилей и гибридов получат ещё больше преимуществ, ведь для них налоговая нагрузка минимальна. Это подстегнёт рост продаж "зелёных" авто на российском рынке.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Больше сборов в бюджет Удорожание "параллельных" машин
Мотивирует покупать более экономичные авто Удар по премиальному сегменту
Сохраняются льготы для семейных и бюджетных моделей Повышение цен для среднего класса

FAQ

Когда начнут действовать новые ставки?
С 1 декабря 2025 года.

Коснутся ли изменения автомобилей, ввезённых раньше?
Нет, они распространяются только на новые поставки.

Можно ли избежать повышения?
Да, если автомобиль будет оформлен и растаможен до вступления закона в силу.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора означает рост всех цен.
Правда: изменения затронут только автомобили мощнее 160 л. с.

Миф: параллельный импорт прекратится.
Правда: крупные дилеры, включая "Рольф", продолжают поставки, адаптируя цены.

Три интересных факта

  1. Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году как компенсацию за утилизацию старых машин.

  2. С 2024 года сбор приносит бюджету более 200 млрд рублей в год.

  3. Для электромобилей утильсбор остаётся нулевым до 2030 года.

Исторический контекст

Впервые утилизационный сбор в России был введён в 2012 году как мера защиты отечественного автопрома. Его ставка рассчитывалась по объёму двигателя и возрасту автомобиля. В 2020-х годах с развитием параллельного импорта и падением продаж официальных дилеров утильсбор стал одним из главных инструментов регулирования рынка.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
