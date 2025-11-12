Российский люкс столкнулся с реальностью: этот флагман производят меньше, чем продают букетов в день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Производство Aurus в Елабуге остаётся ограниченным
6:38
Авто

Производство автомобилей Aurus, задуманное как символ технологической независимости и престижа российского автопрома, остаётся на минимальных оборотах. Несмотря на планы по наращиванию мощностей, предприятие в Елабуге пока не выходит на заявленные показатели.

Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс

Сколько машин реально производят

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов подтвердил, что стратегия по постепенному увеличению выпуска сохраняется. Завод способен производить до 5 тысяч автомобилей в год, однако к концу 2025 года с конвейера выйдет лишь около 140 машин. Это меньше 3% от проектной мощности предприятия.

"Производственная программа остаётся ограниченной, но инфраструктура завода позволяет быстро нарастить объёмы", — отметил замминистра промышленности Альберт Каримов.

Пока же большая часть мощности простаивает: на площадке остаются десятки незавершённых Aurus Senat, находящихся на разных стадиях сборки.

Основные причины низкого объёма

Производство премиальных автомобилей требует высокоточной сборки, сложной логистики и ручной доводки, особенно при работе с кожей, деревом и электроникой. Однако главной проблемой эксперты называют невысокий спрос. При текущей экономической ситуации и ограниченном импорте комплектующих серийное расширение оказалось нецелесообразным.

Кроме того, многие детали для автомобилей, включая элементы подвески и электроники, по-прежнему поставляются из-за рубежа. Это замедляет процесс и повышает себестоимость.

Какими будут машины

Почти все готовые экземпляры Aurus Senat окрашены в чёрный цвет — традиционный выбор для представительских автомобилей. Модели оснащаются 4,4-литровым V8 с турбонаддувом и гибридной системой, разработанной в сотрудничестве с НАМИ.

Качество отделки салона остаётся на уровне мировых стандартов: натуральная кожа, шпон редких пород дерева и индивидуальная сборка каждого элемента.

Сравнение заявленных и фактических показателей

Показатель План Реальность 2025 Отклонение
Производственная мощность 5000 автомобилей в год 140 автомобилей -97%
Продажи 300 автомобилей в год 25-30 автомобилей -90%
Средняя цена 30 млн руб. 30-32 млн руб. Без изменений

Продажи остаются на уровне 2-3 машин в месяц, что говорит о сохранении имиджевого статуса модели.

Как развивается завод

Елабужский завод, открытый в 2021 году, создавался по принципу модульного производства. Это значит, что мощности можно увеличивать без полной реконструкции. Сейчас часть цехов задействована под обслуживание государственных заказов, в том числе лимузинов для официальных мероприятий.

Параллельно идёт подготовка к выпуску внедорожников Aurus Komendant, которые должны стать следующей ступенью проекта. Однако сроки их массового появления на рынке пока не уточняются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пытаться нарастить выпуск без устойчивого спроса → перепроизводство и убытки → постепенное расширение при подтверждённом спросе.

  • Игнорировать автоматизацию процессов → рост себестоимости → внедрять роботизированные линии для сборки кузова.

  • Сосредоточиться только на представительских моделях → ограничение аудитории → разработать более доступные версии или спецсерии.

А что если производство всё-таки увеличат

При полной загрузке завода Елабуга может выпускать до 5 тысяч автомобилей ежегодно. В таком случае проект способен выйти на самоокупаемость, а Aurus — занять нишу премиум-брендов внутри страны. Однако для этого необходимо расширить линейку, добавить новые кузовные версии и гибридные модификации, востребованные в Европе и на Ближнем Востоке.

Плюсы и минусы текущей стратегии

Плюсы Минусы
Сохранение рабочих мест и технологий Низкий спрос и высокая себестоимость
Контроль качества за счёт ручной сборки Зависимость от импортных компонентов
Поддержка имиджа национального бренда Отсутствие масштабного рынка сбыта

Часто задаваемые вопросы

Когда начнётся массовое производство Aurus?
Ожидается, что увеличение объёмов возможно после 2026 года, при стабилизации поставок и росте спроса.

Почему машины в основном чёрные?
Это корпоративный стиль представительского сегмента. В будущем планируются индивидуальные заказы и расширение цветовой палитры.

Можно ли купить Aurus частному лицу?
Да, но очередь формируется заранее, и поставка возможна только после выполнения государственных контрактов.

Мифы и правда

  • Миф: Aurus выпускается в больших объёмах.
    Правда: Фактическое производство не превышает сотни машин в год.

  • Миф: Проект убыточен.
    Правда: Основное финансирование идёт по госпрограммам, обеспечивая устойчивость проекта.

  • Миф: Все автомобили уходят чиновникам.
    Правда: Часть машин продаётся частным клиентам и коллекционерам.

Исторический контекст

Идея создать отечественный люксовый бренд появилась в начале 2010-х годов. Разработкой занялся Центральный научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ). Первая публичная демонстрация Aurus Senat состоялась на инаугурации президента России в 2018 году.

Проект получил собственное производство в Елабуге и поддержку государства. Однако мировой кризис, санкции и проблемы с логистикой замедлили развитие программы. Несмотря на трудности, Aurus остаётся важным элементом промышленного суверенитета России.

Три интересных факта

  1. Название Aurus образовано от слов aurum (золото) и Russia.

  2. Лимузин Senat создавался на единой платформе, которая позволяет выпускать внедорожники и минивэны.

  3. Каждый автомобиль проходит ручную полировку кузова — процесс занимает до 40 часов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
