Современные автомобили изобилуют электроникой: системы удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и полуавтономное вождение давно стали нормой. Но в стремлении к цифровому совершенству некоторые бренды осознанно сохраняют старые добрые аналоговые часы — символ точности, статуса и уважения к истории.
В 1970-е годы такие часы были обычным элементом интерьера. Даже когда появились первые цифровые приборные панели, стрелочные циферблаты ещё долго оставались на своих местах. Для многих владельцев "механика" в салоне ассоциировалась с качеством и вниманием к деталям, а надпись "Quartz" на циферблате говорила о точности. Сегодня, когда время можно узнать с телефона, через Apple CarPlay или по голосовой команде, стрелочные часы — скорее элемент имиджа, чем необходимости.
Lexus — один из тех брендов, кто сохраняет баланс между инновациями и классикой. В моделях LS, ES, IS и RC до сих пор можно увидеть небольшие аналоговые часы, встроенные в центральную консоль. Это выглядит почти символически: на фоне гигантских экранов мультимедиа и продвинутых ассистентов водителя стрелки напоминают о спокойствии и традициях.
Особенно эффектно это смотрится в представительском седане LS, где 12-дюймовый дисплей соседствует с простым хронометром. Для японского бренда это не просто элемент дизайна, а дань эстетике, где технология и ремесло должны сосуществовать. Даже в спортивном купе RC стрелочные часы создают атмосферу уюта и сдержанной роскоши.
У Maserati к теме времени подошли по-итальянски — с артистизмом и технологичным шармом. В кроссовере Grecale аналоговые часы по сути являются цифровым дисплеем, имитирующим механический циферблат. Владелец может выбрать стиль оформления — классический, спортивный или минималистичный, а при желании вывести на экран компас или индикатор ускорения.
Под капотом Grecale — мощный двигатель на 325 л. с., разгон до "сотни" за 5 секунд и фирменная управляемость Maserati. Аналогичные решения можно встретить и в седане Ghibli, и в купе GranTurismo. Несмотря на цифровую эру, бренд из Модены остаётся верен визуальной эстетике старых моделей.
В автомобилях Rolls-Royce аналоговые часы давно стали частью философии марки. Внедорожник Cullinan второго поколения оснащён настоящим "кабинетом часов" — изысканной секцией на панели с инкрустациями и фирменной статуэткой "Дух экстаза". Здесь каждая деталь подчеркивает идею точности и ручного мастерства.
На моделях Ghost и Phantom клиенты могут выбирать разные варианты оформления циферблата — от строгой стали до дерева редких пород. Уникальные версии вроде La Rose Noire Droptail дополняются съёмными смарт-часами, которые встроены в панель и при желании превращаются в аксессуар на запястье.
Bentley традиционно объединяет инженерное совершенство и английский перфекционизм. Внедорожник Bentayga может быть оснащён уникальными механическими часами стоимостью, сравнимой с квартирой в Москве. Этот аксессуар добавляет к цене автомобиля около 15 млн рублей, но владельцев бренда это не пугает: каждая деталь Bentley создана вручную, от строчки кожи до полировки металла.
Часы в Bentayga не только эстетичны, но и полностью механические, с автоподзаводом. В спортивных моделях Continental GT и Flying Spur предусмотрена центральная панель, которая вращается, открывая на выбор — мультимедийный экран или блок из трёх стрелочных приборов. Такое решение уже получало награды за дизайн.
В Porsche аналоговые часы сохранились как часть фирменного пакета Sport Chrono. В Panamera и Cayenne циферблат расположен над центральной панелью и может работать как секундомер для измерения круга или ускорения, либо просто показывать время. Настройка производится через меню, но эстетика остаётся классической.
Porsche делает акцент на спортивной философии: даже если стрелочные часы уступают место цифровым приборам, они напоминают о корнях марки, чьё имя всегда ассоциировалось с гоночными треками. При этом интерьер остаётся безупречным — с эргономикой, качеством отделки и вниманием к деталям, свойственным бренду.
Британская Morgan Motor Company остаётся верна традициям ремесленного производства. Их модели собираются вручную, а выпуск ограничен десятками экземпляров. В родстере Midsummer, созданном вместе с итальянским ателье Pininfarina, аналоговые часы расположены по центру панели и оформлены в классическом стиле с хромированным ободком.
Модель Supersport сочетает ретро-внешность и современные удобства: беспроводная зарядка, система шумоподавления для звонков и узнаваемый британский шарм. Подобные решения есть и у Plus Four — машины, дизайн которой почти не изменился за 70 лет. Для поклонников старой школы это не просто транспорт, а арт-объект на колёсах.
|Модель
|Тип часов
|Особенности
|Характер автомобиля
|Lexus LS
|Механические
|Классическая роскошь, минимализм
|Комфорт и статус
|Maserati Grecale
|Цифровой циферблат с аналоговым стилем
|Настраиваемые функции
|Динамика и стиль
|Rolls-Royce Cullinan
|Механические
|Ручная сборка, декоративный "кабинет"
|Ультралюкс
|Bentley Bentayga
|Механические, опция премиум-уровня
|Автоподзавод, инкрустации
|Эталон роскоши
|Porsche Panamera
|Аналоговый секундомер
|Спортивные функции
|Скорость и точность
Определите приоритет: эстетика или функциональность.
Если важен престиж, рассматривайте Bentley или Rolls-Royce.
Для сочетания традиций и технологий — Lexus или Maserati.
Любителям драйва подойдёт Porsche с пакетом Sport Chrono.
Если хотите редкость — Morgan Motor Company.
• Ошибка: выбирать автомобиль только по внешнему виду часов.
→ Последствие: получите не тот уровень комфорта или динамики.
→ Альтернатива: оцените весь комплекс характеристик — от материалов до технических опций.
Скорее всего, стрелочные циферблаты останутся в дорогих моделях как элемент статуса. Для массового сегмента они уже давно неактуальны, но премиум-бренды продолжают вкладываться в детали, которые создают ауру эксклюзивности. И пока спрос на "традиционную роскошь" не иссяк, стрелки будут крутиться и в будущем.
|Плюсы
|Минусы
|Создают ощущение стиля и премиальности
|Не добавляют функционала
|Долговечны и не отвлекают
|Требуют ручной настройки
|Подчеркивают индивидуальность марки
|Могут выглядеть архаично
Как выбрать автомобиль с аналоговыми часами?
Обратите внимание на бренды премиум-класса: Lexus, Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Porsche, Morgan.
Сколько стоит опция аналоговых часов?
У Bentley доплата может достигать десятков миллионов рублей, у остальных брендов часы входят в базовую или среднюю комплектацию.
Почему производители всё ещё устанавливают стрелочные часы?
Это элемент имиджа и знак внимания к традициям, который подчёркивает статус автомобиля.
Миф: аналоговые часы устарели.
Правда: в премиальном сегменте они символизируют вкус и внимание к деталям.
Миф: стрелочные часы неточны.
Правда: современные механизмы обеспечивают высокую точность и не требуют частой коррекции.
Миф: в эпоху смартфонов часы не нужны.
Правда: в автомобилях класса люкс они часть общей эстетики, а не просто прибор.
Первые часы в автомобилях появились ещё в 1930-х годах и были механическими. В 1970-х пришли кварцевые модели, а к концу XX века — цифровые панели. Сегодня стрелочные часы остались в нише дорогих брендов как знак преемственности эпох.
На некоторых моделях Rolls-Royce циферблаты изготавливаются вручную в Швейцарии.
Часы в Bentley проходят сертификацию как наручные хронометры.
У Maserati можно выбрать стиль отображения времени прямо с экрана мультимедиа.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.