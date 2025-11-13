Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Виторган боится мести сына Платона от Ксении Собчак
Мошенники подменяют номера фур перед взвешиванием — адвокат Шумский
Вы даже не догадываетесь, что ваш утренний крем знает о вас больше, чем психолог
Карпин допустил, что Сафонов не играл бы в отборе ЧМ-2026 — "Чемпионат"
Паста карбонара: идеальный рецепт с яйцами и сливками от римских поваров
Лукин заявил, что Сафонову не пришлось извиняться за гол
По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA

Без компромиссов и без дизеля: Toyota превращает Hilux в электрозверя нового поколения

Компания Toyota представила гибридный пикап Hilux
9:23
Авто

Hilux восьмого поколения продержался на рынке почти десять лет — по меркам коммерческого транспорта это серьёзный срок. Новая, девятая генерация пикапа должна заменить его уже в 2025 году. Машину представили в двух ключевых версиях: классической гибридной и полностью электрической. При этом разработчики постарались сохранить привычный для фанатов баланс между надёжностью, выносливостью и современными технологиями.

Toyota
Фото: commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota

Внешний вид и конструкция

Дизайн Hilux заметно изменился. Визуально пикап стал строже и ближе к американской Tacoma — узкая оптика, рельефный капот, более выраженные линии кузова. Несмотря на свежий облик, размеры почти не изменились: колёсная база осталась прежней — 3085 мм, а габариты отличаются от предыдущей версии лишь в деталях. Это косвенно указывает на то, что платформа сохранена, но серьёзно модернизирована.

Инженеры доработали жёсткость рамы и подвеску, что должно улучшить управляемость и комфорт на пересечённой местности. Для европейского рынка пикап впервые получил электронный усилитель руля, тогда как для других стран, включая Казахстан, сохранится классический гидроусилитель.

Интерьер и оснащение

Салон теперь напоминает современные кроссоверы Toyota. На передней панели — два 12.3-дюймовых экрана: один выполняет роль приборной панели, второй отвечает за мультимедиа. При этом компания сохранила физические органы управления — шайбу выбора режимов, кнопки климата и "классический" рычаг КПП. Это решение оценят те, кто предпочитает надёжность и простоту вместо сенсорных меню.

Система безопасности также шагнула вперёд. В базовую комплектацию входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и автоматическое торможение при угрозе столкновения.

Электрическая версия: первый Hilux на батарейках

Главная интрига — полностью электрическая модификация. Пикап оснащён двумя электродвигателями суммарной мощностью 195 л. с. Силовая установка распределяет момент между осями: передний мотор выдаёт 205 Н·м, задний — 268,6 Н·м. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 59,2 кВт·ч, запас хода — около 240 км. Да, по современным меркам это немного, но для городских задач и коротких маршрутов — достаточно.

Электрический Hilux способен перевозить до 715 кг груза и буксировать прицеп массой до 1,6 т. Для сравнения, дизельные версии тянут до 3,5 т. Производитель пока не раскрывает время зарядки, но ожидается, что поддержка быстрой зарядки будет стандартом.

Классические двигатели: проверенные временем

Toyota не спешит отказываться от традиционных силовых установок. В зависимости от региона Hilux сохранит 2.7-литровый бензиновый мотор и 2.8-литровый турбодизель. Для рынков с жёсткими экологическими нормами добавлен 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий снизить расход топлива и выбросы. Система уже доказала эффективность на Land Cruiser Prado, добавляя к общей мощности около 16 л. с. и 65 Н·м в пиковых режимах.

Гибридный Hilux остаётся верным философии надёжности — минимум сложной электроники, максимум проверенной механики. Именно поэтому он интересен для стран с тяжёлыми дорожными условиями и ограниченной инфраструктурой зарядных станций.

Что дальше: водород и новые технологии

К 2028 году в линейке Hilux появится водородная версия (FCEV). Подробностей пока немного, но Toyota активно развивает направление топливных элементов, и Hilux может стать одним из первых коммерческих автомобилей бренда с такой технологией.

Помимо этого, ожидается расширение ассистентов водителя и обновление мультимедиа. Пикап получит интеграцию с мобильными сервисами Toyota Connect, что позволит отслеживать заряд, диагностику и состояние узлов прямо со смартфона.

Сравнение поколений

Параметр Hilux 8-го поколения Hilux 9-го поколения
Платформа Ladder Frame Модернизированная Ladder Frame
Длина 5330 мм 5340 мм
Мощность (макс.) 204 л. с. (дизель) 195 л. с. (EV) / 204 л. с. (дизель 48В)
Тяговая масса до 3500 кг до 1600 кг (EV)
Усилитель руля Гидравлический Электронный (для Европы)

Советы: как выбрать Hilux под свои задачи

  1. Для города и лёгких поездок подойдёт электрическая версия — тихая, экономичная, без запаха дизеля.

  2. Для бездорожья и работы — дизель с 2.8-литровым мотором и механикой.

  3. Для тех, кто ищет баланс между комфортом и расходом — гибрид с 48-вольтовым модулем.

Не стоит ждать от электрического Hilux чудес автономности, зато он идеально впишется в корпоративные парки, где есть возможность ежедневной зарядки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать дизельную версию в странах с высокими налогами на выбросы.
→ Последствие: расходы на обслуживание и пошлины будут выше.
→ Альтернатива: выбрать гибрид с системой mild-hybrid — экономия топлива до 15 %.

• Ошибка: использовать электрическую версию для тяжёлого бездорожья.
→ Последствие: быстрая разрядка и снижение тяги.
→ Альтернатива: Hilux дизель 2.8 с понижайкой и блокировкой дифференциала.

А что если… Toyota решит оставить Hilux без ДВС

Тогда пикап станет чисто электрическим, но сохранит модульную платформу. При развитии сетей зарядных станций и удешевлении батарей это вполне реально к концу десятилетия. Toyota уже готовит батареи нового типа с плотностью энергии выше на 30 %, что сделает EV-Hilux полноценной заменой дизелю.

Плюсы и минусы Hilux 9-го поколения

Плюсы Минусы
Надёжная рама и знакомая конструкция Небольшой запас хода у EV
Гибридная установка — оптимум по расходу Электроусилитель только в Европе
Современные ассистенты и мультимедиа Цена выше текущего поколения
Проверенные двигатели 2.7 и 2.8 Зарядная инфраструктура ограничена

FAQ

Как выбрать версию Hilux?
Если приоритет — экономия, стоит рассмотреть гибрид. Для дальних поездок и тяжёлой работы — дизель. EV больше подходит для города.

Сколько будет стоить новый Hilux?
Цены стартуют примерно от 25 млн тенге, электрическая версия ожидаемо дороже — около 30 млн.

Что лучше — Hilux или Tacoma?
Tacoma ориентирована на рынок США, с акцентом на комфорт. Hilux — более утилитарный, но выносливее и дешевле в обслуживании.

Мифы и правда

Миф: электрический Hilux не справится с бездорожьем.
Правда: полный привод с двумя моторами обеспечивает тягу не хуже дизеля.

Миф: гибрид сложнее в ремонте.
Правда: схема mild-hybrid проста — стартер-генератор требует минимального обслуживания.

Миф: Toyota откажется от классических моторов.
Правда: производитель сохранит ДВС до конца десятилетия, особенно для развивающихся рынков.

3 интересных факта

  1. Название Hilux образовано от слов high и luxury — "высокий уровень".

  2. Первая генерация модели вышла в 1968 году.

  3. Пикапы Hilux участвовали в экспедициях на Северный полюс и Антарктиду без серьёзных поломок.

Исторический контекст

Hilux всегда был символом выносливости. С середины 1970-х он стал выбором фермеров, строителей и военных по всему миру. В 2000-х модель получила мировую популярность благодаря телепроектам, где демонстрировалась её живучесть — пикап выживал даже после попыток утопить его в море или сжечь. Новое поколение должно сохранить этот дух, но уже с поправкой на современные тренды и экологические стандарты.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Последние материалы
Лукин заявил, что Сафонову не пришлось извиняться за гол
По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Билялетдинов заявил, что "Локомотив" будет бороться за победу
13 ноября: великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии
Шоколад Dairy Milk оказался под прицелом критики — Metro
Как заготовить черенки помидоров для зимовки — советы садоводов
Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.