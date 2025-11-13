Китайский мотор проснулся в Казахстане: почему выход MG HS может стать началом новой гонки брендов

В Казахстане начнут сборку кроссовера MG HS на заводе Allur в Костанае

Китайская автомобильная марка MG, уже представленная в Казахстане, готовится к расширению присутствия. До сих пор бренд предлагал три модели — седан MG 5, лифтбэк MG 6 и кроссовер MG ZS. Теперь в игру вступает новая версия MG HS, которую начнут собирать на заводе Allur в Костанае. Это станет шагом к укреплению позиций MG в стране и в регионе ЕАЭС.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ MG 5

Основой для нового кроссовера послужила модель Roewe RX5, представленная в Китае в 2022 году. В Казахстане же автомобиль впервые показали публике летом 2024 года, а уже осенью 2025-го он получил сертификацию для локальной сборки.

Что представляет собой MG HS

Кроссовер второго поколения получил узнаваемый дизайн с массивной решёткой радиатора и выразительными фарами. Его габариты — 4655x1890x1890 мм при колёсной базе 2765 мм. Варианты двигателей — турбированный 1.5-литровый мотор мощностью 172 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 2-литровый двигатель на 231 л. с., работающий с 9-ступенчатым автоматом. Привод — исключительно передний.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность (л.с.) КПП Привод Страна сборки MG HS 172 / 231 7DCT / 9AT Передний Казахстан Chery Tiggo 7 Pro 147 / 197 CVT / 7DCT Передний / полный Казахстан Haval Jolion 143 / 184 7DCT Передний Казахстан Geely Coolray 150 7DCT Передний Казахстан

Производственная площадка

Сборка MG HS будет налажена на мощностях компании Allur в Костанае. После того как Kia перенесла производство на собственное предприятие, освободившиеся линии заняли Soueast и теперь MG. Это стратегически выгодный шаг для завода, который укрепляет позиции Казахстана как производственного хаба для китайских брендов.

Как MG чувствует себя на рынке

Пока MG сложно назвать успешной маркой в Казахстане. За первые три квартала 2025 года продано лишь 456 автомобилей, из них 345 — это седаны MG 5. На фоне других китайских брендов, таких как Chery или Haval, результаты выглядят скромно. Однако запуск локальной сборки может изменить ситуацию: сниженная цена, сервисная поддержка и доступность запчастей обычно становятся решающими факторами для покупателей.

Советы шаг за шагом: как выбрать MG HS

Определите приоритеты. Если важен расход и городская динамика — подойдёт версия с 1.5T. Для трассы и активной езды лучше выбрать 2.0T. Проверьте комплектацию. В локально собранных версиях MG HS, как правило, доступен набор систем безопасности: контроль полосы, адаптивный круиз, камера кругового обзора. Сравните цены. После запуска сборки стоимость MG HS может снизиться по сравнению с импортными версиями. Оцените сервис. В Костанае и Алматы уже открыты сертифицированные центры обслуживания MG. Уточните гарантию. На большинство моделей MG действует гарантия до 5 лет или 150 000 км.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупатель ориентируется только на цену и выбирает базовую комплектацию.

Последствие: недостаток комфорта и систем безопасности.

Альтернатива: рассмотреть среднюю комплектацию с пакетом Comfort или Luxury.

Ошибка: игнорировать официальное обслуживание.

Последствие: потеря гарантии и возможные сложности при продаже.

Альтернатива: обслуживание у официальных дилеров MG с электронным журналом ТО.

Ошибка: сравнивать MG HS с устаревшими моделями.

Последствие: неправильное восприятие бренда.

Альтернатива: тест-драйв новой версии — убедиться лично в доработанном шасси и обновлённом салоне.

А что если локализация изменит рынок

Если производство MG HS будет налажено в срок, Казахстан сможет не только снизить зависимость от импорта, но и экспортировать автомобили в соседние страны. Это укрепит промышленный сектор и создаст новые рабочие места. Более того, локальная сборка часто становится стимулом для развития дилерской сети и локальных поставщиков компонентов.

Плюсы и минусы MG HS

Плюсы Минусы Современный дизайн Только передний привод Мощные двигатели Новая модель — мало отзывов Просторный салон Ограниченная сервисная сеть Потенциально доступная цена Слабая узнаваемость бренда Хорошее оснащение Возможно, ограниченные комплектации

FAQ

Как выбрать комплектацию MG HS?

Лучше ориентироваться на версии Comfort или Luxury — они оптимальны по соотношению цены и функций.

Сколько будет стоить локально собранный MG HS?

Ориентировочно от 14-15 млн тенге, в зависимости от двигателя и комплектации.

Что лучше — MG HS или Chery Tiggo 7 Pro?

Chery предлагает полный привод, но MG HS выигрывает дизайном и качеством интерьера.

Мифы и правда

Миф: MG — это британский бренд, не связанный с Китаем.

Правда: бренд действительно родом из Британии, но сегодня полностью принадлежит китайскому концерну SAIC.

Миф: MG — это копия других китайских машин.

Правда: MG использует общие платформы с Roewe, но имеет собственный дизайн и настройку подвески.

Миф: запчастей на MG в Казахстане нет.

Правда: после открытия сборки в Костанае доступность комплектующих значительно увеличится.

Исторический контекст

Марка MG появилась в Великобритании в 1920-х годах и прославилась спортивными родстерами. В 2000-х бренд купил китайский концерн SAIC, который вдохнул в него новую жизнь, сохранив фирменный стиль и внедрив современные технологии. Сейчас MG активно осваивает рынки Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Три интересных факта