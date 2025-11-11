Бизнес-класс по-китайски оказался терпеливым: Hongqi H5 прошёл проверку дорогой и временем

Редакция журнала "За рулем" подвела промежуточные итоги длительного теста бизнес-седана Hongqi H5, проехавшего почти 20 тысяч километров. За это время автомобиль успел проявить как сильные стороны, так и недостатки, но в целом подтвердил статус достойного представителя сегмента.

Фото: commons.wikimedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ китайский седан Hongqi H5 2023

Первые следы эксплуатации

Как сообщает издание "За рулем", серьезных технических неисправностей за весь период теста не обнаружилось. Единственное повреждение оказалось чисто внешним — кто-то поцарапал передний бампер на парковке. Тем не менее, сам автомобиль оказался чувствителен к неровностям: низкий дорожный просвет и свисающая передняя юбка вынуждают быть осторожным на бордюрах и пандусах. В некоторых местах днище и защита двигателя даже касались асфальта.

Однако по части защиты кузова Hongqi показал себя с лучшей стороны. Толщина лакокрасочного покрытия превышает 100 мкм, а все панели, включая крышу, оцинкованы. Поэтому даже при сколах до металла коррозия автомобилю не грозит. На решетке радиатора уже появились первые следы износа, но в целом покрытие выдерживает испытания.

Эргономика и качество отделки

Несмотря на то что кожа сидений и руля к 20 тысячам километров начала слегка блестеть, эргономика водительского места не вызывает нареканий. Сиденье удобно распределяет нагрузку, а форма руля позволяет уверенно держать его на дальних дистанциях. Даже после нескольких часов за рулем усталости не ощущается.

Из курьезных мелочей — красная декоративная полоса на подлокотнике, символизирующая название марки "Красное знамя". На солнце она сильно нагревается, и однажды журналист чуть не обжег руку, после чего стал прикрывать элемент тканью.

Интерьер в ночное время оживает благодаря мягкой фоновой подсветке, а мультимедийная система Dynaudio радует качественным звуком и стабильной работой. За все время эксплуатации электроника проявила себя без сбоев — редкость для китайских автомобилей.

Расходы на обслуживание

Производитель установил межсервисный интервал в 10 тысяч километров, первое ТО выполняется на 5000 км. К моменту отчета тестовая машина прошла второе обслуживание, которое обошлось в 19 тысяч рублей - чуть дешевле первого (25 тысяч). Основные траты пришлись на фирменное моторное масло Hongqi 5W-30. Стоимость фильтров — от полутора до двух тысяч рублей, что можно считать вполне разумным уровнем.

Порадовала экономичность: средний расход топлива составляет около 8 литров на 100 км, а уровень масла между ТО оставался неизменным. Всего на содержание автомобиля при пробеге почти 19 тысяч километров ушло 125 945 рублей, что эквивалентно 7,77 рубля за километр.

Поведение на дороге

Сочетание двигателя и восьмиступенчатой АКПП оказалось удачным: разгон до 100 км/ч занимает менее восьми секунд, при этом автомобиль остаётся экономичным. Активный круиз-контроль грамотно дозирует тягу и обеспечивает плавное движение в потоке. Единственное, чего не хватает, — системы удержания в полосе и улучшенной шумоизоляции колесных арок.

Светотехника заслужила похвалу: ближний и дальний свет обеспечивают отличный обзор, хотя функция автоматического включения дальнего света пока отсутствует.

Итог длительного теста

После двадцати тысяч километров Hongqi H5 доказал, что способен конкурировать с европейскими бизнес-седанами, ушедшими с рынка. Он сочетает высокое качество сборки, надежную электронику, добротные материалы и умеренные эксплуатационные расходы. Мелкие недостатки вроде низкого клиренса и чувствительности к парковочным бордюрам не затмевают общего впечатления: автомобиль получился сбалансированным, современным и комфортным.