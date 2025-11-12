Россия меняет подход к ДТП: как новая формула расколет водителей на бережных и беспечных

В России предложили пересмотреть подход к оценке дорожно-транспортных происшествий, что может привести к изменениям в системе ОСАГО и стоимости полисов. Авторы инициативы из МИИТ считают, что действующая методика устарела и не отражает реальную ситуацию на дорогах, особенно с учётом появления новых видов транспорта — от электросамокатов до беспилотников.
Сейчас в России в статистику ДТП включаются только аварии с пострадавшими или погибшими. Это создаёт искаженную картину — мелкие инциденты без вреда здоровью не учитываются. В Европе, напротив, подсчёт ведётся по всем случаям, независимо от тяжести последствий.
Учёные МИИТ предложили реформировать систему и ввести новую базовую формулу, в которой аварийность будет зависеть не только от числа транспортных средств, но и от их среднегодового пробега. Такой подход, по мнению исследователей, позволит точнее оценить риски и скорректировать тарифы ОСАГО.
"В мире учитывается пробег, у нас — количество погибших на 10 тыс. транспортных средств", — пояснил автоюрист Лев Воропаев.
По данным специалистов МИИТ, в России при оценке аварийности не учитываются:
В результате официальные данные занижают реальное количество аварий.
"Если мы не учитываем ДТП по европротоколу, это влияет на тарифы и искажает расчёт страхового риска", — отметил Воропаев.
Цена полиса ОСАГО зависит от множества факторов — региона, стажа водителя, мощности автомобиля, истории страховых случаев. Но ключевым элементом остаётся уровень аварийности, определяемый по данным МВД и Российского союза автостраховщиков (РСА).
Если новая методика будет принята, вероятно, изменятся сами страховые коэффициенты: для транспортных категорий с большим пробегом тарифы могут вырасти, а для редко используемых машин — снизиться.
"В случае изменения методики могут измениться и тарифы на ОСАГО по разным категориям транспортных средств — как в меньшую, так и в большую сторону", — заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
|Параметр
|Сейчас в России
|Предложено МИИТ
|В Европе
|Учитываются только ДТП с пострадавшими
|Да
|Нет
|Нет
|Пробег транспортных средств
|Нет
|Да
|Да
|Региональные различия
|Частично
|Да
|Да
|Новые виды транспорта (СИМ, электроскутеры)
|Нет
|Да
|Да
|Статистика вне дорог общего пользования
|Нет
|Да
|Да
Учёные предлагают считать транспортный риск по формуле:
Количество ДТП по категории ТС ÷ (число ТС x средний пробег за год).
Так можно определить, у какой группы транспортных средств вероятность аварии выше. Например, у машин такси, мотоциклов и грузовиков риски окажутся заметно выше, чем у личных легковушек.
Это позволит страховщикам более справедливо распределить нагрузку и избежать завышения тарифов для "осторожных" водителей.
Ошибка: игнорировать данные о пробеге и реальном количестве машин.
Последствие: неправильный расчёт страховых рисков и перекос тарифов ОСАГО.
Альтернатива: учёт среднего пробега при определении категории риска.
Ошибка: считать только аварии с пострадавшими.
Последствие: искажённая статистика, невозможность объективной оценки.
Альтернатива: включение всех ДТП в базу, как в странах ЕС.
Ошибка: исключать электросамокаты, беспилотники и мопеды из расчётов.
Последствие: рост числа незарегистрированных ДТП.
Альтернатива: введение отдельных категорий для новых видов транспорта.
Главный вопрос — как нововведение повлияет на кошелёк автовладельца. Если методику утвердят, тарифы, вероятно, станут более индивидуальными. Владельцы машин с низким пробегом и аккуратной историей могут платить меньше, а те, кто активно использует авто (например, такси или коммерческий транспорт), — больше.
Однако возможен и другой сценарий: перерасчёт приведёт к повышению средней стоимости полиса, если общее число ДТП в стране окажется выше, чем фиксировалось ранее.
|Плюсы
|Минусы
|Более точный учёт аварийности
|Рост тарифов для часто используемых машин
|Соответствие международным стандартам
|Необходимость реформировать базу данных МВД
|Возможность учитывать все виды транспорта
|Увеличение объёма отчётности
|Прозрачность страховых расчётов
|Переходный период может вызвать путаницу
Следите за пробегом. При внедрении новой методики данные с одометра могут стать обязательными при оформлении ОСАГО.
Храните документы о ТО. Регулярное обслуживание поможет доказать, что автомобиль эксплуатируется безопасно.
Оформляйте ДТП через официальные сервисы. Даже по европротоколу — чтобы инциденты попадали в единую базу.
Почему сейчас не учитывают мелкие ДТП?
Система ориентирована на случаи с вредом здоровью, так как только они фиксируются официально МВД.
Когда могут ввести новую методику?
Речь пока идёт о научном предложении, но обсуждение в профильных структурах может начаться уже в 2026 году.
Как это скажется на цене ОСАГО?
Тарифы могут как снизиться, так и вырасти в зависимости от категории транспорта и региона.
Будет ли учитываться пробег при продлении полиса?
Если изменения утвердят, страховые компании могут запрашивать данные о среднем пробеге за год.
Миф: новая методика повысит тарифы для всех.
Правда: повышение затронет только активных водителей с большим пробегом.
Миф: европа считает ДТП иначе из-за "мягких" законов.
Правда: европейские страны просто используют больше факторов для объективной оценки.
Миф: ОСАГО не изменится, даже если поменять статистику.
Правда: любая корректировка расчёта рисков напрямую влияет на стоимость полиса.
В Италии ежегодно публикуют статистику по ДТП, включая пробег и жертвы на 1 млн жителей.
Россия является членом Европейской экономической комиссии ООН с 1947 года, но до сих пор не применяет их стандарты.
В Европе учитывают даже аварии с электросамокатами и велосипедами — это влияет на общую оценку безопасности.
Система ОСАГО была внедрена в России в 2003 году. За 20 лет правила расчёта практически не менялись, а с ростом числа транспортных средств и появлением новых технологий модель перестала отражать реальность. Инициатива МИИТ — попытка приблизить российскую статистику к международным стандартам, сделать страховые тарифы справедливее и снизить количество споров между водителями и страховщиками.
