Полный привод в роли обманщика: типичные зимние ошибки, которые отправляют даже опытных в кювет

Зимой кроссоверы кажутся неуязвимыми: высокий клиренс, уверенный полный привод, мощные шины. Но именно эта уверенность часто становится источником проблем. Иллюзия вседозволенности на скользкой дороге приводит к тому, что водители теряют осторожность и совершают ошибки, которых можно было бы избежать.
Полный привод помогает только при старте, когда нужно выехать из сугроба или тронуться на обледеневшем подъеме. Но в движении физику не обманешь: масса автомобиля работает против него. Тяжелый кузов увеличивает инерцию, а значит — тормозной путь становится длиннее. Даже самые современные системы ABS и ESP не способны мгновенно компенсировать потерю сцепления, когда колёса скользят по льду.
Чем больше масса, тем выше риск сноса при торможении. А на зимней трассе, где неровности скрыты под снегом, такая потеря контроля может закончиться вылетом в кювет или столкновением.
Электроника современных кроссоверов делает всё, чтобы водитель чувствовал уверенность. Системы перераспределяют крутящий момент между осями, стабилизируют автомобиль при пробуксовке, помогают при старте на уклоне. Но их работа не всегда предсказуема.
Когда дорога покрыта льдом, малейшее изменение траектории может вызвать "эффект маятника" — задняя ось уходит в скольжение, а передняя не успевает восстановить баланс. Особенно это заметно при движении по укатанному снегу, где асфальт практически не ощущается.
Многие полагают, что полный привод способен "вытащить" машину из любой ситуации. Но если скорость слишком высока, а шины теряют сцепление, даже умная электроника не спасет от заноса.
|Характеристика
|Полный привод
|Передний привод
|Трогание на льду
|Легче стартовать, меньше пробуксовка
|Часто требуется раскачка
|Управляемость в повороте
|Лучше при умеренной скорости
|Менее стабилен, но предсказуем
|Торможение
|Дольше из-за массы
|Короче при одинаковых шинах
|Расход топлива
|Выше на 10-20%
|Экономичнее
|Вероятность заноса
|При высокой скорости выше
|Ниже из-за меньшей массы
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Быстрое ускорение при старте
|Потеря сцепления и занос
|Тронуться плавно, без излишнего газа
|Резкое торможение на повороте
|Занос и вылет с трассы
|Снижать скорость до входа в поворот
|Переоценка возможностей полного привода
|Потеря контроля на льду
|Поддерживать стабильную скорость и дистанцию
|Игнорирование состояния шин
|Удлинённый тормозной путь
|Регулярно проверять протектор и давление
Некоторые водители отключают стабилизацию, считая, что это улучшает проходимость. Частично это верно — при выезде из глубокого снега система может мешать, снижая обороты. Но в обычном движении отключённая электроника превращает автомобиль в непредсказуемый снаряд. Лучше включать её сразу после того, как машина выбралась на чистую дорогу.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий клиренс — меньше риск застрять
|Большая масса увеличивает тормозной путь
|Полный привод помогает при старте
|Расход топлива выше
|Просторный салон и багажник
|Не всегда предсказуемое поведение на льду
|Современные системы помощи
|Избыточная уверенность водителя
Ориентируйтесь на рисунок протектора и мягкость резины. Для городских условий подойдут фрикционные шины, для регионов с частым льдом — шипованные.
Для бездорожья — полный. Но в городе разница минимальна: решающее значение имеют шины и аккуратное вождение.
Замена комплекта шин, жидкости стеклоомывателя и диагностика систем обойдутся в среднем от 15 до 25 тысяч рублей.
Миф: полный привод сокращает тормозной путь.
Правда: торможение зависит только от сцепления шин с дорогой.
Миф: электроника всегда спасает от заноса.
Правда: системы стабилизации помогают, но при слишком высокой скорости неэффективны.
Миф: кроссоверы безопаснее легковушек.
Правда: из-за массы и высоты кузова кроссоверы менее устойчивы при резких манёврах.
МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?