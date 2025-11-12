Российский люкс столкнулся с реальностью: этот флагман производят меньше, чем продают букетов в день

Производство автомобилей Aurus, задуманное как символ технологической независимости и престижа российского автопрома, остаётся на минимальных оборотах. Несмотря на планы по наращиванию мощностей, предприятие в Елабуге пока не выходит на заявленные показатели.
Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов подтвердил, что стратегия по постепенному увеличению выпуска сохраняется. Завод способен производить до 5 тысяч автомобилей в год, однако к концу 2025 года с конвейера выйдет лишь около 140 машин. Это меньше 3% от проектной мощности предприятия.
"Производственная программа остаётся ограниченной, но инфраструктура завода позволяет быстро нарастить объёмы", — отметил замминистра промышленности Альберт Каримов.
Пока же большая часть мощности простаивает: на площадке остаются десятки незавершённых Aurus Senat, находящихся на разных стадиях сборки.
Производство премиальных автомобилей требует высокоточной сборки, сложной логистики и ручной доводки, особенно при работе с кожей, деревом и электроникой. Однако главной проблемой эксперты называют невысокий спрос. При текущей экономической ситуации и ограниченном импорте комплектующих серийное расширение оказалось нецелесообразным.
Кроме того, многие детали для автомобилей, включая элементы подвески и электроники, по-прежнему поставляются из-за рубежа. Это замедляет процесс и повышает себестоимость.
Почти все готовые экземпляры Aurus Senat окрашены в чёрный цвет — традиционный выбор для представительских автомобилей. Модели оснащаются 4,4-литровым V8 с турбонаддувом и гибридной системой, разработанной в сотрудничестве с НАМИ.
Качество отделки салона остаётся на уровне мировых стандартов: натуральная кожа, шпон редких пород дерева и индивидуальная сборка каждого элемента.
|Показатель
|План
|Реальность 2025
|Отклонение
|Производственная мощность
|5000 автомобилей в год
|140 автомобилей
|-97%
|Продажи
|300 автомобилей в год
|25-30 автомобилей
|-90%
|Средняя цена
|30 млн руб.
|30-32 млн руб.
|Без изменений
Продажи остаются на уровне 2-3 машин в месяц, что говорит о сохранении имиджевого статуса модели.
Елабужский завод, открытый в 2021 году, создавался по принципу модульного производства. Это значит, что мощности можно увеличивать без полной реконструкции. Сейчас часть цехов задействована под обслуживание государственных заказов, в том числе лимузинов для официальных мероприятий.
Параллельно идёт подготовка к выпуску внедорожников Aurus Komendant, которые должны стать следующей ступенью проекта. Однако сроки их массового появления на рынке пока не уточняются.
Пытаться нарастить выпуск без устойчивого спроса → перепроизводство и убытки → постепенное расширение при подтверждённом спросе.
Игнорировать автоматизацию процессов → рост себестоимости → внедрять роботизированные линии для сборки кузова.
Сосредоточиться только на представительских моделях → ограничение аудитории → разработать более доступные версии или спецсерии.
При полной загрузке завода Елабуга может выпускать до 5 тысяч автомобилей ежегодно. В таком случае проект способен выйти на самоокупаемость, а Aurus — занять нишу премиум-брендов внутри страны. Однако для этого необходимо расширить линейку, добавить новые кузовные версии и гибридные модификации, востребованные в Европе и на Ближнем Востоке.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение рабочих мест и технологий
|Низкий спрос и высокая себестоимость
|Контроль качества за счёт ручной сборки
|Зависимость от импортных компонентов
|Поддержка имиджа национального бренда
|Отсутствие масштабного рынка сбыта
Когда начнётся массовое производство Aurus?
Ожидается, что увеличение объёмов возможно после 2026 года, при стабилизации поставок и росте спроса.
Почему машины в основном чёрные?
Это корпоративный стиль представительского сегмента. В будущем планируются индивидуальные заказы и расширение цветовой палитры.
Можно ли купить Aurus частному лицу?
Да, но очередь формируется заранее, и поставка возможна только после выполнения государственных контрактов.
Миф: Aurus выпускается в больших объёмах.
Правда: Фактическое производство не превышает сотни машин в год.
Миф: Проект убыточен.
Правда: Основное финансирование идёт по госпрограммам, обеспечивая устойчивость проекта.
Миф: Все автомобили уходят чиновникам.
Правда: Часть машин продаётся частным клиентам и коллекционерам.
Идея создать отечественный люксовый бренд появилась в начале 2010-х годов. Разработкой занялся Центральный научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ). Первая публичная демонстрация Aurus Senat состоялась на инаугурации президента России в 2018 году.
Проект получил собственное производство в Елабуге и поддержку государства. Однако мировой кризис, санкции и проблемы с логистикой замедлили развитие программы. Несмотря на трудности, Aurus остаётся важным элементом промышленного суверенитета России.
Название Aurus образовано от слов aurum (золото) и Russia.
Лимузин Senat создавался на единой платформе, которая позволяет выпускать внедорожники и минивэны.
Каждый автомобиль проходит ручную полировку кузова — процесс занимает до 40 часов.
