Mazda CX‑5 на волне успеха: что стоит за ростом популярности японских автомобилей в России

Кроссоверы Mazda CX-5 и CX-50 стали самыми популярными в России — Autonews
8:22
Авто

Российский автомобильный рынок в 2025 году продолжает удивлять неожиданными изменениями. В октябре был зафиксирован резкий рост продаж японских автомобилей Mazda, который стал настоящей сенсацией. Согласно данным агентства "Автостат", продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2024 года, что соответствует росту на 144%. В результате, если в прошлом году было продано всего 441 автомобиль Mazda, то в текущем месяце эта цифра достигла 1076 единиц.

2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

Этот успех привлек внимание аналитиков, и они стали искать причины столь внезапного всплеска интереса. Интересно, что если взглянуть на динамику продаж за весь 2025 год, рост оказался менее выраженным — всего на 12%. Это говорит о том, что основной скачок был замечен именно в последние месяцы. Возможно, это связано с усилением параллельного импорта, а также с тем, что дилеры наладили стабильные каналы поставок.

Почему Mazda стала популярной

В основе роста популярности автомобилей Mazda лежит несколько факторов. Главным образом, россияне начинают отдавать предпочтение практичным, комфортным и стильным кроссоверам. Среди них особое внимание заслуживает модель Mazda CX-5, которая стала абсолютным лидером продаж. На эту модель приходится более 75% от всего спроса на автомобили Mazda в России. Это объясняется сбалансированным сочетанием качественного дизайна, хорошей управляемости и высокой надежности, которые ценят многие российские покупатели.

Однако CX-5 не единственный автомобиль в списке популярных моделей. В топ-5 также входят кроссоверы Mazda CX-50 и CX-30, а также флагманская модель CX-60. Наряду с ними в пятерку лучших также вошел седан Atenza. Такой состав моделей наглядно демонстрирует, что россияне ищут автомобили, которые подходят не только для ежедневных поездок по городу, но и для дальних путешествий, обеспечивая максимальный комфорт на дороге.

Основная особенность: параллельный импорт

Одной из ключевых особенностей текущей ситуации с Mazda является то, что подавляющее большинство автомобилей, продающихся в России, ввозятся из Китая. На данный момент около 87% от всех зарегистрированных автомобилей Mazda в 2025 году были доставлены в страну с китайских заводов. Это связано с тем, что сборка популярных моделей японского бренда продолжается именно в Китае, а затем машины поступают в Россию через частные каналы параллельного импорта. Этот процесс позволяет сохранять ассортимент бренда и удовлетворять спрос, несмотря на отсутствие официальных поставок.

Сравнение продаж Mazda с другими брендами

На фоне других иностранных марок успех Mazda выделяется, хотя и не меняет общей картины на российском рынке. В 2025 году, по данным "Автостат", в стране было зарегистрировано 94,5 тысячи автомобилей иностранных брендов, среди которых лидируют такие гиганты, как Toyota, BMW, Kia, Hyundai и Mercedes-Benz. Эти марки активно поставляются в Россию по параллельным каналам, что подтверждает высокий интерес россиян к иностранным автомобилям даже в новых рыночных условиях.

Однако стоит отметить, что хотя Mazda и не смогла составить конкуренцию лидерам, её рост стал сигналом того, что российские покупатели не теряют интерес к японским автомобилям и готовы покупать их даже в условиях изменения поставок. Японские бренды по-прежнему популярны среди россиян, и интерес к их автомобилям сохраняется даже в новых условиях.

Какие модели Mazda самые востребованные в России

  1. Mazda CX-5 — абсолютный лидер среди всех моделей японского бренда. Этот кроссовер уверенно удерживает более 75% общего спроса на автомобили Mazda.

  2. Mazda CX-50 — модель с отличными показателями продаж, популярная за счет своего стиля и практичности.

  3. Mazda CX-30 — небольшой кроссовер, который отлично подходит для городских условий.

  4. Mazda CX-60 — флагманский кроссовер, который привлекает внимание своей мощностью и характеристиками.

  5. Mazda Atenza — седан, который завоевал популярность благодаря своей элегантности и комфорту.

Что стоит учитывать при выборе Mazda

При выборе Mazda в России важно учитывать несколько факторов. Прежде всего, стоит обратить внимание на особенности параллельного импорта, который влияет на гарантийные условия и сервисное обслуживание. Необходимо тщательно проверять документацию автомобиля и уточнять все детали у дилеров. Также стоит учитывать, что большинство автомобилей японского бренда сейчас поступают из Китая, что может повлиять на сроки поставки и качество.

  1. Скорость поставки — с учетом параллельного импорта, автомобили могут поступать в страну с задержками.

  2. Гарантия и сервис — необходимо уточнять условия обслуживания и наличие оригинальных запчастей для китайских моделей.

  3. Конкуренция на рынке — на фоне большого выбора, Mazda должна предложить уникальные особенности, чтобы выделяться среди других марок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая надежность Зависимость от параллельного импорта
Хорошее сочетание цены и качества Могут возникнуть проблемы с сервисом
Стильный дизайн Задержки в поставках
Подходит для разных типов дорог Огрaниченный выбор цветов

Вопросы, которые волнуют покупателей

  1. Как выбрать Mazda?
    При выборе модели Mazda важно ориентироваться на стиль, комфорт и практичность, а также учитывать условия параллельного импорта.

  2. Сколько стоит автомобиль Mazda?
    Стоимость автомобилей Mazda варьируется в зависимости от модели и года выпуска, но в целом она остаётся конкурентоспособной в своём сегменте.

  3. Что лучше выбрать: Mazda или Toyota?
    Все зависит от ваших предпочтений: Mazda привлекает стильным дизайном и хорошими характеристиками, а Toyota — более широким выбором и наличием официальных поставок.

Мифы и правда о Mazda

  1. Миф: все автомобили Mazda теперь поступают только из Китая.
    Правда: хотя большинство машин поступает из Китая, на рынке всё ещё можно найти автомобили, произведенные в Японии, особенно те, что были привезены ранее.

  2. Миф: все автомобили Mazda имеют одинаковое качество.
    Правда: качество может варьироваться в зависимости от места производства, а также от условий параллельного импорта.

  3. Миф: параллельный импорт ухудшает качество автомобилей.
    Правда: многие автомобили, поставляемые по параллельному импорту, имеют высокое качество и не уступают официально привезённым моделям.

Интересные факты

  1. В России Mazda популярна не только среди кроссоверов, но и среди седанов, таких как Mazda Atenza.

  2. Параллельный импорт сыграл ключевую роль в поддержке продаж японских автомобилей на российском рынке.

  3. В последние годы наблюдается увеличение числа автомобилей Mazda, произведённых на китайских заводах.

Исторический контекст

  1. В 1990-е годы Mazda начала активно развивать свой рынок в России, открыв несколько заводов для сборки автомобилей.

  2. В 2000-х японские автомобили Mazda стали синонимом надежности и хорошего качества, что способствовало росту их популярности.

  3. В 2010-х Mazda продолжила укреплять свои позиции на российском рынке, особенно среди любителей кроссоверов и седанов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
