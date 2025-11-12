Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи: ортопедический матрас необходимо подбирать по весу и позе сна
Ушла из жизни 29-летняя победительница конкурса "Русская красавица"
Эксперты перечислили продукты для роста здоровых волос
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя на Бродвее
Поисковики обнаружили послание в запаянной гильзе — Юрий Дутов
Honda отложила выпуск дешёвого электромобиля до 2030 года
Посадка без ямы повышает долговечность деревьев — садоводы
Виктория Боня отвергла обвинения в плагиате цвета косметики
Горячие поверхности нарушают терморегуляцию кошек — зоологи

Фальшивые номера добрались до Ространснадзора: как штрафы приходят тем, кто даже не садился за руль

Штрафы до 600 тысяч рублей приходят из-за номеров-дублёров
5:29
Авто

Владельцы легковых автомобилей в 2025 году столкнулись с неожиданной проблемой: им начали приходить штрафы за нарушения, которых они не совершали. Суммы взысканий достигают 600 тысяч рублей — суммы, сравнимой с ценой подержанного автомобиля.

Умные камеры над дорогой в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Умные камеры над дорогой в Москве

Об этом сообщают 56orb.ru, отмечая, что подобные случаи участились по всей стране. Владельцы обычных легковушек получают постановления от Ространснадзора за превышение массы и габаритов, зафиксированные автоматическими пунктами контроля грузового транспорта. Виной всему — поддельные номерные знаки, которыми пользуются недобросовестные перевозчики.

Как действует схема

Суть мошенничества проста: грузовики, перевозящие перевес или негабарит, оснащаются дублирующими регистрационными номерами, совпадающими с номерами реальных легковых машин. Когда фура проезжает через автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), система фиксирует нарушение и выписывает штраф владельцу автомобиля, на который зарегистрирован номер.

Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля. Свои реальные штрафы мошенники-перевозчики перекладывают на законопослушных автовладельцев.

Такие подделки чаще всего создаются на основе данных из открытых источников: объявления о продаже машин, публикации в соцсетях или фото на онлайн-площадках становятся материалом для копирования номеров.

Почему обжаловать сложно

В отличие от ГИБДД, Ространснадзор не располагает отлаженным механизмом обжалования. Пострадавшим приходится идти в суд, теряя время и средства. К тому же срок для подачи жалобы ограничен десятью днями, и если его пропустить, ведомство вправе взыскать сумму через приставов.

Так, житель Омска получил штраф на свой Chevrolet Lacetti в размере 600 тысяч рублей — якобы за перевозку крупногабаритного груза шестиосным тягачом Kenworth T200. На фото к постановлению отчётливо виден грузовик, однако система автоматически определила владельца легковой машины как нарушителя. Только после обращения к юристу автомобилисту удалось добиться отмены постановления.

Почему проблема обострилась

Эксперты связывают рост числа подобных случаев с масштабным расширением сети АПВГК. В 2025 году количество пунктов автоматического контроля превысило 400, и вместе с этим возросло число попыток обмануть систему.

Высокие штрафы за перегруз — до 600 тысяч рублей — побуждают некоторых перевозчиков искать обходные пути. Использование поддельных номеров становится для них способом уйти от наказания. При этом даже при визуальной проверке снимков ошибки возможны, поскольку камеры не всегда точно фиксируют тип транспортного средства.

Что говорит Ространснадзор

В ведомстве утверждают, что при очевидном несоответствии между номером и видом автомобиля постановления не выносятся. Однако, как показывает практика, автоматизированные системы допускают сбои, особенно при ночной съёмке или неблагоприятных погодных условиях. В результате под удар попадают невиновные владельцы легковых машин.

Представители службы признают, что необходима интеграция систем контроля с базами данных ГИБДД, где содержится информация о типе кузова, цвете и VIN-коде. Это позволило бы исключить случаи ошибочных штрафов.

Как защититься

Юристы и эксперты советуют проверять все полученные штрафы: если в постановлении указан грузовик, а вы владелец легковушки, это явный сигнал к обжалованию. Нужно собрать доказательства — фотографии, видеозаписи, свидетельства очевидцев — и направить жалобу в Ространснадзор или суд.

Не стоит откладывать обращение: срок подачи жалобы всего десять дней. Также рекомендуется сохранять документы, подтверждающие реальное местонахождение автомобиля в момент фиксации нарушения.

Возможные решения

Специалисты предлагают комплекс мер, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. Среди них — внедрение маркировки государственных номеров RFID-метками, что сделает невозможным их подделку, а также ужесточение ответственности за использование дубликатов вплоть до уголовной.

Кроме того, предлагается создать упрощённый механизм обжалования через портал "Госуслуги". Это позволило бы водителям оперативно реагировать на ошибочные штрафы и не тратить недели на судебные тяжбы. Интеграция АПВГК с системами "Безопасный город" и базами ГИБДД также названа ключевым направлением развития.

Пока же автовладельцам остаётся только проявлять внимательность и юридическую грамотность. Расширение автоматического контроля без совершенствования механизмов защиты граждан превращает борьбу с нарушителями в испытание для законопослушных водителей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Нежное куриное филе и трюфельное масло: готовим вкусный ужин за 30 минут
Штрафы до 600 тысяч рублей приходят из-за номеров-дублёров
Альберт Саяпов, эксперт по билетным технологиям в FIFA, — об организации Чемпионата мира по футболу в России, Катаре и США
Ботаники объяснили, почему рождественский кактус не цветёт
Надежда Кадышева может завершить концертную деятельность
Бен Стиллер спродюсировал фильм Александра Молочникова
Секрет менопаузы без живота: диетологи вспомнили о старом продукте, который творит чудеса
Минэкологии: белки в Подмосковье создают запасы орехов и желудей в дуплах
Ожившее Средневековье: 15 ноября на чемпионате исторических боев сразятся рыцари из Европы и России
Звезда "Дома-2" Наталья Варвина попала в дорожную аварию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.