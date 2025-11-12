Россия меняет подход к ДТП: как новая формула расколет водителей на бережных и беспечных

МИИТ предложил новую формулу ДТП — Воропаев допустил рост тарифов ОСАГО

В России предложили пересмотреть подход к оценке дорожно-транспортных происшествий, что может привести к изменениям в системе ОСАГО и стоимости полисов. Авторы инициативы из МИИТ считают, что действующая методика устарела и не отражает реальную ситуацию на дорогах, особенно с учётом появления новых видов транспорта — от электросамокатов до беспилотников.

Новая идея: считать ДТП по пробегу

Сейчас в России в статистику ДТП включаются только аварии с пострадавшими или погибшими. Это создаёт искаженную картину — мелкие инциденты без вреда здоровью не учитываются. В Европе, напротив, подсчёт ведётся по всем случаям, независимо от тяжести последствий.

Учёные МИИТ предложили реформировать систему и ввести новую базовую формулу, в которой аварийность будет зависеть не только от числа транспортных средств, но и от их среднегодового пробега. Такой подход, по мнению исследователей, позволит точнее оценить риски и скорректировать тарифы ОСАГО.

"В мире учитывается пробег, у нас — количество погибших на 10 тыс. транспортных средств", — пояснил автоюрист Лев Воропаев.

Почему нынешняя статистика неточна

По данным специалистов МИИТ, в России при оценке аварийности не учитываются:

пробег автомобилей;

региональные особенности (протяжённость дорог, плотность движения);

аварии с участием новых видов транспорта — электровелосипедов, СИМ и беспилотников;

ДТП, произошедшие вне дорог общего пользования;

случаи, оформленные по европротоколу.

В результате официальные данные занижают реальное количество аварий.

"Если мы не учитываем ДТП по европротоколу, это влияет на тарифы и искажает расчёт страхового риска", — отметил Воропаев.

Как работает ОСАГО сейчас

Цена полиса ОСАГО зависит от множества факторов — региона, стажа водителя, мощности автомобиля, истории страховых случаев. Но ключевым элементом остаётся уровень аварийности, определяемый по данным МВД и Российского союза автостраховщиков (РСА).

Если новая методика будет принята, вероятно, изменятся сами страховые коэффициенты: для транспортных категорий с большим пробегом тарифы могут вырасти, а для редко используемых машин — снизиться.

"В случае изменения методики могут измениться и тарифы на ОСАГО по разным категориям транспортных средств — как в меньшую, так и в большую сторону", — заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Сравнение подходов

Параметр Сейчас в России Предложено МИИТ В Европе Учитываются только ДТП с пострадавшими Да Нет Нет Пробег транспортных средств Нет Да Да Региональные различия Частично Да Да Новые виды транспорта (СИМ, электроскутеры) Нет Да Да Статистика вне дорог общего пользования Нет Да Да

Что даст новая формула

Учёные предлагают считать транспортный риск по формуле:

Количество ДТП по категории ТС ÷ (число ТС x средний пробег за год).

Так можно определить, у какой группы транспортных средств вероятность аварии выше. Например, у машин такси, мотоциклов и грузовиков риски окажутся заметно выше, чем у личных легковушек.

Это позволит страховщикам более справедливо распределить нагрузку и избежать завышения тарифов для "осторожных" водителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать данные о пробеге и реальном количестве машин.

Последствие: неправильный расчёт страховых рисков и перекос тарифов ОСАГО.

Альтернатива: учёт среднего пробега при определении категории риска.

Ошибка: считать только аварии с пострадавшими.

Последствие: искажённая статистика, невозможность объективной оценки.

Альтернатива: включение всех ДТП в базу, как в странах ЕС.

Ошибка: исключать электросамокаты, беспилотники и мопеды из расчётов.

Последствие: рост числа незарегистрированных ДТП.

Альтернатива: введение отдельных категорий для новых видов транспорта.

А что если…

Главный вопрос — как нововведение повлияет на кошелёк автовладельца. Если методику утвердят, тарифы, вероятно, станут более индивидуальными. Владельцы машин с низким пробегом и аккуратной историей могут платить меньше, а те, кто активно использует авто (например, такси или коммерческий транспорт), — больше.

Однако возможен и другой сценарий: перерасчёт приведёт к повышению средней стоимости полиса, если общее число ДТП в стране окажется выше, чем фиксировалось ранее.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Более точный учёт аварийности Рост тарифов для часто используемых машин Соответствие международным стандартам Необходимость реформировать базу данных МВД Возможность учитывать все виды транспорта Увеличение объёма отчётности Прозрачность страховых расчётов Переходный период может вызвать путаницу

Советы водителям

Следите за пробегом. При внедрении новой методики данные с одометра могут стать обязательными при оформлении ОСАГО. Храните документы о ТО. Регулярное обслуживание поможет доказать, что автомобиль эксплуатируется безопасно. Оформляйте ДТП через официальные сервисы. Даже по европротоколу — чтобы инциденты попадали в единую базу.

FAQ

Почему сейчас не учитывают мелкие ДТП?

Система ориентирована на случаи с вредом здоровью, так как только они фиксируются официально МВД.

Когда могут ввести новую методику?

Речь пока идёт о научном предложении, но обсуждение в профильных структурах может начаться уже в 2026 году.

Как это скажется на цене ОСАГО?

Тарифы могут как снизиться, так и вырасти в зависимости от категории транспорта и региона.

Будет ли учитываться пробег при продлении полиса?

Если изменения утвердят, страховые компании могут запрашивать данные о среднем пробеге за год.

Мифы и правда

Миф: новая методика повысит тарифы для всех.

Правда: повышение затронет только активных водителей с большим пробегом.

Миф: европа считает ДТП иначе из-за "мягких" законов.

Правда: европейские страны просто используют больше факторов для объективной оценки.

Миф: ОСАГО не изменится, даже если поменять статистику.

Правда: любая корректировка расчёта рисков напрямую влияет на стоимость полиса.

Три интересных факта

В Италии ежегодно публикуют статистику по ДТП, включая пробег и жертвы на 1 млн жителей. Россия является членом Европейской экономической комиссии ООН с 1947 года, но до сих пор не применяет их стандарты. В Европе учитывают даже аварии с электросамокатами и велосипедами — это влияет на общую оценку безопасности.

Исторический контекст

Система ОСАГО была внедрена в России в 2003 году. За 20 лет правила расчёта практически не менялись, а с ростом числа транспортных средств и появлением новых технологий модель перестала отражать реальность. Инициатива МИИТ — попытка приблизить российскую статистику к международным стандартам, сделать страховые тарифы справедливее и снизить количество споров между водителями и страховщиками.