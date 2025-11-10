Продажи машин растут, вопреки прогнозам: как Россия закрепляется в лидерах Европы

Российский автомобильный рынок демонстрирует уверенный рост, вопреки внешним ограничениям и перестройке логистики. В октябре 2025 года в стране продано 165 702 новых автомобиля, что всего на 3,2% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Этот результат стал лучшим за весь год и вывел Россию на второе место в Европе по объёму продаж после Германии. Для внутреннего рынка, который ещё недавно переживал спад, это событие можно считать поворотным.
Первое место традиционно занимает Германия — 250 133 проданных автомобиля, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Второе место теперь принадлежит России, обогнавшей Великобританию, Францию и Италию. Вслед за Россией идут:
Великобритания - 144 948 автомобилей;
Франция - 139 513;
Италия - 125 826.
Таким образом, российский рынок не только восстановился, но и показал устойчивую динамику роста — уже четвёртый месяц подряд наблюдается увеличение спроса на новые машины.
"Рынок стабилизировался, а потребители вновь поверили в отечественные бренды и обновлённый модельный ряд", — отметил аналитик автомобильного рынка Сергей Лебедев.
Эксперты связывают позитивную динамику сразу с несколькими факторами. Во-первых, в стране расширилось предложение новых моделей, включая локализованные автомобили китайских и российских марок. Во-вторых, укрепился рубль, что позволило удержать цены на стабильном уровне. В-третьих, продолжает действовать программа льготного автокредитования, поддерживающая спрос на машины отечественной сборки.
|Показатель
|Октябрь 2024
|Октябрь 2025
|Изменение
|Продажи в России
|171 000
|165 702
|-3,2%
|Продажи в Германии
|232 000
|250 133
|+7,8%
|Средняя цена автомобиля в РФ
|2,4 млн ₽
|2,7 млн ₽
|+12,5%
|Количество дилеров
|2 800
|3 100
|+10,7%
Несмотря на небольшое снижение объёмов, аналитики отмечают рост средней стоимости автомобилей и увеличение числа официальных дилерских центров, что говорит о структурном укреплении рынка.
По итогам октября 2025 года в России доминируют следующие бренды:
LADA - стабильно занимает первое место с долей более 30%.
Chery и Haval - вместе формируют около четверти всех продаж.
Mосквич, Geely, Exeed и Omoda - активно развиваются в сегменте городских кроссоверов.
UAZ и ГАЗ - сохраняют спрос в коммерческом секторе.
"Потребитель стал более прагматичным: важны не только бренд, но и надёжность, сервис и доступность запчастей", — считает автоэксперт Андрей Поляков.
Сравнивайте модели по совокупной стоимости владения, а не только по цене — учитывайте страховку, обслуживание и расход топлива.
Следите за программами господдержки - многие банки предлагают льготные кредиты для автомобилей отечественной сборки.
Планируйте покупку заранее, так как поставки популярных моделей часто ограничены.
Проверяйте наличие сервисных центров бренда в вашем регионе перед покупкой.
Ошибка: Ориентироваться только на цену при покупке.
Последствие: Быстрый рост расходов на обслуживание.
Альтернатива: Выбирать модели с гарантией и доступными запчастями.
Ошибка: Покупать машину "с рук" без проверки истории.
Последствие: Риск скрытых дефектов и долгов.
Альтернатива: Использовать официальные площадки дилеров и сервисы проверки VIN.
Ошибка: Откладывать покупку в ожидании снижения цен.
Последствие: Рост стоимости на фоне дефицита.
Альтернатива: Бронировать автомобиль заранее, фиксируя цену у дилера.
Если тенденция сохранится, Россия может вернуть себе лидирующие позиции по производству и экспорту автомобилей на Восточно-Европейском рынке уже к 2027 году. Производственные площадки в Санкт-Петербурге, Тольятти и Калининграде постепенно выходят на докризисные объёмы, а локализация компонентов увеличивается.
Появление новых моделей российских и китайских производителей также стимулирует рынок. В ближайшие два года ожидается выход до 20 обновлённых моделей в среднем ценовом сегменте, включая электромобили и гибриды.
|Плюсы
|Минусы
|Рост продаж и спроса
|Ограниченное разнообразие премиум-сегмента
|Расширение дилерской сети
|Дефицит новых запчастей
|Доступные госпрограммы кредитования
|Нестабильные сроки поставок
|Рост внутреннего производства
|Медленное развитие экспорта
Почему Россия обогнала Великобританию и Францию?
Главная причина — рост локального производства и адаптация рынка к новым экономическим условиям, что удержало цены и стимулировало спрос.
Какие автомобили сейчас самые популярные?
Наиболее востребованы кроссоверы и седаны стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей. Среди них лидируют LADA Vesta, Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion.
Можно ли ожидать снижение цен?
Эксперты считают это маловероятным: стоимость будет зависеть от курса валют и доступности комплектующих.
Как изменится рынок в 2026 году?
Ожидается рост на 5-7% благодаря запуску новых производственных площадок и расширению ассортимента российских моделей.
Что с электромобилями?
Их доля пока не превышает 2%, но в 2026 году планируется запуск госпрограммы по субсидированию зарядной инфраструктуры.
Миф: "Рынок держится только за счёт китайских машин".
Правда: Доля отечественных брендов растёт, а их модельный ряд расширяется.
Миф: "Россия не сможет конкурировать с Европой".
Правда: Уровень локализации и качество сборки растут, а производственные мощности позволяют развивать экспорт.
Миф: "Продажи временно выросли из-за льгот".
Правда: Динамика сохраняется уже несколько месяцев и носит устойчивый характер.
Российский авторынок уже переживал периоды бурного роста — в 2008 году страна занимала третье место в Европе по продажам, а в 2012-м был достигнут исторический максимум. Затем последовал спад, связанный с кризисами и уходом иностранных брендов. Возвращение на второе место спустя десять лет демонстрирует устойчивость рынка и способность адаптироваться к новым реалиям.
В 2025 году доля автокредитов в общих продажах достигла 63% — максимума за последние семь лет.
Средний возраст покупателя нового автомобиля в России снизился с 44 до 39 лет.
В тройку самых быстрорастущих регионов вошли Татарстан, Краснодарский край и Ленинградская область.
