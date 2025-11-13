Без компромиссов и без дизеля: Toyota превращает Hilux в электрозверя нового поколения

Компания Toyota представила гибридный пикап Hilux

Hilux восьмого поколения продержался на рынке почти десять лет — по меркам коммерческого транспорта это серьёзный срок. Новая, девятая генерация пикапа должна заменить его уже в 2025 году. Машину представили в двух ключевых версиях: классической гибридной и полностью электрической. При этом разработчики постарались сохранить привычный для фанатов баланс между надёжностью, выносливостью и современными технологиями.

Внешний вид и конструкция

Дизайн Hilux заметно изменился. Визуально пикап стал строже и ближе к американской Tacoma — узкая оптика, рельефный капот, более выраженные линии кузова. Несмотря на свежий облик, размеры почти не изменились: колёсная база осталась прежней — 3085 мм, а габариты отличаются от предыдущей версии лишь в деталях. Это косвенно указывает на то, что платформа сохранена, но серьёзно модернизирована.

Инженеры доработали жёсткость рамы и подвеску, что должно улучшить управляемость и комфорт на пересечённой местности. Для европейского рынка пикап впервые получил электронный усилитель руля, тогда как для других стран, включая Казахстан, сохранится классический гидроусилитель.

Интерьер и оснащение

Салон теперь напоминает современные кроссоверы Toyota. На передней панели — два 12.3-дюймовых экрана: один выполняет роль приборной панели, второй отвечает за мультимедиа. При этом компания сохранила физические органы управления — шайбу выбора режимов, кнопки климата и "классический" рычаг КПП. Это решение оценят те, кто предпочитает надёжность и простоту вместо сенсорных меню.

Система безопасности также шагнула вперёд. В базовую комплектацию входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и автоматическое торможение при угрозе столкновения.

Электрическая версия: первый Hilux на батарейках

Главная интрига — полностью электрическая модификация. Пикап оснащён двумя электродвигателями суммарной мощностью 195 л. с. Силовая установка распределяет момент между осями: передний мотор выдаёт 205 Н·м, задний — 268,6 Н·м. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 59,2 кВт·ч, запас хода — около 240 км. Да, по современным меркам это немного, но для городских задач и коротких маршрутов — достаточно.

Электрический Hilux способен перевозить до 715 кг груза и буксировать прицеп массой до 1,6 т. Для сравнения, дизельные версии тянут до 3,5 т. Производитель пока не раскрывает время зарядки, но ожидается, что поддержка быстрой зарядки будет стандартом.

Классические двигатели: проверенные временем

Toyota не спешит отказываться от традиционных силовых установок. В зависимости от региона Hilux сохранит 2.7-литровый бензиновый мотор и 2.8-литровый турбодизель. Для рынков с жёсткими экологическими нормами добавлен 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий снизить расход топлива и выбросы. Система уже доказала эффективность на Land Cruiser Prado, добавляя к общей мощности около 16 л. с. и 65 Н·м в пиковых режимах.

Гибридный Hilux остаётся верным философии надёжности — минимум сложной электроники, максимум проверенной механики. Именно поэтому он интересен для стран с тяжёлыми дорожными условиями и ограниченной инфраструктурой зарядных станций.

Что дальше: водород и новые технологии

К 2028 году в линейке Hilux появится водородная версия (FCEV). Подробностей пока немного, но Toyota активно развивает направление топливных элементов, и Hilux может стать одним из первых коммерческих автомобилей бренда с такой технологией.

Помимо этого, ожидается расширение ассистентов водителя и обновление мультимедиа. Пикап получит интеграцию с мобильными сервисами Toyota Connect, что позволит отслеживать заряд, диагностику и состояние узлов прямо со смартфона.

Сравнение поколений

Параметр Hilux 8-го поколения Hilux 9-го поколения Платформа Ladder Frame Модернизированная Ladder Frame Длина 5330 мм 5340 мм Мощность (макс.) 204 л. с. (дизель) 195 л. с. (EV) / 204 л. с. (дизель 48В) Тяговая масса до 3500 кг до 1600 кг (EV) Усилитель руля Гидравлический Электронный (для Европы)

Советы: как выбрать Hilux под свои задачи

Для города и лёгких поездок подойдёт электрическая версия — тихая, экономичная, без запаха дизеля. Для бездорожья и работы — дизель с 2.8-литровым мотором и механикой. Для тех, кто ищет баланс между комфортом и расходом — гибрид с 48-вольтовым модулем.

Не стоит ждать от электрического Hilux чудес автономности, зато он идеально впишется в корпоративные парки, где есть возможность ежедневной зарядки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать дизельную версию в странах с высокими налогами на выбросы.

→ Последствие: расходы на обслуживание и пошлины будут выше.

→ Альтернатива: выбрать гибрид с системой mild-hybrid — экономия топлива до 15 %.

• Ошибка: использовать электрическую версию для тяжёлого бездорожья.

→ Последствие: быстрая разрядка и снижение тяги.

→ Альтернатива: Hilux дизель 2.8 с понижайкой и блокировкой дифференциала.

А что если… Toyota решит оставить Hilux без ДВС

Тогда пикап станет чисто электрическим, но сохранит модульную платформу. При развитии сетей зарядных станций и удешевлении батарей это вполне реально к концу десятилетия. Toyota уже готовит батареи нового типа с плотностью энергии выше на 30 %, что сделает EV-Hilux полноценной заменой дизелю.

Плюсы и минусы Hilux 9-го поколения

Плюсы Минусы Надёжная рама и знакомая конструкция Небольшой запас хода у EV Гибридная установка — оптимум по расходу Электроусилитель только в Европе Современные ассистенты и мультимедиа Цена выше текущего поколения Проверенные двигатели 2.7 и 2.8 Зарядная инфраструктура ограничена

FAQ

Как выбрать версию Hilux?

Если приоритет — экономия, стоит рассмотреть гибрид. Для дальних поездок и тяжёлой работы — дизель. EV больше подходит для города.

Сколько будет стоить новый Hilux?

Цены стартуют примерно от 25 млн тенге, электрическая версия ожидаемо дороже — около 30 млн.

Что лучше — Hilux или Tacoma?

Tacoma ориентирована на рынок США, с акцентом на комфорт. Hilux — более утилитарный, но выносливее и дешевле в обслуживании.

Мифы и правда

Миф: электрический Hilux не справится с бездорожьем.

Правда: полный привод с двумя моторами обеспечивает тягу не хуже дизеля.

Миф: гибрид сложнее в ремонте.

Правда: схема mild-hybrid проста — стартер-генератор требует минимального обслуживания.

Миф: Toyota откажется от классических моторов.

Правда: производитель сохранит ДВС до конца десятилетия, особенно для развивающихся рынков.

3 интересных факта

Название Hilux образовано от слов high и luxury — "высокий уровень". Первая генерация модели вышла в 1968 году. Пикапы Hilux участвовали в экспедициях на Северный полюс и Антарктиду без серьёзных поломок.

Исторический контекст

Hilux всегда был символом выносливости. С середины 1970-х он стал выбором фермеров, строителей и военных по всему миру. В 2000-х модель получила мировую популярность благодаря телепроектам, где демонстрировалась её живучесть — пикап выживал даже после попыток утопить его в море или сжечь. Новое поколение должно сохранить этот дух, но уже с поправкой на современные тренды и экологические стандарты.