Утеря водительского удостоверения: какие три шага нужно сделать для быстрого восстановления

Водительские права можно восстановить без пересдачи экзаменов — достаточно обратиться в ГАИ или МФЦ и оплатить госпошлину. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка документов на дороге

Он пояснил, что процедура восстановления прав сегодня максимально упрощена и не требует дополнительных проверок или экзаменов. Подать заявление можно в любом отделении ГАИ или МФЦ, выбрав удобный способ оформления. По его словам, все необходимые документы и формы заявлений опубликованы на официальных сайтах, что избавляет от лишних визитов и ожидания.

"Сейчас процесс восстановления не вызывает трудностей. Достаточно обратиться в ГАИ или МФЦ, написать заявление об утере, уточнить перечень документов на официальных сайтах и оплатить госпошлину. Экзамены пересдавать не нужно, поскольку вся информация о водителе уже есть в базе ГАИ", — отметил Петров.

Эксперт подчеркнул, что если срок действия медицинской справки истек, ее потребуется обновить перед подачей заявления. При действующей справке оформление занимает минимум времени и проходит без осложнений.

"В Москве действует система электронных удостоверений — все данные водителей хранятся в единой базе, поэтому можно использовать цифровой ID. Но в других регионах эта возможность пока ограничена, и оригинал прав лучше иметь при себе", — пояснил он.

По словам Петрова, за сам факт утери водительского удостоверения штраф не предусмотрен. Если водитель остановлен без документа, инспектор может проверить данные по базе ГАИ. В таких случаях главное, чтобы у человека не было ограничений на управление, иначе возможны санкции.