Завод, где стояли Шевроле, снова оживает: как Петербург возвращает себе статус автомобильного города

Санкт-Петербург готовится к новому этапу промышленного развития. На территории бывшего завода General Motors, где когда-то выпускали популярные иномарки, в скором времени вновь зазвучит шум сборочных линий. Крупный российский проект обещает вернуть городу статус одного из центров автомобильного производства страны.
Компания "АГР" совместно с дочерней структурой "АГМ" запускает производство на площадке в ОЭЗ "Шушары", а уже в начале 2026 года с конвейера сойдут первые автомобили новой сборки. Этот проект — не просто экономическая инициатива, а символ возрождения инженерной школы, создающей современный транспорт для внутреннего рынка.
Территория особой экономической зоны "Шушары" в последние годы стала площадкой для промышленных инвестиций. Именно здесь строится автокластер, который объединит производство, логистику и научно-исследовательскую базу. Потенциал площадки впечатляет: объём выпуска может достичь десятков тысяч автомобилей в год, а инфраструктура позволит масштабировать производство при необходимости.
"Мы создаём не просто завод, а экосистему, где рождаются технологии и кадры", — отметил генеральный директор компании "АГР" Илья Плотников.
На базе бывшего завода GM планируется разместить не только производственные цеха, но и научно-производственный центр, занимающийся разработкой двигателей, систем безопасности и новых платформ для электромобилей. Этот шаг поможет интегрировать отечественное производство в глобальные технологические тенденции.
Общий объём инвестиций в проект составляет 46,43 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей выделено в виде казначейского кредита на строительство научного центра. Эти средства направлены на закупку современного оборудования, подготовку кадров и создание испытательных лабораторий.
Такое внимание к проекту со стороны государства объясняется стратегической важностью для экономики: запуск автопроизводства создаёт тысячи рабочих мест и укрепляет локальную промышленную базу.
"Петербург традиционно силён в машиностроении, и этот проект логично продолжает историю города как промышленного центра", — отметил заместитель министра промышленности Александр Морозов.
|Период
|Владельцы
|Основные модели
|Характеристика
|2008-2015
|General Motors
|Chevrolet Cruze, Opel Astra
|Производство иностранных моделей
|2016-2022
|Консервация площадки
|-
|Завод не работал
|2026-н.в.
|"АГР" / "АГМ"
|Новые отечественные и локализованные модели
|Перезапуск и модернизация
Модернизация инфраструктуры. Уже к концу 2025 года планируется завершить ремонт коммуникаций, установку роботизированных линий и тестирование систем качества.
Подготовка кадров. На базе технических вузов Петербурга открываются совместные программы по обучению инженеров и операторов автоматизированных систем.
Пусконаладочные работы. Первые испытательные сборки начнутся в IV квартале 2025 года.
Запуск серийного выпуска. В начале 2026 года стартует массовое производство.
В рамках проекта создаётся более 2500 рабочих мест, а на прилегающей территории — сервисный парк для поставщиков компонентов и логистических компаний. Это позволит развить полный цикл производства: от сварки кузова до испытаний и финальной сборки.
Ошибка: зависимость от иностранных компонентов.
Последствие: сбои в поставках и рост себестоимости.
Альтернатива: развитие локальных поставщиков через субконтракты и кластеры.
Ошибка: ставка только на традиционные ДВС.
Последствие: потеря конкурентоспособности через 5-10 лет.
Альтернатива: разработка электромобилей и гибридных платформ.
Ошибка: ориентация исключительно на внутренний рынок.
Последствие: ограничение масштабирования бизнеса.
Альтернатива: экспорт моделей в страны СНГ и Ближнего Востока.
Если опыт "Шушар" окажется успешным, аналогичные кластеры могут появиться в Нижнем Новгороде, Тольятти и Калининграде. Такая сеть региональных центров позволит восстановить объёмы отечественного автопрома и снизить зависимость от импортных технологий. Кроме того, Петербург способен стать экспортным узлом — портовая инфраструктура идеально подходит для отгрузки машин на зарубежные рынки.
|Плюсы
|Минусы
|Возрождение промышленности региона
|Высокая капиталоёмкость
|Создание рабочих мест
|Зависимость от господдержки
|Локализация технологий
|Долгий период окупаемости
|Повышение экспортного потенциала
|Риски мировой конъюнктуры
Когда начнётся производство?
Запуск конвейера запланирован на начало 2026 года, первые тестовые сборки — в конце 2025-го.
Какие автомобили будут выпускать?
Точные модели пока не названы, но рассматриваются седаны, кроссоверы и коммерческие версии для городского транспорта.
Будут ли использоваться старые технологии GM?
Нет. Оборудование обновят, а технические решения адаптируют под новые стандарты.
Сколько рабочих мест создаст проект?
Более 2500 на основном производстве и до 5000 — в смежных отраслях.
Можно ли будет пройти стажировку?
Да, компания планирует программу подготовки студентов и инженеров в партнёрстве с вузами.
Миф: "Завод просто сменит вывеску, но ничего не изменится".
Правда: Производственная база модернизируется полностью, включая сборочные линии и системы контроля качества.
Миф: "Проект не окупится".
Правда: Экономическая модель предполагает рост спроса на локальные автомобили и экспортные контракты.
Миф: "Работы будет мало, всё автоматизируют".
Правда: Автоматизация повышает производительность, но создаёт спрос на инженеров, операторов и специалистов по ИИ-системам.
Петербург всегда был городом инженеров и изобретателей. Здесь в начале XX века собирали первые российские автомобили "Руссо-Балт", а позже — модели Ford, Toyota и Nissan. Возрождение площадки бывшего GM — логичное продолжение этой традиции. Сегодня город снова становится точкой притяжения для современных промышленных инвестиций и символом технологического обновления страны.
Завод GM в Петербурге изначально был рассчитан на выпуск 98 000 автомобилей в год. После модернизации потенциал может увеличиться на 30%.
Новые цеха оборудуют станками с искусственным интеллектом, которые самостоятельно регулируют параметры сварки.
В проекте используется принцип "зелёного производства" — снижение выбросов CO₂ и переработка воды на 90%.
