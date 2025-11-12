Один конь — и минус 200 тысяч: новые правила превращают иномарки в предмет роскоши

Льготы по утильсбору после 1 декабря сохранятся для ряда моделей — дилеры

С 1 декабря 2025 года на российском авторынке вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Теперь тарифы будут зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для физических лиц сохраняются льготы — но только для автомобилей с отдачей не более 160 л. с. Эти изменения напрямую повлияют на структуру поставок: часть иномарок станет дороже, а часть, напротив, получит шанс остаться в доступной категории.

Что изменится с декабря

Реформа утилизационного сбора разделит рынок на два лагеря: "льготные" модели до 160 л. с. и более мощные автомобили, на которые будет действовать повышенная ставка. Новые правила касаются прежде всего параллельного импорта — ведь именно через него россияне сегодня покупают большинство иномарок.

Дилеры уже скорректировали планы. Одни решили укрепиться в сегменте "экономичных" машин, другие — сохранить баланс и продолжить ввоз мощных моделей, несмотря на повышение цен.

"Наращивать долю мы точно не планируем, будем действовать в привычном режиме, как и раньше", — пояснил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Кто продолжит поставки "льготных" машин

Дилерская сеть "Рольф" уже сегодня предлагает автомобили мощностью до 160 л. с., и именно такие модели останутся основой ассортимента после 1 декабря. В этот список входят: Kia Sportage, Hyundai Tucson, Audi Q2, Mazda CX-5 и Skoda Octavia.

"Авилон" намерен не только продолжить, но и расширить линейку "льготных" автомобилей.

"При появлении рыночного потенциала у новых моделей с аналогичной мощностью мы также готовы рассматривать их для поставок", — отметил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

Компания Major Auto также подтвердила, что продолжит ввоз машин до 160 л. с.

"Мы сохраним поставки моделей, попадающих под льготы", — сообщил заместитель директора департамента продаж Major Auto Александр Николаев.

Список автомобилей, которые останутся "льготными" после 1 декабря

Марка Модель Мощность двигателя (л.с.) Тип Hyundai Tucson до 160 кроссовер Kia Sportage до 160 кроссовер Audi A3 / Q3 / Q2 до 160 седан / SUV Mazda CX-5 / CX-50 до 160 кроссовер Skoda Octavia до 160 лифтбек

По словам дилеров, эти модели останутся в продаже и после изменения ставок. При этом значительных обновлений модельных рядов пока не ожидается — новые версии "льготных" автомобилей появятся не раньше весны 2026 года.

Что будет с мощными иномарками

Несмотря на рост ставок утильсбора, дилеры не собираются отказываться от поставок машин мощностью свыше 160 л. с. Речь идёт о премиальных кроссоверах, седанах бизнес-класса и спортивных версиях популярных моделей.

"Рольф" подтвердил, что продолжит ввоз таких автомобилей, хотя цены вырастут.

"Это не та разница в цене, которая будет стоп-фактором для решения о покупке такого автомобиля", — считает Иванов.

По его оценкам, подорожание составит от 120 до 250 тысяч рублей.

В "Авилоне" настроены схожим образом: компания продолжит поставки мощных моделей, но ожидает снижения спроса — в первую очередь из-за роста цен. В Major Auto также отметили, что уже заказали партии автомобилей со сроком поставки после 1 декабря, включая премиальные версии Mazda и Hyundai.

Почему утильсбор стал "разделяющей чертой"

Ранее ставка утилизационного сбора зависела от объема двигателя. Новая система учитывает и мощность, что делает налогообложение более гибким, но одновременно — менее выгодным для премиальных моделей.

Для потребителей это означает, что автомобили среднего класса (до 160 л. с.) останутся относительно доступными, а вот покупка "заряженных" версий — например, Audi Q5 или Kia Sorento — потребует ощутимо больших вложений.

Сравнение ставок утильсбора

Категория До реформы После 1 декабря < 160 л. с. стандартная льготная 160-250 л. с. стандартная повышенная > 250 л. с. стандартная максимальная

Как изменится рынок

Аналитики считают, что рынок быстро адаптируется. Увеличение цен на мощные машины может лишь частично повлиять на спрос: традиционно этот сегмент чувствителен не к ставкам, а к уровню доходов покупателей.

В то же время рост доли автомобилей с мощностью до 160 л. с. приведёт к усилению конкуренции между брендами среднего класса — Hyundai, Kia, Mazda и Skoda.

Ожидается также, что дилеры начнут активнее продвигать гибриды, многие из которых укладываются в "льготную" категорию мощности, но при этом обеспечивают динамику на уровне двухлитровых бензиновых моторов.

Советы шаг за шагом: как выбрать "льготный" автомобиль

Проверяйте паспорт транспортного средства. В разделе "Мощность" должна быть указана цифра не более 160 л. с. Уточняйте дату растаможки. Если машина была ввезена после 1 декабря — на неё уже действует новая ставка. Оцените комплектацию. Некоторые дилеры могут предлагать "урезанные" версии под льготный порог — стоит заранее понять, на чём сэкономили. Не гонитесь за новинками. В первые месяцы после реформы цены на льготные модели могут временно вырасти из-за повышенного спроса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля мощностью 161-170 л. с. "на грани" льготы.

Последствие: рост итоговой цены на сотни тысяч рублей.

Альтернатива: рассмотреть версии с мягким гибридом, где мощность ниже при той же динамике.

Ошибка: выбор редкой комплектации, не поддерживаемой в России.

Последствие: сложности с запчастями и сервисом.

Альтернатива: брать массовые модификации, доступные у нескольких дилеров.

Ошибка: ожидание снижения цен после реформы.

Последствие: цены на "льготные" модели вырастут из-за ажиотажа.

Альтернатива: заключить договор до 1 декабря по старым условиям.

А что если...

Покупка мощной иномарки до 1 декабря может стать выгодной стратегией. Пока действуют старые ставки, разница в цене между версиями 160 и 200 л. с. минимальна. После реформы она вырастет, и аналогичные модели будут стоить дороже.

Если же покупатель нацелен на долгосрочную эксплуатацию, то повышение утильсбора не окажет критического влияния — переплата распределится на годы.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Снижение нагрузки на рынок массовых моделей Рост цен на премиум-сегмент Стимулирование импорта экономичных машин Сокращение выбора мощных авто Поддержка покупателей с ограниченным бюджетом Возможное падение спроса на новые технологии Более справедливое распределение ставок Непрозрачность расчета для потребителей

FAQ

Какие машины точно не подорожают после 1 декабря?

Модели с мощностью до 160 л. с., такие как Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Skoda Octavia.

Можно ли купить мощную иномарку по старым ставкам?

Да, если оформить покупку и растаможку до вступления новых правил в силу.

Повлияет ли утильсбор на стоимость запчастей и обслуживания?

Нет, утильсбор связан только с первичным ввозом автомобиля.

Стоит ли ждать появления новых моделей в "льготной" категории?

Вероятно, но не раньше середины 2026 года, когда производители адаптируют двигатели под российские условия.

Мифы и правда

Миф: после 1 декабря мощные иномарки исчезнут из России.

Правда: их поставки продолжатся, просто станут дороже.

Миф: льготы распространяются на все автомобили.

Правда: только на те, чья мощность не превышает 160 л. с.

Миф: утильсбор платят только юрлица.

Правда: он включён в цену любой новой машины, даже при покупке физлицом.

Три интересных факта

Большинство "льготных" автомобилей собираются в Южной Корее и Китае. Kia Sportage стала самой продаваемой моделью среди машин мощностью до 160 л. с. в 2025 году. Уровень утильсбора для мощных авто вырос почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Исторический контекст

Реформа утильсбора — логичное продолжение курса на регулирование импорта. Первые подобные меры появились ещё в 2014 году, а с 2022-го, после ухода ряда производителей, параллельный импорт стал основным каналом поставок. Теперь, с учётом нового подхода, государство стимулирует привоз автомобилей средней мощности, снижая давление на бюджет и поддерживая массовый сегмент рынка.