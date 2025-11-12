Хищник с тихим урчанием: новый Belgee X70 стал зверем на колёсах с аппетитом котёнка

Белорусско-китайский бренд Belgee продолжает расширять линейку своего кроссовера X70, представив долгожданные полноприводные модификации. Новинка сохраняет знакомый стиль и архитектуру, но делает важный шаг к полноценному SUV, способному уверенно чувствовать себя не только на асфальте.
Обновлённый Belgee X70 получил свежие акценты во внешности:
Дизайн стал визуально массивнее, но не перегружен лишними элементами — акцент сделан на вертикали и широких линиях, придающих кроссоверу более дорогой вид.
Под капотом — знакомый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., работающий в паре с роботизированной коробкой 7DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями.
Главное отличие — подключаемый полный привод, который впервые появился у модели.
Помимо этого, внедрена мягкая гибридная система 48V, позволяющая снизить расход топлива и добавить динамики при старте. Средний заявленный расход в смешанном цикле — 7,3 л/100 км, что для полноприводного кроссовера выглядит более чем достойно.
|Параметр
|Значение
|Двигатель
|1.5 Turbo (150 л. с.)
|Трансмиссия
|7DCT, два "мокрых" сцепления
|Привод
|полный
|Система
|мягкий гибрид 48V
|Средний расход
|7,3 л/100 км
|Крутящий момент
|около 210 Н·м (по предварительным данным)
Полноприводный Belgee X70 представлен в трёх версиях — Style, Prestige и Prestige+.
Даже базовая комплектация предлагает набор ключевых систем безопасности:
|Комплектация
|Привод
|Трансмиссия
|Цена (₽)
|Style
|полный
|7DCT
|2 670 990
|Prestige
|полный
|7DCT
|2 870 990
|Prestige+
|полный
|7DCT
|2 945 990
Belgee X70 с полным приводом — это попытка занять нишу между массовыми китайскими кроссоверами (типа Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion AWD) и более дорогими SUV из Кореи.
Ставка сделана на:
Ошибка: считать, что полный привод резко увеличит расход.
Последствие: отказ от покупки из-за ложных представлений.
Альтернатива: мягкий гибрид компенсирует затраты, сохраняя умеренный аппетит даже с AWD.
Ошибка: ориентироваться только на максимальную комплектацию.
Последствие: переплата за функции, которые редко используются.
Альтернатива: версия Prestige — оптимальный баланс по оснащению и цене.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.