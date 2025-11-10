Рынок учит считать не ценник, а владение: иллюзия скидки, за которую платят потом

В ноябре 2025 года российский авторынок пережил очередной скачок цен. Практически все крупные производители — от китайских брендов до корейских и локализованных компаний — обновили свои прайсы. Повышение затронуло как бюджетные модели, так и кроссоверы премиального сегмента. Эксперты связывают это не только с курсом валют и логистикой, но и с предстоящим изменением системы утилизационного сбора, которое вступит в силу с декабря.

Почему растут цены

Главной причиной ноябрьской волны подорожания стало предстоящее обновление формулы расчета утилизационного сбора. Теперь ставка будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Это изменение, по словам аналитиков, ударит прежде всего по автомобилям с двигателями свыше 160 л.с., ведь именно они лишаются льготного тарифа.

Правительство уверяет, что резкого роста цен не ожидается, однако дилеры и дистрибьюторы начали заранее корректировать прайсы, чтобы избежать убытков в декабре. На практике это обернулось увеличением ценников в среднем на 3–5%.

Как изменилась стоимость популярных моделей

Больше других на российском рынке подорожали машины азиатских брендов. В числе лидеров роста — корейская KGM, китайские Geely, Changan, GAC, Tank, Livan, Bestune, а также белорусско-китайская Belgee.

KGM

Корейский бренд KGM пересмотрел сразу несколько своих моделей, включая Korando, Torres, Tivoli и Rexton. Цены выросли на 100–350 тысяч рублей. Так, KGM Torres в версии City теперь стоит 3,69 млн рублей — на 350 тысяч больше прежней цены.

Geely

Китайская Geely изменила ценовую политику, сократив скидки, что фактически увеличило стоимость машин. Подорожание составило от 20 до 130 тысяч рублей. Самый заметный рост — у кроссовера Monjaro, где все комплектации подорожали на 130 тысяч.

Belgee

Компания Belgee, выпускающая кроссоверы X50, подняла цены на 60 тысяч рублей. Теперь версия Prestige стоит 2,48 млн рублей.

Changan

Changan обновил прайсы на Uni-K, Uni-S и CS35 Plus — прибавка составила 70 тысяч рублей для каждой комплектации.

GAC

Бренд GAC пересмотрел стоимость флагманов GS4 и GS8. Некоторые комплектации прибавили 100 тысяч рублей.

Tank

Самое заметное подорожание наблюдается у Tank 700, где топовые версии выросли в цене на 300 тысяч рублей. Остальные модели — Tank 500 — подорожали на 100–150 тысяч.

Livan

Компания Livan полностью отказалась от скидок. Это вызвало рост цен на весь модельный ряд: S6 Pro подорожал на 170 тысяч, X6 Pro — на 100–110 тысяч.

Bestune

Бренд Bestune изменил стратегию, отказавшись от акций. Все автомобили прибавили по 200 тысяч рублей.

Haval и Xcite

Haval повысил цену на внедорожник H9 на 100 тысяч рублей. Российский Xcite сократил скидку на кроссовер X-Cross 7, что повысило цену на 25 тысяч рублей.

Omoda

У Omoda кроссовер C5 подорожал на 50 тысяч рублей — теперь версия Active стоит 2,88 млн рублей.

Сравнение: кто подорожал сильнее

Марка Средний рост цены Максимальная разница Особенности изменения KGM +100–350 тыс. ₽ +350 тыс. ₽ Подорожали все модели Geely +20–130 тыс. ₽ +130 тыс. ₽ Снижение скидок Belgee +60 тыс. ₽ +60 тыс. ₽ Коррекция акций Changan +70 тыс. ₽ +70 тыс. ₽ Новые прайсы ноября GAC +100 тыс. ₽ +100 тыс. ₽ Локальные изменения Tank +100–300 тыс. ₽ +300 тыс. ₽ Внедорожники премиум Livan +100–170 тыс. ₽ +170 тыс. ₽ Отмена скидок Bestune +200 тыс. ₽ +200 тыс. ₽ Конец промоакций Haval +100 тыс. ₽ +100 тыс. ₽ Обновлён H9 Xcite +25 тыс. ₽ +25 тыс. ₽ Коррекция скидок Omoda +50 тыс. ₽ +50 тыс. ₽ Подорожал C5

Советы шаг за шагом: как не переплатить при покупке

Следите за акциями дилеров. Некоторые автосалоны продолжают предлагать выгоды при покупке в кредит или трейд-ин. Фиксируйте цену заранее. При заказе автомобиля с предоплатой можно закрепить цену до поставки. Сравнивайте условия разных городов. В регионах часто сохраняются старые прайсы дольше, чем в столице. Проверяйте наличие машин 2024 года выпуска. На такие авто действуют старые ставки утильсбора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать декабря, когда вступят новые правила утилизационного сбора.

Последствие: повышение цен из-за перерасчёта ставок.

Альтернатива: оформить покупку в ноябре по действующим тарифам.

Ошибка: ориентироваться только на базовую цену.

Последствие: неучтённые расходы на страховку, налог и обслуживание.

Альтернатива: рассчитывать полную стоимость владения.

А что если...

Если тенденция сохранится, автомобили могут прибавить ещё 5–10% к весне 2026 года. В этом случае потребители будут активнее искать альтернативы — электромобили, каршеринг, лизинг. Увеличится интерес к подержанным машинам, особенно с небольшим пробегом.

Плюсы и минусы покупки сейчас

Плюсы Минусы Возможность зафиксировать цену до реформы Риск обесценивания модели при последующем снижении спроса Широкий выбор комплектаций Уменьшение скидок и акций Старые ставки утильсбора Неопределенность с поставками в начале 2026 года

FAQ

Почему все бренды подняли цены одновременно?

Из-за грядущей реформы утильсбора и снижения скидок со стороны производителей.

Стоит ли покупать машину до конца ноября?

Да, особенно если вы планируете модель с двигателем мощнее 160 л.с. — позже она станет дороже.

Какие бренды пока держат цены?

Некоторые локальные марки, например Xcite, пока повышают цены минимально.

Мифы и правда

Миф: после реформы утильсбора цены резко взлетят.

Правда: рост будет точечным, но производители уже заложили риски в текущие прайсы.

Миф: китайские машины не подорожают, так как производятся в России.

Правда: большинство из них всё ещё завозятся в готовом виде, и на них влияет валютный курс.

Миф: лучше подождать январских скидок.

Правда: новогодние акции могут компенсироваться общим повышением базовых цен.

Три интересных факта

В 2025 году Китай впервые обогнал Японию по объёму экспорта автомобилей в Россию. Продажи электромобилей выросли на 40%, но их доля всё ещё не превышает 3% рынка. Средняя цена нового автомобиля в России в ноябре достигла 3,6 млн рублей.

Исторический контекст

Подобные волны подорожания уже случались — например, в 2014 и 2022 годах, когда резкие колебания рубля вынуждали автокомпании менять прайсы буквально ежемесячно. Однако нынешний рост носит системный характер: он связан не столько с валютой, сколько с внутренними изменениями правил рынка.