Строже, чем в армии: почему в некоторых странах за руль допускают только после психотеста

1:02
Авто

Получить водительское удостоверение кажется простым делом, пока не узнаешь, как это устроено за границей. В некоторых странах путь от желающего сесть за руль до законного водителя превращается в марафон с препятствиями — медицинскими обследованиями, психологическими тестами, десятками часов практики и огромными расходами. Для россиян это может выглядеть как экзотика, но в ряде государств именно такие меры считаются нормой безопасности.

водительское удостоверение с медицинской справкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
водительское удостоверение с медицинской справкой

Где экзамен превращается в испытание

Если в России большинство справляется с экзаменом ГИБДД с первого-второго раза, то в Японии или Сингапуре всё намного строже. В этих странах нужно пройти сразу несколько письменных тестов, где допустимая ошибка — не более 10%. В Китае экзамен включает сотню вопросов из тысячи возможных, а на каждый ответ даётся меньше минуты. Там экзаменаторы буквально отсеивают неподготовленных, считая, что допускать их на дорогу опасно.

Во Франции ученик не может подать документы, пока не проедет под контролем инструктора почти 3000 километров. В Австралии кандидаты обязаны записать не менее 120 часов практики, из которых двадцать приходится на ночные поездки. Для сравнения: в России минимальный норматив — двадцать восемь часов вождения.

Медицинские требования, которых у нас не встретишь

В некоторых странах водительское удостоверение получают только после детального медицинского обследования. Например, в Хорватии кандидатов проверяют на зрение, слух, болезни сердца, диабет и даже координацию движений. Осмотр стоит около шести тысяч рублей и проводится только в аккредитованных клиниках. Если выявляют хронические проблемы, права могут выдать с ограничениями — например, только для дневного времени.

Похожие правила действуют в Венгрии, Израиле и Бельгии. В Бразилии дополнительно требуется справка о психическом состоянии, а в Никарагуа будущие водители проходят анкетирование на восемь страниц, где оценивают внимание, реакцию и эмоциональную устойчивость.

Когда экзамен стоит как подержанная машина

Стоимость обучения и сдачи прав в некоторых странах может шокировать. В Хорватии весь процесс обходится примерно в 130 тысяч рублей — включая обследования и обязательные 85 часов занятий. Во Франции цена курсов доходит до двухсот тысяч. В Швейцарии минимальные расходы на экзамены и документы составляют более восьмидесяти тысяч рублей. Для тех, кто не сдаёт с первого раза, сумма легко удваивается.

В Японии стоимость обучения сопоставима с ценой подержанного автомобиля: около 70-90 тысяч рублей только за курсы. А если учитывать пересдачи и время, получаются суммы, которые россиянину проще потратить на покупку "Лады" с пробегом.

Сравнение

Страна Уровень сложности Особенности экзамена Средняя стоимость
Япония Очень высокий Теория и практика, минимальные ошибки 80 000 ₽
Франция Высокий 3000 км под контролем инструктора 200 000 ₽
Хорватия Высокий Медицинские и психотесты 130 000 ₽
Швейцария Средний Многоступенчатая сдача 80 000 ₽
Сингапур Очень высокий Два письменных теста, минимум 90% правильных ответов 45 000 ₽

Как подготовиться, если бы сдавали там

  1. Изучить правила не по шпаргалке, а по официальному учебнику, ведь во многих странах проверяют логику.

  2. Пройти медицинское обследование заранее и взять с собой все документы — во многих странах справка действительна всего три месяца.

  3. Рассчитать бюджет, включая оплату пересдач и услуг инструктора.

  4. Научиться парковаться и соблюдать скоростной режим — в большинстве мест экзаменаторы снимают баллы даже за неуверенные манёвры.

  5. Проверить зрение: в некоторых странах порог остроты зрения выше российского стандарта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка теории.
    Последствие: пересдача и дополнительные расходы.
    Альтернатива: использовать официальные симуляторы тестов и пробные экзамены.

  • Ошибка: пренебрежение медицинскими требованиями.
    Последствие: запрет на вождение или ограниченные категории.
    Альтернатива: пройти обследование заранее, чтобы не потерять время.

  • Ошибка: экономия на инструкторе.
    Последствие: ошибки на практике и провал.
    Альтернатива: хотя бы несколько часов занятий с профессионалом для корректировки техники.

А что если просто обменять права

В Европе и Азии такой номер не пройдёт. Даже если у водителя уже есть удостоверение другой страны, местные власти часто требуют сдачи теории или хотя бы адаптационного экзамена. Только отдельные государства признают иностранные документы без пересдачи. Россия входит в их число для ограниченного списка стран, но для Японии, Китая и Франции придётся учиться заново.

Плюсы и минусы

Плюсы строгих экзаменов Минусы
Безопаснее дороги Высокая цена и стресс
Более подготовленные водители Много бюрократии
Меньше аварий по вине новичков Долгое ожидание документов

Мифы и правда

  • Миф: жёсткие правила — способ заработать на пересдачах.
    Правда: основная цель — безопасность и контроль уровня водителей.

  • Миф: медицинские справки — пустая формальность.
    Правда: в ряде стран от них зависит, какие категории откроют.

  • Миф: можно обойтись без официальных курсов.
    Правда: обучение с инструктором часто является обязательным и засчитывается как практика.

3 интересных факта

• В Австралии каждый час с профессиональным инструктором засчитывается как три часа самостоятельного вождения.
• В Японии процент успешной сдачи экзамена — около трети от всех кандидатов.
• В некоторых странах пересдачи ограничены: например, после трёх неудачных попыток нужно проходить обучение заново.

Исторический контекст

Идея обязательных водительских экзаменов появилась в Европе в конце XIX века. Первой страной, где начали проверять навыки вождения, стала Франция. Тогда экзамен включал демонстрацию манёвров и знание дорожных знаков, которые ещё только стандартизировались. Со временем практика распространилась на весь мир, а после Второй мировой войны появились медицинские и психические проверки. Современные системы тестов строятся на этих принципах — безопасность, ответственность и личная готовность к управлению.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
