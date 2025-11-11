Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пахнет сигаретой, а действует как инсектицид: зачем огородники хвалят табачную пыль
Фигуристка Медведева сообщила о помолвке с Гайнутдиновым
Дмитрий Дибров решил продать дом, чтобы жить в Москве
Игры днём помогли снизить ночную активность кошек — поведенческие эксперты
Лицо просыпается быстрее, чем кофе закипает: холодный массаж, который делает кожу живой
Телефон заряжается за минуты — и умирает вдвое быстрее: что скрывает технология ускоренной подзарядки
Спортивный миф трещит по швам: кофе показал неожиданный эффект на выносливость
Седьмое чувство — пальцы видят сквозь песок: люди чувствуют спрятанные объекты лучше роботов
Скороварка ушла в прошлое: гаджет, который превращает мясо в шедевр без усилий

Гибридная революция по-русски: машины, которые не боятся ни мороза, ни цен на бензин

Toyota и BMW возглавили продажи иностранных марок в России в 2025 году
8:12
Авто

В 2025 году российский рынок автомобилей оказался на перепутье: официальные поставки глобальных брендов так и не возобновились, но интерес к ним остаётся стабильно высоким. Несмотря на сложности с логистикой и сервисом, машины западных марок продолжают занимать заметную долю рынка — пусть и под другими флагами.

Toyota RAV4, модель 2018
Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota RAV4, модель 2018

Как изменилась структура продаж

За десять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 94,5 тысячи новых легковых автомобилей мировых брендов — это примерно 9% рынка. По сравнению с прошлым годом объёмы продаж снизились на 8%, однако на фоне общего падения автомобильного рынка на 20% такой результат можно считать уверенным.

"Практически все они прекратили официальные поставки весной 2022 года. Рыночная доля этого сегмента за 10 месяцев составила чуть меньше 9%", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Интересно, что половина этих машин произведена на китайских заводах — это отражает новый формат поставок и сборки для России.

Лидеры мировых брендов

Если посмотреть на структуру продаж, можно увидеть, что японские и немецкие бренды сохраняют лидерство. Первое место по популярности занимает Toyota (22,6% рынка), на втором месте BMW (12,8%), далее следуют Kia (8,5%), Hyundai (7,2%) и Mercedes-Benz (7,2%).

В десятку также входят Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Audi — марки, которые традиционно ассоциируются у россиян с надёжностью и престижем.

Во второй десятке — премиальные Land Rover и Porsche, японская Honda, американский RAM и корейская KGM, которая остаётся единственным официальным представителем среди корейских брендов.

Сравнение: топ-5 мировых брендов по доле рынка в России (2025)

Марка Доля рынка Страна происхождения Основная сборка
Toyota 22,6% Япония Китай
BMW 12,8% Германия Китай, ОАЭ
Kia 8,5% Южная Корея Казахстан
Hyundai 7,2% Южная Корея Казахстан
Mercedes-Benz 7,2% Германия Европа, Китай

Гибриды и электромобили набирают темп

Отдельного внимания заслуживает рост продаж гибридов. В октябре 2025 года в России реализовали 6292 автомобиля с гибридными установками (PHEV), что на 62% больше, чем месяцем ранее, и на 54% больше, чем годом раньше. Для этого сегмента месяц стал рекордным.

Рост интереса к гибридным авто связан с увеличением числа моделей, доступных через параллельный импорт, и улучшением инфраструктуры зарядных станций в крупных городах.

Как купить и обслуживать западное авто сегодня

Покупка машины глобального бренда в России в 2025 году — это уже не просто сделка, а целая стратегия.

  1. Проверяйте происхождение автомобиля. Большая часть машин поставляется из Китая или через страны ЕАЭС — стоит уточнять условия гарантии.

  2. Выбирайте серые сервисы с проверенной репутацией. Многие дилеры предлагают обслуживание по оригинальным стандартам бренда, даже без официального статуса.

  3. Оценивайте ликвидность. Западные машины по-прежнему ценятся на вторичном рынке, но некоторые модели теряют в стоимости из-за проблем с запчастями.

  4. Рассмотрите гибриды. В отличие от электромобилей, они не требуют развитой инфраструктуры, но позволяют экономить топливо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка автомобиля без проверки истории ввоза.
    Последствие: Отсутствие гарантии и возможные сложности при регистрации.
    Альтернатива: Использование онлайн-сервисов проверки VIN — например, Auto. ru или ГИБДД.

  • Ошибка: Игнорирование особенностей адаптации автомобиля к российскому климату.
    Последствие: Проблемы с аккумулятором, маслом и электроникой зимой.
    Альтернатива: Замена технических жидкостей на зимние аналоги и установка подогрева двигателя.

  • Ошибка: Покупка редкой модели, к которой нет запчастей.
    Последствие: Простои при ремонте и удорожание обслуживания.
    Альтернатива: Отдать предпочтение массовым моделям, для которых доступны аналоги деталей.

А что если…

Китайские бренды, которые доминировали в 2023–2024 годах, в 2025-м сами столкнулись с падением продаж — на 27%. Причины очевидны: повышение цен, снижение качества некоторых моделей и насыщение рынка.

Тем не менее, для многих покупателей автомобили Chery, Geely или Haval остаются реальной альтернативой — особенно в среднем ценовом сегменте. Учитывая, что почти половина "западных" машин всё равно собрана в Китае, границы между этими категориями постепенно стираются.

Плюсы и минусы автомобилей глобальных брендов в России

Плюсы Минусы
Высокое качество сборки и материалов Сложности с гарантией и сервисом
Репутация и ликвидность на вторичке Возможные задержки с запчастями
Комфорт и современные технологии Высокая цена из-за логистики
Широкий выбор кузовов и опций Отсутствие официальных дилеров

FAQ

Как сейчас купить автомобиль западной марки?
Большинство моделей доступны через параллельный импорт. Машины поставляют дилеры из Казахстана, ОАЭ и Китая.

Есть ли гарантия у таких машин?
Официальной гарантии — нет, но крупные автосервисы предлагают собственные программы обслуживания и расширенные страховки.

Что лучше — купить Toyota с пробегом или новую китайскую модель?
Зависит от приоритетов. Toyota сохранит ликвидность, а китайский аналог может предложить больше опций за те же деньги.

Можно ли заказать оригинальные запчасти?
Да, но сроки поставки увеличились. Многие используют сертифицированные аналоги.

Будут ли возвращаться западные бренды официально?
Пока признаков нет: компании осторожны из-за санкций и логистических ограничений.

Мифы и правда

  • Миф: западные авто в России теперь не обслуживаются.
    Правда: сервисы адаптировались, и многие работают по оригинальным технологиям.

  • Миф: все запчасти только контрафакт.
    Правда: есть легальные поставки через посредников, включая оригинальные детали.

  • Миф: гибриды не подходят для зимы.
    Правда: современные гибридные системы отлично работают при минусовых температурах, если обслуживать их правильно.

Три интересных факта

  1. Около 47% проданных автомобилей глобальных брендов в России в 2025 году собраны в Китае.

  2. Самыми популярными моделями остаются Toyota Camry и BMW X5.

  3. Среди гибридов лидируют Toyota RAV4 Hybrid и Lexus NX.

Исторический контекст

После ухода официальных представительств весной 2022 года рынок пережил резкую перестройку. В 2023-м доля китайских марок выросла до рекордных 50%, но уже к 2025 году спрос частично вернулся к брендам из Европы и Японии. Это стало следствием адаптации рынка к новым схемам импорта и изменению потребительских привычек.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Наука и техника
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Шоу-бизнес
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Фигуристка Медведева сообщила о помолвке с Гайнутдиновым
Дмитрий Дибров решил продать дом, чтобы жить в Москве
Игры днём помогли снизить ночную активность кошек — поведенческие эксперты
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Лицо просыпается быстрее, чем кофе закипает: холодный массаж, который делает кожу живой
Телефон заряжается за минуты — и умирает вдвое быстрее: что скрывает технология ускоренной подзарядки
Toyota и BMW возглавили продажи иностранных марок в России в 2025 году
Спортивный миф трещит по швам: кофе показал неожиданный эффект на выносливость
Седьмое чувство — пальцы видят сквозь песок: люди чувствуют спрятанные объекты лучше роботов
Скороварка ушла в прошлое: гаджет, который превращает мясо в шедевр без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.