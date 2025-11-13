Китайский мотор проснулся в Казахстане: почему выход MG HS может стать началом новой гонки брендов

Китайская автомобильная марка MG, уже представленная в Казахстане, готовится к расширению присутствия. До сих пор бренд предлагал три модели — седан MG 5, лифтбэк MG 6 и кроссовер MG ZS. Теперь в игру вступает новая версия MG HS, которую начнут собирать на заводе Allur в Костанае. Это станет шагом к укреплению позиций MG в стране и в регионе ЕАЭС.
Основой для нового кроссовера послужила модель Roewe RX5, представленная в Китае в 2022 году. В Казахстане же автомобиль впервые показали публике летом 2024 года, а уже осенью 2025-го он получил сертификацию для локальной сборки.
Кроссовер второго поколения получил узнаваемый дизайн с массивной решёткой радиатора и выразительными фарами. Его габариты — 4655x1890x1890 мм при колёсной базе 2765 мм. Варианты двигателей — турбированный 1.5-литровый мотор мощностью 172 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 2-литровый двигатель на 231 л. с., работающий с 9-ступенчатым автоматом. Привод — исключительно передний.
|Модель
|Мощность (л.с.)
|КПП
|Привод
|Страна сборки
|MG HS
|172 / 231
|7DCT / 9AT
|Передний
|Казахстан
|Chery Tiggo 7 Pro
|147 / 197
|CVT / 7DCT
|Передний / полный
|Казахстан
|Haval Jolion
|143 / 184
|7DCT
|Передний
|Казахстан
|Geely Coolray
|150
|7DCT
|Передний
|Казахстан
Сборка MG HS будет налажена на мощностях компании Allur в Костанае. После того как Kia перенесла производство на собственное предприятие, освободившиеся линии заняли Soueast и теперь MG. Это стратегически выгодный шаг для завода, который укрепляет позиции Казахстана как производственного хаба для китайских брендов.
Пока MG сложно назвать успешной маркой в Казахстане. За первые три квартала 2025 года продано лишь 456 автомобилей, из них 345 — это седаны MG 5. На фоне других китайских брендов, таких как Chery или Haval, результаты выглядят скромно. Однако запуск локальной сборки может изменить ситуацию: сниженная цена, сервисная поддержка и доступность запчастей обычно становятся решающими факторами для покупателей.
Определите приоритеты. Если важен расход и городская динамика — подойдёт версия с 1.5T. Для трассы и активной езды лучше выбрать 2.0T.
Проверьте комплектацию. В локально собранных версиях MG HS, как правило, доступен набор систем безопасности: контроль полосы, адаптивный круиз, камера кругового обзора.
Сравните цены. После запуска сборки стоимость MG HS может снизиться по сравнению с импортными версиями.
Оцените сервис. В Костанае и Алматы уже открыты сертифицированные центры обслуживания MG.
Уточните гарантию. На большинство моделей MG действует гарантия до 5 лет или 150 000 км.
Ошибка: покупатель ориентируется только на цену и выбирает базовую комплектацию.
Последствие: недостаток комфорта и систем безопасности.
Альтернатива: рассмотреть среднюю комплектацию с пакетом Comfort или Luxury.
Ошибка: игнорировать официальное обслуживание.
Последствие: потеря гарантии и возможные сложности при продаже.
Альтернатива: обслуживание у официальных дилеров MG с электронным журналом ТО.
Ошибка: сравнивать MG HS с устаревшими моделями.
Последствие: неправильное восприятие бренда.
Альтернатива: тест-драйв новой версии — убедиться лично в доработанном шасси и обновлённом салоне.
Если производство MG HS будет налажено в срок, Казахстан сможет не только снизить зависимость от импорта, но и экспортировать автомобили в соседние страны. Это укрепит промышленный сектор и создаст новые рабочие места. Более того, локальная сборка часто становится стимулом для развития дилерской сети и локальных поставщиков компонентов.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн
|Только передний привод
|Мощные двигатели
|Новая модель — мало отзывов
|Просторный салон
|Ограниченная сервисная сеть
|Потенциально доступная цена
|Слабая узнаваемость бренда
|Хорошее оснащение
|Возможно, ограниченные комплектации
Как выбрать комплектацию MG HS?
Лучше ориентироваться на версии Comfort или Luxury — они оптимальны по соотношению цены и функций.
Сколько будет стоить локально собранный MG HS?
Ориентировочно от 14-15 млн тенге, в зависимости от двигателя и комплектации.
Что лучше — MG HS или Chery Tiggo 7 Pro?
Chery предлагает полный привод, но MG HS выигрывает дизайном и качеством интерьера.
Миф: MG — это британский бренд, не связанный с Китаем.
Правда: бренд действительно родом из Британии, но сегодня полностью принадлежит китайскому концерну SAIC.
Миф: MG — это копия других китайских машин.
Правда: MG использует общие платформы с Roewe, но имеет собственный дизайн и настройку подвески.
Миф: запчастей на MG в Казахстане нет.
Правда: после открытия сборки в Костанае доступность комплектующих значительно увеличится.
Марка MG появилась в Великобритании в 1920-х годах и прославилась спортивными родстерами. В 2000-х бренд купил китайский концерн SAIC, который вдохнул в него новую жизнь, сохранив фирменный стиль и внедрив современные технологии. Сейчас MG активно осваивает рынки Азии, Ближнего Востока и СНГ.
MG HS во втором поколении впервые получил цифровую приборную панель и мультимедиа с голосовым управлением.
Завод Allur уже производит Geely и JAC — MG станет третьим китайским брендом на площадке.
MG 5 остаётся самым продаваемым автомобилем марки в Казахстане, занимая более 75% всех продаж.
