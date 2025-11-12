Отечественные авто дорожают, иномарки дешевеют: эксперты предупреждают о начале нового тренда

Росстат зафиксировал рост цен на автомобили в Башкирии

Рынок автомобилей в Башкирии оказался под давлением сразу нескольких факторов. Рост цен, налоговые инициативы и валютная нестабильность формируют тревожные ожидания как у дилеров, так и у покупателей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передача ключей от автомобиля

Об этом сообщает издание mkset.ru, ссылаясь на данные Росстата и комментарии участников рынка. По итогам десяти месяцев 2025 года отечественные автомобили подорожали в среднем на 2,4% — примерно на 33 тысячи рублей, тогда как иномарки, напротив, подешевели на 1,2%. Средняя стоимость новой российской машины в регионе достигла 1,4 миллиона рублей, а зарубежной — 2,42 миллиона. Несмотря на видимое разнообразие цен, общее настроение на рынке эксперты оценивают как напряжённое.

Рост без тормозов

По словам специалистов Росстата, тенденция к подорожанию сохраняется. Даже незначительное снижение цен на отдельные сегменты не меняет общей картины. "Цены ползут вверх, и это надолго", — говорит менеджер уфимского автосалона Сергей Петров.

Эксперт отмечает, что нынешний рост затрагивает и новые отечественные модели, и подержанные иномарки. Небольшое удешевление последних, по его словам, — временное явление, вызванное насыщением рынка. Ключевыми факторами остаются колебания валютного курса, рост логистических издержек, удорожание комплектующих и заявления властей о пересмотре утилизационного сбора. Петров уверен, что уже в следующем квартале автомобили всех категорий вновь подорожают.

Утилизационный сбор и недовольство

Повышение утильсбора стало самой обсуждаемой темой среди автомобилистов. Владельцы машин открыто выражают раздражение новыми мерами, считая их дополнительным финансовым бременем.

Ильдар, владелец Hyundai Creta, считает, что статистика не отражает реального положения дел. "С одной стороны, говорят, что иномарки подешевели. Но эти проценты ничего не значат, когда всё вокруг дорожает. Решение по утильсбору — это очередной удар по кошельку. Скоро личный автомобиль станет роскошью", — говорит он.

Эта позиция находит поддержку у других владельцев. По мнению участников автомобильных сообществ, повышение сборов противоречит идее стимулирования рынка и ведёт лишь к росту недовольства.

Отечественные машины — тоже не спасение

Даже те, кто выбирает отечественные автомобили, не ощущают ощутимой экономии. Владелица Lada Vesta Мария признаётся, что разница в цене быстро нивелируется. "Я купила российскую машину, чтобы сэкономить, но итоговая стоимость — как полтора годовых дохода. Мы платим за всё: покупку, бензин, страховку. Это не поддержка, а обирание граждан", — делится она.

Эксперты добавляют, что рост себестоимости отечественного автопрома связан с зависимостью от импортных компонентов и ограниченными производственными возможностями. Повышение цен на металл и логистику лишь усиливает давление на конечную стоимость.

Цифры и настроение

Согласно данным Росстата, доля российских автомобилей в Башкирии остаётся высокой, но интерес к иномаркам сохраняется благодаря ценовым корректировкам и скидкам. Однако общая тенденция — постепенное сокращение доступности автомобилей для среднего покупателя.

На фоне роста цен и налоговых инициатив рынок входит в новый этап адаптации. Участники признают: без системных мер поддержки и предсказуемой экономической политики ситуация будет только ухудшаться. Пока же автолюбители видят в статистике не цифры, а очередное напоминание о росте расходов и падении покупательной способности.