Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пономарев считает, что российские футболисты выиграют у сборной Перу
Пошаговый рецепт запечённой говядины с овощами в духовке
Эпоха свободы для собак в Петербурге закончилась: подписан закон о тотальных ограничениях
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком
Велосипед обеспечивает оптимальную работу мышц — Independent
Один пшик — и химия тела всё портит: что мешает аромату раскрыться как надо
Засолка сёмги в домашних условиях по классическому рецепту
Махачкала: в 2025 году сборы земельного налога выросли на 20%

Первый мороз — и мотор замолчит: одно упущение осенью превращает машину в глыбу льда

Госавтоинспекция рекомендовала проверять аккумулятор и тормоза перед зимой
7:18
Авто

Подготовка автомобиля к зиме — это не просто ритуал для автолюбителей, а реальная мера безопасности. С наступлением холодов даже самые надёжные машины требуют внимания, ведь низкие температуры, снег, реагенты и гололёд создают для техники серьёзные испытания. Госавтоинспекция напоминает: лучше потратить несколько часов на осмотр и обслуживание, чем потом провести часы на обочине с заглохшим мотором.

Водитель рядом с примерзшей дверью авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель рядом с примерзшей дверью авто

Когда начинать подготовку

Оптимальное время для перехода на зимний режим — когда среднесуточная температура опускается ниже +7 °C. Это сигнал не только для замены шин, но и для комплексной проверки всех систем автомобиля. Ведь зима влияет на каждый узел: от аккумулятора до тормозов.

Проверка аккумулятора

Аккумулятор зимой работает на пределе — холод снижает ёмкость и замедляет химические процессы внутри. Госавтоинспекция советует очистить клеммы от окислов и убедиться, что при заглушённом двигателе напряжение не ниже 12,5 В. Если батарея служит уже больше четырёх лет, лучше заранее задуматься о замене.

"Очистите клеммы от окислений и проверьте, что напряжение при заглушённом двигателе — не ниже 12,5 В", — рекомендуют сотрудники Госавтоинспекции.

Замена масла и технических жидкостей

Зимний сезон требует свежего моторного масла подходящей вязкости. Холодное масло густеет, что затрудняет запуск двигателя. Поэтому производители часто указывают зимние допуски на упаковке — обращайте внимание на обозначения вроде 5W-30 или 0W-40.

Антифриз должен быть рассчитан на отрицательные температуры региона, где вы живёте. Его замена — обязательная процедура перед зимой, ведь именно охлаждающая жидкость защищает мотор от замерзания и перегрева.

Не забудьте проверить состояние тормозной жидкости и работу систем ABS и ESP — зимой их исправность особенно важна.

Подготовка кузова и салона

Снег, соль и реагенты безжалостны к кузову. Перед зимой полезно провести антикоррозийную обработку, особенно если машине больше трёх лет. Это продлит срок службы днища и арок.

Резиновые уплотнители дверей обработайте силиконовой смазкой, а в замки распылите влагозащитный аэрозоль. Это поможет избежать примерзания.

"Проведите антикоррозийную обработку кузова и обработайте уплотнители дверей силиконовой смазкой", — напоминают в Госавтоинспекции.

Не забудьте про комфорт — система отопления должна работать без перебоев. Проверьте печку и кондиционер: при запотевании стёкол тёплый поток воздуха необходим для их очистки.

Зимний набор автомобилиста

Даже опытный водитель может оказаться в сложной ситуации. Поэтому в багажнике должны быть:

  • пластиковый скребок со щёткой;
  • складная лопата;
  • буксировочный трос;
  • провода для "прикуривания";
  • запасной комплект перчаток.

Такие мелочи могут спасти время и нервы в морозное утро.

Проверка шин

Главное правило — не затягивать с заменой. Зимняя резина должна быть установлена заранее, а не в первый день снегопада. Проверяйте глубину протектора (не менее 4 мм) и давление: при пониженной температуре оно падает быстрее.

При выборе шин обратите внимание на тип — шипованные обеспечивают лучшее сцепление на льду, а фрикционные ("липучки") — тише и эффективнее на укатанном снегу.

Диагностика тормозов и подвески

Не стоит игнорировать даже мелкие неисправности. Шумы, биение руля или увод автомобиля в сторону могут стать причиной потери управления на скользкой дороге.

"Не откладывайте диагностику ходовой части даже при незначительных признаках неисправности", — подчёркивают в Госавтоинспекции по Пензенской области.

Проверка тормозных колодок, дисков и стоек стабилизаторов должна стать обязательной частью сезонного обслуживания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить зимние шины в последний момент.
    Последствие: потеря сцепления при первых заморозках.
    Альтернатива: менять резину при +7 °C.

  • Ошибка: игнорировать старый аккумулятор.
    Последствие: отказ запуска двигателя в мороз.
    Альтернатива: проверить заряд и при необходимости заменить.

  • Ошибка: пропустить замену антифриза.
    Последствие: замерзание системы охлаждения и перегрев мотора.
    Альтернатива: использовать свежий антифриз с температурой замерзания не выше -40 °C.

А что если…

Даже если температура редко опускается ниже нуля, подготовка остаётся актуальной. Перепады, влажность и соль по-прежнему наносят вред машине. К тому же зимние шины обеспечивают лучшее сцепление и на холодном асфальте без снега, сообщает ИА "Пенза-Пресс". 

Плюсы и минусы зимней подготовки

Плюсы Минусы
Повышенная безопасность на дороге Дополнительные расходы на обслуживание
Долговечность автомобиля Требует времени
Уверенный запуск двигателя зимой Необходимость сезонного хранения шин

FAQ

Когда менять летнюю резину на зимнюю?
Когда среднесуточная температура стабильно ниже +7 °C.

Можно ли использовать всесезонные шины?
Да, но они хуже справляются с гололёдом и снежной кашей, чем зимние.

Как проверить аккумулятор без приборов?
По запуску двигателя: если стартер крутит вяло — аккумулятор просит подзарядки.

Нужно ли менять масло перед зимой, если недавно было ТО?
Если масло свежее и соответствует зимнему допуску, менять не нужно.

Мифы и правда

  • Миф: достаточно поменять шины, и всё готово.
    Правда: зимой страдают аккумулятор, подвеска и тормоза — нужен комплексный подход.

  • Миф: силикон для уплотнителей — лишняя трата.
    Правда: он защищает от примерзания и продлевает срок службы резины.

  • Миф: антифриз можно не менять годами.
    Правда: старый антифриз теряет свойства и может разрушить систему охлаждения.

Три интересных факта

  1. При минус 20 °C ёмкость аккумулятора падает почти на 40%.

  2. Давление в шинах зимой должно быть на 0,2 бар выше, чем летом.

  3. Силиконовая смазка сохраняет эластичность резиновых уплотнителей до -50 °C.

Исторический контекст

Первое упоминание о сезонной подготовке автомобилей появилось ещё в советских автожурналах 1960-х годов. Тогда водители вручную сливали охлаждающую жидкость и утепляли радиаторы ватой. Сегодня технологии стали совершеннее, но принцип остался прежним: забота о машине осенью — залог спокойной зимы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Прощай, сухая кутикула: шесть простых шагов к крепким и блестящим ногтям прямо у вас дома
Красота и стиль
Прощай, сухая кутикула: шесть простых шагов к крепким и блестящим ногтям прямо у вас дома
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком
Велосипед обеспечивает оптимальную работу мышц — Independent
Один пшик — и химия тела всё портит: что мешает аромату раскрыться как надо
Засолка сёмги в домашних условиях по классическому рецепту
Махачкала: в 2025 году сборы земельного налога выросли на 20%
KGM подтвердила возвращение Actyon на российский рынок в конце зимы 2026 года
Гул и треск при кипячении — не просто звук: что на самом деле происходит внутри чайника
Сергей Юран призвал "Спартак" назначить российского тренера — "Чемпионат"
Не только для своих: как Новороссийск превращается в China Friendly-направление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.