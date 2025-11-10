Покрышка выглядит новой, но уже опасна: как зимняя резина превращается в ловушку на льду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Когда зима уже близко, многие автомобилисты начинают проверять состояние зимней резины. Именно в этот момент часто выясняется, что часть шипов на покрышках уже утрачена. Внешне шины могут выглядеть вполне пригодными, но эксплуатация таких колёс таит серьёзную опасность.

зимние и летние шины на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
зимние и летние шины на дороге

Почему потерянные шипы — это не мелочь

Как рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов в беседе с порталом NEWS. ru, шипованные покрышки, у которых выпала значительная часть металлических элементов, необходимо менять, даже если остаточная глубина протектора остаётся большой. Специалист подчеркнул, что шипованная шина — это не просто изделие, куда "натыкали" металлические вставки. Каждый её компонент, от состава резины до рисунка протектора, рассчитан на работу в комплексе.

Баканов отметил, что многие водители ошибочно полагают, будто потерявшие шипы покрышки могут выполнять роль фрикционных шин — так называемой "липучки". Однако это неверно: у таких моделей более жёсткий состав резины, который рассчитан именно на работу шипов. Без них шина теряет сцепление с дорогой и превращается, по словам эксперта, "просто в плохую шину, которую нужно менять".

Что происходит с покрышкой при потере шипов

Когда шипы выпадают, структура протектора перестаёт выполнять свои функции. На заснеженных и обледенелых участках дороги автомобиль начинает хуже разгоняться, а тормозной путь заметно увеличивается. Кроме того, на поворотах теряется устойчивость, что повышает риск заноса. Баканов подчеркнул, что шипованная резина создаётся по иным принципам, чем нешипованная, и её характеристики не могут компенсироваться одной лишь глубиной протектора.

Автомобилисты нередко откладывают замену в расчёте на то, что потеря нескольких шипов не критична. Но если значительная часть элементов отсутствует, эксплуатация становится небезопасной. Особенно это касается регионов, где дороги очищаются нерегулярно и часто покрыты наледью.

Как выбрать подходящую зимнюю резину

Автомобильный инструктор Григорий Алешин ранее напомнил, что выбор шин зависит от условий эксплуатации. Если автомобиль используется преимущественно в городе, где дороги регулярно очищаются и обрабатываются реагентами, вполне допустимо выбирать фрикционные шины, которые лучше адаптированы к мокрому асфальту и переменчивым температурам. Однако для северных регионов и сельских дорог, где сохраняется плотный снежный покров, шипованные модели по-прежнему остаются оптимальным выбором.

Понимание различий между типами шин и внимательность к их состоянию — ключевые факторы безопасного вождения зимой. Потеря шипов — не косметический дефект, а реальная угроза, способная привести к аварии даже при аккуратной езде.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
