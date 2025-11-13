Без компромиссов и без дизеля: Toyota превращает Hilux в электрозверя нового поколения

Hilux восьмого поколения продержался на рынке почти десять лет — по меркам коммерческого транспорта это серьёзный срок. Новая, девятая генерация пикапа должна заменить его уже в 2025 году. Машину представили в двух ключевых версиях: классической гибридной и полностью электрической. При этом разработчики постарались сохранить привычный для фанатов баланс между надёжностью, выносливостью и современными технологиями.
Дизайн Hilux заметно изменился. Визуально пикап стал строже и ближе к американской Tacoma — узкая оптика, рельефный капот, более выраженные линии кузова. Несмотря на свежий облик, размеры почти не изменились: колёсная база осталась прежней — 3085 мм, а габариты отличаются от предыдущей версии лишь в деталях. Это косвенно указывает на то, что платформа сохранена, но серьёзно модернизирована.
Инженеры доработали жёсткость рамы и подвеску, что должно улучшить управляемость и комфорт на пересечённой местности. Для европейского рынка пикап впервые получил электронный усилитель руля, тогда как для других стран, включая Казахстан, сохранится классический гидроусилитель.
Салон теперь напоминает современные кроссоверы Toyota. На передней панели — два 12.3-дюймовых экрана: один выполняет роль приборной панели, второй отвечает за мультимедиа. При этом компания сохранила физические органы управления — шайбу выбора режимов, кнопки климата и "классический" рычаг КПП. Это решение оценят те, кто предпочитает надёжность и простоту вместо сенсорных меню.
Система безопасности также шагнула вперёд. В базовую комплектацию входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и автоматическое торможение при угрозе столкновения.
Главная интрига — полностью электрическая модификация. Пикап оснащён двумя электродвигателями суммарной мощностью 195 л. с. Силовая установка распределяет момент между осями: передний мотор выдаёт 205 Н·м, задний — 268,6 Н·м. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 59,2 кВт·ч, запас хода — около 240 км. Да, по современным меркам это немного, но для городских задач и коротких маршрутов — достаточно.
Электрический Hilux способен перевозить до 715 кг груза и буксировать прицеп массой до 1,6 т. Для сравнения, дизельные версии тянут до 3,5 т. Производитель пока не раскрывает время зарядки, но ожидается, что поддержка быстрой зарядки будет стандартом.
Toyota не спешит отказываться от традиционных силовых установок. В зависимости от региона Hilux сохранит 2.7-литровый бензиновый мотор и 2.8-литровый турбодизель. Для рынков с жёсткими экологическими нормами добавлен 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий снизить расход топлива и выбросы. Система уже доказала эффективность на Land Cruiser Prado, добавляя к общей мощности около 16 л. с. и 65 Н·м в пиковых режимах.
Гибридный Hilux остаётся верным философии надёжности — минимум сложной электроники, максимум проверенной механики. Именно поэтому он интересен для стран с тяжёлыми дорожными условиями и ограниченной инфраструктурой зарядных станций.
К 2028 году в линейке Hilux появится водородная версия (FCEV). Подробностей пока немного, но Toyota активно развивает направление топливных элементов, и Hilux может стать одним из первых коммерческих автомобилей бренда с такой технологией.
Помимо этого, ожидается расширение ассистентов водителя и обновление мультимедиа. Пикап получит интеграцию с мобильными сервисами Toyota Connect, что позволит отслеживать заряд, диагностику и состояние узлов прямо со смартфона.
|Параметр
|Hilux 8-го поколения
|Hilux 9-го поколения
|Платформа
|Ladder Frame
|Модернизированная Ladder Frame
|Длина
|5330 мм
|5340 мм
|Мощность (макс.)
|204 л. с. (дизель)
|195 л. с. (EV) / 204 л. с. (дизель 48В)
|Тяговая масса
|до 3500 кг
|до 1600 кг (EV)
|Усилитель руля
|Гидравлический
|Электронный (для Европы)
Для города и лёгких поездок подойдёт электрическая версия — тихая, экономичная, без запаха дизеля.
Для бездорожья и работы — дизель с 2.8-литровым мотором и механикой.
Для тех, кто ищет баланс между комфортом и расходом — гибрид с 48-вольтовым модулем.
Не стоит ждать от электрического Hilux чудес автономности, зато он идеально впишется в корпоративные парки, где есть возможность ежедневной зарядки.
• Ошибка: покупать дизельную версию в странах с высокими налогами на выбросы.
→ Последствие: расходы на обслуживание и пошлины будут выше.
→ Альтернатива: выбрать гибрид с системой mild-hybrid — экономия топлива до 15 %.
• Ошибка: использовать электрическую версию для тяжёлого бездорожья.
→ Последствие: быстрая разрядка и снижение тяги.
→ Альтернатива: Hilux дизель 2.8 с понижайкой и блокировкой дифференциала.
Тогда пикап станет чисто электрическим, но сохранит модульную платформу. При развитии сетей зарядных станций и удешевлении батарей это вполне реально к концу десятилетия. Toyota уже готовит батареи нового типа с плотностью энергии выше на 30 %, что сделает EV-Hilux полноценной заменой дизелю.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжная рама и знакомая конструкция
|Небольшой запас хода у EV
|Гибридная установка — оптимум по расходу
|Электроусилитель только в Европе
|Современные ассистенты и мультимедиа
|Цена выше текущего поколения
|Проверенные двигатели 2.7 и 2.8
|Зарядная инфраструктура ограничена
Как выбрать версию Hilux?
Если приоритет — экономия, стоит рассмотреть гибрид. Для дальних поездок и тяжёлой работы — дизель. EV больше подходит для города.
Сколько будет стоить новый Hilux?
Цены стартуют примерно от 25 млн тенге, электрическая версия ожидаемо дороже — около 30 млн.
Что лучше — Hilux или Tacoma?
Tacoma ориентирована на рынок США, с акцентом на комфорт. Hilux — более утилитарный, но выносливее и дешевле в обслуживании.
Миф: электрический Hilux не справится с бездорожьем.
Правда: полный привод с двумя моторами обеспечивает тягу не хуже дизеля.
Миф: гибрид сложнее в ремонте.
Правда: схема mild-hybrid проста — стартер-генератор требует минимального обслуживания.
Миф: Toyota откажется от классических моторов.
Правда: производитель сохранит ДВС до конца десятилетия, особенно для развивающихся рынков.
Название Hilux образовано от слов high и luxury — "высокий уровень".
Первая генерация модели вышла в 1968 году.
Пикапы Hilux участвовали в экспедициях на Северный полюс и Антарктиду без серьёзных поломок.
Hilux всегда был символом выносливости. С середины 1970-х он стал выбором фермеров, строителей и военных по всему миру. В 2000-х модель получила мировую популярность благодаря телепроектам, где демонстрировалась её живучесть — пикап выживал даже после попыток утопить его в море или сжечь. Новое поколение должно сохранить этот дух, но уже с поправкой на современные тренды и экологические стандарты.
