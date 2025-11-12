Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы всё чаще ищут эмоции, а не комфорт — Onlinetours Premium
Наследство Владимира Симонова перейдёт его детям
Лидерство авторынка перешло от продаж к технологиям — аналитики
Гусеницы листовертки повреждают листья жимолости — агрономы
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи

Хищник с тихим урчанием: новый Belgee X70 стал зверем на колёсах с аппетитом котёнка

В России представлен Belgee X70 с турбомотором и полным приводом
4:35
Авто

Белорусско-китайский бренд Belgee продолжает расширять линейку своего кроссовера X70, представив долгожданные полноприводные модификации. Новинка сохраняет знакомый стиль и архитектуру, но делает важный шаг к полноценному SUV, способному уверенно чувствовать себя не только на асфальте.

BELGEE X70
Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BELGEE X70

Что изменилось в обновленном X70

Обновлённый Belgee X70 получил свежие акценты во внешности:

  • решётка радиатора с крупными вертикальными ламелями;
  • новая эмблема бренда;
  • оригинальный оттенок кузова Starnight Blue, вошедший в расширенную палитру.

Дизайн стал визуально массивнее, но не перегружен лишними элементами — акцент сделан на вертикали и широких линиях, придающих кроссоверу более дорогой вид.

Техническая часть: полный привод и мягкий гибрид

Под капотом — знакомый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., работающий в паре с роботизированной коробкой 7DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями.
Главное отличие — подключаемый полный привод, который впервые появился у модели.

Помимо этого, внедрена мягкая гибридная система 48V, позволяющая снизить расход топлива и добавить динамики при старте. Средний заявленный расход в смешанном цикле — 7,3 л/100 км, что для полноприводного кроссовера выглядит более чем достойно.

Основные технические характеристики

Параметр Значение
Двигатель 1.5 Turbo (150 л. с.)
Трансмиссия 7DCT, два "мокрых" сцепления
Привод полный
Система мягкий гибрид 48V
Средний расход 7,3 л/100 км
Крутящий момент около 210 Н·м (по предварительным данным)

Комплектации и оснащение

Полноприводный Belgee X70 представлен в трёх версиях — Style, Prestige и Prestige+.

Даже базовая комплектация предлагает набор ключевых систем безопасности:

  • ESP (курсовая устойчивость);
  • ABS и EBD;
  • BAS — помощник при экстренном торможении;
  • фронтальные и боковые подушки безопасности.

Комплектации и цены

Комплектация Привод Трансмиссия Цена (₽)
Style полный 7DCT 2 670 990
Prestige полный 7DCT 2 870 990
Prestige+ полный 7DCT 2 945 990

Как позиционируется Belgee X70

Belgee X70 с полным приводом — это попытка занять нишу между массовыми китайскими кроссоверами (типа Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion AWD) и более дорогими SUV из Кореи.
Ставка сделана на:

  • универсальность и уверенное поведение в плохую погоду;
  • экономичность благодаря гибридной системе;
  • доступную цену на фоне конкурентов с аналогичными характеристиками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что полный привод резко увеличит расход.
    Последствие: отказ от покупки из-за ложных представлений.
    Альтернатива: мягкий гибрид компенсирует затраты, сохраняя умеренный аппетит даже с AWD.

  • Ошибка: ориентироваться только на максимальную комплектацию.
    Последствие: переплата за функции, которые редко используются.
    Альтернатива: версия Prestige — оптимальный баланс по оснащению и цене.

Три интересных факта

  • Belgee X70 создан на платформе Geely Atlas Pro, адаптированной под белорусскую сборку и климат России.
  • Мягкий гибрид 48V впервые применяется в полноприводной версии модели, что делает её одной из самых технологичных в своём сегменте.
  • Производство налажено в Борисове (Беларусь), откуда автомобили поставляются напрямую на российский рынок без пошлин ЕАЭС.

Исторический контекст

  • Бренд Belgee появился в 2017 году как совместный проект Geely и белорусского холдинга "БелАЗ".
  • Первые поставки X70 в Россию начались в 2022 году, но тогда предлагались только переднеприводные версии.
  • К 2025 году компания планирует расширить модельный ряд, включая гибридные и полностью электрические версии.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Последние материалы
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи
Эстетика нулевых захватила тренды 2025 года — стилисты
Специалисты рассказали, как безопасно точить ножи дома
Роза Сябитова раскрыла соглашение с дочерью о втором ребёнке
В России представлен Belgee X70 с турбомотором и полным приводом
Врачи объяснили, кому нельзя употреблять мёд даже в малых дозах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.