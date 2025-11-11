Старое имя — новый хищник: чем KGM Actyon собирается выбить китайцев из зоны комфорта

KGM подтвердила возвращение Actyon на российский рынок в конце зимы 2026 года

Бренд KGM готовится снова заявить о себе на российском рынке — уже в феврале-марте 2026 года стартуют продажи обновлённого Actyon. Автомобиль получил современный дизайн, улучшенные технические характеристики и пятилетнюю гарантию. Производитель обещает, что модель будет конкурентоспособной не только по оснащению, но и по цене.

Что известно о запуске продаж

Официальный старт продаж KGM Actyon в России запланирован на конец зимы — начало весны 2026 года. Стоимость будет сопоставима с другим кроссовером марки — KGM Torres. Цена ожидается в диапазоне от 4,14 до 5,34 млн рублей без учёта скидок и программ лояльности.

"Продажи Actyon начнутся в феврале-марте 2026 года", — сообщили представители компании KGM.

Таким образом, модель займёт место в среднем ценовом сегменте, конкурируя с популярными азиатскими и европейскими кроссоверами.

Технические особенности

KGM Actyon оснастили 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л. с. в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Такая комбинация обеспечивает плавное переключение передач и уверенный разгон. Покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом, что позволит выбрать подходящую конфигурацию под стиль вождения.

Производитель заявляет, что трансмиссия Aisin хорошо адаптирована к российским условиям: устойчива к морозам и выдерживает длительные нагрузки в городском цикле. Подвеска настроена с учётом особенностей отечественных дорог, а шумоизоляция салона стала заметно лучше по сравнению с предыдущим поколением.

Сравнение с KGM Torres

Параметр KGM Actyon KGM Torres Двигатель 1.5 Turbo, 170 л. с. 1.5 Turbo, 170 л. с. КПП 6-ступенчатый автомат Aisin 6-ступенчатый автомат Aisin Привод Передний / полный Полный Цена (без скидок) 4,14-5,34 млн ₽ 4,14-5,34 млн ₽ Гарантия 5 лет 5 лет

Несмотря на схожие характеристики, Actyon позиционируется как более компактный и городской вариант по сравнению с Torres, который рассчитан на любителей дальних поездок и активного отдыха.

Советы шаг за шагом: как выбрать версию Actyon

Определите тип привода. Если вы чаще ездите по городу — подойдёт передний. Для регионов с частыми снегопадами и бездорожьем лучше полный. Сравните комплектации. Более дорогие версии предложат расширенный набор систем безопасности, мультимедию и премиальные материалы отделки. Проверяйте условия гарантии. KGM предлагает 5 лет или 100 000 км пробега — убедитесь, что дилер фиксирует это в документах. Уточните стоимость обслуживания. В сервисах KGM техническое обслуживание планируется каждые 10-12 тыс. км, а оригинальные фильтры и масла доступны в свободной продаже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сравнивать Actyon только по цене с китайскими аналогами.

Последствие: можно упустить различия в сборке и ресурсе агрегатов.

Альтернатива: оценивать надёжность по гарантии и техническому оснащению.

Ошибка: выбирать полный привод без реальной необходимости.

Последствие: увеличенный расход топлива и стоимость обслуживания.

Альтернатива: передний привод с зимними шинами обеспечивает достаточную устойчивость.

Ошибка: игнорировать тест-драйв.

Последствие: субъективно неудобная посадка и эргономика.

Альтернатива: проходить тест-драйв перед покупкой любой комплектации.

А что если сравнить с конкурентами?

На российском рынке Actyon окажется между массовыми и премиальными кроссоверами. Его ближайшие соперники — Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro. При схожей мощности Actyon может взять верх за счёт адаптированной коробки Aisin и фирменной гарантии KGM.

Плюсы и минусы KGM Actyon

Плюсы Минусы Современный турбомотор Цена выше китайских аналогов Гарантия 5 лет Ограниченный выбор комплектаций Проверенная коробка Aisin Нет гибридной версии Адаптация под российские дороги Мало данных о расходе топлива

FAQ

Когда начнутся продажи KGM Actyon в России?

Официальный старт — февраль-март 2026 года.

Какая гарантия у модели?

5 лет или 100 000 км пробега, как у других автомобилей KGM.

Какая трансмиссия установлена?

6-ступенчатый автомат Aisin, известный своей надёжностью.

Мифы и правда

Миф: новый Actyon — полностью китайская разработка.

Правда: KGM продолжает использовать собственные платформы, адаптированные под мировой рынок.

Миф: турбомотор быстро изнашивается.

Правда: при регулярном обслуживании ресурс превышает 200 000 км.

Миф: автомат Aisin капризен к топливу.

Правда: коробка независима от качества бензина — важна лишь регулярная замена масла.

Интересные факты

Actyon впервые появился в России более десяти лет назад и быстро стал популярным среди любителей компактных SUV. Новая версия сохранила узнаваемый силуэт, но получила более динамичный облик. Производитель обещает, что российские дилеры получат полный доступ к оригинальным запчастям и программам сервисного обслуживания.

Исторический контекст

Модель Actyon известна с середины 2000-х, когда она выпускалась под маркой SsangYong. После ребрендинга компания KGM сохранила преемственность и модернизировала модель. Теперь Actyon возвращается на рынок с обновлённой технической базой и современным дизайном, чтобы вновь завоевать доверие российских водителей.