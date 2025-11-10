Завод, где стояли Шевроле, снова оживает: как Петербург возвращает себе статус автомобильного города

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:02
Авто

Санкт-Петербург готовится к новому этапу промышленного развития. На территории бывшего завода General Motors, где когда-то выпускали популярные иномарки, в скором времени вновь зазвучит шум сборочных линий. Крупный российский проект обещает вернуть городу статус одного из центров автомобильного производства страны.

Chevrolet Aveo 2016
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chevrolet Aveo 2016

Компания "АГР" совместно с дочерней структурой "АГМ" запускает производство на площадке в ОЭЗ "Шушары", а уже в начале 2026 года с конвейера сойдут первые автомобили новой сборки. Этот проект — не просто экономическая инициатива, а символ возрождения инженерной школы, создающей современный транспорт для внутреннего рынка.

Новый автокластер в "Шушарах"

Территория особой экономической зоны "Шушары" в последние годы стала площадкой для промышленных инвестиций. Именно здесь строится автокластер, который объединит производство, логистику и научно-исследовательскую базу. Потенциал площадки впечатляет: объём выпуска может достичь десятков тысяч автомобилей в год, а инфраструктура позволит масштабировать производство при необходимости.

"Мы создаём не просто завод, а экосистему, где рождаются технологии и кадры", — отметил генеральный директор компании "АГР" Илья Плотников.

На базе бывшего завода GM планируется разместить не только производственные цеха, но и научно-производственный центр, занимающийся разработкой двигателей, систем безопасности и новых платформ для электромобилей. Этот шаг поможет интегрировать отечественное производство в глобальные технологические тенденции.

Масштаб инвестиций и поддержка государства

Общий объём инвестиций в проект составляет 46,43 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей выделено в виде казначейского кредита на строительство научного центра. Эти средства направлены на закупку современного оборудования, подготовку кадров и создание испытательных лабораторий.

Такое внимание к проекту со стороны государства объясняется стратегической важностью для экономики: запуск автопроизводства создаёт тысячи рабочих мест и укрепляет локальную промышленную базу.

"Петербург традиционно силён в машиностроении, и этот проект логично продолжает историю города как промышленного центра", — отметил заместитель министра промышленности Александр Морозов.

Сравнение этапов развития завода

Период Владельцы Основные модели Характеристика
2008-2015 General Motors Chevrolet Cruze, Opel Astra Производство иностранных моделей
2016-2022 Консервация площадки - Завод не работал
2026-н.в. "АГР" / "АГМ" Новые отечественные и локализованные модели Перезапуск и модернизация

Как будет организовано производство

  1. Модернизация инфраструктуры. Уже к концу 2025 года планируется завершить ремонт коммуникаций, установку роботизированных линий и тестирование систем качества.

  2. Подготовка кадров. На базе технических вузов Петербурга открываются совместные программы по обучению инженеров и операторов автоматизированных систем.

  3. Пусконаладочные работы. Первые испытательные сборки начнутся в IV квартале 2025 года.

  4. Запуск серийного выпуска. В начале 2026 года стартует массовое производство.

В рамках проекта создаётся более 2500 рабочих мест, а на прилегающей территории — сервисный парк для поставщиков компонентов и логистических компаний. Это позволит развить полный цикл производства: от сварки кузова до испытаний и финальной сборки.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: зависимость от иностранных компонентов.
    Последствие: сбои в поставках и рост себестоимости.
    Альтернатива: развитие локальных поставщиков через субконтракты и кластеры.

  • Ошибка: ставка только на традиционные ДВС.
    Последствие: потеря конкурентоспособности через 5-10 лет.
    Альтернатива: разработка электромобилей и гибридных платформ.

  • Ошибка: ориентация исключительно на внутренний рынок.
    Последствие: ограничение масштабирования бизнеса.
    Альтернатива: экспорт моделей в страны СНГ и Ближнего Востока.

А что если проект станет моделью для других регионов?

Если опыт "Шушар" окажется успешным, аналогичные кластеры могут появиться в Нижнем Новгороде, Тольятти и Калининграде. Такая сеть региональных центров позволит восстановить объёмы отечественного автопрома и снизить зависимость от импортных технологий. Кроме того, Петербург способен стать экспортным узлом — портовая инфраструктура идеально подходит для отгрузки машин на зарубежные рынки.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Возрождение промышленности региона Высокая капиталоёмкость
Создание рабочих мест Зависимость от господдержки
Локализация технологий Долгий период окупаемости
Повышение экспортного потенциала Риски мировой конъюнктуры

Часто задаваемые вопросы

Когда начнётся производство?
Запуск конвейера запланирован на начало 2026 года, первые тестовые сборки — в конце 2025-го.

Какие автомобили будут выпускать?
Точные модели пока не названы, но рассматриваются седаны, кроссоверы и коммерческие версии для городского транспорта.

Будут ли использоваться старые технологии GM?
Нет. Оборудование обновят, а технические решения адаптируют под новые стандарты.

Сколько рабочих мест создаст проект?
Более 2500 на основном производстве и до 5000 — в смежных отраслях.

Можно ли будет пройти стажировку?
Да, компания планирует программу подготовки студентов и инженеров в партнёрстве с вузами.

Мифы и правда

  • Миф: "Завод просто сменит вывеску, но ничего не изменится".
    Правда: Производственная база модернизируется полностью, включая сборочные линии и системы контроля качества.

  • Миф: "Проект не окупится".
    Правда: Экономическая модель предполагает рост спроса на локальные автомобили и экспортные контракты.

  • Миф: "Работы будет мало, всё автоматизируют".
    Правда: Автоматизация повышает производительность, но создаёт спрос на инженеров, операторов и специалистов по ИИ-системам.

Исторический контекст: Петербург и автопром

Петербург всегда был городом инженеров и изобретателей. Здесь в начале XX века собирали первые российские автомобили "Руссо-Балт", а позже — модели Ford, Toyota и Nissan. Возрождение площадки бывшего GM — логичное продолжение этой традиции. Сегодня город снова становится точкой притяжения для современных промышленных инвестиций и символом технологического обновления страны.

Три интересных факта

  1. Завод GM в Петербурге изначально был рассчитан на выпуск 98 000 автомобилей в год. После модернизации потенциал может увеличиться на 30%.

  2. Новые цеха оборудуют станками с искусственным интеллектом, которые самостоятельно регулируют параметры сварки.

  3. В проекте используется принцип "зелёного производства" — снижение выбросов CO₂ и переработка воды на 90%.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
