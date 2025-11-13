След от взрыва длиной в два десятилетия: BMW ищет X5, за которыми тянется опасное прошлое

BMW объявила новый отзыв кроссоверов X5, произведённых на рубеже тысячелетий, из-за проблем с подушками безопасности Takata. История этих неисправностей тянется уже два десятилетия и по масштабу остаётся одной из крупнейших в мире автопрома. Несмотря на то что в своё время большинство автомобилей с дефектными элементами были отремонтированы, риск всё ещё сохраняется для старых моделей, которые продолжают эксплуатироваться.
Компания выявила, что часть кроссоверов X5 первого поколения, собранных с февраля 1999 по март 2000 года, оснащалась спортивными рулевыми колёсами с другими газогенераторами, отличными от стандартных. Именно эти компоненты могли быть произведены Takata — печально известным поставщиком, чьи подушки безопасности стали причиной десятков смертей по всему миру. В конструкцию вошёл генератор газа PSDI-4, склонный к деградации под воздействием времени, влаги и перепадов температур.
Производитель отмечает, что потенциально опасные подушки стоят менее чем в одном проценте автомобилей, но замене подлежит каждая машина. Это стандартная практика безопасности: проще заменить все элементы, чем искать единичные дефектные партии.
Проблема заключается в том, что при срабатывании подушки инфлятор, отвечающий за мгновенное наполнение газом, может взорваться. Вместо безопасного раскрытия происходит выброс металлических и пластиковых осколков в салон. Подобные случаи уже приводили к тяжёлым травмам и даже гибели водителей и пассажиров. Ситуацию усугубляет возраст машин — детали могли находиться под воздействием агрессивной среды более 20 лет.
В общей сложности подушки Takata затронули около 67 миллионов автомобилей по всему миру, включая модели Honda, Toyota, Ford и других производителей. BMW входит в этот список, хотя на ранних этапах казалось, что её модели не подвержены риску. Теперь же концерн планирует заменить эйрбэги не только в США, но и на рынках Европы и Азии, где эксплуатируются старые X5.
Сервисная кампания проводится бесплатно, и владельцам достаточно записаться к дилеру. Проверка VIN-номера покажет, входит ли конкретный автомобиль в программу. Даже если машина прошла десятки рук, ответственность за безопасность остаётся на производителе.
|Параметр
|Takata PSDI-4 (старые)
|Современные эйрбэги
|Газогенератор
|Аммоний азид (нестабилен)
|Аргон или тетразол
|Риск взрыва
|Высокий при старении
|Минимальный
|Срок службы
|10-15 лет
|20+ лет
|Производитель
|Takata (банкрот)
|TRW, Autoliv, ZF
|Замена по гарантии
|Только по отзыву
|Входит в расширенные программы
Проверить VIN на сайте BMW или через дилера.
При подтверждении участия — записаться на сервис.
При посещении дилера настоять на замене даже при отсутствии видимых дефектов.
После установки нового эйрбэга получить отметку в сервисной книжке.
При покупке подержанного X5 уточнять историю участия в отзывных кампаниях.
• Ошибка: игнорировать уведомление об отзыве.
→ Последствие: риск травм при аварии.
→ Альтернатива: обратиться к официальному сервису, где замену выполнят бесплатно.
• Ошибка: ставить б/у руль со "спортивной" подушкой.
→ Последствие: повторный риск дефекта Takata.
→ Альтернатива: использовать только оригинальные комплектующие BMW.
• Ошибка: экономить на диагностике систем безопасности.
→ Последствие: скрытые неисправности могут проявиться в критической ситуации.
→ Альтернатива: ежегодная проверка подушек и преднатяжителей ремней.
Даже если машина эксплуатируется редко, её подушки всё равно подвержены старению. Влага и перепады температур разрушают химические компоненты внутри генератора. Некоторые владельцы X5 уверены, что если подушка не срабатывала десятилетиями, она "надёжная". На практике именно старение делает её опасной — вероятность разрыва при активации только растёт.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение безопасности и доверия
|Неудобство и потеря времени для владельцев
|Бесплатная замена деталей
|Возможные очереди на сервисах
|Улучшение репутации бренда
|Расходы производителя
|Предотвращение аварий и травм
|Психологический дискомфорт владельцев
Как узнать, попадает ли мой X5 под отзыв?
Проверить VIN-номер можно на официальном сайте BMW или у дилера.
Сколько стоит замена подушки?
Работы выполняются бесплатно в рамках программы безопасности.
Что делать, если купил подержанный X5?
Обратитесь к официальному дилеру с документами — даже старые автомобили подлежат обслуживанию.
Миф: если подушка не срабатывала, она безопасна.
Правда: со временем компоненты деградируют, и риск взрыва растёт.
Миф: проблема касается только американских машин.
Правда: дефектные партии поставлялись во многие страны, включая Европу и Россию.
Миф: установка неоригинальных подушек решает проблему.
Правда: неизвестное происхождение деталей может сделать ситуацию только хуже.
Takata когда-то была крупнейшим поставщиком систем безопасности, занимая более 20 % мирового рынка.
После скандала компания объявила о банкротстве, а её активы перешли другой корпорации.
На смену аммонию азиду пришли более безопасные составы, устойчивые к перепадам температур и влажности.
История с подушками Takata началась ещё в начале 2000-х. Тогда несколько автопроизводителей начали фиксировать странные случаи разрушения газогенераторов. Однако масштаб проблемы стал ясен лишь спустя десятилетие, когда расследования выявили миллионы дефектных изделий. В результате Takata признала вину, а компании-партнёры, включая BMW, провели крупнейшие сервисные кампании в истории.
