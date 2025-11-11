Старое имя — новый хищник: чем KGM Actyon собирается выбить китайцев из зоны комфорта

Бренд KGM готовится снова заявить о себе на российском рынке — уже в феврале-марте 2026 года стартуют продажи обновлённого Actyon. Автомобиль получил современный дизайн, улучшенные технические характеристики и пятилетнюю гарантию. Производитель обещает, что модель будет конкурентоспособной не только по оснащению, но и по цене.
Официальный старт продаж KGM Actyon в России запланирован на конец зимы — начало весны 2026 года. Стоимость будет сопоставима с другим кроссовером марки — KGM Torres. Цена ожидается в диапазоне от 4,14 до 5,34 млн рублей без учёта скидок и программ лояльности.
"Продажи Actyon начнутся в феврале-марте 2026 года", — сообщили представители компании KGM.
Таким образом, модель займёт место в среднем ценовом сегменте, конкурируя с популярными азиатскими и европейскими кроссоверами.
KGM Actyon оснастили 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л. с. в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Такая комбинация обеспечивает плавное переключение передач и уверенный разгон. Покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом, что позволит выбрать подходящую конфигурацию под стиль вождения.
Производитель заявляет, что трансмиссия Aisin хорошо адаптирована к российским условиям: устойчива к морозам и выдерживает длительные нагрузки в городском цикле. Подвеска настроена с учётом особенностей отечественных дорог, а шумоизоляция салона стала заметно лучше по сравнению с предыдущим поколением.
|Параметр
|KGM Actyon
|KGM Torres
|Двигатель
|1.5 Turbo, 170 л. с.
|1.5 Turbo, 170 л. с.
|КПП
|6-ступенчатый автомат Aisin
|6-ступенчатый автомат Aisin
|Привод
|Передний / полный
|Полный
|Цена (без скидок)
|4,14-5,34 млн ₽
|4,14-5,34 млн ₽
|Гарантия
|5 лет
|5 лет
Несмотря на схожие характеристики, Actyon позиционируется как более компактный и городской вариант по сравнению с Torres, который рассчитан на любителей дальних поездок и активного отдыха.
Определите тип привода. Если вы чаще ездите по городу — подойдёт передний. Для регионов с частыми снегопадами и бездорожьем лучше полный.
Сравните комплектации. Более дорогие версии предложат расширенный набор систем безопасности, мультимедию и премиальные материалы отделки.
Проверяйте условия гарантии. KGM предлагает 5 лет или 100 000 км пробега — убедитесь, что дилер фиксирует это в документах.
Уточните стоимость обслуживания. В сервисах KGM техническое обслуживание планируется каждые 10-12 тыс. км, а оригинальные фильтры и масла доступны в свободной продаже.
Ошибка: сравнивать Actyon только по цене с китайскими аналогами.
Последствие: можно упустить различия в сборке и ресурсе агрегатов.
Альтернатива: оценивать надёжность по гарантии и техническому оснащению.
Ошибка: выбирать полный привод без реальной необходимости.
Последствие: увеличенный расход топлива и стоимость обслуживания.
Альтернатива: передний привод с зимними шинами обеспечивает достаточную устойчивость.
Ошибка: игнорировать тест-драйв.
Последствие: субъективно неудобная посадка и эргономика.
Альтернатива: проходить тест-драйв перед покупкой любой комплектации.
На российском рынке Actyon окажется между массовыми и премиальными кроссоверами. Его ближайшие соперники — Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro. При схожей мощности Actyon может взять верх за счёт адаптированной коробки Aisin и фирменной гарантии KGM.
|Плюсы
|Минусы
|Современный турбомотор
|Цена выше китайских аналогов
|Гарантия 5 лет
|Ограниченный выбор комплектаций
|Проверенная коробка Aisin
|Нет гибридной версии
|Адаптация под российские дороги
|Мало данных о расходе топлива
Официальный старт — февраль-март 2026 года.
5 лет или 100 000 км пробега, как у других автомобилей KGM.
6-ступенчатый автомат Aisin, известный своей надёжностью.
Миф: новый Actyon — полностью китайская разработка.
Правда: KGM продолжает использовать собственные платформы, адаптированные под мировой рынок.
Миф: турбомотор быстро изнашивается.
Правда: при регулярном обслуживании ресурс превышает 200 000 км.
Миф: автомат Aisin капризен к топливу.
Правда: коробка независима от качества бензина — важна лишь регулярная замена масла.
Actyon впервые появился в России более десяти лет назад и быстро стал популярным среди любителей компактных SUV.
Новая версия сохранила узнаваемый силуэт, но получила более динамичный облик.
Производитель обещает, что российские дилеры получат полный доступ к оригинальным запчастям и программам сервисного обслуживания.
Модель Actyon известна с середины 2000-х, когда она выпускалась под маркой SsangYong. После ребрендинга компания KGM сохранила преемственность и модернизировала модель. Теперь Actyon возвращается на рынок с обновлённой технической базой и современным дизайном, чтобы вновь завоевать доверие российских водителей.
