Фальшивые номера добрались до Ространснадзора: как штрафы приходят тем, кто даже не садился за руль

Владельцы легковых автомобилей в 2025 году столкнулись с неожиданной проблемой: им начали приходить штрафы за нарушения, которых они не совершали. Суммы взысканий достигают 600 тысяч рублей — суммы, сравнимой с ценой подержанного автомобиля.

Об этом сообщают 56orb.ru, отмечая, что подобные случаи участились по всей стране. Владельцы обычных легковушек получают постановления от Ространснадзора за превышение массы и габаритов, зафиксированные автоматическими пунктами контроля грузового транспорта. Виной всему — поддельные номерные знаки, которыми пользуются недобросовестные перевозчики.

Как действует схема

Суть мошенничества проста: грузовики, перевозящие перевес или негабарит, оснащаются дублирующими регистрационными номерами, совпадающими с номерами реальных легковых машин. Когда фура проезжает через автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), система фиксирует нарушение и выписывает штраф владельцу автомобиля, на который зарегистрирован номер.

Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля. Свои реальные штрафы мошенники-перевозчики перекладывают на законопослушных автовладельцев.

Такие подделки чаще всего создаются на основе данных из открытых источников: объявления о продаже машин, публикации в соцсетях или фото на онлайн-площадках становятся материалом для копирования номеров.

Почему обжаловать сложно

В отличие от ГИБДД, Ространснадзор не располагает отлаженным механизмом обжалования. Пострадавшим приходится идти в суд, теряя время и средства. К тому же срок для подачи жалобы ограничен десятью днями, и если его пропустить, ведомство вправе взыскать сумму через приставов.

Так, житель Омска получил штраф на свой Chevrolet Lacetti в размере 600 тысяч рублей — якобы за перевозку крупногабаритного груза шестиосным тягачом Kenworth T200. На фото к постановлению отчётливо виден грузовик, однако система автоматически определила владельца легковой машины как нарушителя. Только после обращения к юристу автомобилисту удалось добиться отмены постановления.

Почему проблема обострилась

Эксперты связывают рост числа подобных случаев с масштабным расширением сети АПВГК. В 2025 году количество пунктов автоматического контроля превысило 400, и вместе с этим возросло число попыток обмануть систему.

Высокие штрафы за перегруз — до 600 тысяч рублей — побуждают некоторых перевозчиков искать обходные пути. Использование поддельных номеров становится для них способом уйти от наказания. При этом даже при визуальной проверке снимков ошибки возможны, поскольку камеры не всегда точно фиксируют тип транспортного средства.

Что говорит Ространснадзор

В ведомстве утверждают, что при очевидном несоответствии между номером и видом автомобиля постановления не выносятся. Однако, как показывает практика, автоматизированные системы допускают сбои, особенно при ночной съёмке или неблагоприятных погодных условиях. В результате под удар попадают невиновные владельцы легковых машин.

Представители службы признают, что необходима интеграция систем контроля с базами данных ГИБДД, где содержится информация о типе кузова, цвете и VIN-коде. Это позволило бы исключить случаи ошибочных штрафов.

Как защититься

Юристы и эксперты советуют проверять все полученные штрафы: если в постановлении указан грузовик, а вы владелец легковушки, это явный сигнал к обжалованию. Нужно собрать доказательства — фотографии, видеозаписи, свидетельства очевидцев — и направить жалобу в Ространснадзор или суд.

Не стоит откладывать обращение: срок подачи жалобы всего десять дней. Также рекомендуется сохранять документы, подтверждающие реальное местонахождение автомобиля в момент фиксации нарушения.

Возможные решения

Специалисты предлагают комплекс мер, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. Среди них — внедрение маркировки государственных номеров RFID-метками, что сделает невозможным их подделку, а также ужесточение ответственности за использование дубликатов вплоть до уголовной.

Кроме того, предлагается создать упрощённый механизм обжалования через портал "Госуслуги". Это позволило бы водителям оперативно реагировать на ошибочные штрафы и не тратить недели на судебные тяжбы. Интеграция АПВГК с системами "Безопасный город" и базами ГИБДД также названа ключевым направлением развития.

Пока же автовладельцам остаётся только проявлять внимательность и юридическую грамотность. Расширение автоматического контроля без совершенствования механизмов защиты граждан превращает борьбу с нарушителями в испытание для законопослушных водителей.