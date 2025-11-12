Когда металл подвёл металл: Civic оказался заложником собственной инженерной гордости

Honda отзывает 406 тысяч автомобилей Civic из-за дефекта

7:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Серьёзная проверка коснулась одной из самых массовых моделей Honda. Компания отзывает около 406 000 автомобилей Civic, выпущенных с 2016 по 2021 год. Причина — возможный дефект в дополнительных колёсах, который при определённых условиях может привести к тому, что колесо попросту отсоединится от машины во время движения. Ситуация редкая, но крайне опасная, и автопроизводитель предпочёл перестраховаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizbeth smith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic XI 001

Что случилось и кого касается отзыв

Проблема связана со стальными вставками, которые фиксируют болты в алюминиевых дисках. Из-за ошибки на производстве эти вставки могли быть установлены с нарушениями. Если крепление оказывается не полностью запрессованным, при эксплуатации автомобиля гайки постепенно ослабевают, посадочное место деформируется, и колесо может начать люфтить или даже отделиться.

Под действие кампании попадают автомобили Civic с установленными дополнительными колёсами определённого типа — всего около 3276 комплектов. Но поскольку их ставили на машины разных годов, общая выборка автомобилей, подлежащих проверке, превысила 400 000. Владельцам предлагается записаться к официальному дилеру для осмотра и, при необходимости, замены проблемных элементов.

Почему это важно

Любые дефекты, связанные с ходовой частью и креплением колёс, входят в зону повышенного риска. Потеря колеса на скорости может привести к неконтролируемому заносу, столкновению и травмам. Поэтому даже при единичных жалобах производители предпочитают действовать на опережение, не дожидаясь массовых инцидентов.

Проблема с Civic наглядно показывает, насколько уязвимыми могут быть даже простые механические узлы, если на производстве не соблюдены допуски.

Не только Honda

Случай с Civic далеко не первый. Аналогичные ситуации в последние годы возникали и у других крупных брендов.

В 2022 году Rivian отозвал около 12 000 электромобилей R1T и R1S из-за неправильно затянутого крепежа колёс. В том же году Toyota столкнулась с аналогичной проблемой: у новой модели bZ4X болты ступицы могли ослабевать, что приводило к риску отсоединения колеса. Тогда отзыв затронул примерно 2700 машин.

В 2023-м аналогичная кампания прошла у Ford — около полутора тысяч автомобилей Ranger и Bronco направили на проверку из-за плохо затянутых гаек крепления. Все три случая объединило одно: риск потери колеса из-за человеческого фактора при сборке или ошибке поставщика.

Сравнение: у кого что пошло не так

Марка Модели Год отзыва Причина Количество авто Honda Civic 2016-2021 Неправильная установка стальных вставок в колёсах ~406 000 Rivian R1T, R1S 2022 Недостаточная затяжка болтов крепления ~12 000 Toyota bZ4X 2022 Дефект болтов ступицы ~2 700 Ford Ranger, Bronco 2023 Ослабленные гайки крепления ~1 400

Как действовать владельцам

Проверить VIN-номер на сайте Honda или позвонить дилеру, чтобы узнать, попадает ли автомобиль под отзыв. При подтверждении — записаться на диагностику. Проверка и ремонт выполняются бесплатно. Не откладывать визит: дефект может проявиться внезапно. При малейших подозрениях на биение или шум со стороны колеса — прекратить эксплуатацию и обратиться в сервис.

Типичные ошибки владельцев

• Игнорирование уведомления от производителя → возможная потеря колеса на трассе.

• Самостоятельная попытка подтянуть крепёж → повреждение посадочного места.

• Установка неоригинальных гаек или колёс → нарушение баланса и повышенная нагрузка на ступицу.

Альтернатива — регулярное техническое обслуживание у официального дилера, где используется корректный инструмент и момент затяжки болтов контролируется динамометрическим ключом.

А что если проигнорировать отзыв

Поначалу водитель может даже не заметить проблему. Лёгкая вибрация при разгоне или незначительный шум со стороны колеса обычно списываются на неровности дороги. Но со временем гайки ослабевают, диск теряет жёсткость, и колесо может отделиться. Последствия очевидны — авария, повреждение подвески, страховые споры.

Ремонт после такого инцидента обойдётся гораздо дороже, чем плановая проверка у дилера.

Плюсы и минусы отзыва

Плюсы Минусы Бесплатная диагностика и замена деталей Необходимость визита в сервис Повышение безопасности автомобиля Временные неудобства для владельца Контроль за качеством деталей Возможные задержки из-за очередей у дилеров

Частые вопросы

Как узнать, попадает ли моя машина под отзыв?

Достаточно проверить VIN-номер на официальном сайте Honda или уточнить у дилера.

Нужно ли платить за ремонт?

Нет, все работы выполняются бесплатно, включая замену колёсных вставок и гаек.

Можно ли ездить, если отзыв касается моей модели, но проблем нет?

Нежелательно. Лучше записаться на проверку, чтобы исключить риск поломки в будущем.

Сколько занимает диагностика?

Как правило, не более часа. Если потребуется замена деталей — до трёх часов.

Мифы и правда

• Миф: "Если колёса крутятся нормально, значит, всё в порядке".

Правда: Дефект может быть скрытым и проявиться лишь спустя тысячи километров.

• Миф: "Такие отзовы — пиар-ход производителей".

Правда: Отзывные кампании регулируются национальными органами безопасности и проводятся исключительно по техническим причинам.

• Миф: "Можно просто подтянуть гайки и ездить".

Правда: Проблема не в затяжке, а в дефекте самой посадки вставки, что требует профессиональной замены.

Исторический контекст

Honda Civic — один из самых популярных седанов в мире. С момента своего дебюта в 1972 году он прошёл десятки модернизаций, и за всю историю модели крупных отзывов по ходовой части было немного. Однако в последние годы автопроизводители уделяют повышенное внимание качеству сборки и контролю поставщиков. Отзыв 2025 года стал напоминанием, что даже при высокой автоматизации человеческий фактор остаётся решающим.

Интересные факты