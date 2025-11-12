Надежность под вопросом: семейные кроссоверы, которые чаще всего подводят владельцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Выбирая семейный кроссовер, большинство автолюбителей рассчитывают на надёжность, комфорт и долговечность. Однако даже самые именитые бренды не всегда оправдывают ожидания. Британское издание WhatCar опубликовало свежий рейтинг, в котором перечислены десять самых ненадёжных семейных кроссоверов с пробегом.

KIA Sportage
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA Sportage

Результаты исследования оказались неожиданными: лидером антирейтинга стал популярный Volkswagen Tiguan, который в России многие считают эталоном немецкого качества.

Как составлялся рейтинг

Журнал WhatCar ежегодно опрашивает тысячи автовладельцев, чтобы выяснить, с какими проблемами они сталкиваются в эксплуатации. Оценка надёжности базируется на частоте и серьёзности неисправностей, а также на стоимости ремонта. Учитывались автомобили возрастом до пяти лет.

Сравнение: самые ненадёжные кроссоверы по версии WhatCar

Место Модель Годы выпуска Надёжность, % Основные проблемы
1 Volkswagen Tiguan (II поколение) с 2016 г. 64,2 Электроника, коробка передач, подвеска
2 Kia Sportage (IV поколение) 2016-2021 72,9 Подвеска, рулевое управление
3 Mazda CX-60 с 2022 г. 76,2 Гибридная система, электрика
4 Volkswagen ID.4 с 2021 г. 79,6 ПО, батарея, зарядные модули
5 Renault Austral с 2023 г. 80,4 Электроника, датчики
6 Nissan Ariya с 2021 г. 80,9 Система охлаждения, мультимедиа
7 MG ZS Electric с 2019 г. 81,8 Электрика, кузовные детали
8 Land Rover Discovery Sport с 2014 г. 81,8 Привод, трансмиссия, электроника
9 Renault Arkana с 2021 г. 83,4 Двигатель, навигация, топливная система
10 Audi Q5 PHEV с 2018 г. 84,3 Гибридная система, подвеска

Советы шаг за шагом: как избежать покупки ненадёжного кроссовера

  1. Изучайте статистику. Перед покупкой проверьте рейтинги надёжности — WhatCar, JD Power или Consumer Reports.

  2. Выбирайте проверенные поколения. Не гонитесь за самыми свежими моделями — у них часто проявляются "детские болезни".

  3. Обратите внимание на отзывы владельцев. Реальные комментарии часто точнее официальных тестов.

  4. Проверяйте историю автомобиля. Используйте сервисы вроде Autoteka или Carfax, чтобы избежать покупки машины с проблемным прошлым.

  5. Проходите диагностику перед покупкой. Лучше потратить немного времени и денег, чем столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Покупка новейшего поколения без отзывов Высокий риск скрытых дефектов Подождать 1-2 года после выхода модели
Игнорирование отзывов владельцев Неожиданные поломки и расходы Анализировать форумы и статистику ремонтов
Уверенность в "немецком качестве" без проверки Разочарование и дорогостоящие запчасти Рассмотреть японские или корейские модели с хорошим рейтингом
Покупка без осмотра Скрытые неисправности Техническая диагностика у независимого эксперта

А что если нужен надёжный аналог

Если вы хотите избежать проблем с ремонтом и простоями, эксперты советуют обратить внимание на модели, показавшие высокую надёжность:

  • Toyota RAV4 — стабильное качество и низкий процент отказов;

  • Honda CR-V — минимальные проблемы с электроникой;

  • Subaru Forester — прочная трансмиссия и долговечный двигатель;

  • Hyundai Tucson (нового поколения) — улучшенная надёжность по сравнению с предыдущими версиями.

Плюсы и минусы популярных кроссоверов

Модель Плюсы Минусы
Volkswagen Tiguan Комфорт, управляемость Частые поломки электроники
Kia Sportage Стиль, экономичность Проблемы с подвеской
Mazda CX-60 Динамика, интерьер Недоработанная гибридная система
Renault Austral Современные технологии Электрические сбои
Land Rover Discovery Sport Проходимость, имидж Высокие затраты на ремонт

FAQ

Почему новые модели часто оказываются менее надёжными?
Потому что производители внедряют много инноваций, которые не всегда проходят проверку временем.

Стоит ли покупать подержанный Tiguan или Sportage?
Да, если автомобиль прошёл полную диагностику и имеет прозрачную историю. Лучше выбирать рестайлинговые версии.

Какие кроссоверы сейчас считаются самыми надёжными?
Toyota RAV4, Lexus NX, Honda CR-V и Subaru Outback стабильно занимают верхние строчки рейтингов.

Мифы и правда

Миф Правда
Немецкие автомобили самые надёжные Современные рейтинги показывают, что это уже не так
Электрокары ломаются реже На практике у них больше проблем с ПО и батареями
Японские кроссоверы скучные, но надёжные Да, зато они экономят на ремонте и времени владельцев

Исторический контекст

  1. Понятие "семейный кроссовер" появилось в начале 2000-х, когда спрос на универсалы стал падать.

  2. Первые рейтинги надёжности WhatCar начали публиковать в 2010 году.

  3. С каждым годом доля электромобилей и гибридов в таких списках растёт, но их показатели надёжности пока нестабильны.

Выбирая семейный кроссовер, важно не только смотреть на дизайн и оснащение, но и учитывать реальные отзывы владельцев. Ведь надёжность — это не просто цифра в рейтинге, а спокойствие всей семьи на дороге.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
