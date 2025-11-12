Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число подделок популярных брендов моторных масел увеличилось — Росстандарт
Теплица за копейки: пять способов построить рай для рассады без лишних затрат
Новак Джокович заявил о несправедливом рассмотрении дела Синнера
Внедрен закон против мисселинга в сфере брокерских услуг — ОСН
Полина Диброва по ошибке перевела крупную сумму незнакомке
Алхимики проиграли, физики выиграли: как на самом деле можно добыть золото
Туристы могут подняться к Языку тролля в Безенгийском ущелье без спецподготовкии
Мышцы застряли в режиме тревоги: сигнал тела, который нельзя игнорировать
Тихая катастрофа в спальне: как свет ночью повышает риск сердечной недостаточности

Полный привод в роли обманщика: типичные зимние ошибки, которые отправляют даже опытных в кювет

На скользкой дороге кроссоверы теряют контроль при резких манёврах
Авто

Зимой кроссоверы кажутся неуязвимыми: высокий клиренс, уверенный полный привод, мощные шины. Но именно эта уверенность часто становится источником проблем. Иллюзия вседозволенности на скользкой дороге приводит к тому, что водители теряют осторожность и совершают ошибки, которых можно было бы избежать.

Авто на зимней дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Авто на зимней дороге

Почему кроссовер не всесилен на льду

Полный привод помогает только при старте, когда нужно выехать из сугроба или тронуться на обледеневшем подъеме. Но в движении физику не обманешь: масса автомобиля работает против него. Тяжелый кузов увеличивает инерцию, а значит — тормозной путь становится длиннее. Даже самые современные системы ABS и ESP не способны мгновенно компенсировать потерю сцепления, когда колёса скользят по льду.

Чем больше масса, тем выше риск сноса при торможении. А на зимней трассе, где неровности скрыты под снегом, такая потеря контроля может закончиться вылетом в кювет или столкновением.

Как поведение полного привода вводит в заблуждение

Электроника современных кроссоверов делает всё, чтобы водитель чувствовал уверенность. Системы перераспределяют крутящий момент между осями, стабилизируют автомобиль при пробуксовке, помогают при старте на уклоне. Но их работа не всегда предсказуема.

Когда дорога покрыта льдом, малейшее изменение траектории может вызвать "эффект маятника" — задняя ось уходит в скольжение, а передняя не успевает восстановить баланс. Особенно это заметно при движении по укатанному снегу, где асфальт практически не ощущается.

Многие полагают, что полный привод способен "вытащить" машину из любой ситуации. Но если скорость слишком высока, а шины теряют сцепление, даже умная электроника не спасет от заноса.

Сравнение: полный и передний привод зимой

Характеристика Полный привод Передний привод
Трогание на льду Легче стартовать, меньше пробуксовка Часто требуется раскачка
Управляемость в повороте Лучше при умеренной скорости Менее стабилен, но предсказуем
Торможение Дольше из-за массы Короче при одинаковых шинах
Расход топлива Выше на 10-20% Экономичнее
Вероятность заноса При высокой скорости выше Ниже из-за меньшей массы

Советы шаг за шагом: как ездить зимой на кроссовере

  • Следите за шинами: используйте зимние покрышки с направленным рисунком и мягкой резиной. Наличие шипов оправдано на ледяных трассах.
  • Не полагайтесь только на электронику: системы помогают, но не заменяют опыт и аккуратность.
  • Поддерживайте безопасную дистанцию: тормозной путь на снегу увеличивается вдвое, на льду — втрое.
  • Плавно работайте педалями: любое резкое движение может привести к потере сцепления.
  • Проверяйте давление в шинах: недокачанные колёса ухудшают управляемость и увеличивают расход топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Быстрое ускорение при старте Потеря сцепления и занос Тронуться плавно, без излишнего газа
Резкое торможение на повороте Занос и вылет с трассы Снижать скорость до входа в поворот
Переоценка возможностей полного привода Потеря контроля на льду Поддерживать стабильную скорость и дистанцию
Игнорирование состояния шин Удлинённый тормозной путь Регулярно проверять протектор и давление

А что если система стабилизации выключена

Некоторые водители отключают стабилизацию, считая, что это улучшает проходимость. Частично это верно — при выезде из глубокого снега система может мешать, снижая обороты. Но в обычном движении отключённая электроника превращает автомобиль в непредсказуемый снаряд. Лучше включать её сразу после того, как машина выбралась на чистую дорогу.

Плюсы и минусы кроссоверов зимой

Плюсы Минусы
Высокий клиренс — меньше риск застрять Большая масса увеличивает тормозной путь
Полный привод помогает при старте Расход топлива выше
Просторный салон и багажник Не всегда предсказуемое поведение на льду
Современные системы помощи Избыточная уверенность водителя

FAQ

Как выбрать зимние шины для кроссовера

Ориентируйтесь на рисунок протектора и мягкость резины. Для городских условий подойдут фрикционные шины, для регионов с частым льдом — шипованные.

Что лучше зимой — полный или передний привод

Для бездорожья — полный. Но в городе разница минимальна: решающее значение имеют шины и аккуратное вождение.

Сколько стоит подготовка к зиме

Замена комплекта шин, жидкости стеклоомывателя и диагностика систем обойдутся в среднем от 15 до 25 тысяч рублей.

Мифы и правда

  • Миф: полный привод сокращает тормозной путь.
    Правда: торможение зависит только от сцепления шин с дорогой.

  • Миф: электроника всегда спасает от заноса.
    Правда: системы стабилизации помогают, но при слишком высокой скорости неэффективны.

  • Миф: кроссоверы безопаснее легковушек.
    Правда: из-за массы и высоты кузова кроссоверы менее устойчивы при резких манёврах.

Интересные факты

  • Первые кроссоверы с полным приводом появились ещё в 1970-х, но тогда они считались нишевыми моделями.
  • В 1990-е производители стали делать системы с автоматическим подключением задней оси.
  • Современные гибридные кроссоверы получают момент на заднюю ось не от кардана, а от отдельного электромотора.

Исторический контекст

  • В 1980-е годы полный привод считался атрибутом спортивных моделей.
  • Массовое распространение он получил благодаря развитию электроники.
  • Сегодня почти половина всех новых SUV продаётся именно с системой AWD.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Шоу-бизнес
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Зимой растения страдают от сухого воздуха и перепадов температур — ботаники
Льготы по утильсбору после 1 декабря сохранятся для ряда моделей — дилеры
Триумф Майкла Джексона: шесть десятилетий в чартах Billboard
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Постоянное мяуканье кошки связано со стрессом и одиночеством
Утепление деревянного дома снаружи ведёт к накоплению конденсата
Год Огненной Лошади встречают с зелёным: салат, притягивающий изобилие и счастье
Холод бьёт по коже, но спасает настроение: неожиданные плюсы ополаскивания
Не только самородки, но и рогатые пчёлы: почему золотые прииски Австралии стали кладбищем и раем для опылителей
Россияне уверены: Пугачёвой не стоит ехать в Швейцарию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.