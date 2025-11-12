Конец старого мира машин: концерны выстраивают новую карту автомобильной империи

Автомобильная индустрия переживает один из самых масштабных переломов за всю свою историю. Если раньше успех компании определялся объёмом продаж и количеством выпущенных машин, то сегодня на первый план выходит умение управлять целым портфелем брендов и адаптироваться к электрификации. К 2025 году пять мировых концернов формируют новую архитектуру глобального автопрома — от Европы до Китая.
Немецкий гигант Volkswagen остаётся эталоном мультибрендовой стратегии. В его составе работают Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Škoda, Cupra, Seat, Ducati, MAN и Scania. Такой охват позволяет компании уверенно держаться в экономичном, премиальном и люксовом сегментах одновременно.
К концу 2024 года концерн поставил свыше 9 миллионов машин. Несмотря на снижение спроса в Китае, продажи в Европе и Северной Америке выросли, а выручка достигла примерно 351 миллиарда долларов.
Главный козырь группы — модульные платформы. Электрические модели строятся на архитектуре MEB, а традиционные — на MQB и MLB. Отдельное направление — суперкарные технологии Bugatti Rimac, где Porsche и хорватская Rimac создают основу для будущих гиперэлектромобилей.
Stellantis, образованный слиянием Fiat Chrysler и PSA Group, объединяет 14 активных брендов: Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Ram, Chrysler и другие. В 2024 году группа поставила 5,4 миллиона автомобилей и сохранила глобальную долю рынка.
С 2025 года стратегия Stellantis делает ставку не на количество, а на прибыльность: концерн намерен оставить только сильные бренды и сократить слабые к 2026 году.
Новые платформы STLA Small, Medium, Large и Frame закладывают технологическую основу для гибридов и электрокаров. При этом компания отказалась от жёсткой цели полностью перейти на "электричество" к 2030 году — ставка делается на адаптивный подход и сохранение гибридных решений, чтобы реагировать на запросы конкретных рынков.
Zhejiang Geely Holding Group выросла из локального производителя в мирового игрока с активами Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Zeekr, Proton и Smart (совместно с Mercedes-Benz). В 2024 году Geely реализовала 3,3 миллиона машин и поставила продукцию более чем в 80 стран.
Только Geely Auto принесла компании свыше 33 миллиардов долларов дохода, а премиальный бренд Zeekr стремительно завоевал Европу.
Ключевая идея группы — консолидация схожих брендов ради оптимизации издержек. Перевод Lynk & Co под контроль Zeekr и совместные батарейные разработки с Volvo позволяют компании экономить ресурсы и ускорять масштабирование. Китайская корпорация строит рост не на агрессии, а на продуманной интеграции и технологическом синергизме.
General Motors сделала противоположный ход — сократила количество брендов до четырёх: Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC. Такое упрощение структуры дало компании возможность сосредоточиться на качестве и унификации технологий.
Chevrolet остаётся массовым брендом, а Cadillac превращается в флагман электрической роскоши. Модели Lyriq и Celestiq стали символом нового курса. GMC с электрифицированным Hummer EV укрепляет позиции GM на рынке электрических внедорожников.
Платформа Ultium стала универсальной базой для всех марок концерна. Она позволила сократить издержки, ускорить выпуск и унифицировать производство. Несмотря на спад в Китае, GM уверенно растёт в Северной Америке — особенно в сегменте электропикапов и кроссоверов.
Партнёрство Renault, Nissan и Mitsubishi, созданное в 1999 году, остаётся уникальным примером стратегического альянса, а не полного слияния. В экосистему входят также Dacia, Alpine, Infiniti и Mobilize.
Renault активно продвигает электрификацию в Европе — модели Megane E-Tech и Scenic E-Tech укрепили позиции компании. Nissan продолжает развивать направление, начатое Leaf, с акцентом на кроссовер Ariya. Mitsubishi удерживает лидерство в сегменте гибридных SUV.
Совокупный доход Renault Group в 2024 году превысил 64 миллиарда долларов, и все бренды вышли в прибыль. В 2025-м партнёры готовятся представить новую линейку электромобилей на платформе Ampere. Однако альянс по-прежнему уязвим из-за сложного баланса влияния между компаниями.
Для всех пяти гигантов общая цель — сделать переход на электротягу выгодным. К 2025 году доля автомобилей с нулевыми выбросами достигнет примерно 15% от мирового рынка. Volkswagen и Hyundai активно продвигают батарейные модели, тогда как Toyota и Stellantis предпочитают гибридные форматы.
Бурный рост китайских компаний — прежде всего BYD и Geely — вынуждает европейцев ускорять инновации. Важнейшие направления на 2025 год: создание собственных программных платформ, развитие автономных систем управления и построение устойчивых цепочек поставок аккумуляторов.
|Концерн
|Кол-во брендов
|Основная стратегия
|Ключевая платформа
|Особенности
|Volkswagen Group
|10+
|Электромобили и модульность
|MEB, MQB, MLB
|Полный охват сегментов
|Stellantis
|14
|Гибкая электрификация
|STLA
|Европа + США
|Geely Holding
|7
|Консолидация брендов
|SEA
|Глобальная экспансия
|General Motors
|4
|Унификация
|Ultium
|Электропикапы и кроссоверы
|Renault-Nissan-Mitsubishi
|7
|Совместные проекты
|Ampere
|Разделение ролей в альянсе
При выборе электромобиля обращайте внимание не только на бренд, но и на платформу — от неё зависят дальность, зарядка и сервис.
Если нужен надёжный гибрид — рассматривайте бренды Stellantis и Toyota.
Любителям премиального уровня подойдут модели Audi, Polestar, Zeekr или Cadillac.
Для практичных водителей выгоднее брать кроссоверы от Renault, Peugeot или Chevrolet.
• Ошибка: ориентироваться только на цену электромобиля.
→ Последствие: низкое качество батареи и дорогой ремонт.
→ Альтернатива: выбирать модели с гарантийной программой (Volkswagen ID., Zeekr, Nissan Ariya).
• Ошибка: игнорировать инфраструктуру зарядки.
→ Последствие: неудобство эксплуатации.
→ Альтернатива: уточнять поддержку быстрых зарядных сетей и обновления софта.
Если крупные концерны не смогут удержать рентабельность электромобилей, рынок сместится к китайским игрокам. Они предлагают модели с теми же характеристиками, но дешевле. Однако европейские бренды могут взять реванш за счёт качества и сервиса.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Мультибренд
|Широкая аудитория, синергия
|Сложность управления
|Консолидация
|Снижение расходов
|Риск потери идентичности
|Гибридная стратегия
|Гибкость и адаптивность
|Медленный переход
|Полная электрификация
|Прорыв в технологиях
|Высокие инвестиции
Как выбрать электромобиль в 2025 году?
Определите, где вы чаще всего ездите. Для города — компактные модели вроде VW ID.3 или Zeekr X, для трассы — кроссоверы с запасом хода 500+ км.
Сколько стоит современный электрокар?
Средний ценник в России к 2025 году — от 3 до 7 млн рублей в зависимости от бренда и батареи.
Что лучше: гибрид или электрокар?
Гибрид выгоден при отсутствии зарядной инфраструктуры, но электромобиль экономичнее в долгосрочной перспективе.
Миф: электромобили не подходят для зимы.
Правда: современные батареи (Volkswagen, Geely, Tesla) адаптированы к холоду и не теряют ёмкость при -20 °C.
Миф: обслуживание электрокара дороже.
Правда: наоборот, расходы на ТО вдвое ниже, так как нет масла, свечей и фильтров.
Миф: электротяга — мода, а не будущее.
Правда: все крупные автоконцерны инвестируют миллиарды именно в этот сегмент.
Мультибрендовые структуры появились ещё в XX веке: General Motors начала собирать бренды под одним зонтиком в 1920-х, а Volkswagen выкупил Audi и Porsche после Второй мировой. Сегодня эта стратегия возвращается в новом виде — с акцентом на технологии и электрификацию.
• Более 70% новых моделей Stellantis будут электрифицированы к 2027 году.
• Zeekr планирует построить завод в Европе до конца 2026-го.
• Volkswagen разрабатывает новую батарею, сокращающую стоимость на 30%.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.