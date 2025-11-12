Один конь — и минус 200 тысяч: новые правила превращают иномарки в предмет роскоши

С 1 декабря 2025 года на российском авторынке вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Теперь тарифы будут зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для физических лиц сохраняются льготы — но только для автомобилей с отдачей не более 160 л. с. Эти изменения напрямую повлияют на структуру поставок: часть иномарок станет дороже, а часть, напротив, получит шанс остаться в доступной категории.
Реформа утилизационного сбора разделит рынок на два лагеря: "льготные" модели до 160 л. с. и более мощные автомобили, на которые будет действовать повышенная ставка. Новые правила касаются прежде всего параллельного импорта — ведь именно через него россияне сегодня покупают большинство иномарок.
Дилеры уже скорректировали планы. Одни решили укрепиться в сегменте "экономичных" машин, другие — сохранить баланс и продолжить ввоз мощных моделей, несмотря на повышение цен.
"Наращивать долю мы точно не планируем, будем действовать в привычном режиме, как и раньше", — пояснил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
Дилерская сеть "Рольф" уже сегодня предлагает автомобили мощностью до 160 л. с., и именно такие модели останутся основой ассортимента после 1 декабря. В этот список входят: Kia Sportage, Hyundai Tucson, Audi Q2, Mazda CX-5 и Skoda Octavia.
"Авилон" намерен не только продолжить, но и расширить линейку "льготных" автомобилей.
"При появлении рыночного потенциала у новых моделей с аналогичной мощностью мы также готовы рассматривать их для поставок", — отметил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
Компания Major Auto также подтвердила, что продолжит ввоз машин до 160 л. с.
"Мы сохраним поставки моделей, попадающих под льготы", — сообщил заместитель директора департамента продаж Major Auto Александр Николаев.
|Марка
|Модель
|Мощность двигателя (л.с.)
|Тип
|Hyundai
|Tucson
|до 160
|кроссовер
|Kia
|Sportage
|до 160
|кроссовер
|Audi
|A3 / Q3 / Q2
|до 160
|седан / SUV
|Mazda
|CX-5 / CX-50
|до 160
|кроссовер
|Skoda
|Octavia
|до 160
|лифтбек
По словам дилеров, эти модели останутся в продаже и после изменения ставок. При этом значительных обновлений модельных рядов пока не ожидается — новые версии "льготных" автомобилей появятся не раньше весны 2026 года.
Несмотря на рост ставок утильсбора, дилеры не собираются отказываться от поставок машин мощностью свыше 160 л. с. Речь идёт о премиальных кроссоверах, седанах бизнес-класса и спортивных версиях популярных моделей.
"Рольф" подтвердил, что продолжит ввоз таких автомобилей, хотя цены вырастут.
"Это не та разница в цене, которая будет стоп-фактором для решения о покупке такого автомобиля", — считает Иванов.
По его оценкам, подорожание составит от 120 до 250 тысяч рублей.
В "Авилоне" настроены схожим образом: компания продолжит поставки мощных моделей, но ожидает снижения спроса — в первую очередь из-за роста цен. В Major Auto также отметили, что уже заказали партии автомобилей со сроком поставки после 1 декабря, включая премиальные версии Mazda и Hyundai.
Ранее ставка утилизационного сбора зависела от объема двигателя. Новая система учитывает и мощность, что делает налогообложение более гибким, но одновременно — менее выгодным для премиальных моделей.
Для потребителей это означает, что автомобили среднего класса (до 160 л. с.) останутся относительно доступными, а вот покупка "заряженных" версий — например, Audi Q5 или Kia Sorento — потребует ощутимо больших вложений.
|Категория
|До реформы
|После 1 декабря
|< 160 л. с.
|стандартная
|льготная
|160-250 л. с.
|стандартная
|повышенная
|> 250 л. с.
|стандартная
|максимальная
Аналитики считают, что рынок быстро адаптируется. Увеличение цен на мощные машины может лишь частично повлиять на спрос: традиционно этот сегмент чувствителен не к ставкам, а к уровню доходов покупателей.
В то же время рост доли автомобилей с мощностью до 160 л. с. приведёт к усилению конкуренции между брендами среднего класса — Hyundai, Kia, Mazda и Skoda.
Ожидается также, что дилеры начнут активнее продвигать гибриды, многие из которых укладываются в "льготную" категорию мощности, но при этом обеспечивают динамику на уровне двухлитровых бензиновых моторов.
Проверяйте паспорт транспортного средства. В разделе "Мощность" должна быть указана цифра не более 160 л. с.
Уточняйте дату растаможки. Если машина была ввезена после 1 декабря — на неё уже действует новая ставка.
Оцените комплектацию. Некоторые дилеры могут предлагать "урезанные" версии под льготный порог — стоит заранее понять, на чём сэкономили.
Не гонитесь за новинками. В первые месяцы после реформы цены на льготные модели могут временно вырасти из-за повышенного спроса.
Ошибка: покупка автомобиля мощностью 161-170 л. с. "на грани" льготы.
Последствие: рост итоговой цены на сотни тысяч рублей.
Альтернатива: рассмотреть версии с мягким гибридом, где мощность ниже при той же динамике.
Ошибка: выбор редкой комплектации, не поддерживаемой в России.
Последствие: сложности с запчастями и сервисом.
Альтернатива: брать массовые модификации, доступные у нескольких дилеров.
Ошибка: ожидание снижения цен после реформы.
Последствие: цены на "льготные" модели вырастут из-за ажиотажа.
Альтернатива: заключить договор до 1 декабря по старым условиям.
Покупка мощной иномарки до 1 декабря может стать выгодной стратегией. Пока действуют старые ставки, разница в цене между версиями 160 и 200 л. с. минимальна. После реформы она вырастет, и аналогичные модели будут стоить дороже.
Если же покупатель нацелен на долгосрочную эксплуатацию, то повышение утильсбора не окажет критического влияния — переплата распределится на годы.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение нагрузки на рынок массовых моделей
|Рост цен на премиум-сегмент
|Стимулирование импорта экономичных машин
|Сокращение выбора мощных авто
|Поддержка покупателей с ограниченным бюджетом
|Возможное падение спроса на новые технологии
|Более справедливое распределение ставок
|Непрозрачность расчета для потребителей
Какие машины точно не подорожают после 1 декабря?
Модели с мощностью до 160 л. с., такие как Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Skoda Octavia.
Можно ли купить мощную иномарку по старым ставкам?
Да, если оформить покупку и растаможку до вступления новых правил в силу.
Повлияет ли утильсбор на стоимость запчастей и обслуживания?
Нет, утильсбор связан только с первичным ввозом автомобиля.
Стоит ли ждать появления новых моделей в "льготной" категории?
Вероятно, но не раньше середины 2026 года, когда производители адаптируют двигатели под российские условия.
Миф: после 1 декабря мощные иномарки исчезнут из России.
Правда: их поставки продолжатся, просто станут дороже.
Миф: льготы распространяются на все автомобили.
Правда: только на те, чья мощность не превышает 160 л. с.
Миф: утильсбор платят только юрлица.
Правда: он включён в цену любой новой машины, даже при покупке физлицом.
Большинство "льготных" автомобилей собираются в Южной Корее и Китае.
Kia Sportage стала самой продаваемой моделью среди машин мощностью до 160 л. с. в 2025 году.
Уровень утильсбора для мощных авто вырос почти вдвое по сравнению с 2023 годом.
Реформа утильсбора — логичное продолжение курса на регулирование импорта. Первые подобные меры появились ещё в 2014 году, а с 2022-го, после ухода ряда производителей, параллельный импорт стал основным каналом поставок. Теперь, с учётом нового подхода, государство стимулирует привоз автомобилей средней мощности, снижая давление на бюджет и поддерживая массовый сегмент рынка.
