Хищник с тихим урчанием: новый Belgee X70 стал зверем на колёсах с аппетитом котёнка

Белорусско-китайский бренд Belgee продолжает расширять линейку своего кроссовера X70, представив долгожданные полноприводные модификации. Новинка сохраняет знакомый стиль и архитектуру, но делает важный шаг к полноценному SUV, способному уверенно чувствовать себя не только на асфальте.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Что изменилось в обновленном X70

Обновлённый Belgee X70 получил свежие акценты во внешности:

решётка радиатора с крупными вертикальными ламелями;

новая эмблема бренда;

оригинальный оттенок кузова Starnight Blue, вошедший в расширенную палитру.

Дизайн стал визуально массивнее, но не перегружен лишними элементами — акцент сделан на вертикали и широких линиях, придающих кроссоверу более дорогой вид.

Техническая часть: полный привод и мягкий гибрид

Под капотом — знакомый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., работающий в паре с роботизированной коробкой 7DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями.

Главное отличие — подключаемый полный привод, который впервые появился у модели.

Помимо этого, внедрена мягкая гибридная система 48V, позволяющая снизить расход топлива и добавить динамики при старте. Средний заявленный расход в смешанном цикле — 7,3 л/100 км, что для полноприводного кроссовера выглядит более чем достойно.

Основные технические характеристики

Параметр Значение Двигатель 1.5 Turbo (150 л. с.) Трансмиссия 7DCT, два "мокрых" сцепления Привод полный Система мягкий гибрид 48V Средний расход 7,3 л/100 км Крутящий момент около 210 Н·м (по предварительным данным)

Комплектации и оснащение

Полноприводный Belgee X70 представлен в трёх версиях — Style, Prestige и Prestige+.

Даже базовая комплектация предлагает набор ключевых систем безопасности:

ESP (курсовая устойчивость);

ABS и EBD;

BAS — помощник при экстренном торможении;

фронтальные и боковые подушки безопасности.

Комплектации и цены

Комплектация Привод Трансмиссия Цена (₽) Style полный 7DCT 2 670 990 Prestige полный 7DCT 2 870 990 Prestige+ полный 7DCT 2 945 990

Как позиционируется Belgee X70

Belgee X70 с полным приводом — это попытка занять нишу между массовыми китайскими кроссоверами (типа Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion AWD) и более дорогими SUV из Кореи.

Ставка сделана на:

универсальность и уверенное поведение в плохую погоду;

экономичность благодаря гибридной системе;

доступную цену на фоне конкурентов с аналогичными характеристиками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что полный привод резко увеличит расход.

Последствие: отказ от покупки из-за ложных представлений.

Альтернатива: мягкий гибрид компенсирует затраты, сохраняя умеренный аппетит даже с AWD.

Ошибка: ориентироваться только на максимальную комплектацию.

Последствие: переплата за функции, которые редко используются.

Альтернатива: версия Prestige — оптимальный баланс по оснащению и цене.

Три интересных факта

Belgee X70 создан на платформе Geely Atlas Pro, адаптированной под белорусскую сборку и климат России.

Мягкий гибрид 48V впервые применяется в полноприводной версии модели, что делает её одной из самых технологичных в своём сегменте.

Производство налажено в Борисове (Беларусь), откуда автомобили поставляются напрямую на российский рынок без пошлин ЕАЭС.

Исторический контекст