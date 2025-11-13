Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гибриды оказались волками в овечьей шкуре: красивая легенда о чистом транспорте рушится

Гибридные авто загрязняют воздух на уровне бензиновых — T&E
7:13
Авто

Исследование европейской организации Transport & Environment (T&E) показало, что подключаемые гибридные автомобили (PHEV), которые долгое время считались промежуточным звеном между ДВС и полноценными электромобилями, в реальности наносят окружающей среде почти такой же ущерб, как и классические бензиновые машины. Этот вывод ставит под сомнение экологичность PHEV и подталкивает Европу к ускоренному переходу на полностью электрический транспорт.

Hyundai Ioniq
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Kramer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Hyundai Ioniq

Согласно анализу данных Европейского агентства по окружающей среде, собранных с 127 тысяч автомобилей, зарегистрированных в 2023 году, реальные выбросы CO₂ у PHEV составили в среднем 135 г на километр. Для сравнения, у бензиновых и дизельных авто этот показатель равен 166 г/км. На бумаге разница кажется значительной, но на практике подключаемые гибриды выбрасывают почти столько же загрязняющих веществ, как и автомобили с ДВС.

Почему подключаемые гибриды загрязняют воздух почти как бензиновые машины

На первый взгляд кажется, что гибрид — идеальное решение: часть пути он проходит на электротяге, часть — на бензине. Однако на практике всё иначе. Исследование показало, что фактические выбросы CO₂ у PHEV почти в пять раз выше, чем заявляют производители по результатам лабораторных тестов. Причина проста: реальные условия далеки от идеальных, а режим езды и поведение водителей оказывают решающее влияние на эффективность таких автомобилей.

Во-первых, владельцы гибридов далеко не всегда регулярно заряжают свои автомобили. Без подзарядки PHEV превращается в обычную бензиновую машину, но с лишними сотнями килограммов аккумуляторов на борту. Это увеличивает расход топлива и, соответственно, выбросы.

Во-вторых, современные гибриды становятся всё тяжелее из-за попыток увеличить запас хода на электротяге. Более ёмкие батареи добавляют массу, а значит, и нагрузку на двигатель. Исследователи выяснили, что модели с электрическим пробегом свыше 75 км зачастую производят больше выбросов, чем гибриды с меньшим запасом, именно из-за избыточного веса.

Лабораторные и реальные показатели выбросов

Показатель Лабораторные данные Реальные условия
Средние выбросы CO₂ PHEV 30 г/км 135 г/км
Средние выбросы бензиновых авто 166 г/км 166 г/км
Разница по загрязнению -75% -19%

Как видно из таблицы, разрыв между обещанным и фактическим уровнем выбросов огромен. Вместо заявленного снижения на три четверти, гибриды в реальности производят всего на 19% меньше CO₂, чем традиционные авто.

Советы владельцам гибридов: как снизить вред окружающей среде

  1. Регулярно заряжайте автомобиль. Даже ежедневная подзарядка от обычной розетки может существенно снизить долю бензинового пробега.

  2. Следите за стилем вождения. Плавное ускорение и умеренная скорость помогают электромотору работать дольше.

  3. Используйте режим рекуперации. Он позволяет возвращать часть энергии при торможении и продлевает работу батареи.

  4. Избегайте перегрузки машины. Каждый лишний килограмм — это дополнительный расход топлива и повышение выбросов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование PHEV без регулярной подзарядки.
    Последствие: гибрид превращается в обычный бензиновый автомобиль с высоким расходом топлива.
    Альтернатива: установка настенной зарядной станции дома или на парковке.

  • Ошибка: покупка тяжёлого гибрида ради большего пробега.
    Последствие: повышенные выбросы и расходы на топливо.
    Альтернатива: рассмотреть лёгкие городские PHEV или полностью электрические модели с запасом хода 300-400 км.

  • Ошибка: игнорирование обновлений прошивки.
    Последствие: потеря эффективности батареи.
    Альтернатива: регулярное обновление ПО и обслуживание у официального дилера.

А что если полностью отказаться от гибридов

Отказ от PHEV и переход к электромобилям кажется логичным шагом. Полностью электрические модели, несмотря на цену и зависимость от зарядной инфраструктуры, уже сегодня показывают стабильную динамику и нулевые локальные выбросы. При развитии сети зарядных станций и снижении стоимости батарей электрокары становятся не только "чистыми", но и экономически оправданными.

Плюсы и минусы подключаемых гибридов

Плюсы Минусы
Возможность ездить на электротяге в городе Реальные выбросы выше заявленных
Доступ к льготам и парковкам в некоторых регионах Высокая масса и сложность конструкции
Нет "тревоги запаса хода" Высокая цена и дорогой сервис
Гибкость в дальних поездках Зависимость от регулярной зарядки

FAQ

Как выбрать подключаемый гибрид?
Смотрите на реальный расход и ёмкость батареи, а не только на паспортные данные. Обратите внимание, как часто вы сможете заряжать авто.

Сколько стоит зарядка гибрида дома?
Полный цикл зарядки батареи на 15 кВт·ч обойдётся примерно в 100-120 рублей при стандартных тарифах.

Что лучше: PHEV или электромобиль?
Если у вас есть доступ к зарядке и вы ездите в основном по городу — электромобиль. Если часто ездите на дальние расстояния — гибрид, но с регулярной подзарядкой.

Мифы и правда

  • Миф: PHEV — экологически чистые автомобили.
    Правда: в реальных условиях они выбрасывают почти столько же CO₂, как бензиновые.

  • Миф: чем больше аккумулятор, тем меньше вред экологии.
    Правда: большие батареи делают машину тяжелее и повышают расход топлива.

  • Миф: гибриды дешевле в обслуживании.
    Правда: из-за двойной силовой установки их сервис часто дороже, чем у обычных авто.

3 интересных факта

  1. Некоторые европейские компании уже перестали закупать PHEV для корпоративных парков.

  2. Продажи полностью электрических авто в ЕС впервые обогнали гибриды в 2025 году.

  3. В будущем ЕС планирует пересмотреть льготы для подключаемых гибридов из-за несоответствия реальных данных заявленным.

Исторический контекст

Подключаемые гибриды появились в начале 2010-х годов как компромиссное решение между экологией и инфраструктурой. Однако уже через десять лет стало ясно, что технология не оправдала ожиданий. Производители сосредоточились на развитии аккумуляторов и строительстве зарядных сетей, а гибриды постепенно теряют актуальность.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
