Технологии перестали слушаться водителя: как удержание в полосе и адаптивный круиз доводят до абсурда

5:23
Авто

Автомобильные технологии стремительно развиваются, превращая машины в сложные электронные системы. Но чем больше датчиков и помощников устанавливается в современные автомобили, тем выше вероятность, что техника начнёт вести себя непредсказуемо. Некоторые функции активной безопасности, призванные облегчить жизнь водителю, на деле порой становятся источником недоразумений и риска.

Infiniti G37
Фото: Desiggned by Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Infiniti G37

Об этом сообщает портал "За рулём", ссылаясь на обзор экспертов, изучивших типичные проблемы систем безопасности популярных моделей. Большинство странностей, отмечают специалисты, связаны не с неисправностями, а с особенностями настройки электроники, рассчитанной на идеальные условия, которых в реальной эксплуатации почти не бывает.

Аварийная сигнализация: самовольные вспышки

Водители привыкли использовать "аварийку" как знак благодарности или предупреждения. Однако некоторые автомобили теперь делают это без участия человека. Например, кроссоверы Haval активируют сигнализацию при включении спортивного режима, а машины концерна Chery — при опасном сближении с другим автомобилем. Иногда мигание включается и при резком торможении, если срабатывает система ABS.

Подобные функции отключаются не на всех моделях, что нередко вызывает недоумение у окружающих. Эксперты советуют быть внимательными к поведению собственной машины и соседних — ведь короткая вспышка аварийки может оказаться не просьбой, а следствием автоматического срабатывания.

Световые системы: когда автоматика мешает

Датчики света и дождя призваны избавить водителя от необходимости вручную включать фары. Но на практике автоматика часто проявляет излишнюю активность. Так, пикапы JAC замечены в том, что активируют ближний свет даже в ясный день, стоит лишь попасть в тень.

Кроме того, многие модели не включают фары при запуске стеклоочистителей — хотя именно в дождь видимость резко снижается. В итоге водитель вынужден постоянно контролировать освещение, которое должно было работать без его участия. Специалисты рекомендуют не полагаться полностью на электронику и при необходимости отключать автоматический режим.

Автоматический дальний свет: удобство со слепыми зонами

Система автодальнего света реагирует на встречные фары, сама переключая освещение. Но камера, установленная на лобовом стекле, теряет точность во время дождя и снега, из-за чего функция начинает работать нестабильно. На холмистых дорогах автоматика нередко ослепляет водителей грузовиков — камера фиксирует их поздно, так как фары большегрузов расположены ниже уровня глаз водителя легкового автомобиля.

Эксперты советуют вручную отключать систему в непогоду и на участках со сложным рельефом. Нарушение видимости из-за слепящего света может привести к аварийной ситуации.

Удержание в полосе: борьба с реальностью

Системы удержания в полосе реагируют на пересечение разметки без поворотника или стараются вести автомобиль строго по центру. Но электроника не учитывает качество покрытия и особенности российских дорог. На участках с колеёй или при срезании угла на поворотах автоматика может вмешаться резко и неожиданно, заставив руль подрулить в противоположную сторону.

По словам экспертов, подобное вмешательство не только раздражает, но и потенциально опасно, если водитель не ожидает такого поведения. Поэтому использовать функцию стоит избирательно, особенно в условиях плохой разметки или на узких дорогах.

Адаптивный круиз-контроль: безопасный, но навязчивый

Адаптивный круиз-контроль держит дистанцию до впереди идущей машины, но нередко действует чересчур осторожно. Он поддерживает запас, больший, чем у большинства водителей, и при этом постоянно подтормаживает, что в плотном потоке воспринимается как раздражающая нерешительность.

Кроме того, в плавных поворотах система может терять "из поля зрения" лидирующий автомобиль, из-за чего неожиданно сбрасывает скорость или наоборот ускоряется. Это сбивает ритм движения и вызывает недопонимание у соседей по полосе. Эксперты напоминают: автоматика не заменяет здравый смысл — дистанцию нужно соблюдать, но контроль за дорожной ситуацией остаётся за человеком.

Электронная эра с человеческими огрехами

Развитие автомобильных технологий делает вождение безопаснее, но вместе с тем добавляет новых рисков. Камеры, радары и датчики не способны оценивать контекст и действуют строго по алгоритму. Любое нестандартное условие — неровная дорога, яркое солнце или снегопад — может обмануть даже самую продвинутую систему.

Именно поэтому специалисты советуют воспринимать электронику как помощника, а не как замену опыту водителя. Умные функции спасают в критических ситуациях, но полная зависимость от них превращает водителя в наблюдателя, а дорогу — в испытательный полигон для технологий.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
