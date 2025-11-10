Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Первого канала до СТС: почему Якубовичу пришлось идти к Эрнсту на серьёзный разговор
Голос родного человека — ловушка: мошенники научились подделывать даже эмоции
Одно слово — и дипломатический пожар: как фраза министра о Курилах поставила Токио в тупик
Тайна носков футболиста раскрыта: как Анна Седокова ответила на слухи о романе с женатым
Цветочный шок: одна ошибка осенью — и гортензия забудет, что такое весна
Шаляпин раскрыл тайны шоу-бизнеса: что артисты готовы продать за деньги
Детектор лжи: Роберт Паттинсон честно ответил о желании вернуться в Сумерки
Тайна глубин Карибского моря: исследователи наткнулись на город, исчезнувший десятки тысяч лет назад
Стресс и его последствия для кожи: как предотвратить воспаления и сохранить здоровый вид

Утеря водительского удостоверения: какие три шага нужно сделать для быстрого восстановления

Авто

Водительские права можно восстановить без пересдачи экзаменов — достаточно обратиться в ГАИ или МФЦ и оплатить госпошлину. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Проверка документов на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка документов на дороге

Он пояснил, что процедура восстановления прав сегодня максимально упрощена и не требует дополнительных проверок или экзаменов. Подать заявление можно в любом отделении ГАИ или МФЦ, выбрав удобный способ оформления. По его словам, все необходимые документы и формы заявлений опубликованы на официальных сайтах, что избавляет от лишних визитов и ожидания.

"Сейчас процесс восстановления не вызывает трудностей. Достаточно обратиться в ГАИ или МФЦ, написать заявление об утере, уточнить перечень документов на официальных сайтах и оплатить госпошлину. Экзамены пересдавать не нужно, поскольку вся информация о водителе уже есть в базе ГАИ", — отметил Петров.

Эксперт подчеркнул, что если срок действия медицинской справки истек, ее потребуется обновить перед подачей заявления. При действующей справке оформление занимает минимум времени и проходит без осложнений.

"В Москве действует система электронных удостоверений — все данные водителей хранятся в единой базе, поэтому можно использовать цифровой ID. Но в других регионах эта возможность пока ограничена, и оригинал прав лучше иметь при себе", — пояснил он.

По словам Петрова, за сам факт утери водительского удостоверения штраф не предусмотрен. Если водитель остановлен без документа, инспектор может проверить данные по базе ГАИ. В таких случаях главное, чтобы у человека не было ограничений на управление, иначе возможны санкции.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Еда и рецепты
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ Любовь Степушова К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
RU.TV и RT в Сочи: как прошёл концерт-благодарность сотрудникам МВД
Работа 24/7 крадёт продвижение: три сигнала, которые вы посылаете начальству, сами того не замечая
Намечается суд с менеджером: почему бывшая жена Паши Техника с сыном осталась без денег
Ночь в Лиссабоне: в театре Модерн сыграют великую классику
Мы дышали одним воздухом с артистами — режиссёр Егор Кончаловский о спектакле В ожидании сердца Театра Всеволода Шиловского
Клоунесса и предатель: что Бородин ответил на попытки Собчак и Дудя* получить интервью
Стресс захватывает тело быстрее, чем мысли: простая дыхательная формула возвращает контроль за минуты
Три налога одним платежом до 1 декабря: имущество, земля, транспорт — что уже в уведомлении ФНС
Прорыв в изучении природы: новый спутник Icarus откроет новые возможности для изучения миграции животных
Раритет из кармана: почему обычные купюры из Петрозаводска оценили в целое состояние
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.