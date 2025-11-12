Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи: ортопедический матрас необходимо подбирать по весу и позе сна
Ушла из жизни 29-летняя победительница конкурса "Русская красавица"
Эксперты перечислили продукты для роста здоровых волос
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя на Бродвее
Поисковики обнаружили послание в запаянной гильзе — Юрий Дутов
Посадка без ямы повышает долговечность деревьев — садоводы
Виктория Боня отвергла обвинения в плагиате цвета косметики
Горячие поверхности нарушают терморегуляцию кошек — зоологи
Пробирка из 70-х открыла новую эру медицины: старый антибиотик оказался в сто раз сильнее современных

Рынок электрокаров застыл, а Honda улыбается: японцы снова сыграли на холодном расчёте

Honda отложила выпуск дешёвого электромобиля до 2030 года
5:39
Авто

Honda не торопится вступать в гонку за самый доступный электромобиль — и у компании на это есть свои причины. Пока Ford и Tesla активно подогревают рынок обещаниями моделей за 30 000 долларов, японский производитель выбирает выжидательную стратегию, делая ставку на стабильность и точный расчёт, а не на скорость.

Honda
Фото: commons.wikimedia.org by Kalvin Chan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Honda

Почему Honda ждёт

Руководство компании открыто признаёт: рынок недорогих электромобилей пока не сформирован. После изменения экономических стимулов в США, отмены ряда налоговых льгот и колебаний в государственной политике спрос на электрокары замедлился. По внутренним оценкам, рынок сдвинулся на пять лет назад — и компании невыгодно выпускать бюджетные модели в период неопределённости.
Honda делает ставку на гибриды, которые остаются популярными у массового покупателя. Компания развивает новые силовые установки V6 Hybrid и расширяет линейку гибридных седанов и кроссоверов, удерживая баланс между экономией топлива и динамикой.

Сравнение

Марка Модель Тип Пробег на заряде
Nissan Leaf Электро до 340 км
Chevrolet Bolt Электро до 420 км
Honda Prologue Электро до 480 км
Ford Compact EV (грядущий) Электро ~400 км

Как действовать покупателю

  1. Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть гибрид — например, Honda CR-V Hybrid или Toyota Corolla Hybrid.

  2. Следить за новыми программами господдержки электромобилей в России и Европе — они могут вернуть интерес к "дешёвым" моделям.

  3. При покупке электромобиля обращать внимание не только на цену, но и на стоимость зарядной инфраструктуры, страховку и батарейный ресурс.

  4. Планировать покупку с горизонтом 2-3 года — именно тогда Honda может вывести на рынок новые, более доступные решения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка первого попавшегося "дешёвого" электрокара без проверки пробега и батареи.
    Последствие: высокие расходы на замену аккумулятора через пару лет.
    Альтернатива: проверенные модели с гарантией, например, Leaf с сертифицированным остатком ёмкости.

  • Ошибка: игнорирование гибридов в ожидании "чуда" от массовых электрокаров.
    Последствие: потеря времени и возможности экономить на топливе уже сейчас.
    Альтернатива: переход на гибридные системы с постепенным переходом к электро.

А что если Honda опоздает

Сценарий, при котором компания действительно запоздает с массовым электрокаром, маловероятен. Honda давно выстраивает партнёрства с производителями батарей и электронных платформ, поэтому может резко ускориться, когда рынок станет более предсказуемым. Главное — выждать момент, когда себестоимость аккумуляторов снизится до уровня, обеспечивающего рентабельность даже при цене ниже 30 000 долларов.

Плюсы и минусы стратегии Honda

Плюсы Минусы
Уменьшение финансовых рисков Потеря части рынка в краткосрочной перспективе
Акцент на проверенные технологии Отставание в восприятии бренда как "инновационного"
Возможность быстро масштабировать производство позже Снижение интереса инвесторов к проектам EV
Привязка к гибридному сегменту, где спрос стабилен Сложность конкурировать с агрессивными брендами

FAQ

Какой сейчас самый дешёвый электромобиль в США?
На ноябрь 2025 года это Nissan Leaf и Chevrolet Bolt, оба стоят около 29 000 долларов.

Когда появится недорогой электромобиль Honda?
Компания рассматривает вариант после 2030 года, когда рынок стабилизируется и снизится стоимость батарей.

Что выбрать сейчас — гибрид или электромобиль?
Если приоритет — экономия и надёжность, гибрид остаётся оптимальным выбором. Электромобиль выгоден при частом использовании и наличии зарядной станции поблизости.

Мифы и правда

  • Миф: электромобиль всегда дешевле в обслуживании.
    Правда: зависит от пробега и региона — при низких тарифах на электричество это выгодно, но не везде.

  • Миф: через пять лет все марки полностью перейдут на электро.
    Правда: большинство брендов совмещают электрификацию и гибридные технологии.

  • Миф: отсутствие выхлопа делает электромобиль полностью экологичным.
    Правда: производство батарей по-прежнему остаётся энергоёмким процессом.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад Honda предлагала электрическую версию Jazz EV, но модель не получила развития из-за высокой цены и малой дальности хода. После этого компания сделала ставку на гибриды и топливные элементы. Опыт тех лет и стал причиной нынешней осторожности — Honda предпочитает запускать продукты, когда технология полностью отработана, а рынок готов платить.

Три интересных факта

  1. Honda первой среди японских брендов внедрила серийный гибрид ещё в начале 2000-х — модель Insight.

  2. Внутренние тесты показали, что новый аккумуляторный блок Honda способен сохранять до 90 % ёмкости после 300 000 км пробега.

  3. Компания планирует использовать модульную архитектуру e: Architecture, что позволит выпускать разные электрокары на одной платформе.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Нежное куриное филе и трюфельное масло: готовим вкусный ужин за 30 минут
Штрафы до 600 тысяч рублей приходят из-за номеров-дублёров
Альберт Саяпов, эксперт по билетным технологиям в FIFA, — об организации Чемпионата мира по футболу в России, Катаре и США
Ботаники объяснили, почему рождественский кактус не цветёт
Надежда Кадышева может завершить концертную деятельность
Бен Стиллер спродюсировал фильм Александра Молочникова
Секрет менопаузы без живота: диетологи вспомнили о старом продукте, который творит чудеса
Минэкологии: белки в Подмосковье создают запасы орехов и желудей в дуплах
Ожившее Средневековье: 15 ноября на чемпионате исторических боев сразятся рыцари из Европы и России
Звезда "Дома-2" Наталья Варвина попала в дорожную аварию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.