Автомобильные аксессуары сегодня меняются так же быстро, как и сами машины. Если еще недавно водители довольствовались простыми щетками, слабыми автопылесосами и видеорегистраторами с флешкой, то сейчас рынок предлагает совершенно иное поколение устройств — умных, мощных и действительно полезных. О трех таких новинках рассказал автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас.
"Больше всего за последнее время меня удивил относительно новый сегмент таких устройств, как 4G-видеорегистраторы", — сказал автоэксперт Евгений Балабас.
Современные видеорегистраторы уже не просто записывают видео, а позволяют следить за автомобилем в реальном времени. Такие устройства оснащены SIM-картой и подключаются к сети 4G, что превращает их в мини-систему видеонаблюдения.
Владелец может подключиться к камерам через приложение на смартфоне и посмотреть, что происходит с машиной, даже если она находится на стоянке. Некоторые модели присылают уведомления, если кузов зафиксировал вибрацию — например, при ударе или попытке вскрытия.
Кроме того, 4G-регистраторы работают в режиме timelapse, позволяя быстро перематывать запись и находить нужный момент. По сути, они заменяют не только обычный видеорегистратор, но и сигнализацию с функцией контроля через интернет.
"Трудно представить более бесполезный аксессуар для автомобиля, чем автопылесос, питающийся от 12 вольт… Но в последние год-два ситуация резко поменялась", — отметил эксперт.
Старые автомобильные пылесосы славились слабой тягой — они едва могли собрать пепел или пыль. Но благодаря появлению бесщёточных двигателей ситуация изменилась. Теперь даже компактные устройства могут очищать салон от песка, шерсти и грязи.
Такие двигатели применяются в электроинструментах — например, шуруповёртах, и отличаются высокой мощностью при малом энергопотреблении. Современные автопылесосы с бесщёточными моторами способны заменить бытовые, но при этом остаются лёгкими и мобильными.
"Можно выйти с утра к заснеженному автомобилю и с помощью такого устройства реально его продуть", — пояснил Балабас.
Ещё одна новинка, которая активно завоевывает рынок, — компактная воздуходувка с бесщёточным двигателем. Это устройство эффективно заменяет классическую щетку. Воздуходув не просто сдувает снег, но и очищает стекла, дворники и даже крышу, не оставляя влагу внутри салона.
Обычные 12-вольтовые модели с коллекторными моторами не справлялись с этой задачей, но бесщёточные версии выдают значительно большую мощность. Их удобно хранить — после использования достаточно просто сложить прибор в сумку, не опасаясь растаявшего снега.
|Аксессуар
|Старые модели
|Новые решения
|Преимущества
|Видеорегистратор
|Только запись на карту
|4G, удалённый доступ, timelapse
|Контроль через смартфон
|Автопылесос
|Слабое всасывание, 12 В
|Бесщёточный мотор
|Реально очищает салон
|Щетка от снега
|Требует физического труда
|Воздуходувка с мотором
|Быстро и без контакта очищает авто
Смотрите на тип двигателя. Бесщёточные модели мощнее и долговечнее.
Проверяйте отзывы. Пользователи часто делятся реальными результатами работы.
Остерегайтесь подделок. Слишком низкая цена — повод насторожиться.
Покупайте у проверенных брендов. Они дают гарантию и обновляют прошивки.
Ошибка: покупать дешёвый автопылесос на 12 В.
Последствие: он не уберёт даже лёгкую пыль.
Альтернатива: выбрать модель с бесщёточным мотором.
Ошибка: чистить машину щеткой при минусовой температуре.
Последствие: появятся царапины на лаке.
Альтернатива: использовать воздуходувку.
Ошибка: не использовать видеорегистратор с онлайн-доступом.
Последствие: риск не зафиксировать повреждение на стоянке.
Альтернатива: установить 4G-регистратор с уведомлениями.
|Плюсы
|Минусы
|Повышают комфорт и безопасность
|Стоят дороже старых моделей
|Позволяют контролировать авто дистанционно
|Требуют подзарядки или адаптера
|Универсальны и компактны
|Возможны подделки на рынке
Воздуходувки с бесщёточным мотором очищают стекла быстрее, чем нагреватели салона.
Мощность современных автопылесосов достигает 120 Вт — в 3 раза выше старых моделей.
Онлайн-регистраторы нередко позволяют подключить и внешние датчики удара.
Что такое бесщёточный двигатель?
Это мотор без трения щёток, благодаря чему он долговечнее и мощнее при тех же размерах.
Можно ли воздуходувкой сдувать снег с кузова?
Да, особенно с лакокрасочного покрытия — это безопаснее, чем использовать щетку.
Подходит ли 4G-регистратор для старых машин?
Да, ему нужен лишь источник питания и доступ в интернет через SIM-карту.
А что если отказаться от всех новых гаджетов и остаться при старых аксессуарах? Водитель ничего не потеряет — кроме времени и комфорта. Щётка по-прежнему очистит снег, но займёт больше минут и оставит влагу в салоне. Старый пылесос соберёт только пыль, а слабый регистратор не поможет, если машину заденут на стоянке, сообщает Общественная Служба Новостей.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.