Двигатели, которые не теряют популярности: 9 моделей, доказавших свою вечную ценность

Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews

В мире автомобилей существует немало двигателей, которые стали настоящими легендами, пережив десятилетия производства. Эти моторы оказались настолько удачными и технологически совершенными, что оставались актуальными на протяжении многих лет, порой без значительных изменений. Конструкция этих агрегатов не только обеспечивала надежность, но и давала возможность для множества модификаций, что стало залогом их долгой жизни. Рассмотрим несколько таких двигателей, которые оставили след в истории мирового автопрома и продолжают использоваться по сей день.

Двигатель Chevrolet Small Block: бессмертная классика

Одним из самых известных и продолжительных в истории моторов является Chevrolet Small Block. Этот V8 дебютировал еще в 1955 году на таких моделях, как Corvette и Bel Air. Изначально он был разработан с акцентом на легкость и простоту конструкции, что сделало его не только надежным, но и выгодным для производства. Высокая степень доработки и универсальность этого двигателя позволили устанавливать его на автомобили самого различного класса, от спортивных машин до пикапов.

С момента своего появления Chevrolet Small Block стал настоящей иконой. Этот двигатель использовался в широком диапазоне моделей General Motors, и его производство не прекращалось на протяжении десятилетий. Более 100 миллионов таких моторов были выпущены за всю историю. Сегодня он по-прежнему актуален на рынке и доступен для восстановления классических автомобилей. Это одна из самых долговечных конструкций в истории автопрома.

Ford Modular V8: американская надежность

Другим ярким представителем долгожителей в автомобильной промышленности является Ford Modular V8. Этот мотор был представлен в 1990 году и с тех пор стал неотъемлемой частью множества моделей, включая знаменитые пикапы F-Series. Несмотря на то, что современный автопром всё больше ориентируется на экономичные и компактные двигатели, этот V8 продолжает использоваться на некоторых моделях Ford. Его рабочий объем варьируется от 4,6 до 5,8 литра, что позволяет обеспечить отличную мощность и тягу.

Этот мотор был настолько универсален, что его использовали даже в суперкарах, например, в Koenigsegg CC8S. Также стоит отметить, что его предшественник, Ford Windsor V8, выпускался с 1961 года и был популярен благодаря установке на такие автомобили, как AC Cobra. Несмотря на завершение серийного производства Windsor в 2001 году, Ford продолжает предлагать его для различных тюнинг-проектов.

Rolls-Royce L-Series V8: британская элегантность

Британский автопром также может похвастаться своими двигателями-долгожителями. Один из таких — Rolls-Royce L-Series V8, который выпускался с 1959 по 2020 год. Этот мотор, появившийся в моделях Silver Cloud II и Phantom V, прошел долгий путь эволюции, оставаясь на пике технических достижений в своем классе. Даже после того, как Rolls-Royce перешел под контроль BMW, права на этот двигатель остались у Bentley, и его производство продолжалось еще многие годы.

С момента своего появления, Rolls-Royce L-Series был символом изысканности и мощи, и в своем роде стал образцом для многих других автомобильных производителей. За 61 год было собрано около 36 тысяч таких моторов, и многие из них продолжают работать в автомобилях, сохраняя свою репутацию надежных и долговечных агрегатов.

Rover V8: американские корни с британским характером

Особое место среди британских двигателей занимает Rover V8. Этот мотор имеет американские корни, так как его основой послужил алюминиевый двигатель от Buick, который был доработан и усовершенствован в Великобритании. Благодаря своей легкости и простоте в обслуживании, он стал отличным выбором для различных автомобилей, включая Land Rover, MG и TVR. Несмотря на свою возрастную конструкцию, Rover V8 до сих пор остается популярным среди автолюбителей и энтузиастов, ценящих его простоту и надежность.

Renault Cléon-Fonte: французская выносливость

Двигатель Renault Cléon-Fonte, выпускавшийся с 1962 по 2004 год, стал известен благодаря своей невероятной долговечности. Его репутация "неубиваемого" агрегата принесла ему популярность не только в Европе, но и за её пределами. С ростом рабочего объема от 845 кубических сантиметров до 1,6 литра, этот мотор устанавливался на множество моделей Renault и Dacia, включая культовые модели, такие как Renault 4 и Renault 5.

Cléon-Fonte стал символом надежности и долговечности, и его высокая степень доработки позволяла использовать его в самых разных условиях. Это один из немногих двигателей, который оставался актуальным на протяжении более сорока лет.

AMC Straight-Six: сердце Jeep

Не стоит забывать и о другом долгожителе — рядном двигателе "шестёрке" от American Motors Corporation (AMC), который появился в 1964 году. Этот мотор отличался простотой конструкции и отличной тягой, что сделало его незаменимым для автомобилей типа Jeep Cherokee и Wrangler. Он оставался в производстве до 2006 года, и за это время успел зарекомендовать себя как невероятно надежный и долговечный агрегат.

Buick V6: пионер шестицилиндровых моторов

Пионером шестицилиндровых моторов в США стал Buick V6, который был представлен в 1962 году. Этот двигатель стал первым серийным шестицилиндровым мотором, установленным в легковых автомобилях США. Его история была непростой, поскольку права на конструкцию несколько раз переходили от одного производителя к другому, но в конечном итоге Buick вернул его себе, продолжив производство на протяжении нескольких десятилетий.

Ford Kent: универсальность и надежность

Невозможно не отметить и мотор Ford Kent, который был представлен в 1959 году на модели Ford Anglia. Этот маленький, но очень эффективный двигатель использовался не только в обычных автомобилях, но и стал основой для спортивных моторов от таких компаний, как Lotus и Cosworth. Несмотря на свою скромную мощность, Ford Kent доказал свою универсальность и стал основой для создания целого ряда успешных автомобилей, включая модели для автоспорта.

Сравнение двигателей-долгожителей

Двигатель Год начала выпуска Автопроизводитель Применение и особенности Продолжительность производства Chevrolet Small Block 1955 General Motors Установлен на Corvette, Bel Air, пикапы и спорткары более 60 лет Ford Modular V8 1990 Ford Устанавливался на F-Series, Koenigsegg CC8S, суперкар 35 лет и продолжается Rolls-Royce L-Series V8 1959 Rolls-Royce Устанавливался на Silver Cloud II, Phantom V, Bentley 61 год Rover V8 1960-е Rover/Buick Легкий V8 для Land Rover, MG, TVR 40 лет Renault Cléon-Fonte 1962 Renault Установлен на Renault 4, Renault 5, Dacia 42 года AMC Straight-Six 1964 American Motors Установлен на Jeep Cherokee и Wrangler 42 года Buick V6 1962 Buick Первый шестицилиндровый мотор в легковом автомобиле США более 40 лет Ford Kent 1959 Ford Основа для спортивных моторов Lotus, Cosworth более 50 лет

Плюсы и минусы легендарных моторов

Двигатель Плюсы Минусы Chevrolet Small Block Надежность, универсальность, доступность запчастей Высокий расход топлива Ford Modular V8 Мощность, универсальность, долгий срок службы Высокая стоимость обслуживания Rolls-Royce L-Series V8 Элегантность, долгий срок службы, тихая работа Высокая цена и сложность обслуживания Rover V8 Легкость, простота в обслуживании, доступность запчастей Меньшая мощность по сравнению с другими V8 двигателями Renault Cléon-Fonte Надежность, долгий срок службы, простота конструкции Ограниченная мощность и старомодная конструкция AMC Straight-Six Простота и надежность, отличная тяга на низких оборотах Ограниченная мощность и старомодная конструкция Buick V6 Первый шестицилиндровый двигатель в легковом автомобиле Иногда дорогие запчасти на старые модели Ford Kent Доступность, простота обслуживания, универсальность Ограниченная мощность для современных автомобилей

Интересные факты

Chevrolet Small Block был настолько успешным, что GM выпускал его на протяжении более 60 лет. Двигатель Ford Windsor V8 был установлен на культовый автомобиль AC Cobra. Renault Cléon-Fonte был известен своей невероятной надежностью и долго служил на множестве моделей Renault и Dacia.

