Бизнес-класс по-китайски оказался терпеливым: Hongqi H5 прошёл проверку дорогой и временем

Редакция журнала "За рулем" подвела промежуточные итоги длительного теста бизнес-седана Hongqi H5, проехавшего почти 20 тысяч километров. За это время автомобиль успел проявить как сильные стороны, так и недостатки, но в целом подтвердил статус достойного представителя сегмента.
Как сообщает издание "За рулем", серьезных технических неисправностей за весь период теста не обнаружилось. Единственное повреждение оказалось чисто внешним — кто-то поцарапал передний бампер на парковке. Тем не менее, сам автомобиль оказался чувствителен к неровностям: низкий дорожный просвет и свисающая передняя юбка вынуждают быть осторожным на бордюрах и пандусах. В некоторых местах днище и защита двигателя даже касались асфальта.
Однако по части защиты кузова Hongqi показал себя с лучшей стороны. Толщина лакокрасочного покрытия превышает 100 мкм, а все панели, включая крышу, оцинкованы. Поэтому даже при сколах до металла коррозия автомобилю не грозит. На решетке радиатора уже появились первые следы износа, но в целом покрытие выдерживает испытания.
Несмотря на то что кожа сидений и руля к 20 тысячам километров начала слегка блестеть, эргономика водительского места не вызывает нареканий. Сиденье удобно распределяет нагрузку, а форма руля позволяет уверенно держать его на дальних дистанциях. Даже после нескольких часов за рулем усталости не ощущается.
Из курьезных мелочей — красная декоративная полоса на подлокотнике, символизирующая название марки "Красное знамя". На солнце она сильно нагревается, и однажды журналист чуть не обжег руку, после чего стал прикрывать элемент тканью.
Интерьер в ночное время оживает благодаря мягкой фоновой подсветке, а мультимедийная система Dynaudio радует качественным звуком и стабильной работой. За все время эксплуатации электроника проявила себя без сбоев — редкость для китайских автомобилей.
Производитель установил межсервисный интервал в 10 тысяч километров, первое ТО выполняется на 5000 км. К моменту отчета тестовая машина прошла второе обслуживание, которое обошлось в 19 тысяч рублей - чуть дешевле первого (25 тысяч). Основные траты пришлись на фирменное моторное масло Hongqi 5W-30. Стоимость фильтров — от полутора до двух тысяч рублей, что можно считать вполне разумным уровнем.
Порадовала экономичность: средний расход топлива составляет около 8 литров на 100 км, а уровень масла между ТО оставался неизменным. Всего на содержание автомобиля при пробеге почти 19 тысяч километров ушло 125 945 рублей, что эквивалентно 7,77 рубля за километр.
Сочетание двигателя и восьмиступенчатой АКПП оказалось удачным: разгон до 100 км/ч занимает менее восьми секунд, при этом автомобиль остаётся экономичным. Активный круиз-контроль грамотно дозирует тягу и обеспечивает плавное движение в потоке. Единственное, чего не хватает, — системы удержания в полосе и улучшенной шумоизоляции колесных арок.
Светотехника заслужила похвалу: ближний и дальний свет обеспечивают отличный обзор, хотя функция автоматического включения дальнего света пока отсутствует.
После двадцати тысяч километров Hongqi H5 доказал, что способен конкурировать с европейскими бизнес-седанами, ушедшими с рынка. Он сочетает высокое качество сборки, надежную электронику, добротные материалы и умеренные эксплуатационные расходы. Мелкие недостатки вроде низкого клиренса и чувствительности к парковочным бордюрам не затмевают общего впечатления: автомобиль получился сбалансированным, современным и комфортным.
