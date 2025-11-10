Блестит и не ржавеет, но губит металл рядом: почему крепёж из нержавейки опасен для авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:48
Авто

Попытка улучшить автомобильные узлы с помощью нестандартных деталей не всегда приносит ожидаемый результат. Иногда даже логичное на первый взгляд решение способно обернуться серьёзными последствиями для техники. Так произошло с предложением заменить штатный крепёж подвески на детали из нержавеющей стали.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Почему "нержавейка" не подходит для подвески

Об этом рассказал эксперт Алексей Ревин в беседе с изданием "За рулем". По его словам, использование нержавеющего крепежа в узлах подвески недопустимо. Несмотря на устойчивость такого металла к коррозии, его прочностные характеристики существенно уступают параметрам изделий из легированной углеродистой стали.

"Не советую. Прочность нержавеющей стали, используемой для изготовления крепежа, ниже, чем у высокопрочных изделий из легированной углеродистой стали. Соответственно, и прочность соединений будет ниже", — пояснил эксперт "За рулем" Алексей Ревин.

Иными словами, замена стандартных болтов и гаек на нержавеющие способна ослабить ключевые элементы подвески. А это уже влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения.

Опасность электрохимической коррозии

Помимо механических различий, специалисты предупреждают о химической несовместимости материалов. В электрохимической паре "углеродистая сталь — нержавеющая сталь" первая подвергается ускоренному окислению. То есть вместо того чтобы продлить срок службы конструкции, владелец рискует вызвать усиленную коррозию основных деталей подвески. В результате разрушение может коснуться именно несущих элементов, а не вспомогательных болтов.

Таким образом, потенциальный выигрыш от установки "нержавейки" полностью теряется. Автомобиль может быстрее потерять прочность соединений, особенно в условиях влажного или солёного климата.

Что выбрать вместо

Эксперты рекомендуют использовать крепёж, соответствующий требованиям производителя автомобиля. Заводские болты и гайки изготавливаются из высокопрочной легированной стали, рассчитанной на конкретные нагрузки и условия эксплуатации. Если деталь повреждена или проржавела, её следует заменить оригинальным аналогом или изделием, сертифицированным для данной модели.

Практика показывает, что попытки самостоятельно "улучшить" конструкцию без учёта свойств материалов часто приводят к обратному эффекту. Надёжность подвески зависит не только от амортизаторов или рычагов, но и от качества соединений, которые удерживают всю систему. Поэтому выбор крепежа — вопрос не эстетики, а безопасности.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
