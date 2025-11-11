Опасность под капотом: эта деталь может оставить вас на обочине с заглохшим двигателем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Авто

Изношенный ремень генератора может вызвать недозаряд аккумулятора и привести к серьезным поломкам, включая перегрев двигателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

По его словам, при износе ремень генератора начинает проскальзывать, что приводит к снижению заряда аккумулятора и сбоям в работе электрооборудования. Со временем это может закончиться его обрывом и полной остановкой двигателя во время движения.

"Несвоевременная замена ремня генератора опасна тем, что он может начать проскальзывать или порваться. При проскальзывании аккумулятор не получает нужного заряда, что вызывает трудности с запуском и ускоряет его износ. В случае обрыва ремня автомобиль теряет зарядку и может заглохнуть прямо на ходу", — пояснил эксперт.

Он отметил, что одним из первых признаков износа является свист под капотом. Это указывает на то, что ремень уже проскальзывает и требует срочной замены. Если вовремя не заменить деталь, существует риск не только остановки автомобиля, но и перегрева двигателя, поскольку на многих моделях помпа системы охлаждения также соединена с ремнем генератора.

"При обрыве ремня генератора автомобиль сможет проехать не больше двух–четырех километров, пока полностью не сядет аккумулятор. Если при этом на ремне работает и помпа охлаждения, двигатель быстро перегреется, что приведет к серьезным повреждениям. Поэтому игнорировать признаки износа категорически нельзя", — подчеркнул Ладушкин.

Он добавил, что заменить ремень можно как в автосервисе, так и самостоятельно — процедура не представляет большой сложности. Важно лишь строго следовать инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля и выполнять замену вовремя, не дожидаясь серьезных последствий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
